Проф. Кънчев: За пореден път САЩ се обръща за помощ към България – най-верния съюзник

На много важно стратегическо място сме. За пореден път САЩ се обръща за помощ към нас – към най-верния си съюзник, най-предания. Това заяви пред БНТ проф. Румен Кънчев, експерт по международна сигурност и геополитика, бивш зам.-министър на отбраната, по повод разполагането на американските самолети на авиобаза „Безмер“.
„Това е правилната позиция на страната, на демократичните държави. Виждаме много тежко геостратегическо съперничество между света на либералните демокрации – западния свят, който е много малък, едва 1 милиард население, – и 4 милиарда население на тежките авторитарни режими. Няма как да сме на страната на авторитарните режими“, категоричен е той.
По думите му мястото на България е стратегическо – вратата към Азия, свързва Средиземно море с Централна Азия: „Изисква се от политиците на това място много големи качества.“
За конфликтите САЩ-Иран и Русия-Украйна, експертът подчерта: „Виждаме два тежки конфликта. Без да избързвам, но нито един от тях няма да свърши скоро.”
„ЕС е неподготвен – няма армии, няма военен потенциал, затова с ускорен темп трябва да създаде отново заводи за оръжия. Възможна е революция в отбранителната сфера, защото започваме почти от нулата – години наред европейците се осланяха на американската военна мощ. България трябва като съюзник да се опита да участва в цялата тази ситуация, защото имаме и отлична традиция в сферата на производството на оръжия“, смята още проф. Кънчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
20:41 21.07.2026
2 Бегай от тук бе.....
20:41 21.07.2026
3 Радев застрашава България!
Коментиран от #45
20:42 21.07.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #9
20:42 21.07.2026
5 Излезе жалкият грантаджия
20:43 21.07.2026
6 Толкова
Коментиран от #53
20:43 21.07.2026
7 Овчар
20:43 21.07.2026
8 Гробар
20:43 21.07.2026
9 Гробар
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Какво се жалваш? Нали Чорапа беше твоят президент?
20:45 21.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Стоян
20:45 21.07.2026
12 Бат Кънчо
20:45 21.07.2026
13 Проф. мишок: За пореден път САЩ
на който му е нужна виза да го посети
Коментиран от #25
20:45 21.07.2026
14 Сатана Z
20:46 21.07.2026
15 Илияна
20:46 21.07.2026
16 Кънчо кънчасъл,
20:46 21.07.2026
17 Сватбата
20:46 21.07.2026
18 болен пенционер
20:46 21.07.2026
19 Гост
20:47 21.07.2026
20 Тръмп
20:48 21.07.2026
21 Сатана Z
20:49 21.07.2026
22 Василеску
20:50 21.07.2026
23 Яшар
20:50 21.07.2026
24 така, де
20:52 21.07.2026
25 ДРЕМЕ МИ ЗА ВИЗИТЕ!
До коментар #13 от "Проф. мишок: За пореден път САЩ":Колкото пъти съм поискал САЩ виза, толкова пъти съм я получавал. Даже предпочитам да влизам с виза, защото като кацнеш в САЩ, ако си без виза се подреждаш на много по голяма опашка и губиш часове, отколкото ако си с виза!
20:53 21.07.2026
26 Доста крипто-евреи,
И на този про-ционист мутрата му е еврейска, турска или просто дравидска.
Впрочем, циганите са пра-роднини с евреите.
20:54 21.07.2026
27 Най Предания Васал !
Дрън !
Дрън ! - Дрън !
20:54 21.07.2026
28 От къде ги мъкнете такива
20:56 21.07.2026
29 Всичко се знае
Сега друго плещи!
Коментиран от #34
20:57 21.07.2026
30 за респект
20:59 21.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Послушко
21:03 21.07.2026
34 Поправка
До коментар #29 от "Всичко се знае":Румен Радев е на 18 юни 1963 г и завършва 1987г. ВНВУ в Долна Митрополия като първенец на випуска и е член на БКП..
Коментиран от #35, #36, #41
21:05 21.07.2026
35 недоразумение
До коментар #34 от "Поправка":Румен Петков, Румен Овчаров, Румен Кънчев, двамата Румен Радевци все са от един БКП дол дренки и все са румбата.
21:10 21.07.2026
36 да де
До коментар #34 от "Поправка":87 е завършил средно образование не висше
Коментиран от #43
21:10 21.07.2026
37 тука е така
и звания. А реално, работата е на изуй гащи ама страховито и необратимо . Притчата за най малкия партизанин сега е заменена с притчата за най верния съюзник.Колко познато. Токова тъпо,че не е за коментар. Простотията няма граници и никога не свършве.Едни си отиват в небитието и се появяват нови откриватели на колелото. Така е при изчезващите популации със подарена свобода и всичко останало. Умници бъкат от всякъде. А измамата ,лъжата и кражбата са национален спорт. И всеки гледа да е първенец.
21:11 21.07.2026
38 ха ха
21:12 21.07.2026
39 Хехе
21:13 21.07.2026
40 Фют
До коментар #10 от "Фейк - либераст":Щото не си срещал расова кучка, мислиш така.
21:14 21.07.2026
41 Румен
До коментар #34 от "Поправка":е доста циганско име.
Не ви ли прави впечатление?
21:14 21.07.2026
42 Янко Виа
21:18 21.07.2026
43 Поправка (ВВВУ)
До коментар #36 от "да де":Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия през 1987г. е за другия румба.
21:19 21.07.2026
44 Чочо
Разсмя ме.... най верния !!!!!
Най злощастния сме !
21:20 21.07.2026
45 кво ти пука
До коментар #3 от "Радев застрашава България!":В автобуса ще са ционисти.
21:26 21.07.2026
46 Лошо
21:28 21.07.2026
47 Oня с коня
21:29 21.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Горски
Говорителят на иранското външно министерство Есмаел Багаи е предупредил България да не позволява на САЩ да използва територията ѝ за военни операции срещу Иран. Това съобщи Ройтерс, като се позова на иранската държавна агенция ИРНА.
21:35 21.07.2026
50 идиоти вън
21:36 21.07.2026
51 ЕГАСИ ДЪРВЕНИЯ ПРОФЕСОР
21:38 21.07.2026
52 Радю Фатмака
Тръмп: Визите остават!
Радев: Тогава и самолетите остават
21:40 21.07.2026
53 Торнадо
До коментар #6 от "Толкова":България бъка от руски шпиони: министър председателят, президентката и т.н., поне още един милион. Кой е луд да отвори границите си за милиони руски шпиони?
21:43 21.07.2026
54 БРАВО!!!
21:47 21.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Хаген Дас
22:04 21.07.2026
57 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈
САЩ ни пази - Европа ни храни!
Ако тези примитиви чаршафи дори си помислят да ни атакуват световният хегемон САЩ ще ги изпепели от картата на света!👌💯👈🤛👊
Коментиран от #59, #62
22:05 21.07.2026
58 еми
22:10 21.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 седесарко
22:11 21.07.2026
61 Перо
22:13 21.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Шлушкат и папката политиците му
22:16 21.07.2026
64 Това ли е вярност
22:17 21.07.2026
65 Готов за бой
Чакам ви на Калотина 👊
22:17 21.07.2026
66 Професор
Коментиран от #68
22:22 21.07.2026
67 Стенли
22:22 21.07.2026
68 Професор
До коментар #66 от "Професор":В много от коментарите ви има и други утопични абсурдности. Например, много от вас не разбират една проста истина: капитализмът е много лош социален строй. Каквото и да дрънкате против него ще е верно. Само дето друг социален строй, който непрекъснато да генерира нарастваща по богатство средна класа просто НЯМА. Н-Я-М-А -- просто го разберете това и престанете с безсмислените си утопии, които ще ви донесат само едно нещо: беднотия, разрушаваща и вас и вашата страна. Вместо това, се съсредоточете как да успеете в условията на капитализма и го пазете от разрушаване, защото друг шанс за забогатяване по нормален начин и чрез почтен труд НЯМАТЕ. Както казах, други ще забогатяват нечестно -- не се дразнете от това, гледайте себе си. Докато не разберете, че без капитализъм ви чакат бедност и мизерия, няма да се оправите.
22:36 21.07.2026