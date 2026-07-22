Иван Лалов: Споразумението със САЩ ни задължава да предоставим авиобаза „Безмер“

„България има споразумение със САЩ от 2006 г., съгласно което предоставя за съвместно ползване авиобазите „Безмер“ и „Граф Игнатиево“, учебния полигон „Ново село“ и складова база край Айтос.“ Това заяви пред БНТ председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов по повод искането на САЩ да разположат осем самолета-цистерни в авиобаза „Безмер“.

По думите му искането не е свързано единствено с провеждането на учение.

„Тези бази могат да бъдат използвани и за други цели на американската страна. Според последната дипломатическа нота самолетите подпомагат операция на САЩ в Близкия изток“, посочи Лалов.

Той обясни, че съгласно действащото споразумение България е длъжна да разгледа подобно искане.

„Споразумението е разписано така, че при отправена заявка от страна на САЩ ние сме длъжни да предоставим съответната база при определени условия. Договарят се мястото на разполагане и логистичната поддръжка. Българската страна осигурява единствено използването на авиобаза „Безмер“, каза още председателят на комисията по отбрана.

Лалов уточни, че в дипломатическата нота изрично е посочено, че разполагането на самолетите е свързано с операция в Близкия изток.

„В този случай решението се взема от Народното събрание. То не е задължено да одобри искането, но България има ангажименти към американската страна по силата на двустранното споразумение“, заяви той.

По думите му ангажиментът за осигуряването на гориво за самолетите е изцяло на американската страна.