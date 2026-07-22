Ресорната комисия прие Бюджет 2026 на второ четене

След маратонско извънредно заседание, продължило до късно в малките часове на нощта, Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание прие на второ четене Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

Управляващото мнозинство запази основните параметри на финансовия план, предложен от кабинета, въпреки десетките искания на опозицията за допълнителни разходи.

Ключови решения и оттеглени текстове

По време на над 9-часовите дискусии в ресорната комисия се стигна до сериозни политически дебати и неочаквани обрати:

Отпадане на автоматичната формула: Бюджетната комисия отмени формулата за автоматично увеличение на минималната работна заплата, което предизвика остри критики от страна на опозиционните партии.

Бюджетната комисия отмени формулата за автоматично увеличение на минималната работна заплата, което предизвика остри критики от страна на опозиционните партии. Таванът на заплатите остава: Управляващите изненадващо оттеглиха първоначалното си предложение за налагане на нов таван на възнагражденията на мениджърите в бордовете на държавните дружества.

Управляващите изненадващо оттеглиха първоначалното си предложение за налагане на нов таван на възнагражденията на мениджърите в бордовете на държавните дружества. Новият трудов стаж се отлага: Реформата за почасово изчисляване на трудовия стаж при непълно работно време бе отложена и ще влезе в сила от 1 януари 2027 година, а не от септември, както бе планирано.

Реформата за почасово изчисляване на трудовия стаж при непълно работно време бе отложена и ще влезе в сила от 1 януари 2027 година, а не от септември, както бе планирано. Финансиране на общински проекти: Проектите на общините вече няма да са в специално приложение към бюджета, а ще преминават за одобрение директно през Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Макрорамка и разходи за Шипка

Проектобюджетът за 2026 г. предвижда заложен дефицит в рамките на 5,7%. Опозицията настояваше за повече средства в социалния сектор, семейното подпомагане и образованието, но управляващата партия „Прогресивна България“ отхвърли повечето от тези искания, обещавайки реформи в Бюджет 2027. Сред малкото приети корекции бе предложението да се отпуснат 2 млн. евро за спешна реставрация и ремонт на Паметника на свободата на връх „Шипка“. Максималният размер на новия държавен дълг за годината е фиксиран на 10,1 млрд. евро.

Очаква се Държавният бюджет за 2026 г. да бъде внесен за окончателно гласуване в пленарна зала в рамките на следващата седмица.