Росен Карадимов: За 6 месеца установихме и повдигнахме обвинение на осем фирми за три участия в картел

За тази една година от работата на новия състав на КЗК при нас са образувани 1067 производства, произнесени са 1530 акта, имаме 1384 жалби по Закона за обществените поръчки, работят се активно 4 секторни анализа. Има 28 висящи преписки по нелоялна конкуренция. Има осем активни производства по тръжни манипулации, което е картелът. В рамките на 6 месеца ние установихме и повдигнахме обвинение на осем фирми за три участия в картел. Това каза в интервю за предаването „Още от деня“ по БНТ председателят на КЗК Росен Карадимов.

По думите му става въпрос за манипулирани обществени поръчки в различни сфери, сред които доставката на храна за болници, детски градини, ясли, училища и университети. Комисията проверява и случаи, свързани с доставка на строителна техника.

„Акцентирали сме нашето внимание върху картела в обществените поръчки, защото той е двояко опасен. Веднъж изкривява пазарната среда, какъвто е всеки един картел. Второ обаче, отнема огромен обществен ресурс от държавата“, заяви Карадимов.

Той даде пример с обществени поръчки за доставка на храна за болници. По думите му в София три фирми са си разпределяли пазара и са се договаряли за цените, като практиката е продължавала години наред. „Вие взимате една болница, аз взимам друга болница и така е пет години наред“, обясни председателят на КЗК.

Карадимов съобщи още, че комисията е получила 25 сигнала от възложители на обществени поръчки за съмнения за картелни споразумения. По думите му именно възложителите могат да предоставят най-адекватната първична информация, тъй като виждат офертите и документацията на участниците.

Председателят на КЗК коментира и започналия секторен анализ на пазара на медицински изделия и помощни средства за хора с увреждания. Той посочи, че стойността на този пазар надхвърля 100 млн. евро годишно и включва продукти като байпаси, ортопедични и травматологични стави, протези, инвалидни колички и слухови апарати.

Според Карадимов няма логика Министерството на здравеопазването и НЗОК да възлагат закупуването на медицински изделия по различни правила. Той посочи, че анализът на КЗК ще разгледа начина, по който функционира пазарът, и ще даде препоръки към изпълнителната и законодателната власт.

Карадимов засегна и проблемите на фармацевтичния сектор. По думите му един от основните въпроси, които комисията разглежда, са т.нар. вертикални концентрации – когато една и съща структура контролира производството, търговията на едро и собствена аптечна мрежа. Според него това създава риск определени лекарства да бъдат насочвани към собствените аптеки, вместо да бъдат предлагани на целия пазар.

Като друг сериозен проблем той посочи недостига на лекарства, включително заради паралелния износ. Карадимов заяви, че според него прагът, при който се приема, че населението е достатъчно осигурено с дадено лекарство и то може да бъде изнасяно, е бил намален от 100% на 60%.

Председателят на КЗК заяви още, че комисията има сериозни съмнения относно защитата на системата СЕСПА, която следи движението на лекарствата, и ще предложи мерки за гарантиране на нейната сигурност.

По думите му трите ключови пазара, които КЗК наблюдава – храните, горивата и фармацията – имат общ оборот от около 25 млрд. евро годишно.