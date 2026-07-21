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Лазаров за самолетите на "Безмер": Няма нужда да лъжем хората – има риск за България

Лазаров за самолетите на "Безмер": Няма нужда да лъжем хората – има риск за България

21 Юли, 2026 21:40 1 476 48

  • илия лазаров-
  • самолети-
  • сащ-
  • безмер

Първата линия е реакция на Иран - дали ще бъде дипломатическа или друга, ние ще си влошим отношенията с Иран

Лазаров за самолетите на "Безмер": Няма нужда да лъжем хората – има риск за България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Без последствия за България мина операцията с американските самолети, няма какво да се връщаме в миналото, заяви председателят на СДС Илия Лазаров пред Bulgaria ON AIR по въпроса с укриването на информация за самолетите-цистерни на САЩ в София.

"Естествено е, че ще бъде скрита информация, това е военна операция. Най-вероятно са използвани и за други мисии. Операцията е приключила. Сега имаме искане от САЩ за разполагане на нови самолети, нашето правителство е казало, че това може да стане само на летището в Безмер, което е правилно решение", коментира той.

Според него не е правилно да се разполагат чужди самолети на летището в София.

"Трябва да изпълним ангажимента си към САЩ. Няма нужда да лъжем хората - има риск за България по няколко линии. Първата линия е реакция на Иран - дали ще бъде дипломатическа или друга, ние ще си влошим отношенията с Иран. Тя поддържа отношения с известни терористични групировки, може да ги подстрекават да извършат определени действия на наша територия. Нашите служи, заедно с партньорски служби, трябва да работят от вчера по темата", каза Лазаров.

Той е на мнение, че ако вземем превантивни мерки, има голяма вероятност, над 90%, да се справим с този риск.

Няма вариант да си съюзник с Велика сила и да не се отзовеш на нуждата ѝ, а рискът трябва да се калкулира, убеден е Лазаров.

Лидерът на СДС изтъкна, че сигурността и отбраната си имат своята цена.

Не можем да плащаме за 150 хил. армия, ние в момента зорлем издържаме 35-хилядна армия, която може да се събере на стадион "Васил Левски".

По думите на Лазаров България не е толкова далеч, но иранците няма как да ни достигнат.

"Няма как иранците да стрелят през Турция или през Гърция. Нас в момента ни осигурява сигурност НАТО и САЩ", подчерта гостът.

Според него Тръмп е тръгнал на авантюра, без да има готовност да отиде докрай.

Иран с предупреждение към България заради американските самолети на „Безмер“

"Трябва да отидеш и да събориш режима. Анализите им излязоха грешни. Трябва да има сухопътна операция с 200-300 хил. души. Това означава много жертви. Може ли политическата класа и президентът на САЩ да си го позволи в навечерието на изборите? Война се печели със сухопътна операция, не с дронове и ракети", анализира Лазаров.

Лидерът на СДС поясни, че е решение на ГЕРБ повече да се мълчи в парламента и да се подкрепят разумните решения.

"Бюджетът е лош и няма да бъде подкрепен. Дори ГЕРБ да го подкрепи, нашият представител няма да го направи. Глупаво е да не се подкрепят разумните решения, само защото си в опозиция. В Европарламента е точно така. И до ден днешен има кадри на СДС в различни структури, защото си вършат добре работа", каза още Лазаров.

"Кандидатурата на г-жа Йотова е много сериозна. Класическа лява кандидатура. Тя е много подготвен човек, има европейска подготовка, уважавана е в Европа. Въпросът е демократичната общност да извади свой кандидат. Костов посочи Андрей Гюров, аз смятам, че добра кандидатура е проф. Даниел Вълчев. Не могат да кажат, че той не става. Не сме водили разговорили с него", съобщи гостът.

Той смята, че ако искаш да участваш на изборите с възможност за спечелване, трябва да има голям консенсус: "Така го направихме 1996 г."

Ако не са ги поканили преди това при обсъждането на обща кандидатура, СДС няма да подкрепи Гюров на втори тур, предупреди Лазаров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    39 13 Отговор
    Утре излизаме 100 000 пред парламента или децата ни ще растат по мазетата.

    Коментиран от #20, #38

    21:41 21.07.2026

  • 2 бою циганина

    18 3 Отговор
    соокойно, най много да умрат ститина-двеста роба

    21:42 21.07.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    35 2 Отговор
    Дано този да е от десетте процента жертви на тероризъм.

    21:43 21.07.2026

  • 4 Помак

    11 9 Отговор
    Помакия и Тракия най добре е да се изтеглят навътре след Стара планина ...тия от близкия изток не ни имат за хора ! Те имат респект само от руски батуш

    21:44 21.07.2026

  • 5 Робот

    31 3 Отговор
    Кой е този търтей..?

    21:44 21.07.2026

  • 6 Без име

    32 3 Отговор
    Още един охлюв, дето за пари и майка си ще ....

    21:44 21.07.2026

  • 7 Емигрант

    31 3 Отговор
    35 годино офчото стадо не се усеща как го работят бетер африканска държава. Не търсете виновни другаде, а се погледнете в огледалото.

    21:45 21.07.2026

  • 8 Сега

    22 4 Отговор
    ще ядем Х... Я

    21:45 21.07.2026

  • 9 име

    27 2 Отговор
    Иран не поддържа никакви отношения с терористични групировки. Преди ционизма нямаше нито Хизбула, нито Хамас. А Хизбула и Хамас се борят за освобождение от ционизма и апартейда в Израел. Дори и да има взривове, ще хвърчат ционисти, а не българи. Другия вариант е направо да думкат по базите с ракети, пак няма лошо.

    21:46 21.07.2026

  • 10 Данчо

    32 3 Отговор
    ГЕРБ-СДС, ДПС и ПП-ДъБъ не знам какво ще кажат на избирателите си?
    Те ги правят мишена на ирански удари!!

    Коментиран от #15

    21:46 21.07.2026

  • 11 от трън та на глог с премиер и президент

    31 3 Отговор
    След предупредителната нота от Иран, нещата за опасността се изяснява и гаранциите за безопасност изявени от Йотова се изпариха.

    21:47 21.07.2026

  • 12 И Киев е Руски

    28 5 Отговор
    Дано Иран освободи българите от евро робството.Шахеди бол

    21:47 21.07.2026

  • 13 Продадоха ни

    29 2 Отговор
    Радев и неговите некадърници... Скоро ще дойдат и ракетите.

    21:49 21.07.2026

  • 14 Край

    23 2 Отговор
    И тоя мършоядец ще глозга костите на СДС... Много жалки персони наплодила Майка България.

    Коментиран от #18

    21:49 21.07.2026

  • 15 ПБ обяснение

    16 3 Отговор

    До коментар #10 от "Данчо":

    131 премиерски депутати са достатъчни за решението и опозицията е без особено значение как гласуват и що казват.

    21:50 21.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Без име

    12 2 Отговор

    До коментар #14 от "Край":

    Смятай срещу колко хора имат компромати. Не знаеш с какво ги държат за топките. А имат деца, живи родители, близки, приятели... Една служба работи така.

    Коментиран от #45

    21:52 21.07.2026

  • 19 Така Така

    21 1 Отговор
    Дупедавци, вашите партньори добре ви оправят

    21:52 21.07.2026

  • 20 Луд умора няма

    11 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Колко си зле синко? Щом си в НАТО ще спазваш това което се изисква. А ако излезеш утре от НАТО, в други ден бай Ердоган ще си пие кафето в парламента и всички в него ще му клякат. А след още 2дни като пишеш за протест, след два часа ще са те скрили в Балкана. Толкова ли не ти работи горния етаж?

    Коментиран от #31

    21:53 21.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 хихи

    15 2 Отговор
    Винаги от страната на Булката.....

    21:54 21.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈

    7 20 Отговор
    Браво на Радев! Мъдър ход и за националните интереси!
    САЩ ни пази - Европа ни храни!
    Ако тези примитиви чаршафи дори си помислят да ни атакуват световният хегемон САЩ ще ги изпепели от картата на света!👌💯👈🤛👊

    21:59 21.07.2026

  • 25 Статев

    17 0 Отговор
    Още един въз пълничък сладур хрантутник. Какво е туй СДС пък сега ? Кажи ,че така каза Царство му Борисов да говориш щото иначе за 0,50 цента работа не си свършил ,Незнайнико .

    22:03 21.07.2026

  • 26 Знаем

    13 2 Отговор
    Няма нужда да лъжете хората, София далеч, да му мисли Безмер.

    22:11 21.07.2026

  • 27 Летец Пешеходец

    5 4 Отговор
    Айде честито на безмозъчните русофилски прошляци, които избраха Мунчо. Нали се сещате, кой е разрешил, дислоцирането на американските самолети в Безмер. Още ще ги "ручате жабетата", но това е защото сте прости, неграмотни и въртоглави.

    22:12 21.07.2026

  • 28 Готов за бой

    7 2 Отговор
    Смешници, иронизирахте ли като казвах, че чакам иранците и нас да атакуват ?
    Чакам ви на Калотина 👊

    22:13 21.07.2026

  • 29 Давидов

    9 0 Отговор
    Нямало как да стрелят през съседите . Те едни в Бургас на летището щото им трябваше нещо друго освен да се дотътрят тук . А колко мюсли има тук и колко още вкарвате през всякакви " анци " . на хиляди им знаете бройката , а на останалите ? Даже и по телевизиите всеки ден ,че и децата им след тях разни Ал - Фарита комунистически партии от всеки вид и цвят да подкрепят. Хак да са ви . Вземайте се събирайте до един в това НС и дано онези свършат някоя полезна работа за тоз народ дето го затрихте на половина .

    22:14 21.07.2026

  • 30 Винету

    7 0 Отговор
    Колко души има тази партия?
    Дали ще напълнят един автобус Чавдар?
    Едва ли!

    22:17 21.07.2026

  • 31 Последния Софиянец

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "Луд умора няма":

    НАТО няма нищо общо с войната в Иран.

    22:18 21.07.2026

  • 32 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈

    3 7 Отговор
    Браво на Радев! Мъдър ход и за националните интереси!
    САЩ ни пази - Европа ни храни!
    Ако тези примитиви чаршафи дори си помислят да ни атакуват световният хегемон САЩ ще ги изпепели от картата на света!👌💯👈🤛👊

    Коментиран от #33, #35, #40

    22:18 21.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Готов за бой

    2 2 Отговор
    Смешници, иронизирахте ли като казвах, че чакам иранците и нас да атакуват ?
    Чакам ви на Калотина 👊

    22:19 21.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Кой и какъф

    5 0 Отговор
    е тоя дбл. Защо всяка бг плюнка се смята за длъжна да ни плаши с плоските си истини.

    22:20 21.07.2026

  • 37 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Пaцyлeee този път си прав":

    50 000 американци загиват на година от масови стрелби.

    Коментиран от #41, #42

    22:27 21.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 хаха

    2 2 Отговор
    Как точно САЩ може да успеят със сухопътна операция с 200-300 хил души срещу страна с 92 милиона население, 610 000 редовна войска и 350 000 резервиста, т.е. милион готови за бой? При това Иран е обграден с високи планини и пустиня и от там партизанска война се води много лесно- врагът има малко опции за преминаване и може да бъде нападан в проходи.
    Според експерти само заради населението за победа в Иран ще са нужни между 500 000 и 1.6 милиона войници. В Ирак САЩ влизат с 180 000 човека при 25 милиона население и по-лек терен, който не е толкова удачен за партизанска война. Да не говорим, че САЩ отдавна реват при да речем 100 жертви във война, а с Иран биха загубили десетки хиляди хора. САЩ нямат капацитет за сухопътна война в Иран. Може би цялото НАТО би могло, ако прати по 20-30% от армията си да се бие.
    За сравнение войната Ирак-Иран 1980-88. Почва с 140000 иракчани, стигат до 1000000 в бой 87-88г, дадени са над 250000 убити и 500000 тежко ранени. И Ирак губи. Иран губи повече хора, но печели войната.

    22:35 21.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Стенли

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Последния Софиянец":

    Явно наистина си за психиатрия или бездомник както се говори. Ето фактите за 380 млн.САЩ -
    ...
    В САЩ броят на загиналите при масови стрелби варира между 100 и над 400 души на година. Точната цифра зависи от това как се определя понятието „масова стрелба“ (дали включва стрелби в домовете и банди, или само публични нападения). Въпреки големия медиен интерес, тези инциденти съставляват около 1% до 3% от общия брой смъртни случаи с огнестрелно оръжие в страната.

    22:40 21.07.2026

  • 42 Стенли

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "Последния Софиянец":

    Клошарче,а ето в 142 млн.раша -
    ...
    В Русия няма точна статистика за броя на загиналите при стрелби всяка година. Жертвите варират силно. Обикновено загиват по няколко стотици души при отделни масови нападения в училища или университети. Броят им обаче скача до над 830 или 940 души в години с тежки терористични атаки, като например нападението в концертната зала „Крокус сити хол“ край Москва

    22:42 21.07.2026

  • 43 Готов за бой

    0 1 Отговор
    Смешници, иронизирахте ли като казвах, че чакам иранците и нас да атакуват ?
    Чакам ви на Калотина 👊

    22:48 21.07.2026

  • 44 Русофил

    1 0 Отговор
    Време е иранския режим да падне, за което цял Иран ще ни бъде благодарен, стига да сме си на мястото

    22:52 21.07.2026

  • 45 Айде няма нужда!

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Без име":

    Никой никого не държи. Всички са си плюли в устите и говорят едно и също.

    22:53 21.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Смешници, иронизирахте ли като казвах, че чакам иранците и нас да атакуват ?
    Чакам ви на Калотина 👊

    22:57 21.07.2026

  • 48 някой си

    0 0 Отговор
    Човекът си каза,че ни чакат атентати! Хизбула и Хамас не са шега работа! Щом навремето взривиха летището в Сарафово,не ми се мисли,какво могат да направят сега! И за какво!?! Заради ибрикчийството на "българската" власт!

    22:58 21.07.2026

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