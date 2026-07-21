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Денков: Управляващите не отстъпват и на йота от бюджета на олигархията

Денков: Управляващите не отстъпват и на йота от бюджета на олигархията

21 Юли, 2026 22:10 504 13

  • николай денков-
  • бюджет-
  • олигархия

Да припомним. Олигархията не са пенсионерите, майките, младите лекари и студентите. Олигархията е там, където се раздават големите държавни пари

Денков: Управляващите не отстъпват и на йота от бюджета на олигархията - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Управляващите не отстъпват и на йота от бюджета на олигархията - същата, с която обещаха да се борят. Тази седмица в пленарна зала е последният шанс този бюджет да се промени в полза на българските граждани и бизнеса. Това написа в своя Фейсбук профил акад. Николай Денков от „Продължаваме Промяната“.

„Да припомним. Олигархията не са пенсионерите, майките, младите лекари и студентите. Олигархията е там, където се раздават големите държавни пари.

При фирмите, които повече от десетилетие се издържат само от обществени поръчки, субсидии и въобще - от данъците на работещите.

Олигархията е моделът Пеевски-Борисов. И в бюджета има над 3 милиарда евро за нея, под формата на неописани и непрозрачни средства за „капиталови разходи“ и „издръжка“. Точно това „наследство“ си избра новото мнозинство в парламента.

Прогресивна България не могат да намерят в бюджета си едва 184 милиона евро за облекчения за бизнеса и подкрепа за работещите, за родителите, за кадрите в здравеопазването, за учителите, студентите, младите учени, за културата.

След гласуването на второ четене в края на седмицата ще е напълно ясно – продължава ли моделът Пеевски-Борисов, с бюджетите на олигархията, или ще видим поне някакво усилие да се подобри животът на всички българи“, пише Денков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    8 3 Отговор
    Добре е мишока денков да припомни той как се бореше с олигархията, преди да дава оценка за борбата на други.

    22:13 21.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 11 Отговор
    Този го бих в подлеза на Партийния дом.

    Коментиран от #6

    22:15 21.07.2026

  • 3 Овчар

    7 3 Отговор
    Такива като този не трябва всеки ден да бъдат рекламирани..! По здравословно е по бързо да бъдат забравени..!

    22:16 21.07.2026

  • 4 Летец Пешеходец

    6 4 Отговор
    Мунчо е новото лице на олигархията. Беше поставен, за да защитава интересите на комунделско- ченгесарската мафия, която управлява България, след дворцовият преврат от 1989 г.

    22:16 21.07.2026

  • 5 иван костов

    7 4 Отговор
    Педофилът академик забрави, че именно ппдб/ЛГБТ изгребаха хазната и дадоха парите на зеленски да си купи още златни клозетни чинии! Защо педофилите не са в затворите, с в НС!

    22:22 21.07.2026

  • 6 Ей търтей

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Голямо геройство си извършил. Точно за 20 секунди те правя 3 години да лежиш в Пирогов. И най-големите мозъци там ще се видят в чудо да те съберат. И ако те съберат си на ТЕЛК, е това е геройство.

    Коментиран от #12

    22:23 21.07.2026

  • 7 Я марш

    2 4 Отговор
    Ами заради вас овцете им дадоха пълна власт, сапунджиев.

    22:24 21.07.2026

  • 8 Хм.....

    5 1 Отговор
    Факти!!! Започвате да придобивате много несериозен вид, като давате трибуна на разни мишоци, или хамстери, или въобще - плъхове някакви!!!

    22:31 21.07.2026

  • 9 На кой му пука

    3 2 Отговор
    Самолетите в Безмер ще ги пратят отново на избори.
    И тях, и бюджета, и олигархията!

    22:35 21.07.2026

  • 10 Стенли

    1 0 Отговор
    В клуба на богатите с 620 евро МРЗ и 370 мин.пенсия а иначе цените по високи от Германия и Австрия жалка история , както обичаше да казва шишито😮‍💨🤨

    Коментиран от #13

    22:36 21.07.2026

  • 11 Овчар

    3 1 Отговор
    Еее ай стига бе човек пак тоз ли...?

    22:40 21.07.2026

  • 12 Работяго,

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ей търтей":

    червеите те чакат, няма нужда от Пирогов, там лекуват само хора.

    22:41 21.07.2026

  • 13 Гробар

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Стенли":

    Швейцария на Балканите не е за скъсаняци. Който няма пари да се изнася. Политиците са бедни и са изпратили децата си да мизерстват в западния рай.

    22:44 21.07.2026

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