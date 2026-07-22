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Димитър Петров, ПБ: Ще подкрепим решението за разполагането на американски самолети на летище Безмер

Димитър Петров, ПБ: Ще подкрепим решението за разполагането на американски самолети на летище Безмер

22 Юли, 2026 11:55 742 37

  • димитър петров-
  • самолети-
  • безмер

Той увери, че няма заплаха за националната ни сигурност

Димитър Петров, ПБ: Ще подкрепим решението за разполагането на американски самолети на летище Безмер - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Парламентарната група на "Прогресивна България" ще подкрепи решението за разполагане на американски самолети летище Безмер - не само защото е внесено от правителството с нашия мандат, но и защото това отразява позицията от предизборната кампания, че искаме действията ни да бъдат ясни пред българските граждани", заяви в ефира на "Здравей, България" депутатът от "Прогресивна България" Димитър Петров.

Той увери, че няма заплаха за националната ни сигурност. "Няма такива рискове. Получили сме гаранции от страна на САЩ. От територията на България няма как да бъдат провеждани военни действия срещу Иран. Ние не сме засегнати от конфликта. Предупреждението от страна на Техеран е в реда на дипломацията, но България зачита международните договори и следи тяхното изпълнение", изтъкна той.

Петров обясни, че предишната нота, получена по време на управлението на кабинета "Желязков", не е била обявена публично. "Вместо да бъде внесено искането за получаване на разрешение от НС, беше взето решение еднолично от военния министър, тъй като случващото се беше замаскирано като учение", уточни депутатът.

Той каза още, че предстои да се извършват същите логистични операции. "Въпросът е защо до момента тези самолети бяха на Летище "Васил Левски", а не на някоя от авиобаза "Безмер" или "Граф Игнатиево", заяви той.

"Премиерът Радев не се крие зад депутатите. В Конституцията пише, че пребиваването и преминаването на чуждестранни войски през територията на страната ни се случва с разрешение на парламента. Въпросът е защо предишните управляващи не са внесли подобен проект на решение в НС. Дали защото са се опасавяли, че тогавашното мнозинство е доста крехко, или са искали да скрият това от обществото - не е ясно. Но ние не крием темата", заяви депутатът.

"Имаме уверение от НАТО, че ще бъде осигурена защитата на въздушното ни пространство. Темата с визите за българи също не е затворена. В очакване сме на отсрочка на дерогацията за "Лукойл". Има редица теми, по които имаме общи интереси със САЩ", каза още той.

Петров коментира и хода на войната в Украйна. "Ние сме за създаването на силна дипломатическа мисия, която да постигне примирие. Наливането на пари задълбочава конфликта", коментира той.

Относно поправките в Изборния кодекс, депутатът заяви, че изцяло машинният вот е най-ефективен. "България трябва да бъде пример за изборни политики", смята той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 1 Отговор
    Да знае:За подбуждане на война по закон 15 години затвор.

    Коментиран от #13

    11:56 22.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    26 1 Отговор
    Абе те не даваха ли "гаранции" и на куп страни около Иран 🤔❓❗

    11:58 22.07.2026

  • 3 Пич

    22 1 Отговор
    Ще ми бъде много интересно, ако някой от вас има таланта да разгадае човек по лице, да каже нещо за този!

    Коментиран от #14, #15, #17

    11:58 22.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ъхъ

    13 0 Отговор
    Не чакайте подкрепа наесен на изборите!

    12:01 22.07.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 0 Отговор
    Въпрос с повишена, за дUпЕтатина трудност:
    Турция и Гърция не са ли по-удобно за логистика ❓
    Защо САШтинските самолети не се разположат там🤔❓

    Коментиран от #8

    12:02 22.07.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Дали защото техните правителства не фигурират в култовото изказване:
    " Те казаха "Йес" преди да сме им казали какво ще искаме!" 🤔❓❗

    12:03 22.07.2026

  • 9 Реален провинциалист, не "софиянец"

    14 0 Отговор
    "Няма такива рискове. Получили сме гаранции от страна на САЩ" - като няма рискове, дръжте си ги в София, защо ги пробутвате в провинцията.

    12:04 22.07.2026

  • 10 пожелавам на брадчедите иранци

    15 0 Отговор
    да бъдат точни

    12:04 22.07.2026

  • 11 Зализани

    13 1 Отговор
    откачалки, три години ви "подбира" муньо по муньови критерии, фашунгери противни

    12:05 22.07.2026

  • 12 Морски

    20 0 Отговор
    Какви гаранции могат да ти дадат САЩ веслед като цялата им политика се формира върху лъжи и измами?Кажете цялата истина и тя че ви е страх да откажете!Ако Иран удари по Безмер и не дай се боже има жертви българи,защото там има и български персонал,то това ще е край на партията ви и край на политическата кариера на Радев.

    Коментиран от #19

    12:05 22.07.2026

  • 13 Гробар

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Всички депутати на Плешо плюс останалите евроатлантици по списък и под строй към Белене. При прасетата.

    12:05 22.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гробар

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Много ясно. Младо гладно потомствено комуне.

    12:06 22.07.2026

  • 16 Овчар

    25 0 Отговор
    Ей овце мислете малко..! Кой американец ще умре за една продажна държава като България..? КОЙ .? Ако започнат за стрелят срещу нас , НАТО първи ще избягат..!

    12:06 22.07.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Очи.лцата му служат да не го сбъркат с един с.кеч на Ту.ту.рут.ка😉
    за барманчето с лице на д у п е❗

    12:07 22.07.2026

  • 18 Мълния !

    10 1 Отговор
    Да Ви Порази !

    12:07 22.07.2026

  • 19 Гробар

    13 0 Отговор

    До коментар #12 от "Морски":

    Вдигането на цените не е заради еврото. И терористичните актове няма да са заради Иран. А може би САЩ иска да въвлече цялото НАТО като направи постановка в България?

    Коментиран от #25

    12:09 22.07.2026

  • 20 Експерт

    10 1 Отговор
    Това голобрадо момче ни увери, че няма опастност за страната. Е, след като такъв експерт ни го казва! Дори няма да се сещам за летището в Бургас.

    12:09 22.07.2026

  • 21 Архимандрисандрит Бибиян

    3 2 Отговор
    Пемберугите да не ревът! Какъвто си го направиха на такъв седнаха!

    12:11 22.07.2026

  • 22 Тоя

    11 0 Отговор
    субект от де го намериха ? Уверявал бил , моля ти се той (?) , че нямало заплаха за сигурността на България ? Ходи , вярвай на лъжци !

    12:12 22.07.2026

  • 23 Маринов

    11 0 Отговор
    Голяма грешка! То не беше мотив обучение, то не беше правителствена защита. И за какво е всичко? Италия, Германия що не им разрешиха? Както отвориха коридори за бомбене на Сърбия, така и ни намесват срещу Иран. А и с двете държави имаме общи корени. В древността. И ни прекланя една държава с няколко стотин годишна история. Срамота! Това ли са националните интереси?

    12:12 22.07.2026

  • 24 Преслав

    14 0 Отговор
    1. Пред вешите избиратели вие казахте, че няма да подкрепяте никакви военни действия. С отдаването на летище Безмер безплатно, вие фактически участвате във несправедливата война на САЩ и ИЗРАЕЛ срещу Иран. ВИЕ ИЗЛЪГАХТЕ НАРОДА, КОЙТО ВИ ДАДЕ ДОВЕРИЕ. Ако искате да се докаже, направете референдум!!!
    2, Вие определяте САЩ като НАШ ПАРТНьОР. САЩ е най–агресивната държава със 227 предизвикани войни и участници в тях и с избиването на милиони невинни хора. Когато се създаде НАТО и САЩ настояха да станат член, Френският президент ДЕ ГОЛ излезе от съюза и изгони първата му администрация от Париж. Това е истински държавник. Вие сте плювалник, в който плюят всички.
    3 Радев е страхливец. Доказа го когато беше президент. С еврото например. Той се обяви ЗА и след като разбра, че народът го изхвърли със 600 000 подписа, не направи нищо, за да зачете тези подписи. След това обърна палачинката и се обяви за референдум, но само за да вдигне рейтинга си. Той знаеше, че беше вече късно. ХИТЪР И НАГЪЛ ЛЪЖЕЦ!!

    12:16 22.07.2026

  • 25 Морски

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "Гробар":

    Да това е според мен целта на Тръмп,вкарване на цялото НАТО във войната с Иран защото сами нямат шанс да се справят.Отнисно терористичните актове,то Иран не си служи с такива методи.Ако има такъв акт,ще е организиран от американските служби като ЦРУ и преписан на Иран

    12:26 22.07.2026

  • 26 ПБ Оставка

    5 0 Отговор
    Предатели проклети да сте както и всеки който подкрепя разполагането на американските самолети където и да е в България!

    12:34 22.07.2026

  • 27 Гост

    4 1 Отговор
    Радев и неговите "ПРОГРЕСОРИ" да си припомнят заглавието на филма"ТЯ ТАНЦУВА САМО ЕДНО ЛЯТО"!

    12:52 22.07.2026

  • 28 Павел Пенев

    5 0 Отговор
    Какво ще подкрепя този келеш, каква ясна политика има в неговите действия? Да всичко е ясно, става дума за ясно предателство на националните интереси.

    12:53 22.07.2026

  • 29 Феникс

    3 1 Отговор
    Щи има гаранция Франция! Как само стискам палци иранците да запукат базата, тогава ще им лъснат голите д...та!

    12:56 22.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 САЩ търсят балъци, на които да нахендрят

    4 0 Отговор
    ОБЕЩЕТЕНИЕТО от 360 милиарда, които Иран иска от САЩ! Те така действат винаги:
    Хващат се със някой и го въвличат във война като “партньор” (пример Украйна и западните им евроатлантически партньори) и на следващите изборите сменят режима от демократи към републиканци или обратното и се изнизват от конфликта и остават партньорите им-балъци, да оберат пешкира! Такива лешпери, като този ни уредиха 100 годишни репарации и ги изплащахме до 2019 година, до края на Ньойския договор, сега искат да ни уредят с 500 годишни репарации да плащаме на Иран!

    Коментиран от #37

    13:18 22.07.2026

  • 32 Има

    2 0 Отговор
    Ли пилот в самолета, че малко пада свободно?

    13:24 22.07.2026

  • 33 Това че е депутат разбрах но какво е

    2 0 Отговор
    Работил този депутат преди това не знам , но знам че мисирките никога не питат депутатите какво са работили нито дори дали да български граждани .

    13:37 22.07.2026

  • 34 Това че е депутат разбрах но какво е

    2 0 Отговор
    Работил този депутат преди това не знам , но знам че мисирките никога не питат депутатите какво са работили нито дори дали са български граждани .

    13:39 22.07.2026

  • 35 На противното

    1 0 Отговор
    леке какво му е прогресивното? Прилича на очилато дупе!

    13:42 22.07.2026

  • 36 Трябва поименно гласуване в НС

    1 0 Отговор
    За американските самолети и 250 военни което си е окупация едно към едно но мисирките не питат и за това.

    13:42 22.07.2026

  • 37 Да но нас никъде няма да ни вземат

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "САЩ търсят балъци, на които да нахендрят":

    Като бежанци така както вземат украинците ? До нас има три големи бирарии пицарии една до друга. Всеки ден е пълно с украинци които не работят но имат пари да ходят по ресторанти и да живеят по хотели. Значи им дават пари въпреки че има много бедни българи. Но ако стане война нас кой ще ни приеме така както ние сме приели украинците ?!?

    13:48 22.07.2026

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