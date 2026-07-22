Иван Лалов: Споразумението със САЩ ни задължава да предоставим авиобаза „Безмер“

„България има споразумение със САЩ от 2006 г., съгласно което предоставя за съвместно ползване авиобазите „Безмер“ и „Граф Игнатиево“, учебния полигон „Ново село“ и складова база край Айтос.“ Това заяви пред БНТ председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов по повод искането на САЩ да разположат осем самолета-цистерни в авиобаза „Безмер“.
По думите му искането не е свързано единствено с провеждането на учение.
„Тези бази могат да бъдат използвани и за други цели на американската страна. Според последната дипломатическа нота самолетите подпомагат операция на САЩ в Близкия изток“, посочи Лалов.
Той обясни, че съгласно действащото споразумение България е длъжна да разгледа подобно искане.
„Споразумението е разписано така, че при отправена заявка от страна на САЩ ние сме длъжни да предоставим съответната база при определени условия. Договарят се мястото на разполагане и логистичната поддръжка. Българската страна осигурява единствено използването на авиобаза „Безмер“, каза още председателят на комисията по отбрана.
Лалов уточни, че в дипломатическата нота изрично е посочено, че разполагането на самолетите е свързано с операция в Близкия изток.
„В този случай решението се взема от Народното събрание. То не е задължено да одобри искането, но България има ангажименти към американската страна по силата на двустранното споразумение“, заяви той.
По думите му ангажиментът за осигуряването на гориво за самолетите е изцяло на американската страна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Американския посланин
Коментиран от #25
09:46 22.07.2026
2 Долу
Коментиран от #22
09:46 22.07.2026
3 Поименно гласуване в Парламента
09:48 22.07.2026
4 Механик
09:48 22.07.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #33
09:49 22.07.2026
6 Хи хи хи ,
09:50 22.07.2026
7 Моля само по умните хора
09:50 22.07.2026
8 Пешо
09:50 22.07.2026
9 Дън Бай
Тогава геополитическата обстановка е била съвсем друга. Сега "ох" и "ах", що така?
Коментиран от #24
09:50 22.07.2026
10 Kaлпазанин
09:51 22.07.2026
11 Браво
Коментиран от #18
09:51 22.07.2026
12 Делю Хайдутин
09:52 22.07.2026
13 как само си бършете ръцете
09:52 22.07.2026
14 Кой и какъв е този човек че с лека ръка
09:52 22.07.2026
15 Льотчика
Коментиран от #23
09:53 22.07.2026
16 АНТИ-КОМУНИ$Т
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
09:53 22.07.2026
17 Без име
09:54 22.07.2026
18 Как така гласуваш за нещо което
До коментар #11 от "Браво":Не знаеш какво е , не мога да те разбера ?
Коментиран от #26
09:54 22.07.2026
19 Лост
09:55 22.07.2026
20 1 450 000 излъгани
09:55 22.07.2026
21 Пич
Значи някой кретен и майцепродавец е разписал на говедарите, че могат да правят каквото си поискат!!! Без да получи нашата държава нищо насреща!!!
ДАНС защо жми, и не разследва кой е направил това национално предателство!!! Иначе остава усещането, че и Радев е в кюпа!!!
Коментиран от #27, #80
09:56 22.07.2026
22 хихихи
До коментар #2 от "Долу":Каква демокрация бълнуваш? Може ли Андрей Луканов, Петър Младенов и цялата ДС апаратура да ти донесе демокрация? Комунист до Комунист майно ле, агент до агент майно ле....
Коментиран от #37
09:56 22.07.2026
23 ВВСар
До коментар #15 от "Льотчика":КОЛКО П Р О$$$Т ТРЯБВА ДА $и ф а т м а к, ПАРТИЯТА ДА т€ уЖ€НИ ЗА ТАКЪВ- Д€ $И
К . Р В О Л Я К?!?!?!?
рум€н П€Ф€рад€Ф $ митко-$€(Х)к р€ тар ка та(вУ€нният мини-$тър) $€ КРИЯТ,Ч€ $А Г € Й ДВОЙКА!
НО НИЕ ЗНАЕМ,ЧЕ ОЩЕ във ВВСето $и БЪР КА ХА В ДУ П€ ТО И ,ЧЕ $А ОТ нато-БКПто!
09:57 22.07.2026
24 Няма такова споразумение бе
До коментар #9 от "Дън Бай":От хиляди води кладенци си измислят.
Коментиран от #76
09:57 22.07.2026
25 Тези които поддържат "споразумението"
До коментар #1 от "Американския посланин":да се преместят със смействата си в Безмер!
Коментиран от #45
09:58 22.07.2026
26 Браво
До коментар #18 от "Как така гласуваш за нещо което":Ти сигурно като гласуваш за някой го познаваш на 100%
09:58 22.07.2026
27 Това не е само
До коментар #21 от "Пич":Усещане факт е.
09:58 22.07.2026
28 Без име
10:01 22.07.2026
29 нннн
10:01 22.07.2026
30 Перо
10:01 22.07.2026
31 Израел задължава САЩ
10:02 22.07.2026
32 Лаладжия
10:02 22.07.2026
33 Оня с коня
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Споразумението не е нито за Отбрана,нито за водене на Война- то е просто за ползване на Летищата ни от САЩ при нужда.
Коментиран от #60
10:03 22.07.2026
34 За размисъл :
10:04 22.07.2026
35 Лъжете
10:05 22.07.2026
36 Форума е
Управляващите също са такива. ....
10:06 22.07.2026
37 777
До коментар #22 от "хихихи":Само Сорос и Ротшилд носят демокрация
10:07 22.07.2026
38 Прогресисти
10:08 22.07.2026
39 Летописец
10:08 22.07.2026
40 Логика основана на лъжи
10:11 22.07.2026
41 Факт
10:14 22.07.2026
42 А ние в САЩ
Коментиран от #50
10:14 22.07.2026
43 Лальо
10:15 22.07.2026
44 Иване кажи си
10:17 22.07.2026
45 Без име
До коментар #25 от "Тези които поддържат "споразумението"":Безмер ни е по-малък проблем. Ще ни разсипят от атентати.
Коментиран от #54
10:17 22.07.2026
46 604
10:18 22.07.2026
47 Абсурдистан
10:18 22.07.2026
48 питам си
10:18 22.07.2026
49 България НЕ може да откаже на САЩ нищо!
като външен министър в тройната коалиция
БСП-ДПС-НДСВ
Колко граждани на България с еврейски произход
се разпореждат с живота на гражданите в България с ... Български произход?!
Споразумението са вкарани и подписани
текстове с които реално се извършва
(и вече се извърши, може би)
военно усвояване на територията България!
Какво дирят американски войници в България?!
Който знае, да разкаже на всички!
Така че - гласуването в НС е напълно безсмислено!
БЪЛГАРИЯ НЕ МОЖЕ ДА ОТКАЖЕ НИЩО НА САЩ!
Както и решението на МС за предислоциране на
щастливите летящи цистерни...
Коментиран от #52, #74
10:19 22.07.2026
50 Абсурдистан
До коментар #42 от "А ние в САЩ":Абсолютна плюнка без капка чест!
10:19 22.07.2026
51 народът не е длъжен
10:21 22.07.2026
52 Ми дотук са трима най-важните
До коментар #49 от "България НЕ може да откаже на САЩ нищо!":Станише, Калфин и царя
са с еврейски произход.
Какво да коментираме,
нахалство безкрай - НЕбългари
да се натискат да управляват - българи!
Ми нахалство е...
10:22 22.07.2026
53 Читател
10:26 22.07.2026
54 ЩЕКА 🤡🤩🐐
До коментар #45 от "Без име":Ще ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌🍌
10:27 22.07.2026
55 Мишел
10:27 22.07.2026
56 Думнете военолюбците
10:27 22.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Култура Миянко
10:29 22.07.2026
59 стоян георгиев
Коментиран от #65
10:30 22.07.2026
60 Тцтцтц
До коментар #33 от "Оня с коня":Да, питай ги хората в Кувейт, Йордания, Катар, Саудитска Арабия и т.н., и т.н., че и те имат просто споразумения с Щатите. Същото е и с украинската касапница - ние просто имаме споразумения :))) првк участник си във войната и на двата фронта, пуяче, и ти си на предна линия. Не са французи, португалци или ирландци примерно. Акъл за 2 стотинки нямате. Тук ще гори всичко накрая
10:31 22.07.2026
61 Майор Мишев
10:32 22.07.2026
62 Народен съд
10:32 22.07.2026
63 Нещастници
10:33 22.07.2026
64 До всички КПЕЙКИ с чалми
Коментиран от #70
10:34 22.07.2026
65 оня с коня
До коментар #59 от "стоян георгиев":Прекрасна идея ,голяма веселба ще настане ,да видим тогава какви ще ги говорят .
10:34 22.07.2026
66 долу сащ
10:35 22.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Хаха
10:38 22.07.2026
69 Клати Курти
10:38 22.07.2026
70 шорошки еврейски-гейзер,
До коментар #64 от "До всички КПЕЙКИ с чалми":Еврейска🐷✡️,ходи си у Исрал-ел !
Това е Православна България и ти нямаш място тук.
10:38 22.07.2026
71 Ще е интересно
10:40 22.07.2026
72 Скъм
10:40 22.07.2026
73 дядото
10:40 22.07.2026
74 Откакто свят светува
До коментар #49 от "България НЕ може да откаже на САЩ нищо!":Все едно един африкански роб да откаже да работи на плантацията на американския си робовладелец.
10:40 22.07.2026
75 Който се е разписал през 2006
10:40 22.07.2026
76 Дън Бай
До коментар #24 от "Няма такова споразумение бе":Има, има! Правителството на Сергей Станишев (много интересно!) се е метнало по корем пред Америка.
Коментиран от #78
10:45 22.07.2026
77 Истински цирк с клоуни
Вън от България на всички подмазвачи и предатели,
станали такива заради кражбата на обществен ресурс!
10:46 22.07.2026
78 Бай Дън ... еееее
До коментар #76 от "Дън Бай":Станишев има майка еврейка Дина
и спираме дотук
Защото за тях на 1во място е родината им
Израел, казват си го по интервюта
10:48 22.07.2026
79 ФАКТ
На какво ли още сме се съгласили ?!
10:55 22.07.2026
80 Как кой
До коментар #21 от "Пич":Правителството на Сергей Станишев през 2006 г. Ако имаш някакви претенции обади му се.
11:05 22.07.2026
81 не разбрах
11:11 22.07.2026
82 лоши новини от фронтовата територия
От къде ес навъдиха тия,изпълзяват един подир друг.
11:16 22.07.2026
83 ПЕНКО
11:31 22.07.2026