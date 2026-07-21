Лазаров за самолетите на "Безмер": Няма нужда да лъжем хората – има риск за България

Без последствия за България мина операцията с американските самолети, няма какво да се връщаме в миналото, заяви председателят на СДС Илия Лазаров пред Bulgaria ON AIR по въпроса с укриването на информация за самолетите-цистерни на САЩ в София.

"Естествено е, че ще бъде скрита информация, това е военна операция. Най-вероятно са използвани и за други мисии. Операцията е приключила. Сега имаме искане от САЩ за разполагане на нови самолети, нашето правителство е казало, че това може да стане само на летището в Безмер, което е правилно решение", коментира той.

Според него не е правилно да се разполагат чужди самолети на летището в София.

"Трябва да изпълним ангажимента си към САЩ. Няма нужда да лъжем хората - има риск за България по няколко линии. Първата линия е реакция на Иран - дали ще бъде дипломатическа или друга, ние ще си влошим отношенията с Иран. Тя поддържа отношения с известни терористични групировки, може да ги подстрекават да извършат определени действия на наша територия. Нашите служи, заедно с партньорски служби, трябва да работят от вчера по темата", каза Лазаров.

Той е на мнение, че ако вземем превантивни мерки, има голяма вероятност, над 90%, да се справим с този риск.

Няма вариант да си съюзник с Велика сила и да не се отзовеш на нуждата ѝ, а рискът трябва да се калкулира, убеден е Лазаров.

Лидерът на СДС изтъкна, че сигурността и отбраната си имат своята цена.

Не можем да плащаме за 150 хил. армия, ние в момента зорлем издържаме 35-хилядна армия, която може да се събере на стадион "Васил Левски".

По думите на Лазаров България не е толкова далеч, но иранците няма как да ни достигнат.

"Няма как иранците да стрелят през Турция или през Гърция. Нас в момента ни осигурява сигурност НАТО и САЩ", подчерта гостът.

Според него Тръмп е тръгнал на авантюра, без да има готовност да отиде докрай.

Иран с предупреждение към България заради американските самолети на „Безмер“

"Трябва да отидеш и да събориш режима. Анализите им излязоха грешни. Трябва да има сухопътна операция с 200-300 хил. души. Това означава много жертви. Може ли политическата класа и президентът на САЩ да си го позволи в навечерието на изборите? Война се печели със сухопътна операция, не с дронове и ракети", анализира Лазаров.

Лидерът на СДС поясни, че е решение на ГЕРБ повече да се мълчи в парламента и да се подкрепят разумните решения.

"Бюджетът е лош и няма да бъде подкрепен. Дори ГЕРБ да го подкрепи, нашият представител няма да го направи. Глупаво е да не се подкрепят разумните решения, само защото си в опозиция. В Европарламента е точно така. И до ден днешен има кадри на СДС в различни структури, защото си вършат добре работа", каза още Лазаров.

"Кандидатурата на г-жа Йотова е много сериозна. Класическа лява кандидатура. Тя е много подготвен човек, има европейска подготовка, уважавана е в Европа. Въпросът е демократичната общност да извади свой кандидат. Костов посочи Андрей Гюров, аз смятам, че добра кандидатура е проф. Даниел Вълчев. Не могат да кажат, че той не става. Не сме водили разговорили с него", съобщи гостът.

Той смята, че ако искаш да участваш на изборите с възможност за спечелване, трябва да има голям консенсус: "Така го направихме 1996 г."

Ако не са ги поканили преди това при обсъждането на обща кандидатура, СДС няма да подкрепи Гюров на втори тур, предупреди Лазаров.