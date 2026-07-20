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Родители настояват за президентско вето върху бюджетите и планират нови протести

Родители настояват за президентско вето върху бюджетите и планират нови протести

20 Юли, 2026 14:31 574 16

  • родители-
  • бюджет-
  • протести

Настояваме за реална дългосрочна политика в подкрепа на родителите и децата, казват от "Родители за достойно майчинство"

Родители настояват за президентско вето върху бюджетите и планират нови протести - 1
Снимка: Родители за достойно майчинство
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гражданската инициатива „Родители за достойно майчинство“ отправи официални молби до Омбудсмана на Република България, парламентарно представените групи в Народното събрание и до Президента на Република България с искане за предприемане на действия във връзка с приетите на първо четене бюджети на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Причината са отхвърлените им искания за подоброяване на условията за отглеждане на деца в България на фона на инфлацията в страната и продължаващата демографска криза.

Ето какво казват от гражданската инициатива:

Отправяме нашия апел към парламентарно представените партии да приемат законови изменения в подкрепа на семействата с деца в България при окончателното приемане на законопроектите. Ако гласът ни не бъде чут, настояваме парламентарните групи да сезират държавния глава г-жа Илияна Йотова и да поискат упражняване на правомощието ѝ за налагане на вето върху приетите бюджети, тъй като считаме, че заложените в тях политики не отговарят на реалните нужди на българските семейства, родителите и децата. За нас е неприемливо в момент, когато България е изправена пред сериозна демографска криза, подкрепата за семействата да остава недостатъчна, а мерките за майчинство, детски политики и социална защита да бъдат отлагани без ясна визия за бъдещето, категорични са родителите от инициативата. Припомняме, че организирахме серия протести в цялата страната, които ще бъдат подновени съвсем скоро.

В създадената група в социалната мрежа Фейсбук “Родители за достойно майчинство” вече членуват над 7000 души, като голяма част от тях се очаква да се присъединят и към протестните акции в различни градове. Датите и часовете на новите протести ще бъдат обявени съвсем скоро.

Настояваме за реална дългосрочна политика в подкрепа на родителите и децата, включително достойно обезщетение за отглеждане на дете през втората година, ежегодно индексиране на социалните плащания и равнопоставено отношение към всички семейства.

Основните искания на инициативата са следните:

увеличаване на обезщетението през втората година на майчинството;

увеличаване на процента на обезщетението за майчинство при връщане на работа;

ежегодна индексация на майчинството и детските надбавки;

равни детски надбавки за всички работещи родители;

по-високи компенсации за деца без място в държавна ясла или детска градина;

дългосрочна държавна политика за насърчаване на раждаемостта и подкрепа на младите семейства, която включва промени в данъчните облекчения и задължения към държавата,

бонусна система към майчинството и детските надбавки и други предложения.

разширяване на обхвата на безплатните медикаменти за бебета и малки деца с цел намаляване на финансовата тежест върху семействата.

Поради очакваните лоши метеорологични условия в последните дни на бюджетната процедура, гражданската инициатива организира своеобразен онлайн протест, тип дискусия, чрез която родителите от цялата страна ще могат да изразят своето несъгласие и да заявят своите искания. Събитието ще се проведе на 21.07.2026 г. , от 18: 30 ч., чрез Facebook Live.

Покани за участие в дискусията са отправени към Омбудсмана на Република България и всички парламентарно представени групи в Народното събрание, както и Министъра на финансите и Министъра труда и социалната политка.

Нашият призив не е политически. Това е гражданско настояване за отговорност към бъдещето на България — към децата, семействата и следващите поколения.

Защо сега? Защото години наред разходите растат, а подкрепата за семействата изостава. Натрупването вече е твърде голямо, за да бъде игнорирано. Обещаните миналата година мерки в полза на родителите, макар и твърде недостатъчни, бяха глътка въздух. Липсата на всякакви мерки в полза на семейства от тази година на фона на огромната инфлация кара повечето родители буквално да изнемогват финансово в грижата за бъдещето на България и за своето оцеляване.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Полицай

    4 5 Отговор
    Председателя на КРИБ Васил Велев точно разкри че нашите стартови заплати започват от 3690 евро с бонусите и за храна и дрехи = 5000 евро. Премиер Радев и ПБ мислят за нас. А майките да отиват да работят а децата им на ясли. Да не се ослушват

    14:33 20.07.2026

  • 2 Правилно !

    1 8 Отговор
    Не Е милостиня !

    Изтегли Заем !

    И Живей Нормално !

    14:37 20.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    Как се гледа дете с 200 евро?Аз за котката с котенца харча повече на месец.

    14:43 20.07.2026

  • 4 В цяла Европа, 3 месеца след раждане

    2 7 Отговор
    и отиват на работа!
    Нашите кифли 3 години дремят и пак недоволни!

    14:44 20.07.2026

  • 5 А пари откъде?

    5 2 Отговор
    Всеки чака пари, но не казва откъде да се вземат. Не знам дали майчинството е милостиня, но някой майки с по 5-6 деца практически от това се издържат и понеже не искат да работят се налага да внасяме чужденци.

    Коментиран от #11, #12, #13

    14:44 20.07.2026

  • 6 Платени подлоги

    3 2 Отговор
    И от кога е тази сериозна демографска криза ?

    Коментиран от #10

    14:45 20.07.2026

  • 7 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Това е нещо ново.Протест във фейсбук.

    14:55 20.07.2026

  • 8 Анонимен

    4 4 Отговор
    Не се ли усещат, че ги употребяват за политически цели?

    14:57 20.07.2026

  • 9 Точно преди президентските избори

    5 2 Отговор
    Едва ли ще има президентско вето.

    14:58 20.07.2026

  • 10 От преврата

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Платени подлоги":

    през 1989 г. Криза след криза и те така 37 г.

    14:59 20.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 От тия

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "А пари откъде?":

    за нашмъркания

    15:00 20.07.2026

  • 13 Не се налага да внасяме чужденци

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "А пари откъде?":

    Плаща се за това да се промени етническия състав на България.

    Коментиран от #14

    15:03 20.07.2026

  • 14 Много от внесените чужденци

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Не се налага да внасяме чужденци":

    Още щом ги види човек и разбира че те не стават за никаква работа. Тука има някаква измама и инсинуация с цел манипулация и фалшификация на обективната ситуация. Денацификация .

    15:07 20.07.2026

  • 15 Мога да приема да внасят хора само от

    6 0 Отговор
    Бившия Съветски съюз защото те могат да се интегрират , но само работодатели национални предатели могат да внасят чужденци от далечни азиатски при това мюсулмански страни , за които е световно известно че не се интегрират. Нямам думи !?!

    15:12 20.07.2026

  • 16 Някой

    1 0 Отговор
    За някои етноси е

    15:14 20.07.2026

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