Божилов за самолетите в база "Безмер": Те не са за бойни действия, трябва да подкрепим наш ключов съюзник

Разполагането на американски самолети в авиобаза "Безмер" не трябва да буди притеснение, тъй като решението е взето след анализ на рисковете и в съответствие със закона. Това заяви бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов пред Bulgaria ON AIR.
Според него изпратената от Иран нота не е изненадваща и подобни дипломатически действия са очаквани при подобни ситуации.
"Аз по-скоро бих се изненадал, ако не бъде получена такава нота. Законът ясно казва кой орган взима решение и всеки от тях прави оценка на целите, рисковете и заплахите", посочи Божилов.
Той подчерта, че именно заради характера на искането въпросът правилно е внесен за разглеждане в Народното събрание.
По думите му сигурността в Близкия изток е от значение не само за Съединените щати, но и за Европа и България заради рисковете, свързани с иранската ядрена и ракетна програма.
"Ние трябва да подкрепим нашия ключов съюзник."
По повод опасенията, че разполагането на самолетите може да създаде риск за страната, Божилов беше категоричен, че службите извършват подробни оценки преди подобни решения.
"Когато се направи този анализ и ако се установят рискове, най-важното е да се вземат мерки така, че да се минимизират и да не се допусне реализацията им", обясни гостът и изрази увереност, че всички необходими анализи вече са направени.
Божилов призна, че е можело да има по-добра публична комуникация около предишното разполагане на американски самолети, но отхвърли твърденията, че информацията е била укривана.
"Може би е трябвало да има по-добра комуникация. Грешка в комуникацията бих приел", коментира той.
Експертът обърна внимание и на необходимостта България да продължи модернизацията на армията, тъй като страната все още не разполага с достатъчно нови средства за противовъздушна отбрана.
Според него разполаганите американски самолети цистерни не участват пряко в бойни действия.
"Те се използват единствено за презареждане във въздух. Те нямат въоръжение и не извършват преки бойни действия", подчерта Божилов.
В края на разговора той призова за по-активен стратегически диалог между България и САЩ.
"Има много стратегически въпроси, които трябва да дискутираме със Съединените щати – модернизацията на българската армия, енергетиката, потенциалните инвестиции. Апелирам за един наистина стратегически диалог със САЩ", заключи Божилов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хващам се на бас с всеки,
Коментиран от #38
22:41 21.07.2026
2 Стенли
22:43 21.07.2026
3 Робот
22:43 21.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мъпет шоу
22:44 21.07.2026
6 Хм.....
Президента министър ще излезе топ идиот!!!
22:44 21.07.2026
7 Гробар
22:46 21.07.2026
8 Готов за бой
Чакам ви на Калотина 👊
Коментиран от #17, #68
22:46 21.07.2026
9 Да бе
22:46 21.07.2026
10 Феникс
22:47 21.07.2026
11 Овчар
Коментиран от #28, #36, #50
22:47 21.07.2026
12 каесве
22:49 21.07.2026
13 НА ТОЗИ МУШМОРОК
Коментиран от #16
22:49 21.07.2026
14 ироней
Въдушния Божилов има в предвид зареждане на балони с въздух. Но на кого ли ги приказва врели и некипели.
Зареждане с гориво на бомбардировачи, за да могат да изпълнят мисията си, не било военна дейност , а спаситена мисия за пилотите им, предотвратяваща изразходването на горивото им. .
22:49 21.07.2026
15 Не трябва да се разглежда от НС
22:49 21.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Летец Пешеходец
Коментиран от #20, #24
22:52 21.07.2026
19 Никой не излезе като човек да каже
Коментиран от #29, #41
22:53 21.07.2026
20 Гаргамел
До коментар #18 от "Летец Пешеходец":По същия начин както фашистите от ппдб излъгаха жълтопаветния селяняж, че ще изчегъртват Бойко.
Коментиран от #23
22:54 21.07.2026
21 Готов за бой
До коментар #17 от "Виж сега":Мен не ме мисли. Мисли за жалкото си съществуване.
22:55 21.07.2026
22 Без име
22:58 21.07.2026
23 Летец Пешеходец
До коментар #20 от "Гаргамел":Аааа, той Мунчо вдигна юмручето срещу мафията, но нито Боко, нито Шиши, като ги гледам се притесняват особено. Излъга ви фатмака, като най- гламави селяци.
22:59 21.07.2026
24 Без име
До коментар #18 от "Летец Пешеходец":Русофил съм, но за Радев не гласувах. От 80% деbilи какво очакваш?
Коментиран от #30
23:00 21.07.2026
25 симптоматично
23:02 21.07.2026
26 лоби
23:04 21.07.2026
27 1111
Убеден съм, че Иран е изпратил такива Ноти на Израел, Катар, Бахрейн, Кувейт, Турция, Кипър и Саудитска Арабия.
Виждаме, няма никаква опасност...
Коментиран от #39
23:05 21.07.2026
28 Стенли
До коментар #11 от "Овчар":Много точно. , руснаците не са ни врагове и никога няма да нападнат България ,а относно разполагането на самолети на фащ , които участват пряко във войната с Иран , това е голяма глупост , аз винаги съм знаел , че Радев е двуличник , но до ни прави страна във война , която изобщо не наша война чак това не съм го очаквал 😡😕
Коментиран от #64
23:06 21.07.2026
29 оплитат се в противоречия
До коментар #19 от "Никой не излезе като човек да каже":Така Чичо Сам се възползва от раболепното правителство, командировало Демерджиев с раболепна кошница пълна с магнитни доноси за демонстрация на лакейска лоялност.
23:06 21.07.2026
30 Летец Пешеходец
До коментар #24 от "Без име":Нищо по- различно от това, което се случи. До появата на следващият "спасител".
23:07 21.07.2026
31 БОЖИЛОВ ЖЕНКА ТИ
23:07 21.07.2026
32 лоби
23:08 21.07.2026
33 Будала
23:10 21.07.2026
34 000000000000000
23:12 21.07.2026
35 Ми те Иран можеше и да не разберат
Коментиран от #43
23:14 21.07.2026
36 Кашик
До коментар #11 от "Овчар":В казармата са ме обучавали да стрелям по натовски войници.
23:17 21.07.2026
37 Сатана Z
23:18 21.07.2026
38 хахахаха
До коментар #1 от "Хващам се на бас с всеки,":Ако това се случи, Тръмп няма да може да си извози агентурата за САЩ.
23:19 21.07.2026
39 И ние ли сме в тази редичка
До коментар #27 от "1111":Бахрейн Катар Израел Кувейт Кипър и Саудитска Арабия. Забележителна компания. А уж сме член на НАТО на ЕС на Еврозоната и на Шенген. Браво бе. Страхотна компания няма що. ....
23:20 21.07.2026
40 Правилно
23:20 21.07.2026
41 Ха ха ха
До коментар #19 от "Никой не излезе като човек да каже":250 човека персонал. Нали не очакваш тези самолети да се обслужват сами и да летят без пилоти.
23:22 21.07.2026
42 Като видя такива живуркали от 1992
23:23 21.07.2026
43 Напротив
До коментар #35 от "Ми те Иран можеше и да не разберат":Много се лае по въпроса. И глухия разбра.
23:24 21.07.2026
44 Тоя що не е на фронта?
Отивай на фронта и се бои с иранците така ще изразиш личната си подкрепа!
23:25 21.07.2026
45 Смех
Коментиран от #49
23:26 21.07.2026
46 Боги
23:27 21.07.2026
47 ЕС и НАТО мощ и сила
23:28 21.07.2026
48 Абе
23:33 21.07.2026
49 1111
До коментар #45 от "Смех":Преди е имало хора - роби, сега има държави - роби, в които хората са свободни.
23:36 21.07.2026
50 Баш Хайдутин и действащ комунист
До коментар #11 от "Овчар":Смешник хохохо
23:39 21.07.2026
51 Сандо
23:40 21.07.2026
52 А50
23:41 21.07.2026
53 ЕдЕоТ
Въпрос 2: За какво е нужна нашата подкрепа на ключовия ни съюзник?
Въпрос 3: Как ще използва съюзника ни, предоставената от нас помощ?
Въпрос 4: Ние ядем ли доматите с колицитв или?
Въпрос 5: 1+2+3+4 =?
23:44 21.07.2026
54 А50
23:45 21.07.2026
55 БУКВАТА "Ч"
На кои е кръстена крепостта Мартис в гр. Кула? И каква е тази Римска империя, на който всички императори са все тракийци (Българи от Тракия), всички императорски резиденции и дворци са все в Тракия и на територията на сегашна и предишна България, всички императори са пребивавали и са се подвизавали постоянно по нашите земи и земите на сегашна и предишна България са застроени плътно с "римско" материално строителство и сакрални мегалитни и архитектурни храмови комплекси, най – известните и академично регистрирани и постулирани от които са на Националния археологически резерват „Кабиле" край Ямбол?!
Кой може да спаси нашите Български Исторически Спомени, цялостно унищожени от МюслюКомунКатърите? Само нашето внуче Америка открито от нас Българите и след инвазията на Данайците, скрито и отново открито през 16 век от Българина - Кралят на Океана, Радан Охридски!
23:49 21.07.2026
56 Аман
23:54 21.07.2026
57 А50
23:55 21.07.2026
58 Боцко
Коментиран от #65
00:03 22.07.2026
59 БУКВАТА "Ч"
Свещения шифър, "Аз, Буки, Веди.... Ю, Я" чрез Тайната на Свещения Божествен Български език ни пази от Затриване! Във Всяка Българска Дума се крие Истината за Торта с която ние Българите покриваме нашето Отечество - Балканите!
00:04 22.07.2026
60 БУКВАТА "Ч"
От къде дойде след 16 век Царевицата и спаси света от глад? - От Америка!
От къде дойде след 16 век Слънчогледа и спаси света от глад? - От Америка!
От къде дойдоха след 16 век Доматите и спасиха света от глад? - От Америка!
От къде дойдоха след 16 век Сладките Чушки и Лютите Чушки и спасиха света от глад? - От Америка!
От къде дойдоха след 16 век Пуйките и спасиха света от глад? - От Америка!
Българинът Драган Охридски - (Алонсо де Охеда) - откривателят на Америка!
Западните учени, които никога не са взимали такива български очила и български компас на родолюбието, се загубват в един безкраен лабиринт от противоречие и накрая стигат винаги до една безизходица, при която действията на Алонсо де Охеда са лишени от всякаква логика и смислено съдържание. Нито един от тези западни учени не е допускал, че Алонсо де Охеда не е испанец и никога не се е чувствал такъв. Той не е възнамерявал да живее до края на дните си в Испания. Но колкото странно и изненадващо да звучи, Алонсо де Охеда е българин. Истинското му име е Драган от Охрид или Драган Охридски
00:07 22.07.2026
61 БУКВАТА "Ч"
Тръмп - God Bless America - Българското Внуче Америка отново пее песента House Of The Rising Sun - Hot R.S. 1978 - Домът на Изгряващото Слънце - на Бялото Братство на Връх Хорбел - Върхът на ХОРАТА, Играещи ХОРО и Пеещи заедно в ХОР, на Седемте Рилски Езера. Връх Хорбел е преименуван на Мусала - Мойсей Аллаха, Муса Аллах - Мусала. Докато ние Българите не си възвърнем Името на Рила Планина на Исус Христос - ХОРБЕЛ - ОРБЕЛ постоянно ще ни тъпчат от исток с Аллахи.... Комунисти
00:13 22.07.2026
62 Вашия ключов съюзник, беше ключов
За да не ви блокират крадените пари по сметките сте готови и България да докарате до това дередже!!!!
Вашта м@м@ измекярск@!!!!
00:17 22.07.2026
63 КОЛЬО ПАРЪМА
00:28 22.07.2026
64 Мусорчик
До коментар #28 от "Стенли":Пич, Русия ни е враг и вече ни е нападала. И сме я били, прочети малко и свали розовите очила.
00:30 22.07.2026
65 Ха ха
До коментар #58 от "Боцко":Самолетите са заради колесарите.Който жълтопаветник успее да се хване за тях е все едно с виза.
00:30 22.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 квартален полицай
Коментиран от #69
00:38 22.07.2026
68 Ха ха
До коментар #8 от "Готов за бой":Май си готов за емигриране.Само да бръмне някоя муха и през Калотина та до Италия Форест Гъмп ще го раздаваш.
00:42 22.07.2026
69 БУКВАТА "Ч"
До коментар #67 от "квартален полицай":Като летиш със самолет на щата Невада и Аризона се вижда как част от пустините за запълнени с чисто нови петролни леки коли. Толкова години Америка изкупуваше нови БМВ, Мерцедеси, Фолксвагени и ги стоварваше по пустините да поддържа Германската икономика. Но тази планета ние мислещите хора нямаме право да я затрием! В момента в Америка е направен самолет от конопена пластмаса. Германия сътвори леки коли които се правят чрез три еко генетично творение на предна, задна и колела на лека кола от Конопена материя! Та другари комсомолци идва промяна на Нафтовия Мозък на Човека и Връщането му към Екологичен Конопен, Копринен, Памучен и Вълна начин на Мозък. Защо и кой унищожава в нашата Земя на Коприната - България, отглеждането на коприна от пашкули, коноп, памук и избиването на Овцете даващи Вълна и Мляко? Отговор: Нафтата! Парата от Нафтата... 15 години Европа плащаше дългове към нафтовите производители - Русия и Арабските държави. Идва Екологията в Америка и в Европа и тя ще победи.
00:42 22.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Пилотът Гошу
00:44 22.07.2026
72 ИРАН КАЗА ЩЕ ИЗБИЕ ЕВРОГЕЙТАЦИТЕ
ще победим империята на злите ХОРА = ФАЩ
00:46 22.07.2026
73 Чудя се
00:50 22.07.2026