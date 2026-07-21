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Божилов за самолетите в база "Безмер": Те не са за бойни действия, трябва да подкрепим наш ключов съюзник

Божилов за самолетите в база "Безмер": Те не са за бойни действия, трябва да подкрепим наш ключов съюзник

21 Юли, 2026 22:40 1 017 73

  • йордан божилов-
  • самолети-
  • безмер

По повод опасенията, че разполагането на самолетите може да създаде риск за страната, Божилов беше категоричен, че службите извършват подробни оценки преди подобни решения

Божилов за самолетите в база "Безмер": Те не са за бойни действия, трябва да подкрепим наш ключов съюзник - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разполагането на американски самолети в авиобаза "Безмер" не трябва да буди притеснение, тъй като решението е взето след анализ на рисковете и в съответствие със закона. Това заяви бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов пред Bulgaria ON AIR.

Според него изпратената от Иран нота не е изненадваща и подобни дипломатически действия са очаквани при подобни ситуации.

"Аз по-скоро бих се изненадал, ако не бъде получена такава нота. Законът ясно казва кой орган взима решение и всеки от тях прави оценка на целите, рисковете и заплахите", посочи Божилов.

Той подчерта, че именно заради характера на искането въпросът правилно е внесен за разглеждане в Народното събрание.

По думите му сигурността в Близкия изток е от значение не само за Съединените щати, но и за Европа и България заради рисковете, свързани с иранската ядрена и ракетна програма.

"Ние трябва да подкрепим нашия ключов съюзник."

По повод опасенията, че разполагането на самолетите може да създаде риск за страната, Божилов беше категоричен, че службите извършват подробни оценки преди подобни решения.

"Когато се направи този анализ и ако се установят рискове, най-важното е да се вземат мерки така, че да се минимизират и да не се допусне реализацията им", обясни гостът и изрази увереност, че всички необходими анализи вече са направени.

Божилов призна, че е можело да има по-добра публична комуникация около предишното разполагане на американски самолети, но отхвърли твърденията, че информацията е била укривана.

"Може би е трябвало да има по-добра комуникация. Грешка в комуникацията бих приел", коментира той.

Експертът обърна внимание и на необходимостта България да продължи модернизацията на армията, тъй като страната все още не разполага с достатъчно нови средства за противовъздушна отбрана.

Според него разполаганите американски самолети цистерни не участват пряко в бойни действия.

"Те се използват единствено за презареждане във въздух. Те нямат въоръжение и не извършват преки бойни действия", подчерта Божилов.

В края на разговора той призова за по-активен стратегически диалог между България и САЩ.

"Има много стратегически въпроси, които трябва да дискутираме със Съединените щати – модернизацията на българската армия, енергетиката, потенциалните инвестиции. Апелирам за един наистина стратегически диалог със САЩ", заключи Божилов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хващам се на бас с всеки,

    43 4 Отговор
    че ако Иран изстреля ракета по България и народът се вдигне да сваля Радко от власт, Тръмп лично ще защити Радев и ще каже, че Радев е един голям, красив приятел на САЩ и велик български патриот!

    Коментиран от #38

    22:41 21.07.2026

  • 2 Стенли

    32 3 Отговор
    Какво да коментирам , думи нямам😮‍💨😕

    22:43 21.07.2026

  • 3 Робот

    29 8 Отговор
    Ако Русия още веднъж ни освободи от кърлежите и вампирите ще повярвам че има Бог..! Иначе не му вярвам на този измислен герой..!

    22:43 21.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мъпет шоу

    12 1 Отговор
    Абе подкрепете де ама с разтворени зелки след подкрепата ще има сцепени зелки. А пък главния Мишок ще играе казачок казвайки че този път ги е изгонил за последно ама те си влизали.

    22:44 21.07.2026

  • 6 Хм.....

    34 2 Отговор
    Сега се изненадват от нотата, но колко ли ще се изненадат, когато изчезне Безмер?!
    Президента министър ще излезе топ идиот!!!

    22:44 21.07.2026

  • 7 Гробар

    35 1 Отговор
    Каква ни е ползата от ключовия съюзник като изключим това, че засега са съгласни да не ви блокират сметките с крадените пари в чужди банки?

    22:46 21.07.2026

  • 8 Готов за бой

    9 8 Отговор
    Смешници, иронизирахте ли като казвах, че чакам иранците и нас да атакуват ?
    Чакам ви на Калотина 👊

    Коментиран от #17, #68

    22:46 21.07.2026

  • 9 Да бе

    33 1 Отговор
    А за какво са глупако, нали ще зареждат бойни самолети!

    22:46 21.07.2026

  • 10 Феникс

    28 1 Отговор
    Те не са за бойни действия, само зареждат самолетчетата които убиват иранци! :)

    22:47 21.07.2026

  • 11 Овчар

    37 4 Отговор
    Ако има война и някой ме убеждава или заповядва да стрелям срещу руснаци ще му тегля куршума без да ми мигне окото..? И не само аз мисля така..!

    Коментиран от #28, #36, #50

    22:47 21.07.2026

  • 12 каесве

    35 2 Отговор
    И на тоя боклук му натиснаха копчето и той е на екран. Трябвало бил да подкрепи партньора си??? Ами партньора ти е бандит бре боклук. Ставаш съучастник на бандит и разбойник. Какво ще подкрепяш??? Боклук със боклука ти долен. Слава на Господ Иисус Христос всичките предатели ви познаваме лъжливите мутри. Само до като ви видим и знаем какво ще лъжете.

    22:49 21.07.2026

  • 13 НА ТОЗИ МУШМОРОК

    35 3 Отговор
    ПРЕДЛАГАМ ДА ГРАБВА МЕШКАТА И АВТОМАТА И ДА ОДИ ДА СЕ СРАЖАВА В ИРАН.

    Коментиран от #16

    22:49 21.07.2026

  • 14 ироней

    23 1 Отговор
    ------Те се използват единствено за презареждане във въздух.------
    Въдушния Божилов има в предвид зареждане на балони с въздух. Но на кого ли ги приказва врели и некипели.
    Зареждане с гориво на бомбардировачи, за да могат да изпълнят мисията си, не било военна дейност , а спаситена мисия за пилотите им, предотвратяваща изразходването на горивото им. .

    22:49 21.07.2026

  • 15 Не трябва да се разглежда от НС

    12 3 Отговор
    Този въпрос защото той трябва да се реши от Правителството.

    22:49 21.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Летец Пешеходец

    11 11 Отговор
    Само не мога да разбера, как Мунчо, при положение че има абсолютно мнозинство, така грозно и подло предаде избралите го безмозъчни, функционално неграмотни, въртоглави русофилски клошари. Поне визи за САЩ можеше да им уреди, да видят как живее "класовият враг".

    Коментиран от #20, #24

    22:52 21.07.2026

  • 19 Никой не излезе като човек да каже

    30 4 Отговор
    Така и така САЩ поискаха да си разположат самолетите и забележете 250 войници на нашите летища. То е все едно дали са в София или в Ямбол все едно. Това е ОКУПАЦИЯ.

    Коментиран от #29, #41

    22:53 21.07.2026

  • 20 Гаргамел

    27 3 Отговор

    До коментар #18 от "Летец Пешеходец":

    По същия начин както фашистите от ппдб излъгаха жълтопаветния селяняж, че ще изчегъртват Бойко.

    Коментиран от #23

    22:54 21.07.2026

  • 21 Готов за бой

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Виж сега":

    Мен не ме мисли. Мисли за жалкото си съществуване.

    22:55 21.07.2026

  • 22 Без име

    23 2 Отговор
    И тоя го държат за топките с някой компромат.

    22:58 21.07.2026

  • 23 Летец Пешеходец

    26 3 Отговор

    До коментар #20 от "Гаргамел":

    Аааа, той Мунчо вдигна юмручето срещу мафията, но нито Боко, нито Шиши, като ги гледам се притесняват особено. Излъга ви фатмака, като най- гламави селяци.

    22:59 21.07.2026

  • 24 Без име

    23 2 Отговор

    До коментар #18 от "Летец Пешеходец":

    Русофил съм, но за Радев не гласувах. От 80% деbilи какво очакваш?

    Коментиран от #30

    23:00 21.07.2026

  • 25 симптоматично

    22 1 Отговор
    Кои служби извъшват оценки? Онези, които са загубили документите с мотивите по оня случай ли? Утре може да си загубят и оценката на риска...

    23:02 21.07.2026

  • 26 лоби

    23 1 Отговор
    В дългосрочен план тези самолети са насочени срещу Русия за евентуални военни действия срещу нея. С цел заграбване на нейните богатства и отнемане на ядрения и арсенак

    23:04 21.07.2026

  • 27 1111

    22 1 Отговор
    "Според него изпратената от Иран нота не е изненадваща"

    Убеден съм, че Иран е изпратил такива Ноти на Израел, Катар, Бахрейн, Кувейт, Турция, Кипър и Саудитска Арабия.
    Виждаме, няма никаква опасност...

    Коментиран от #39

    23:05 21.07.2026

  • 28 Стенли

    22 3 Отговор

    До коментар #11 от "Овчар":

    Много точно. , руснаците не са ни врагове и никога няма да нападнат България ,а относно разполагането на самолети на фащ , които участват пряко във войната с Иран , това е голяма глупост , аз винаги съм знаел , че Радев е двуличник , но до ни прави страна във война , която изобщо не наша война чак това не съм го очаквал 😡😕

    Коментиран от #64

    23:06 21.07.2026

  • 29 оплитат се в противоречия

    15 1 Отговор

    До коментар #19 от "Никой не излезе като човек да каже":

    Така Чичо Сам се възползва от раболепното правителство, командировало Демерджиев с раболепна кошница пълна с магнитни доноси за демонстрация на лакейска лоялност.

    23:06 21.07.2026

  • 30 Летец Пешеходец

    18 2 Отговор

    До коментар #24 от "Без име":

    Нищо по- различно от това, което се случи. До появата на следващият "спасител".

    23:07 21.07.2026

  • 31 БОЖИЛОВ ЖЕНКА ТИ

    14 5 Отговор
    2 П....ДА ИМА МЕЖДУ КРАКАТА ,АМА НА ТЕБ ХИЧ ДА НЕ ТИ СТАВА.

    23:07 21.07.2026

  • 32 лоби

    15 1 Отговор
    В дългосрочен план тези самолети са насочени срещу Русия за евентуални военни действия срещу нея. С цел заграбване на нейните богатства и отнемане на ядрения и арсенал.

    23:08 21.07.2026

  • 33 Будала

    17 1 Отговор
    Ние така лапнахме папурката втората световна

    23:10 21.07.2026

  • 34 000000000000000

    14 1 Отговор
    Това е грешка !

    23:12 21.07.2026

  • 35 Ми те Иран можеше и да не разберат

    14 1 Отговор
    Но то куче което не знае да лае само вкарва вълка в кошарата.

    Коментиран от #43

    23:14 21.07.2026

  • 36 Кашик

    16 2 Отговор

    До коментар #11 от "Овчар":

    В казармата са ме обучавали да стрелям по натовски войници.

    23:17 21.07.2026

  • 37 Сатана Z

    13 1 Отговор
    Със съюзник като САЩ и врагове не са ни нужни .

    23:18 21.07.2026

  • 38 хахахаха

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хващам се на бас с всеки,":

    Ако това се случи, Тръмп няма да може да си извози агентурата за САЩ.

    23:19 21.07.2026

  • 39 И ние ли сме в тази редичка

    10 2 Отговор

    До коментар #27 от "1111":

    Бахрейн Катар Израел Кувейт Кипър и Саудитска Арабия. Забележителна компания. А уж сме член на НАТО на ЕС на Еврозоната и на Шенген. Браво бе. Страхотна компания няма що. ....

    23:20 21.07.2026

  • 40 Правилно

    1 11 Отговор
    Не трябва да се допуска Иран да възстановява ядрената си програма.

    23:20 21.07.2026

  • 41 Ха ха ха

    4 5 Отговор

    До коментар #19 от "Никой не излезе като човек да каже":

    250 човека персонал. Нали не очакваш тези самолети да се обслужват сами и да летят без пилоти.

    23:22 21.07.2026

  • 42 Като видя такива живуркали от 1992

    9 1 Отговор
    До сега на гърба на народа и даващи компетентни съвети,само и само да не бъдат изхвърлени от яслата,сещам само за едно-Народен съд

    23:23 21.07.2026

  • 43 Напротив

    10 1 Отговор

    До коментар #35 от "Ми те Иран можеше и да не разберат":

    Много се лае по въпроса. И глухия разбра.

    23:24 21.07.2026

  • 44 Тоя що не е на фронта?

    12 1 Отговор
    Агресия на нашия съюзник ли да подкрепяме бе улигуфреен
    Отивай на фронта и се бои с иранците така ще изразиш личната си подкрепа!

    23:25 21.07.2026

  • 45 Смех

    17 1 Отговор
    Те не били за бойни действия, така е, зареждането с голиво на бомбардировачи е изключително хуманитарна мисия. Абе, тия зорлен се правят, че и нас правят на луди. Апропо, какъв съюзник си ти на ФАШ,съюз предполага равнопоставеност, роба не е такъв или оня виц, дето мравката викала на слона, няма ох, ше та скъсам.

    Коментиран от #49

    23:26 21.07.2026

  • 46 Боги

    14 1 Отговор
    В какво са ни съюзник американците? Какви само подмазвачи са нашите управници и техните лакей, нямат срам нито достойнство.

    23:27 21.07.2026

  • 47 ЕС и НАТО мощ и сила

    2 12 Отговор
    Добре че бг е в НАТО и ЕС,иначе комунистическия престъпник Русия щяха да освобождават Варна и Бургас от българите,като руския анклави баба Камчия,има табели забранено за българи

    23:28 21.07.2026

  • 48 Абе

    10 1 Отговор
    Тоя с кеф да го фраснеш по наглата противна физиономия .

    23:33 21.07.2026

  • 49 1111

    11 3 Отговор

    До коментар #45 от "Смех":

    Преди е имало хора - роби, сега има държави - роби, в които хората са свободни.

    23:36 21.07.2026

  • 50 Баш Хайдутин и действащ комунист

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Овчар":

    Смешник хохохо

    23:39 21.07.2026

  • 51 Сандо

    10 1 Отговор
    Ама разбира се,че не са за бойни действия,те са за разпръскване на демокрация по непослушните държави.Тия наистина ли ни смятат за идиоти?

    23:40 21.07.2026

  • 52 А50

    9 1 Отговор
    Не става въпрос за съюзник , а за господар на политиците ни марионетки, васали, еничари, кукли на конци и обикновенни...

    23:41 21.07.2026

  • 53 ЕдЕоТ

    10 1 Отговор
    Въпрос 1: В какво се изразява подкрепата към наш ключов съюзник?
    Въпрос 2: За какво е нужна нашата подкрепа на ключовия ни съюзник?
    Въпрос 3: Как ще използва съюзника ни, предоставената от нас помощ?
    Въпрос 4: Ние ядем ли доматите с колицитв или?
    Въпрос 5: 1+2+3+4 =?

    23:44 21.07.2026

  • 54 А50

    8 1 Отговор
    Радев няма да искара мандата и на негово място ще доидат още по големи лакеи и всекви кирчовци. Народа няма избор

    23:45 21.07.2026

  • 55 БУКВАТА "Ч"

    4 3 Отговор
    Секретни документи, разкрити в Кастра Мартис в гр. Кула, доказват, че Римската империя е Свещена Българска империя, управлявана от Олимп/Импол/Иампол/Ямбол.
    На кои е кръстена крепостта Мартис в гр. Кула? И каква е тази Римска империя, на който всички императори са все тракийци (Българи от Тракия), всички императорски резиденции и дворци са все в Тракия и на територията на сегашна и предишна България, всички императори са пребивавали и са се подвизавали постоянно по нашите земи и земите на сегашна и предишна България са застроени плътно с "римско" материално строителство и сакрални мегалитни и архитектурни храмови комплекси, най – известните и академично регистрирани и постулирани от които са на Националния археологически резерват „Кабиле" край Ямбол?!
    Кой може да спаси нашите Български Исторически Спомени, цялостно унищожени от МюслюКомунКатърите? Само нашето внуче Америка открито от нас Българите и след инвазията на Данайците, скрито и отново открито през 16 век от Българина - Кралят на Океана, Радан Охридски!

    23:49 21.07.2026

  • 56 Аман

    6 1 Отговор
    от папагали.

    23:54 21.07.2026

  • 57 А50

    8 1 Отговор
    Този има прекалено тъпа физиономия, че да му вярва някой.

    23:55 21.07.2026

  • 58 Боцко

    6 2 Отговор
    Нещо за визите да сте говорили с Тръмп? Можем ли вече да пътуваме безвизово? Предния път казахте че докато има визи за българи САЩ да си търсят други летища. А какво става че не разбрах?

    Коментиран от #65

    00:03 22.07.2026

  • 59 БУКВАТА "Ч"

    1 1 Отговор
    Иса/Исус от Тракия и Богиня Матара (Майка) Диана са Българските Всесилни и Всемогъщи Богове Творци и Демиурзи, Господари и Властелини на световете и Автори и Постановчици на транс епохалната експериментална екстремална риалити драматизация "Българите и човешката цивилизация" – Господ Бог Отец Исус и Великата Богиня Майка Диана, познати от последните им аватарни проявления преди 2000 години в Тракия пред Българите като Христос и Мария Магдалена, по – късно манипулирана от Тях самите като Богородица или Дева Мария (Богиня Диана Мария=Богиня Мадара), Родоначалниците на новоепохалната генерация на Арианите/Арии/Рая/Раи/Арий – ци от Българския жречески род Дуло на Кан (Жреци), от който род са всички духовни водачи и лидери и интелектуалният творчески и прогресивен елит на всички народи и племена, както и изродените им реакционни управленчески и богаташки елити, от този род сме и всички тия феноменни Българи и крипто Българи със задължително начално ниво на IQ > 70 и следващите висши нива на IQ > 130 > 140..., които познаем Боговете ни и се познаем, че сме Техни генетични потомци с унаследени Техните характеристики – сиреч сме богове, все още с малка "б", с помощта на

    Свещения шифър, "Аз, Буки, Веди.... Ю, Я" чрез Тайната на Свещения Божествен Български език ни пази от Затриване! Във Всяка Българска Дума се крие Истината за Торта с която ние Българите покриваме нашето Отечество - Балканите!

    00:04 22.07.2026

  • 60 БУКВАТА "Ч"

    1 1 Отговор
    От къде дойде след 16 век Картофа и спаси света от глад? - От Америка!
    От къде дойде след 16 век Царевицата и спаси света от глад? - От Америка!
    От къде дойде след 16 век Слънчогледа и спаси света от глад? - От Америка!
    От къде дойдоха след 16 век Доматите и спасиха света от глад? - От Америка!
    От къде дойдоха след 16 век Сладките Чушки и Лютите Чушки и спасиха света от глад? - От Америка!
    От къде дойдоха след 16 век Пуйките и спасиха света от глад? - От Америка!
    Българинът Драган Охридски - (Алонсо де Охеда) - откривателят на Америка!
    Западните учени, които никога не са взимали такива български очила и български компас на родолюбието, се загубват в един безкраен лабиринт от противоречие и накрая стигат винаги до една безизходица, при която действията на Алонсо де Охеда са лишени от всякаква логика и смислено съдържание. Нито един от тези западни учени не е допускал, че Алонсо де Охеда не е испанец и никога не се е чувствал такъв. Той не е възнамерявал да живее до края на дните си в Испания. Но колкото странно и изненадващо да звучи, Алонсо де Охеда е българин. Истинското му име е Драган от Охрид или Драган Охридски

    00:07 22.07.2026

  • 61 БУКВАТА "Ч"

    4 0 Отговор
    Избрахме Тръмп за да спаси световния геноцид над Християните!

    Тръмп - God Bless America - Българското Внуче Америка отново пее песента House Of The Rising Sun - Hot R.S. 1978 - Домът на Изгряващото Слънце - на Бялото Братство на Връх Хорбел - Върхът на ХОРАТА, Играещи ХОРО и Пеещи заедно в ХОР, на Седемте Рилски Езера. Връх Хорбел е преименуван на Мусала - Мойсей Аллаха, Муса Аллах - Мусала. Докато ние Българите не си възвърнем Името на Рила Планина на Исус Христос - ХОРБЕЛ - ОРБЕЛ постоянно ще ни тъпчат от исток с Аллахи.... Комунисти

    00:13 22.07.2026

  • 62 Вашия ключов съюзник, беше ключов

    3 1 Отговор
    съюзник и на украинския режим и видяхме до къде докара Украйна!!!!
    За да не ви блокират крадените пари по сметките сте готови и България да докарате до това дередже!!!!
    Вашта м@м@ измекярск@!!!!

    00:17 22.07.2026

  • 63 КОЛЬО ПАРЪМА

    3 1 Отговор
    Дано на гръмнат Иранците Продажници

    00:28 22.07.2026

  • 64 Мусорчик

    0 3 Отговор

    До коментар #28 от "Стенли":

    Пич, Русия ни е враг и вече ни е нападала. И сме я били, прочети малко и свали розовите очила.

    00:30 22.07.2026

  • 65 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Боцко":

    Самолетите са заради колесарите.Който жълтопаветник успее да се хване за тях е все едно с виза.

    00:30 22.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 квартален полицай

    0 0 Отговор
    Колко хитро само - не са бойни. Обаче обслужват бойни. Иранците са прави, това е военно престъпление, за да може доналд да спекулира с петрол.

    Коментиран от #69

    00:38 22.07.2026

  • 68 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Готов за бой":

    Май си готов за емигриране.Само да бръмне някоя муха и през Калотина та до Италия Форест Гъмп ще го раздаваш.

    00:42 22.07.2026

  • 69 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "квартален полицай":

    Като летиш със самолет на щата Невада и Аризона се вижда как част от пустините за запълнени с чисто нови петролни леки коли. Толкова години Америка изкупуваше нови БМВ, Мерцедеси, Фолксвагени и ги стоварваше по пустините да поддържа Германската икономика. Но тази планета ние мислещите хора нямаме право да я затрием! В момента в Америка е направен самолет от конопена пластмаса. Германия сътвори леки коли които се правят чрез три еко генетично творение на предна, задна и колела на лека кола от Конопена материя! Та другари комсомолци идва промяна на Нафтовия Мозък на Човека и Връщането му към Екологичен Конопен, Копринен, Памучен и Вълна начин на Мозък. Защо и кой унищожава в нашата Земя на Коприната - България, отглеждането на коприна от пашкули, коноп, памук и избиването на Овцете даващи Вълна и Мляко? Отговор: Нафтата! Парата от Нафтата... 15 години Европа плащаше дългове към нафтовите производители - Русия и Арабските държави. Идва Екологията в Америка и в Европа и тя ще победи.

    00:42 22.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор
    Егати безподобното лъжливо и некадърно мекотело…

    00:44 22.07.2026

  • 72 ИРАН КАЗА ЩЕ ИЗБИЕ ЕВРОГЕЙТАЦИТЕ

    0 0 Отговор
    БЪЛГАРИЯ иска да се бие с помощ от ФАЩ срещу ИРАН и само да кажа че Българите сме Иранци - и
    ще победим империята на злите ХОРА = ФАЩ

    00:46 22.07.2026

  • 73 Чудя се

    0 0 Отговор
    дали съществува и един мъдър политик в България и в Европа?

    00:50 22.07.2026

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