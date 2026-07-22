Времето днес, прогноза за сряда, 22 юли: Порои и захлаждане

Предстои сериозна промяна в синоптичната ситуация в цялата страна. Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждения от първа и втора степен за опасни атмосферни явления, като без кодове остават единствено областите София-град, Перник и Кюстендил.

Оранжев код за осем области в Източна България

Метеоролозите съобщават, че в сряда атмосферата над страната ще бъде силно нестабилна. Оранжев код за интензивни валежи и силни гръмотевични бури е в сила за 8 области: Силистра, Шумен, Разград, Търговище, Добрич, Варна, Бургас и Ямбол. Очаква се количествата на валежите на места в тези региони да достигнат критичните 65 литра на квадратен метър, което създава реален риск от локални наводнения.

За останалите 17 области на страната е обявен жълт код, като прогнозираните количества там ще бъдат до 35 литра на квадратен метър. Навсякъде в зоните с предупреждения има висока вероятност за силни градушки и опасни пориви на вятъра.

Температури и вятър по региони

Дневни температури: Наблюдава се чувствително захлаждане. Максималните стойности ще бъдат предимно между 25° и 30°С.

Наблюдава се чувствително захлаждане. Максималните стойности ще бъдат предимно между 25° и 30°С. Вятър: Вятърът от северозапад ще започне да се засилва около и след обяд. Най-силни пориви се очакват по поречието на Дунавската равнина и в Горнотрайкийската низина.

Вятърът от северозапад ще започне да се засилва около и след обяд. Най-силни пориви се очакват по поречието на Дунавската равнина и в Горнотрайкийската низина. Черноморие: Времето по Черноморието ще бъде дъждовно. Температурата на морската вода варира между 23° и 25°С, а на север от нос Калиакра ще бъде по-хладна – около 19°С.

Следобед над Западна България облачността ще започне да се разкъсва, а валежите там постепенно ще спрат. Пълно стабилизиране на времето и завръщане на слънцето се очаква в четвъртък, когато температурите ще се задържат под 29°С.