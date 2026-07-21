Денков: Управляващите не отстъпват и на йота от бюджета на олигархията

Управляващите не отстъпват и на йота от бюджета на олигархията - същата, с която обещаха да се борят. Тази седмица в пленарна зала е последният шанс този бюджет да се промени в полза на българските граждани и бизнеса. Това написа в своя Фейсбук профил акад. Николай Денков от „Продължаваме Промяната“.
„Да припомним. Олигархията не са пенсионерите, майките, младите лекари и студентите. Олигархията е там, където се раздават големите държавни пари.
При фирмите, които повече от десетилетие се издържат само от обществени поръчки, субсидии и въобще - от данъците на работещите.
Олигархията е моделът Пеевски-Борисов. И в бюджета има над 3 милиарда евро за нея, под формата на неописани и непрозрачни средства за „капиталови разходи“ и „издръжка“. Точно това „наследство“ си избра новото мнозинство в парламента.
Прогресивна България не могат да намерят в бюджета си едва 184 милиона евро за облекчения за бизнеса и подкрепа за работещите, за родителите, за кадрите в здравеопазването, за учителите, студентите, младите учени, за културата.
След гласуването на второ четене в края на седмицата ще е напълно ясно – продължава ли моделът Пеевски-Борисов, с бюджетите на олигархията, или ще видим поне някакво усилие да се подобри животът на всички българи“, пише Денков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
22:13 21.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6
22:15 21.07.2026
3 Овчар
22:16 21.07.2026
4 Летец Пешеходец
22:16 21.07.2026
5 иван костов
22:22 21.07.2026
6 Ей търтей
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Голямо геройство си извършил. Точно за 20 секунди те правя 3 години да лежиш в Пирогов. И най-големите мозъци там ще се видят в чудо да те съберат. И ако те съберат си на ТЕЛК, е това е геройство.
Коментиран от #12
22:23 21.07.2026
7 Я марш
22:24 21.07.2026
8 Хм.....
22:31 21.07.2026
9 На кой му пука
И тях, и бюджета, и олигархията!
22:35 21.07.2026
10 Стенли
Коментиран от #13
22:36 21.07.2026
11 Овчар
22:40 21.07.2026
12 Работяго,
До коментар #6 от "Ей търтей":червеите те чакат, няма нужда от Пирогов, там лекуват само хора.
22:41 21.07.2026
13 Гробар
До коментар #10 от "Стенли":Швейцария на Балканите не е за скъсаняци. Който няма пари да се изнася. Политиците са бедни и са изпратили децата си да мизерстват в западния рай.
22:44 21.07.2026