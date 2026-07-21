Проф. Кънчев: За пореден път САЩ се обръща за помощ към България – най-верния съюзник

На много важно стратегическо място сме. За пореден път САЩ се обръща за помощ към нас – към най-верния си съюзник, най-предания. Това заяви пред БНТ проф. Румен Кънчев, експерт по международна сигурност и геополитика, бивш зам.-министър на отбраната, по повод разполагането на американските самолети на авиобаза „Безмер“.

„Това е правилната позиция на страната, на демократичните държави. Виждаме много тежко геостратегическо съперничество между света на либералните демокрации – западния свят, който е много малък, едва 1 милиард население, – и 4 милиарда население на тежките авторитарни режими. Няма как да сме на страната на авторитарните режими“, категоричен е той.

По думите му мястото на България е стратегическо – вратата към Азия, свързва Средиземно море с Централна Азия: „Изисква се от политиците на това място много големи качества.“

За конфликтите САЩ-Иран и Русия-Украйна, експертът подчерта: „Виждаме два тежки конфликта. Без да избързвам, но нито един от тях няма да свърши скоро.”

„ЕС е неподготвен – няма армии, няма военен потенциал, затова с ускорен темп трябва да създаде отново заводи за оръжия. Възможна е революция в отбранителната сфера, защото започваме почти от нулата – години наред европейците се осланяха на американската военна мощ. България трябва като съюзник да се опита да участва в цялата тази ситуация, защото имаме и отлична традиция в сферата на производството на оръжия“, смята още проф. Кънчев.