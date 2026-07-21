Денков: Управляващите не отстъпват и на йота от бюджета на олигархията

Управляващите не отстъпват и на йота от бюджета на олигархията - същата, с която обещаха да се борят. Тази седмица в пленарна зала е последният шанс този бюджет да се промени в полза на българските граждани и бизнеса. Това написа в своя Фейсбук профил акад. Николай Денков от „Продължаваме Промяната“.

„Да припомним. Олигархията не са пенсионерите, майките, младите лекари и студентите. Олигархията е там, където се раздават големите държавни пари.

При фирмите, които повече от десетилетие се издържат само от обществени поръчки, субсидии и въобще - от данъците на работещите.

Олигархията е моделът Пеевски-Борисов. И в бюджета има над 3 милиарда евро за нея, под формата на неописани и непрозрачни средства за „капиталови разходи“ и „издръжка“. Точно това „наследство“ си избра новото мнозинство в парламента.

Прогресивна България не могат да намерят в бюджета си едва 184 милиона евро за облекчения за бизнеса и подкрепа за работещите, за родителите, за кадрите в здравеопазването, за учителите, студентите, младите учени, за културата.

След гласуването на второ четене в края на седмицата ще е напълно ясно – продължава ли моделът Пеевски-Борисов, с бюджетите на олигархията, или ще видим поне някакво усилие да се подобри животът на всички българи“, пише Денков.