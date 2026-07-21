Лазаров за самолетите на "Безмер": Няма нужда да лъжем хората – има риск за България

Без последствия за България мина операцията с американските самолети, няма какво да се връщаме в миналото, заяви председателят на СДС Илия Лазаров пред Bulgaria ON AIR по въпроса с укриването на информация за самолетите-цистерни на САЩ в София.
"Естествено е, че ще бъде скрита информация, това е военна операция. Най-вероятно са използвани и за други мисии. Операцията е приключила. Сега имаме искане от САЩ за разполагане на нови самолети, нашето правителство е казало, че това може да стане само на летището в Безмер, което е правилно решение", коментира той.
Според него не е правилно да се разполагат чужди самолети на летището в София.
"Трябва да изпълним ангажимента си към САЩ. Няма нужда да лъжем хората - има риск за България по няколко линии. Първата линия е реакция на Иран - дали ще бъде дипломатическа или друга, ние ще си влошим отношенията с Иран. Тя поддържа отношения с известни терористични групировки, може да ги подстрекават да извършат определени действия на наша територия. Нашите служи, заедно с партньорски служби, трябва да работят от вчера по темата", каза Лазаров.
Той е на мнение, че ако вземем превантивни мерки, има голяма вероятност, над 90%, да се справим с този риск.
Няма вариант да си съюзник с Велика сила и да не се отзовеш на нуждата ѝ, а рискът трябва да се калкулира, убеден е Лазаров.
Лидерът на СДС изтъкна, че сигурността и отбраната си имат своята цена.
Не можем да плащаме за 150 хил. армия, ние в момента зорлем издържаме 35-хилядна армия, която може да се събере на стадион "Васил Левски".
По думите на Лазаров България не е толкова далеч, но иранците няма как да ни достигнат.
"Няма как иранците да стрелят през Турция или през Гърция. Нас в момента ни осигурява сигурност НАТО и САЩ", подчерта гостът.
Според него Тръмп е тръгнал на авантюра, без да има готовност да отиде докрай.
Иран с предупреждение към България заради американските самолети на „Безмер“
"Трябва да отидеш и да събориш режима. Анализите им излязоха грешни. Трябва да има сухопътна операция с 200-300 хил. души. Това означава много жертви. Може ли политическата класа и президентът на САЩ да си го позволи в навечерието на изборите? Война се печели със сухопътна операция, не с дронове и ракети", анализира Лазаров.
Лидерът на СДС поясни, че е решение на ГЕРБ повече да се мълчи в парламента и да се подкрепят разумните решения.
"Бюджетът е лош и няма да бъде подкрепен. Дори ГЕРБ да го подкрепи, нашият представител няма да го направи. Глупаво е да не се подкрепят разумните решения, само защото си в опозиция. В Европарламента е точно така. И до ден днешен има кадри на СДС в различни структури, защото си вършат добре работа", каза още Лазаров.
"Кандидатурата на г-жа Йотова е много сериозна. Класическа лява кандидатура. Тя е много подготвен човек, има европейска подготовка, уважавана е в Европа. Въпросът е демократичната общност да извади свой кандидат. Костов посочи Андрей Гюров, аз смятам, че добра кандидатура е проф. Даниел Вълчев. Не могат да кажат, че той не става. Не сме водили разговорили с него", съобщи гостът.
Той смята, че ако искаш да участваш на изборите с възможност за спечелване, трябва да има голям консенсус: "Така го направихме 1996 г."
Ако не са ги поканили преди това при обсъждането на обща кандидатура, СДС няма да подкрепи Гюров на втори тур, предупреди Лазаров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #20, #38
21:41 21.07.2026
2 бою циганина
21:42 21.07.2026
3 Делю Хайдутин
21:43 21.07.2026
4 Помак
21:44 21.07.2026
5 Робот
21:44 21.07.2026
6 Без име
21:44 21.07.2026
7 Емигрант
21:45 21.07.2026
8 Сега
21:45 21.07.2026
9 име
21:46 21.07.2026
10 Данчо
Те ги правят мишена на ирански удари!!
Коментиран от #15
21:46 21.07.2026
11 от трън та на глог с премиер и президент
21:47 21.07.2026
12 И Киев е Руски
21:47 21.07.2026
13 Продадоха ни
21:49 21.07.2026
14 Край
Коментиран от #18
21:49 21.07.2026
15 ПБ обяснение
До коментар #10 от "Данчо":131 премиерски депутати са достатъчни за решението и опозицията е без особено значение как гласуват и що казват.
21:50 21.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Без име
До коментар #14 от "Край":Смятай срещу колко хора имат компромати. Не знаеш с какво ги държат за топките. А имат деца, живи родители, близки, приятели... Една служба работи така.
Коментиран от #45
21:52 21.07.2026
19 Така Така
21:52 21.07.2026
20 Луд умора няма
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Колко си зле синко? Щом си в НАТО ще спазваш това което се изисква. А ако излезеш утре от НАТО, в други ден бай Ердоган ще си пие кафето в парламента и всички в него ще му клякат. А след още 2дни като пишеш за протест, след два часа ще са те скрили в Балкана. Толкова ли не ти работи горния етаж?
Коментиран от #31
21:53 21.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 хихи
21:54 21.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈
САЩ ни пази - Европа ни храни!
Ако тези примитиви чаршафи дори си помислят да ни атакуват световният хегемон САЩ ще ги изпепели от картата на света!👌💯👈🤛👊
21:59 21.07.2026
25 Статев
22:03 21.07.2026
26 Знаем
22:11 21.07.2026
27 Летец Пешеходец
22:12 21.07.2026
28 Готов за бой
Чакам ви на Калотина 👊
22:13 21.07.2026
29 Давидов
22:14 21.07.2026
30 Винету
Дали ще напълнят един автобус Чавдар?
Едва ли!
22:17 21.07.2026
31 Последния Софиянец
До коментар #20 от "Луд умора няма":НАТО няма нищо общо с войната в Иран.
22:18 21.07.2026
32 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈
САЩ ни пази - Европа ни храни!
Ако тези примитиви чаршафи дори си помислят да ни атакуват световният хегемон САЩ ще ги изпепели от картата на света!👌💯👈🤛👊
Коментиран от #33, #35, #40
22:18 21.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Готов за бой
Чакам ви на Калотина 👊
22:19 21.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Кой и какъф
22:20 21.07.2026
37 Последния Софиянец
До коментар #35 от "Пaцyлeee този път си прав":50 000 американци загиват на година от масови стрелби.
Коментиран от #41, #42
22:27 21.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 хаха
Според експерти само заради населението за победа в Иран ще са нужни между 500 000 и 1.6 милиона войници. В Ирак САЩ влизат с 180 000 човека при 25 милиона население и по-лек терен, който не е толкова удачен за партизанска война. Да не говорим, че САЩ отдавна реват при да речем 100 жертви във война, а с Иран биха загубили десетки хиляди хора. САЩ нямат капацитет за сухопътна война в Иран. Може би цялото НАТО би могло, ако прати по 20-30% от армията си да се бие.
За сравнение войната Ирак-Иран 1980-88. Почва с 140000 иракчани, стигат до 1000000 в бой 87-88г, дадени са над 250000 убити и 500000 тежко ранени. И Ирак губи. Иран губи повече хора, но печели войната.
22:35 21.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Стенли
До коментар #37 от "Последния Софиянец":Явно наистина си за психиатрия или бездомник както се говори. Ето фактите за 380 млн.САЩ -
...
В САЩ броят на загиналите при масови стрелби варира между 100 и над 400 души на година. Точната цифра зависи от това как се определя понятието „масова стрелба“ (дали включва стрелби в домовете и банди, или само публични нападения). Въпреки големия медиен интерес, тези инциденти съставляват около 1% до 3% от общия брой смъртни случаи с огнестрелно оръжие в страната.
22:40 21.07.2026
42 Стенли
До коментар #37 от "Последния Софиянец":Клошарче,а ето в 142 млн.раша -
...
В Русия няма точна статистика за броя на загиналите при стрелби всяка година. Жертвите варират силно. Обикновено загиват по няколко стотици души при отделни масови нападения в училища или университети. Броят им обаче скача до над 830 или 940 души в години с тежки терористични атаки, като например нападението в концертната зала „Крокус сити хол“ край Москва
22:42 21.07.2026
43 Готов за бой
Чакам ви на Калотина 👊
22:48 21.07.2026
44 Русофил
22:52 21.07.2026
45 Айде няма нужда!
До коментар #18 от "Без име":Никой никого не държи. Всички са си плюли в устите и говорят едно и също.
22:53 21.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Готов за бой
Чакам ви на Калотина 👊
22:57 21.07.2026
48 някой си
22:58 21.07.2026