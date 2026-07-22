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България »
Иван Лалов: Споразумението със САЩ ни задължава да предоставим авиобаза „Безмер“

Иван Лалов: Споразумението със САЩ ни задължава да предоставим авиобаза „Безмер“

22 Юли, 2026 09:30 1 309 83

  • иван лалов-
  • самолети-
  • безмер

Тези бази могат да бъдат използвани и за други цели на американската страна. Според последната дипломатическа нота самолетите подпомагат операция на САЩ в Близкия изток

Иван Лалов: Споразумението със САЩ ни задължава да предоставим авиобаза „Безмер“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„България има споразумение със САЩ от 2006 г., съгласно което предоставя за съвместно ползване авиобазите „Безмер“ и „Граф Игнатиево“, учебния полигон „Ново село“ и складова база край Айтос.“ Това заяви пред БНТ председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов по повод искането на САЩ да разположат осем самолета-цистерни в авиобаза „Безмер“.

По думите му искането не е свързано единствено с провеждането на учение.

„Тези бази могат да бъдат използвани и за други цели на американската страна. Според последната дипломатическа нота самолетите подпомагат операция на САЩ в Близкия изток“, посочи Лалов.

Той обясни, че съгласно действащото споразумение България е длъжна да разгледа подобно искане.

„Споразумението е разписано така, че при отправена заявка от страна на САЩ ние сме длъжни да предоставим съответната база при определени условия. Договарят се мястото на разполагане и логистичната поддръжка. Българската страна осигурява единствено използването на авиобаза „Безмер“, каза още председателят на комисията по отбрана.

Лалов уточни, че в дипломатическата нота изрично е посочено, че разполагането на самолетите е свързано с операция в Близкия изток.

„В този случай решението се взема от Народното събрание. То не е задължено да одобри искането, но България има ангажименти към американската страна по силата на двустранното споразумение“, заяви той.

По думите му ангажиментът за осигуряването на гориво за самолетите е изцяло на американската страна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Американския посланин

    62 1 Отговор
    Трябва и дупето да дадете, горди бълг

    Коментиран от #25

    09:46 22.07.2026

  • 2 Долу

    51 2 Отговор
    смърт за "демокрацията"

    Коментиран от #22

    09:46 22.07.2026

  • 3 Поименно гласуване в Парламента

    42 1 Отговор
    Повече приказки на Пазар.

    09:48 22.07.2026

  • 4 Механик

    62 1 Отговор
    Записвайте си имената на тия. Народният съд ще има нужда от тази информация.

    09:48 22.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    52 1 Отговор
    Споразумението е за отбрана а не за война.

    Коментиран от #33

    09:49 22.07.2026

  • 6 Хи хи хи ,

    44 1 Отговор
    Защо си дадохте г,,,,,,а под наем,сега ние теглим заради вас,как ще ни защитят фащ,както защитиха арабите ли.

    09:50 22.07.2026

  • 7 Моля само по умните хора

    27 3 Отговор
    Само по умните да пишат мнения. Не стига че никому неизвестни хора говорят глупости по медиите.

    09:50 22.07.2026

  • 8 Пешо

    27 1 Отговор
    А визите, какво казаха за визите?

    09:50 22.07.2026

  • 9 Дън Бай

    38 1 Отговор
    Защо никой не говори кой и по какви причини е подписано това споразумение през далечната 2006 година?
    Тогава геополитическата обстановка е била съвсем друга. Сега "ох" и "ах", що така?

    Коментиран от #24

    09:50 22.07.2026

  • 10 Kaлпазанин

    34 1 Отговор
    Откога робите имат право на споразумения ,та ние сме им колония бря ,свободата е само на прайда за нас

    09:51 22.07.2026

  • 11 Браво

    39 2 Отговор
    Политиците превърнаха страната ни в чужда територия......,а ние къде да се изнесем. Мислехме, че Радев ще защити ако не народа, то поне България, и тук бяхме излъгани. Радев беше последната надежда, именно и за това много хора видяха в него поредния спасител...Разбрах едно, следващият спасител трябва да е от народа, никога да не е бил в парламента или в политиката.

    Коментиран от #18

    09:51 22.07.2026

  • 12 Делю Хайдутин

    29 0 Отговор
    Значи парламента може да откаже?

    09:52 22.07.2026

  • 13 как само си бършете ръцете

    30 2 Отговор
    с това споразумение си бършете нацапаните с кръв ръце. канибали.

    09:52 22.07.2026

  • 14 Кой и какъв е този човек че с лека ръка

    33 1 Отговор
    Говори заучени неща по телевизията ? Искаме поименно гласуване в парламента за американските самолети.

    09:52 22.07.2026

  • 15 Льотчика

    19 1 Отговор
    Голем го вадех, ама МЕК

    Коментиран от #23

    09:53 22.07.2026

  • 16 АНТИ-КОМУНИ$Т

    6 2 Отговор
    ПР€ДАТ€ЛИТ€ г€о рги $€д оф чов пър ва нов И $ър Г€й $та ни ш€в $а ВИНОВНИ!
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    09:53 22.07.2026

  • 17 Без име

    16 1 Отговор
    2006,нправителството на Станишев.

    09:54 22.07.2026

  • 18 Как така гласуваш за нещо което

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "Браво":

    Не знаеш какво е , не мога да те разбера ?

    Коментиран от #26

    09:54 22.07.2026

  • 19 Лост

    30 1 Отговор
    Под съвместно ползване да се разбира:Сащ използват базите безплатно,а България ги поддържа.

    09:55 22.07.2026

  • 20 1 450 000 излъгани

    28 2 Отговор
    Нема по дебилно племе!

    09:55 22.07.2026

  • 21 Пич

    31 1 Отговор
    Фиксирайте се върху - "други цели на американската страна"......
    Значи някой кретен и майцепродавец е разписал на говедарите, че могат да правят каквото си поискат!!! Без да получи нашата държава нищо насреща!!!
    ДАНС защо жми, и не разследва кой е направил това национално предателство!!! Иначе остава усещането, че и Радев е в кюпа!!!

    Коментиран от #27, #80

    09:56 22.07.2026

  • 22 хихихи

    13 5 Отговор

    До коментар #2 от "Долу":

    Каква демокрация бълнуваш? Може ли Андрей Луканов, Петър Младенов и цялата ДС апаратура да ти донесе демокрация? Комунист до Комунист майно ле, агент до агент майно ле....

    Коментиран от #37

    09:56 22.07.2026

  • 23 ВВСар

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Льотчика":

    КОЛКО П Р О$$$Т ТРЯБВА ДА $и ф а т м а к, ПАРТИЯТА ДА т€ уЖ€НИ ЗА ТАКЪВ- Д€ $И
    К . Р В О Л Я К?!?!?!?
    рум€н П€Ф€рад€Ф $ митко-$€(Х)к р€ тар ка та(вУ€нният мини-$тър) $€ КРИЯТ,Ч€ $А Г € Й ДВОЙКА!
    НО НИЕ ЗНАЕМ,ЧЕ ОЩЕ във ВВСето $и БЪР КА ХА В ДУ П€ ТО И ,ЧЕ $А ОТ нато-БКПто!

    09:57 22.07.2026

  • 24 Няма такова споразумение бе

    15 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дън Бай":

    От хиляди води кладенци си измислят.

    Коментиран от #76

    09:57 22.07.2026

  • 25 Тези които поддържат "споразумението"

    28 0 Отговор

    До коментар #1 от "Американския посланин":

    да се преместят със смействата си в Безмер!

    Коментиран от #45

    09:58 22.07.2026

  • 26 Браво

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "Как така гласуваш за нещо което":

    Ти сигурно като гласуваш за някой го познаваш на 100%

    09:58 22.07.2026

  • 27 Това не е само

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    Усещане факт е.

    09:58 22.07.2026

  • 28 Без име

    12 0 Отговор
    2006, правителството на Станишев.

    10:01 22.07.2026

  • 29 нннн

    30 0 Отговор
    Ами, прекратете го това споразумение, ако е във вреда на България! Само не казвайте, че е невъзможко и през следващите няколко хиляди години хамериканците ще ползват базите и каквото поискат.

    10:01 22.07.2026

  • 30 Перо

    21 0 Отговор
    Ами Факти да каже, кой е подписал заробващия договор, само с едностранна изгода за чуждата страна! Това е двустранен договор и няма нищо общо с НАТО! Известно е, че в американските бази се прилага единствено американското законодателство! Това си е държавна измяна!

    10:01 22.07.2026

  • 31 Израел задължава САЩ

    14 0 Отговор
    САЩ задължава България.

    10:02 22.07.2026

  • 32 Лаладжия

    12 0 Отговор
    Ми отменете го бре

    10:02 22.07.2026

  • 33 Оня с коня

    7 8 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Споразумението не е нито за Отбрана,нито за водене на Война- то е просто за ползване на Летищата ни от САЩ при нужда.

    Коментиран от #60

    10:03 22.07.2026

  • 34 За размисъл :

    19 1 Отговор
    Турското президентство : " В Турция няма военни бази, принадлежащи на чужда държава. Въздушното пространство, сухоземната територия, морските юрисдикции и военните съоръжения на Република Турция са изцяло под нейна суверенност и контрол“,

    10:04 22.07.2026

  • 35 Лъжете

    23 0 Отговор
    Няма такова нещо. Лъжете и манипулирате. Всеки международен договор може да се денонсира частично или изцяло по всяко време. Нещо повече, в случая конкретното искане противоречи на международното право, защото става въпрос за подкрепа на лица и държави, извършващи и подпомагащи извършването на геноцид спрямо палестинския народ. Само трябва да обявите, че американдките и израелските дейстеия съставляват нарушение на международното право, каквито действително са. Но грозната истина е, че международното право беше едно пожелание, оставено от героичното поколение, което преживя предишната световна война. Всичко опира до реалната сила за съжаление. Но помнете - Третата светоена еойна я запопнаха Щатите и Британия в периода 2012 г. - 2013 г. по две направления - Сирия и Украйна. Тези направления към момента са трансформирани в близкоизточния фронт и източноевропейския фронт. Не си мислете, че ще се разминем и с далекоизточния/тихоокеанския фронт

    10:05 22.07.2026

  • 36 Форума е

    8 2 Отговор
    Потресаващо нискоинтелигентен.
    Управляващите също са такива. ....

    10:06 22.07.2026

  • 37 777

    10 0 Отговор

    До коментар #22 от "хихихи":

    Само Сорос и Ротшилд носят демокрация

    10:07 22.07.2026

  • 38 Прогресисти

    13 1 Отговор
    Оказаха се много страхливи тези пребоядисани комуняги Прогресисъи. Време е за Оставка

    10:08 22.07.2026

  • 39 Летописец

    12 0 Отговор
    Споразумението със САЩ от 2006 г. за предоставяне на български военни съоръжения е подписано от тогавашния министър на външните работи Ивайло Калфин и държавния секретар на САЩ Кондолиза Райс. Обектите за съвместно ползване са : четири: 1 / Авиобаза Граф Игнатиево (край Пловдив) 2 / Авиобаза Безмер (край Ямбол) 3 / Полигон Ново село (край Сливен и Котел) 4 / Складова зона Айтос (Логистичен център) / Документът е ратифициран от Народното събрание на 26 май 2006 г

    10:08 22.07.2026

  • 40 Логика основана на лъжи

    16 0 Отговор
    Хем искането трябвало да се разгледа от НС, хем територията била длъжна да го удовлетвори, дори НС да не го одобри, защото имало споразумение от 2006 г., но горивото не било български ангажимент, щото американците едва ли не си го носили от 10 хил. км, при наличие на рафинерия в Бургас. Тогава защо се коментира, че само на софийското летище име техника да зарежда самолетите цистерни?

    10:11 22.07.2026

  • 41 Факт

    13 1 Отговор
    Политиците ви на каишка освен да изглеждат тъпо и да лъжат безобразно нелогично, за друго не стават.

    10:14 22.07.2026

  • 42 А ние в САЩ

    13 1 Отговор
    Какво ползваме съвместно? Хаха тоя Радев излезна егаси плюнката

    Коментиран от #50

    10:14 22.07.2026

  • 43 Лальо

    4 1 Отговор
    льолев муньов, нищо не ни задължава

    10:15 22.07.2026

  • 44 Иване кажи си

    9 0 Отговор
    Че си кукла на конци!

    10:17 22.07.2026

  • 45 Без име

    10 1 Отговор

    До коментар #25 от "Тези които поддържат "споразумението"":

    Безмер ни е по-малък проблем. Ще ни разсипят от атентати.

    Коментиран от #54

    10:17 22.07.2026

  • 46 604

    8 1 Отговор
    Не доклатени фашагий ще висите по диреците, никой не ни е питал нито 2006 нито когато и до било и за каквото и да било. Те ще ни прострелят накрая..желаещи вече колкото щеш.

    10:18 22.07.2026

  • 47 Абсурдистан

    12 1 Отговор
    Слушах го внимателно. Типична марионетка на мамника. Хънка, мънка, шикалкави...един ясен отговор не даде. Очертава се поредната катастрофа за България.

    10:18 22.07.2026

  • 48 питам си

    14 0 Отговор
    Някой помни от историята т.н. „Символична война“ - актът, с който Царство България обявява война на Великобритания и САЩ на 13 декември 1941 г. по време на Втората световна война. (в залата на НС има радост и пляскания). България не изпраща войски на фронта срещу тях, но впоследствие този ход води до тежки въздушни бомбардировки над София и страната.

    10:18 22.07.2026

  • 49 България НЕ може да откаже на САЩ нищо!

    13 1 Отговор
    Защото така го е записал Ивайло Калфин
    като външен министър в тройната коалиция
    БСП-ДПС-НДСВ
    Колко граждани на България с еврейски произход
    се разпореждат с живота на гражданите в България с ... Български произход?!

    Споразумението са вкарани и подписани
    текстове с които реално се извършва
    (и вече се извърши, може би)
    военно усвояване на територията България!

    Какво дирят американски войници в България?!
    Който знае, да разкаже на всички!

    Така че - гласуването в НС е напълно безсмислено!
    БЪЛГАРИЯ НЕ МОЖЕ ДА ОТКАЖЕ НИЩО НА САЩ!
    Както и решението на МС за предислоциране на
    щастливите летящи цистерни...

    Коментиран от #52, #74

    10:19 22.07.2026

  • 50 Абсурдистан

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "А ние в САЩ":

    Абсолютна плюнка без капка чест!

    10:19 22.07.2026

  • 51 народът не е длъжен

    12 0 Отговор
    От три дни ни обясняват, че сме били "длъжни". Какво сме длъжни бе, да участваме във войните на НАТО и САЩ ли? Нищо не сме длъжни. Парламентът да гласува портив и това е. Англия отказа, Италия отгказа, Испания отказа. Те не са ли длъжи, нали са в НАТО и имат същите споразумения. А ние, където сме най-близо зо Иран, който здраво бомбардира всички бази на американците без изключение, ще им предостанвяме такава. Това е 100% вкарване във война. Позор.

    10:21 22.07.2026

  • 52 Ми дотук са трима най-важните

    9 0 Отговор

    До коментар #49 от "България НЕ може да откаже на САЩ нищо!":

    Станише, Калфин и царя
    са с еврейски произход.
    Какво да коментираме,
    нахалство безкрай - НЕбългари
    да се натискат да управляват - българи!
    Ми нахалство е...

    10:22 22.07.2026

  • 53 Читател

    2 0 Отговор
    Няма бивши? Винаги Готов !

    10:26 22.07.2026

  • 54 ЩЕКА 🤡🤩🐐

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Без име":

    Ще ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌🍌

    10:27 22.07.2026

  • 55 Мишел

    8 0 Отговор
    Споразумението със САЩ ни задължава да участваме във войните на САЩ?

    10:27 22.07.2026

  • 56 Думнете военолюбците

    10 0 Отговор
    Военолюбците наскачаха да бранят терористите янки. Драги иранци ударете имотите на Делян Пеевски в Дубай, ударете къщата на Разбойко Борисов и на други военолюбци. Спрете паричните потоци на Пеевски и Бойко в арабските държави. Парите им са там Кувейт, Дубай, Бахрейн, Саудитска Арабия, ОАЕ! Тия двамцата помагат да убиват вашите жени и деца. Върнете им го реципрочно. България няма пво защита. Тоя на снимката яко лъже. Договора не предвижда това.

    10:27 22.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Култура Миянко

    3 0 Отговор
    Пак се наведохме и се хванахме за палците ,та да не обидим поредния Голям брат 😂😂😂 .Запитайте се а реално ,а голям брат нужен ли ни е ?

    10:29 22.07.2026

  • 59 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    Дано персите издумкат мощно с ракети и Безмер и министерския съвет ,парламента и президентството.

    Коментиран от #65

    10:30 22.07.2026

  • 60 Тцтцтц

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "Оня с коня":

    Да, питай ги хората в Кувейт, Йордания, Катар, Саудитска Арабия и т.н., и т.н., че и те имат просто споразумения с Щатите. Същото е и с украинската касапница - ние просто имаме споразумения :))) првк участник си във войната и на двата фронта, пуяче, и ти си на предна линия. Не са французи, португалци или ирландци примерно. Акъл за 2 стотинки нямате. Тук ще гори всичко накрая

    10:31 22.07.2026

  • 61 Майор Мишев

    6 0 Отговор
    Най вероятно договорът има някакъв срок на действие ,не знам кой подписва договори за вечни времена ?

    10:32 22.07.2026

  • 62 Народен съд

    6 0 Отговор
    Удрете иранци по нашенските уплавляващи майко продавци и еврейско-атлантически 💩

    10:32 22.07.2026

  • 63 Нещастници

    10 0 Отговор
    първо споразуменията имат келепир за дввте страни, какъв е нашия, второ те не са Божия 11 заповед и се променят според зависи! трето такива споразумения трябва да имат клаузи, ще че нямат право да се изпозват български съоръжения срешу трети страни и конфликти, които ни въвличат във война да се прекратяват автоматично! а такива като тебе на бесилото

    10:33 22.07.2026

  • 64 До всички КПЕЙКИ с чалми

    1 8 Отговор
    Когато рушляците влезнат в Киев за парад на Майдана тогава ще дойде и една ракета козарска до България и ще носят боми в пазарски чанти мученици козарски А до тогава си оствате сдухана страхлива нафталинова к00пЕЙКа

    Коментиран от #70

    10:34 22.07.2026

  • 65 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "стоян георгиев":

    Прекрасна идея ,голяма веселба ще настане ,да видим тогава какви ще ги говорят .

    10:34 22.07.2026

  • 66 долу сащ

    7 0 Отговор
    базите се използват безплатно от сащ в замяна на какво? абе ние зашо не използваме безплатно петролните и златни находища в сащ?????

    10:35 22.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Хаха

    6 0 Отговор
    Без резолюция от ООН нищо не ни задължава,всичко е доброволно.

    10:38 22.07.2026

  • 69 Клати Курти

    7 0 Отговор
    През Соца имаше ли в България подобни руски бази ,че нещо хич не моа се сетя ?

    10:38 22.07.2026

  • 70 шорошки еврейски-гейзер,

    6 0 Отговор

    До коментар #64 от "До всички КПЕЙКИ с чалми":

    Еврейска🐷✡️,ходи си у Исрал-ел !
    Това е Православна България и ти нямаш място тук.

    10:38 22.07.2026

  • 71 Ще е интересно

    3 1 Отговор
    ако парламента гласува против, ама надали

    10:40 22.07.2026

  • 72 Скъм

    4 0 Отговор
    Я да изчезваш и това споразумение да си го сложиш дето слънце не огрява!

    10:40 22.07.2026

  • 73 дядото

    4 0 Отговор
    споразумението с .....русия,германия,ссср,сега нато и сащ.все ни задължават нашите пролитици-предатели,а народа все плаща и плаща глоби и репарации.

    10:40 22.07.2026

  • 74 Откакто свят светува

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "България НЕ може да откаже на САЩ нищо!":

    Все едно един африкански роб да откаже да работи на плантацията на американския си робовладелец.

    10:40 22.07.2026

  • 75 Който се е разписал през 2006

    5 0 Отговор
    под това споразумение" да бъде тричан със струна от пиано през врата

    10:40 22.07.2026

  • 76 Дън Бай

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Няма такова споразумение бе":

    Има, има! Правителството на Сергей Станишев (много интересно!) се е метнало по корем пред Америка.

    Коментиран от #78

    10:45 22.07.2026

  • 77 Истински цирк с клоуни

    4 0 Отговор
    Точно по Стивън Кинг - хем клоуни, хем зловещи!
    Вън от България на всички подмазвачи и предатели,
    станали такива заради кражбата на обществен ресурс!

    10:46 22.07.2026

  • 78 Бай Дън ... еееее

    5 0 Отговор

    До коментар #76 от "Дън Бай":

    Станишев има майка еврейка Дина
    и спираме дотук
    Защото за тях на 1во място е родината им
    Израел, казват си го по интервюта

    10:48 22.07.2026

  • 79 ФАКТ

    1 0 Отговор
    Значи, сме си дали съгласието на американците да си даваме г@з@ дори само при поискване ! БЕЗ УСЛОВИЯ !
    На какво ли още сме се съгласили ?!

    10:55 22.07.2026

  • 80 Как кой

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    Правителството на Сергей Станишев през 2006 г. Ако имаш някакви претенции обади му се.

    11:05 22.07.2026

  • 81 не разбрах

    1 0 Отговор
    Уж имаме споразумение, което ни задължава да предоставяме съответната база, хем парламентът имал право да не разреши това?!!! Твърдението съдържа очевидно противоречие, кое от двете е вярно - длъжни ли сме или имаме право да откажем? Що за объркан човечец е този?

    11:11 22.07.2026

  • 82 лоши новини от фронтовата територия

    2 0 Отговор
    Тоя от къде изпълзя ? Обяснява как България трябвало да бъде въвлечена във войната на америка?
    От къде ес навъдиха тия,изпълзяват един подир друг.

    11:16 22.07.2026

  • 83 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ...АБЕЕ -- ЛЯЛЯВ ---ВСЯКО СПОРАЗУМЕНИЕ СИ ИМА ДАВНОСТ -/ НЯМА ВЕЧНО ТАКОВА / !?

    11:31 22.07.2026

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