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Росен Карадимов: За 6 месеца установихме и повдигнахме обвинение на осем фирми за три участия в картел

Росен Карадимов: За 6 месеца установихме и повдигнахме обвинение на осем фирми за три участия в картел

21 Юли, 2026 21:10 853 29

  • росен карадимов-
  • кзк-
  • проверки

По думите му става въпрос за манипулирани обществени поръчки в различни сфери, сред които доставката на храна за болници, детски градини, ясли, училища и университети. Комисията проверява и случаи, свързани с доставка на строителна техника

Росен Карадимов: За 6 месеца установихме и повдигнахме обвинение на осем фирми за три участия в картел - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За тази една година от работата на новия състав на КЗК при нас са образувани 1067 производства, произнесени са 1530 акта, имаме 1384 жалби по Закона за обществените поръчки, работят се активно 4 секторни анализа. Има 28 висящи преписки по нелоялна конкуренция. Има осем активни производства по тръжни манипулации, което е картелът. В рамките на 6 месеца ние установихме и повдигнахме обвинение на осем фирми за три участия в картел. Това каза в интервю за предаването „Още от деня“ по БНТ председателят на КЗК Росен Карадимов.

По думите му става въпрос за манипулирани обществени поръчки в различни сфери, сред които доставката на храна за болници, детски градини, ясли, училища и университети. Комисията проверява и случаи, свързани с доставка на строителна техника.

„Акцентирали сме нашето внимание върху картела в обществените поръчки, защото той е двояко опасен. Веднъж изкривява пазарната среда, какъвто е всеки един картел. Второ обаче, отнема огромен обществен ресурс от държавата“, заяви Карадимов.

Той даде пример с обществени поръчки за доставка на храна за болници. По думите му в София три фирми са си разпределяли пазара и са се договаряли за цените, като практиката е продължавала години наред. „Вие взимате една болница, аз взимам друга болница и така е пет години наред“, обясни председателят на КЗК.

Карадимов съобщи още, че комисията е получила 25 сигнала от възложители на обществени поръчки за съмнения за картелни споразумения. По думите му именно възложителите могат да предоставят най-адекватната първична информация, тъй като виждат офертите и документацията на участниците.

Председателят на КЗК коментира и започналия секторен анализ на пазара на медицински изделия и помощни средства за хора с увреждания. Той посочи, че стойността на този пазар надхвърля 100 млн. евро годишно и включва продукти като байпаси, ортопедични и травматологични стави, протези, инвалидни колички и слухови апарати.

Според Карадимов няма логика Министерството на здравеопазването и НЗОК да възлагат закупуването на медицински изделия по различни правила. Той посочи, че анализът на КЗК ще разгледа начина, по който функционира пазарът, и ще даде препоръки към изпълнителната и законодателната власт.

Карадимов засегна и проблемите на фармацевтичния сектор. По думите му един от основните въпроси, които комисията разглежда, са т.нар. вертикални концентрации – когато една и съща структура контролира производството, търговията на едро и собствена аптечна мрежа. Според него това създава риск определени лекарства да бъдат насочвани към собствените аптеки, вместо да бъдат предлагани на целия пазар.

Като друг сериозен проблем той посочи недостига на лекарства, включително заради паралелния износ. Карадимов заяви, че според него прагът, при който се приема, че населението е достатъчно осигурено с дадено лекарство и то може да бъде изнасяно, е бил намален от 100% на 60%.

Председателят на КЗК заяви още, че комисията има сериозни съмнения относно защитата на системата СЕСПА, която следи движението на лекарствата, и ще предложи мерки за гарантиране на нейната сигурност.

По думите му трите ключови пазара, които КЗК наблюдава – храните, горивата и фармацията – имат общ оборот от около 25 млрд. евро годишно.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Удри

    4 11 Отговор
    Само министрите на Пеевски в това правителство вършат горе долу добра работа. Останалите са гола вода.

    21:16 21.07.2026

  • 2 Пациент

    13 3 Отговор
    Веселякът и нощем не спи, брои рушветите.

    21:17 21.07.2026

  • 3 да им честито на наивните преизбиратели

    8 3 Отговор
    Управляващото мнозинство в бюджетната комисия замрази минималната работна заплата в България на 620 евро до изработването на нова формула за нейното определяне. Мярката бе приета по време на второто четене на Бюджет 2026 с подкрепата на „Прогресивна България“, ГЕРБ и „Демократична България“

    Край на автоматичния ръст
    Според действащия Кодекс на труда минималното възнаграждение се определя като 50 процента от средната заплата за страната. Депутатите не отмениха окончателно този текст, но гласуваха той да не се прилага през настоящата година. Мотивът на мнозинството и на бизнеса е, че настоящият автоматизъм пречи на икономическото развитие, тъй като вдигането на най-ниското възнаграждение води до ръст на средното, което от своя страна отново повишава минималното. Според работодателите това може да доведе до увеличаване на безработицата в бъдеще. Против мярката гласуваха от „Продължаваме промяната“ и ДПС.

    Синдикатите обвиниха властта в служебна победа за бизнеса

    Коментиран от #16

    21:18 21.07.2026

  • 4 чудя се

    13 1 Отговор
    А тоз е за поне за 10 год. в затвора ,само за муцуна !!!Кой иди..от ги слага на такива позиции !!

    Коментиран от #19

    21:20 21.07.2026

  • 5 и кво

    11 2 Отговор
    Цените само нагоре! Браво, много работа сте свършили!

    21:20 21.07.2026

  • 6 Гробар

    12 2 Отговор
    Роско, кога ще възстановяваме ДКМС?

    21:20 21.07.2026

  • 7 балчо теслата

    7 0 Отговор
    и кво битият бит еб... бан и кво ...............

    21:23 21.07.2026

  • 8 Защо??

    12 1 Отговор
    Не си признаете,че сте некадърници и нищо не свършихте.Особено контрола на цените около еврото.Само големи приказки,ама ние си го знаехме.

    Коментиран от #9

    21:27 21.07.2026

  • 9 Гробар

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Защо??":

    Те ти го казаха. След приемането на еврото цените ще се вдигнат десеторно, но няма да е от еврото.

    21:29 21.07.2026

  • 10 теменужка боюва

    8 0 Отговор
    защо не е при Ставри а нахалства по бнт ?

    21:30 21.07.2026

  • 11 Нострадамус

    8 1 Отговор
    Руско,който е произлязъл от комсомола чеп за трици не става от него,за зеле се иска херметичния.А ти беше секретар на ЦК на ДКМС по татово време.Гльодай си пенсийката,пий си водчицата за да не станеш за резил.

    21:33 21.07.2026

  • 12 Перо

    12 1 Отговор
    Тоя комсомолец не знае ли, че картелите се крият под прикритието на съсловните организации! В БГ всичко е в картел, а тоя разбрал само за няколко случая в незначителните сфери! Поредната некадърна калинка в тоя кабинет!

    21:36 21.07.2026

  • 13 здравко тошков кондуктор

    8 0 Отговор
    то и аз установих и кво .кучетата си лаят кервана си върви .................

    21:37 21.07.2026

  • 14 Тити

    5 0 Отговор
    Какви полза като няма осъдени.

    21:42 21.07.2026

  • 15 Помак

    3 0 Отговор
    Батко карадемирев ...Ено прсо добро ли е ?

    21:46 21.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 тесла за бедните

    4 0 Отговор
    Парламентът замрази идеята за таван на директорските заплати

    Управляващите от партия „Прогресивна България“ временно оттеглиха предложенията си за ограничаване на възнагражденията в ръководствата на публичните предприятия по време на дебати в Народното събрание Решението идва с мотива, че в най-скоро време Министерството на икономиката ще изработи нови, по-детайлни правила за формиране на заплатите в различните сектор

    21:48 21.07.2026

  • 19 Боярышник

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "чудя се":

    Радев се налрича, особата....
    Да ви е честито, след като сте ги избрали

    21:56 21.07.2026

  • 20 Хубавко

    2 0 Отговор
    А кой ще върне и кога ограбените ни пари ? Държавата освен глоби и да прибере и тези пари ,друго да е направила? Някой поне за малко в затвора да сте вкарали или по долни гащи да оставите рода му крадлив ? Кой милионер селски кмет на ГЕПБ-НН -ДПС проверихте как е станал фамилен милионер със земи ,имоти ,фирми и бизнеси негови и на децата му ? Няма такова нещо и тези осверипели от глобите си отмъщават на хората през отново вдигнати цени -да наваксат глобите , и вие политиците им го позволявате с най-голямо удоволствие . Кражби и грабежи си вървят. И тези пари ще окрадете заедно със заемите и бюджета пробит .

    21:57 21.07.2026

  • 21 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    ОТПАДЪЦИ...ДКМС

    21:57 21.07.2026

  • 22 Тези

    5 0 Отговор
    Регулатори са супер излишни.Искаме да знаем кой ги е измислил тия службогонци от чиято работа няма грам полза.

    22:02 21.07.2026

  • 23 Това Моше

    3 0 Отговор
    Уверяваше наляво и надясно, че цените няма да мръднат, само парите ще се сменят. Главен стожер на високите цени в хипермакетите. На заплата в Немско посолство!

    22:07 21.07.2026

  • 24 Много

    2 0 Отговор
    Богата тая държава?На колко нищоправвци плаща огромни заплати.С каква заплата е тоя пенсионер икакъв го дири в КЗК? С тях и без тях нищо не се случва Тези регулатори да ги съкратят,стига само юруш на софрата.

    22:11 21.07.2026

  • 25 ЗА 6 МЕСЕЦА СЪМ ИЗПИЛ 200 ШИШЕТА ВОДКА

    1 0 Отговор
    И ВСЕ НА АВАНТА ! НЯМА ДА ИЗЛАГАМ КОМСОМОЛА Я ! КОЛЕГИТЕ И ТЕ СА ОТ КОМСОМОЛА КОЕТО СЕ РИМУВА СУПЕР СЪС СОПОЛА !

    22:19 21.07.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    УЧАСТНИКА В КАРТЕЛА МАГИСТРАЛА ТРАКИЯ , УЧАСТНИКА В КАРТЕЛА ББР ДАЛ 150 МИЛИОНА ЛЕВА НА ВЪЛКА , СОБСТВЕНИКА НА ДВА ИМОТА НА ФРЕНСКАТА РИВИЕРА СЕГА СТРУВАЩИ МИЛИОН ЕВРО , С ДЯЛ В ГОЛФ КЛУБОВЕТЕ НА МЕДИЙНИЯ БОС ГЕОРГИ ГЕРГОВ ( НЕ Е СВИНАРЯ ОТ ПЛОВДИВ А ДРУГ)
    .......
    ЩЕ РАЗСЛЕДВА КАРТЕЛИТЕ :)
    .. . ДА НЕ ГОВОРИМ ЧЕ Е УЧАСТНИК И В ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ТБ КРЕМИКОВЦИ - СЕГА ИЗВЕСТНА КАТО МАДЖО БАНКА И ЛЮБЕН ГОЦЕВ БАНКА , ЗАЕДНО С ЕВГЕНИ УЗУНОВ - ДРУЖКА ОР ЦК НА ДКМС :) .. ОТВРАТ ОТ ВСЯКЪДЕ

    22:42 21.07.2026

  • 27 Ддд

    1 0 Отговор
    Карадимов, се хвали как за шест месеца установяват картели, откакто им промениха закона предните управляващи. А вчера или онзи ден, един от ПБ, се хвалеше, че те променили закона, и агенцията започнала да работи. :)))

    22:46 21.07.2026

  • 28 Изненадан

    0 0 Отговор
    А бе Росен "синергията" до кога ще ни баламалосва? Такъ в хитрец няма.

    22:46 21.07.2026

  • 29 Вуйчовото

    0 0 Отговор
    Откакто гонят картелите и харчат милионни бюджети, няма нито един с доказано участие в картелно споразумение и да си е платил ефективно глобите. Всичко е едно голяма бла бла.

    22:52 21.07.2026

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