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Проф. Кънчев: За пореден път САЩ се обръща за помощ към България – най-верния съюзник

Проф. Кънчев: За пореден път САЩ се обръща за помощ към България – най-верния съюзник

21 Юли, 2026 20:40 1 478 68

  • проф. румен кънчев-
  • сащ-
  • българия-
  • помощ

Виждаме много тежко геостратегическо съперничество между света на либералните демокрации – западния свят, който е много малък, едва 1 милиард население, – и 4 милиарда население на тежките авторитарни режими

Проф. Кънчев: За пореден път САЩ се обръща за помощ към България – най-верния съюзник - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На много важно стратегическо място сме. За пореден път САЩ се обръща за помощ към нас – към най-верния си съюзник, най-предания. Това заяви пред БНТ проф. Румен Кънчев, експерт по международна сигурност и геополитика, бивш зам.-министър на отбраната, по повод разполагането на американските самолети на авиобаза „Безмер“.

„Това е правилната позиция на страната, на демократичните държави. Виждаме много тежко геостратегическо съперничество между света на либералните демокрации – западния свят, който е много малък, едва 1 милиард население, – и 4 милиарда население на тежките авторитарни режими. Няма как да сме на страната на авторитарните режими“, категоричен е той.

По думите му мястото на България е стратегическо – вратата към Азия, свързва Средиземно море с Централна Азия: „Изисква се от политиците на това място много големи качества.“

За конфликтите САЩ-Иран и Русия-Украйна, експертът подчерта: „Виждаме два тежки конфликта. Без да избързвам, но нито един от тях няма да свърши скоро.”

„ЕС е неподготвен – няма армии, няма военен потенциал, затова с ускорен темп трябва да създаде отново заводи за оръжия. Възможна е революция в отбранителната сфера, защото започваме почти от нулата – години наред европейците се осланяха на американската военна мощ. България трябва като съюзник да се опита да участва в цялата тази ситуация, защото имаме и отлична традиция в сферата на производството на оръжия“, смята още проф. Кънчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    19 2 Отговор
    НМ П

    20:41 21.07.2026

  • 2 Бегай от тук бе.....

    47 4 Отговор
    НЕ НУЖНИК.....

    20:41 21.07.2026

  • 3 Радев застрашава България!

    39 11 Отговор
    Възможно е Хизбула пак да удари някой автобус в Бургас или другаде!

    Коментиран от #45

    20:42 21.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    51 9 Отговор
    Катар, Дубай, Кувейт, Бахрейн, Саудитска Арабия горят.Следващата е България.

    Коментиран от #9

    20:42 21.07.2026

  • 5 Излезе жалкият грантаджия

    61 5 Отговор
    да ми хвали световното зло САЩ! Да бъдеш враг на САЩ е опасно, но да си съюзник е смъртоносно.

    20:43 21.07.2026

  • 6 Толкова

    48 2 Отговор
    верен съюзник, че не махат визите за него.

    Коментиран от #53

    20:43 21.07.2026

  • 7 Овчар

    53 9 Отговор
    Нашите приятели са руснаците другото са мишки,плъхове и вампири .!

    20:43 21.07.2026

  • 8 Гробар

    46 4 Отговор
    Какъв съюзник си ти бе дедо. Ти си жалък роб. И майка си от гроба ще изровиш и отзад ще и го сложиш ако господарят заповяда.

    20:43 21.07.2026

  • 9 Гробар

    14 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Какво се жалваш? Нали Чорапа беше твоят президент?

    20:45 21.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Стоян

    42 4 Отговор
    Това си е съучастие във война от всякъде. На това отгоре на страната на агресора срещу държава която никога не ни е правила нищо лошо. Пълен срам за нас, ако го позволим.

    20:45 21.07.2026

  • 12 Бат Кънчо

    23 2 Отговор
    Ще има хамбургерче довечера. И калъфче за айфон.Ако похвалиш още може и айфон ма на лизинг, знаеш как е - инфлация ма и нея ще я напишеш на Иран и на Русия.

    20:45 21.07.2026

  • 13 Проф. мишок: За пореден път САЩ

    33 3 Отговор
    иска помощ към България – най-верния слуга
    на който му е нужна виза да го посети

    Коментиран от #25

    20:45 21.07.2026

  • 14 Сатана Z

    30 5 Отговор
    Адолф Хитлер върна на България Македония и Одринска Тракия за да мине Вермахта през България за Гърция.А сега бай Дончо не само ,че не ни дава визи ,но и не си плаща горивото за тия самолети-цистерни ,които домъкна на наша територия.

    20:46 21.07.2026

  • 15 Илияна

    27 2 Отговор
    Аааа, не...Ще ни подпукат като другите държави, в които има американски бази! Тия не си играят!!!

    20:46 21.07.2026

  • 16 Кънчо кънчасъл,

    19 2 Отговор
    хитрата сврака с двата крака в батака, кънчо хахав

    20:46 21.07.2026

  • 17 Сватбата

    27 2 Отговор
    Професор, кретен, професор, кретен, професор, кретен...

    20:46 21.07.2026

  • 18 болен пенционер

    24 2 Отговор
    цял живот с дупето напред

    20:46 21.07.2026

  • 19 Гост

    24 1 Отговор
    България - СТРАНАТА НА ЕКСПЕРТИТЕ!

    20:47 21.07.2026

  • 20 Тръмп

    10 4 Отговор
    Ние сме Ви приятели! 🇺🇸🇧🇬

    20:48 21.07.2026

  • 21 Сатана Z

    19 1 Отговор
    България ще плаща 500 години репарации на Иран или ще ги отработи за същия период от време.Като през Турското присъствие .

    20:49 21.07.2026

  • 22 Василеску

    25 1 Отговор
    Най-верния и най- мизерния. Като анализатора. И медиите.

    20:50 21.07.2026

  • 23 Яшар

    27 2 Отговор
    Не ми се умира от ирански или други терористи заради американски интерес или за никой друг интерес . Тази статия е безсмислена и такива като тоя

    20:50 21.07.2026

  • 24 така, де

    36 2 Отговор
    Откъде се пръкнаха толковаИДИОТИ, като тоя на снимката! Жалко за България!

    20:52 21.07.2026

  • 25 ДРЕМЕ МИ ЗА ВИЗИТЕ!

    13 4 Отговор

    До коментар #13 от "Проф. мишок: За пореден път САЩ":

    Колкото пъти съм поискал САЩ виза, толкова пъти съм я получавал. Даже предпочитам да влизам с виза, защото като кацнеш в САЩ, ако си без виза се подреждаш на много по голяма опашка и губиш часове, отколкото ако си с виза!

    20:53 21.07.2026

  • 26 Доста крипто-евреи,

    13 1 Отговор
    доста мърша в България.

    И на този про-ционист мутрата му е еврейска, турска или просто дравидска.

    Впрочем, циганите са пра-роднини с евреите.

    20:54 21.07.2026

  • 27 Най Предания Васал !

    8 1 Отговор
    Дрън !

    Дрън !

    Дрън ! - Дрън !

    20:54 21.07.2026

  • 28 От къде ги мъкнете такива

    20 2 Отговор
    дебили ??????😡😡😡

    20:56 21.07.2026

  • 29 Всичко се знае

    10 2 Отговор
    Румбата е роден 1950 г. и се занимава с разни теории, просперира бързо! През 1989 г. е бил на 49 г, - за да стане доктор, със сигурност е бил член на БКП!
    Сега друго плещи!

    Коментиран от #34

    20:57 21.07.2026

  • 30 за респект

    3 9 Отговор
    Не би било лошо нашите съседи да ни смятат за важен близък съюзник на САЩ.

    20:59 21.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Послушко

    6 4 Отговор
    "Миролюбецът" Радев слугува на двама агресори - Путин и Тръмп. Много се страхува от руски ракети, но иранските ще ги посрещнем смело.

    21:03 21.07.2026

  • 34 Поправка

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Всичко се знае":

    Румен Радев е на 18 юни 1963 г и завършва 1987г. ВНВУ в Долна Митрополия като първенец на випуска и е член на БКП..

    Коментиран от #35, #36, #41

    21:05 21.07.2026

  • 35 недоразумение

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "Поправка":

    Румен Петков, Румен Овчаров, Румен Кънчев, двамата Румен Радевци все са от един БКП дол дренки и все са румбата.

    21:10 21.07.2026

  • 36 да де

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Поправка":

    87 е завършил средно образование не висше

    Коментиран от #43

    21:10 21.07.2026

  • 37 тука е така

    16 1 Отговор
    Леле мале, още един експерт по международна геополитическа сигурност. Вай ,вай ,на таз мъъничка територийка дего един бюджет не може да си има и един домат да си произведе ,толкова много експерти по сигурност, толко генерали,адмирали,академици професори ,доктори,доценти от знатни родове , третоэпоколение юнаци, само експерти по каквото ви дойде на ум ,все специалисти с титли.
    и звания. А реално, работата е на изуй гащи ама страховито и необратимо . Притчата за най малкия партизанин сега е заменена с притчата за най верния съюзник.Колко познато. Токова тъпо,че не е за коментар. Простотията няма граници и никога не свършве.Едни си отиват в небитието и се появяват нови откриватели на колелото. Така е при изчезващите популации със подарена свобода и всичко останало. Умници бъкат от всякъде. А измамата ,лъжата и кражбата са национален спорт. И всеки гледа да е първенец.

    21:11 21.07.2026

  • 38 ха ха

    10 1 Отговор
    идиотията в територията няма граници

    21:12 21.07.2026

  • 39 Хехе

    10 1 Отговор
    Препоръчително ще бъде работещите в .езмер да си вземат продължителен платен и неплатен отпуск. Оня ден едни янкини наивници в йордания мявкафха от ужас, да ги лупкат с техерански огън.

    21:13 21.07.2026

  • 40 Фют

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Фейк - либераст":

    Щото не си срещал расова кучка, мислиш така.

    21:14 21.07.2026

  • 41 Румен

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Поправка":

    е доста циганско име.

    Не ви ли прави впечатление?

    21:14 21.07.2026

  • 42 Янко Виа

    7 1 Отговор
    Къв се явява тоя заспал дрррт х.....у....й

    21:18 21.07.2026

  • 43 Поправка (ВВВУ)

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "да де":

    Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия през 1987г. е за другия румба.

    21:19 21.07.2026

  • 44 Чочо

    6 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Разсмя ме.... най верния !!!!!
    Най злощастния сме !

    21:20 21.07.2026

  • 45 кво ти пука

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Радев застрашава България!":

    В автобуса ще са ционисти.

    21:26 21.07.2026

  • 46 Лошо

    4 0 Отговор
    Че и далече, има си там либерални демокрации, коалиции на желаещите и пр. недомислия, с тях да разговаря

    21:28 21.07.2026

  • 47 Oня с коня

    4 6 Отговор
    Защо тия злобни приказки срещу Радев не го изричахте преди Изборите,а чак сега?Поне ще ви ясно че Борисов МНОГО СКОРО ОТНОВО ще застане начело на държавата по простата причина ще няма кой друг .

    21:29 21.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Горски

    8 0 Отговор
    Иран предупреди България заради разполагането на американски самолети на наша територия
    Говорителят на иранското външно министерство Есмаел Багаи е предупредил България да не позволява на САЩ да използва територията ѝ за военни операции срещу Иран. Това съобщи Ройтерс, като се позова на иранската държавна агенция ИРНА.

    21:35 21.07.2026

  • 50 идиоти вън

    6 0 Отговор
    Е те тоЯ много умен и учен професор ми обяснява по телевизият, че когато членуваме в некакви организации, губим СУВЕРИНИТЕТ, какво ли щяха да го прават, ако това го беше казал на французи, германци, австрийци, испанци или пък и на албанците!?!?!? Е защо ручахме жабетата???

    21:36 21.07.2026

  • 51 ЕГАСИ ДЪРВЕНИЯ ПРОФЕСОР

    12 1 Отговор
    ЕЙ ОВЦО С ТАЗИ КУПЕШКА ТИТЛА УМЕН НЕ СИ СТАНАЛ. НАПРАВО ИЗКЪРТИ ГЛУПОМЕРА .

    21:38 21.07.2026

  • 52 Радю Фатмака

    6 2 Отговор
    Радев: Махате визите, или махаме самолетите.
    Тръмп: Визите остават!
    Радев: Тогава и самолетите остават

    21:40 21.07.2026

  • 53 Торнадо

    4 7 Отговор

    До коментар #6 от "Толкова":

    България бъка от руски шпиони: министър председателят, президентката и т.н., поне още един милион. Кой е луд да отвори границите си за милиони руски шпиони?

    21:43 21.07.2026

  • 54 БРАВО!!!

    1 10 Отговор
    Е ТОВА Е ПРОФЕСОР учете се червени аматьори!!!

    21:47 21.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Хаген Дас

    4 0 Отговор
    Чакай малко паликар със САЩ или с Русия сме! Нещо се увъртяхте като кочове в капини! Радев путинист или тръмпист е?

    22:04 21.07.2026

  • 57 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈

    2 5 Отговор
    Браво на Радев! Мъдър ход и за националните интереси!
    САЩ ни пази - Европа ни храни!
    Ако тези примитиви чаршафи дори си помислят да ни атакуват световният хегемон САЩ ще ги изпепели от картата на света!👌💯👈🤛👊

    Коментиран от #59, #62

    22:05 21.07.2026

  • 58 еми

    4 0 Отговор
    Долен лицемер катър мало..умен , нищожество готов е да лиже зад..ника на окупатора без да са искали това от него .

    22:10 21.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 седесарко

    4 0 Отговор
    абе ние вчера бехме най-верния и предан съюзник на Саветска Русия, завчера на Дойчланд, по онзи ден - на падишаха, иначе сме си откровенни подлоги и предатели, така че Америката ще има да го сърба...

    22:11 21.07.2026

  • 61 Перо

    5 0 Отговор
    Дъртият джендър стана за резил!

    22:13 21.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Шлушкат и папката политиците му

    2 0 Отговор
    Най-верния роб.

    22:16 21.07.2026

  • 64 Това ли е вярност

    4 0 Отговор
    Заради съюзника ни 1,70 евро дизел

    22:17 21.07.2026

  • 65 Готов за бой

    1 0 Отговор
    Смешници, иронизирахте ли като казвах, че чакам иранците и нас да атакуват ?
    Чакам ви на Калотина 👊

    22:17 21.07.2026

  • 66 Професор

    2 0 Отговор
    Вижте сега, обилна анти-американска пропаганда изобилства в България, и то именно защото Тръмп промени курса на страната и тя зави към възстановяване на нормалността, националния капитализъм и пазарната икономика. За разлика от САЩ, ЕС е в плен на идеологията на глобалсоциализма, която в съюз с политическия Ислям и цели ликвидирането на капитализма и пазарната икономика в Европа. Много от вас смятат, че Русия е рай и е единствен защитник на нашата нация. Това не е така: 1) не е цъфнала и вързала, защото в нея няма действащ капитализъм, а някакъв неясен идеологически миш-маш; 2) В резултат, в Русия няма и няма скоро да има нарастваща и забогатяваща средна класа, а да ви дава пари за каквото и да било е просто изключено. Въпросът е, при това положение, ВИЕ какво искате? (а) Турция+Ислям; (б) Урсула+глобалсоциализъм+Ислям, (в) Русия+беднотия, (г) САЩ+национален капитализъм, или (д) ще ни предложите някакви нови утопии, като например да правим алтернативен ЕС, или нещо подобно?

    Коментиран от #68

    22:22 21.07.2026

  • 67 Стенли

    3 0 Отговор
    Не Кънчев , ние не сме съюзник ние сме васали на фащ , някои правоверни "демократи" като този индивид , ще кажат , че преди 89 година сме били васали на СССР , възможно и да така , но колко много инвестира СССР в българската икономика, най малкото което построихме 6 блока на АЕЦ Козлодуй и прочие и прочие , докато сега май ний сме донор на фащ и даваме милиарди за тенекии и ще ни построят , ако изобщо стане 2 блока в АЕЦ а на петорно по скъпи цени от Русия 😕

    22:22 21.07.2026

  • 68 Професор

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Професор":

    В много от коментарите ви има и други утопични абсурдности. Например, много от вас не разбират една проста истина: капитализмът е много лош социален строй. Каквото и да дрънкате против него ще е верно. Само дето друг социален строй, който непрекъснато да генерира нарастваща по богатство средна класа просто НЯМА. Н-Я-М-А -- просто го разберете това и престанете с безсмислените си утопии, които ще ви донесат само едно нещо: беднотия, разрушаваща и вас и вашата страна. Вместо това, се съсредоточете как да успеете в условията на капитализма и го пазете от разрушаване, защото друг шанс за забогатяване по нормален начин и чрез почтен труд НЯМАТЕ. Както казах, други ще забогатяват нечестно -- не се дразнете от това, гледайте себе си. Докато не разберете, че без капитализъм ви чакат бедност и мизерия, няма да се оправите.

    22:36 21.07.2026

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