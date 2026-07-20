Родители настояват за президентско вето върху бюджетите и планират нови протести

Гражданската инициатива „Родители за достойно майчинство“ отправи официални молби до Омбудсмана на Република България, парламентарно представените групи в Народното събрание и до Президента на Република България с искане за предприемане на действия във връзка с приетите на първо четене бюджети на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Причината са отхвърлените им искания за подоброяване на условията за отглеждане на деца в България на фона на инфлацията в страната и продължаващата демографска криза.

Ето какво казват от гражданската инициатива:

Отправяме нашия апел към парламентарно представените партии да приемат законови изменения в подкрепа на семействата с деца в България при окончателното приемане на законопроектите. Ако гласът ни не бъде чут, настояваме парламентарните групи да сезират държавния глава г-жа Илияна Йотова и да поискат упражняване на правомощието ѝ за налагане на вето върху приетите бюджети, тъй като считаме, че заложените в тях политики не отговарят на реалните нужди на българските семейства, родителите и децата. За нас е неприемливо в момент, когато България е изправена пред сериозна демографска криза, подкрепата за семействата да остава недостатъчна, а мерките за майчинство, детски политики и социална защита да бъдат отлагани без ясна визия за бъдещето, категорични са родителите от инициативата. Припомняме, че организирахме серия протести в цялата страната, които ще бъдат подновени съвсем скоро.

В създадената група в социалната мрежа Фейсбук “Родители за достойно майчинство” вече членуват над 7000 души, като голяма част от тях се очаква да се присъединят и към протестните акции в различни градове. Датите и часовете на новите протести ще бъдат обявени съвсем скоро.

Настояваме за реална дългосрочна политика в подкрепа на родителите и децата, включително достойно обезщетение за отглеждане на дете през втората година, ежегодно индексиране на социалните плащания и равнопоставено отношение към всички семейства.

Основните искания на инициативата са следните:

увеличаване на обезщетението през втората година на майчинството;

увеличаване на процента на обезщетението за майчинство при връщане на работа;

ежегодна индексация на майчинството и детските надбавки;

равни детски надбавки за всички работещи родители;

по-високи компенсации за деца без място в държавна ясла или детска градина;

дългосрочна държавна политика за насърчаване на раждаемостта и подкрепа на младите семейства, която включва промени в данъчните облекчения и задължения към държавата,

бонусна система към майчинството и детските надбавки и други предложения.

разширяване на обхвата на безплатните медикаменти за бебета и малки деца с цел намаляване на финансовата тежест върху семействата.

Поради очакваните лоши метеорологични условия в последните дни на бюджетната процедура, гражданската инициатива организира своеобразен онлайн протест, тип дискусия, чрез която родителите от цялата страна ще могат да изразят своето несъгласие и да заявят своите искания. Събитието ще се проведе на 21.07.2026 г. , от 18: 30 ч., чрез Facebook Live.

Покани за участие в дискусията са отправени към Омбудсмана на Република България и всички парламентарно представени групи в Народното събрание, както и Министъра на финансите и Министъра труда и социалната политка.

Нашият призив не е политически. Това е гражданско настояване за отговорност към бъдещето на България — към децата, семействата и следващите поколения.

Защо сега? Защото години наред разходите растат, а подкрепата за семействата изостава. Натрупването вече е твърде голямо, за да бъде игнорирано. Обещаните миналата година мерки в полза на родителите, макар и твърде недостатъчни, бяха глътка въздух. Липсата на всякакви мерки в полза на семейства от тази година на фона на огромната инфлация кара повечето родители буквално да изнемогват финансово в грижата за бъдещето на България и за своето оцеляване.