Димитър Петров, ПБ: Ще подкрепим решението за разполагането на американски самолети на летище Безмер

"Парламентарната група на "Прогресивна България" ще подкрепи решението за разполагане на американски самолети летище Безмер - не само защото е внесено от правителството с нашия мандат, но и защото това отразява позицията от предизборната кампания, че искаме действията ни да бъдат ясни пред българските граждани", заяви в ефира на "Здравей, България" депутатът от "Прогресивна България" Димитър Петров.
Той увери, че няма заплаха за националната ни сигурност. "Няма такива рискове. Получили сме гаранции от страна на САЩ. От територията на България няма как да бъдат провеждани военни действия срещу Иран. Ние не сме засегнати от конфликта. Предупреждението от страна на Техеран е в реда на дипломацията, но България зачита международните договори и следи тяхното изпълнение", изтъкна той.
Петров обясни, че предишната нота, получена по време на управлението на кабинета "Желязков", не е била обявена публично. "Вместо да бъде внесено искането за получаване на разрешение от НС, беше взето решение еднолично от военния министър, тъй като случващото се беше замаскирано като учение", уточни депутатът.
Той каза още, че предстои да се извършват същите логистични операции. "Въпросът е защо до момента тези самолети бяха на Летище "Васил Левски", а не на някоя от авиобаза "Безмер" или "Граф Игнатиево", заяви той.
"Премиерът Радев не се крие зад депутатите. В Конституцията пише, че пребиваването и преминаването на чуждестранни войски през територията на страната ни се случва с разрешение на парламента. Въпросът е защо предишните управляващи не са внесли подобен проект на решение в НС. Дали защото са се опасавяли, че тогавашното мнозинство е доста крехко, или са искали да скрият това от обществото - не е ясно. Но ние не крием темата", заяви депутатът.
"Имаме уверение от НАТО, че ще бъде осигурена защитата на въздушното ни пространство. Темата с визите за българи също не е затворена. В очакване сме на отсрочка на дерогацията за "Лукойл". Има редица теми, по които имаме общи интереси със САЩ", каза още той.
Петров коментира и хода на войната в Украйна. "Ние сме за създаването на силна дипломатическа мисия, която да постигне примирие. Наливането на пари задълбочава конфликта", коментира той.
Относно поправките в Изборния кодекс, депутатът заяви, че изцяло машинният вот е най-ефективен. "България трябва да бъде пример за изборни политики", смята той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #13
11:56 22.07.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:58 22.07.2026
3 Пич
Коментиран от #14, #15, #17
11:58 22.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ъхъ
12:01 22.07.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Турция и Гърция не са ли по-удобно за логистика ❓
Защо САШтинските самолети не се разположат там🤔❓
Коментиран от #8
12:02 22.07.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Дали защото техните правителства не фигурират в култовото изказване:
" Те казаха "Йес" преди да сме им казали какво ще искаме!" 🤔❓❗
12:03 22.07.2026
9 Реален провинциалист, не "софиянец"
12:04 22.07.2026
10 пожелавам на брадчедите иранци
12:04 22.07.2026
11 Зализани
12:05 22.07.2026
12 Морски
Коментиран от #19
12:05 22.07.2026
13 Гробар
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Всички депутати на Плешо плюс останалите евроатлантици по списък и под строй към Белене. При прасетата.
12:05 22.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гробар
До коментар #3 от "Пич":Много ясно. Младо гладно потомствено комуне.
12:06 22.07.2026
16 Овчар
12:06 22.07.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Пич":Очи.лцата му служат да не го сбъркат с един с.кеч на Ту.ту.рут.ка😉
за барманчето с лице на д у п е❗
12:07 22.07.2026
18 Мълния !
12:07 22.07.2026
19 Гробар
До коментар #12 от "Морски":Вдигането на цените не е заради еврото. И терористичните актове няма да са заради Иран. А може би САЩ иска да въвлече цялото НАТО като направи постановка в България?
Коментиран от #25
12:09 22.07.2026
20 Експерт
12:09 22.07.2026
21 Архимандрисандрит Бибиян
12:11 22.07.2026
22 Тоя
12:12 22.07.2026
23 Маринов
12:12 22.07.2026
24 Преслав
2, Вие определяте САЩ като НАШ ПАРТНьОР. САЩ е най–агресивната държава със 227 предизвикани войни и участници в тях и с избиването на милиони невинни хора. Когато се създаде НАТО и САЩ настояха да станат член, Френският президент ДЕ ГОЛ излезе от съюза и изгони първата му администрация от Париж. Това е истински държавник. Вие сте плювалник, в който плюят всички.
3 Радев е страхливец. Доказа го когато беше президент. С еврото например. Той се обяви ЗА и след като разбра, че народът го изхвърли със 600 000 подписа, не направи нищо, за да зачете тези подписи. След това обърна палачинката и се обяви за референдум, но само за да вдигне рейтинга си. Той знаеше, че беше вече късно. ХИТЪР И НАГЪЛ ЛЪЖЕЦ!!
12:16 22.07.2026
25 Морски
До коментар #19 от "Гробар":Да това е според мен целта на Тръмп,вкарване на цялото НАТО във войната с Иран защото сами нямат шанс да се справят.Отнисно терористичните актове,то Иран не си служи с такива методи.Ако има такъв акт,ще е организиран от американските служби като ЦРУ и преписан на Иран
12:26 22.07.2026
26 ПБ Оставка
12:34 22.07.2026
27 Гост
12:52 22.07.2026
28 Павел Пенев
12:53 22.07.2026
29 Феникс
12:56 22.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 САЩ търсят балъци, на които да нахендрят
Хващат се със някой и го въвличат във война като “партньор” (пример Украйна и западните им евроатлантически партньори) и на следващите изборите сменят режима от демократи към републиканци или обратното и се изнизват от конфликта и остават партньорите им-балъци, да оберат пешкира! Такива лешпери, като този ни уредиха 100 годишни репарации и ги изплащахме до 2019 година, до края на Ньойския договор, сега искат да ни уредят с 500 годишни репарации да плащаме на Иран!
Коментиран от #37
13:18 22.07.2026
32 Има
13:24 22.07.2026
33 Това че е депутат разбрах но какво е
13:37 22.07.2026
34 Това че е депутат разбрах но какво е
13:39 22.07.2026
35 На противното
13:42 22.07.2026
36 Трябва поименно гласуване в НС
13:42 22.07.2026
37 Да но нас никъде няма да ни вземат
До коментар #31 от "САЩ търсят балъци, на които да нахендрят":Като бежанци така както вземат украинците ? До нас има три големи бирарии пицарии една до друга. Всеки ден е пълно с украинци които не работят но имат пари да ходят по ресторанти и да живеят по хотели. Значи им дават пари въпреки че има много бедни българи. Но ако стане война нас кой ще ни приеме така както ние сме приели украинците ?!?
13:48 22.07.2026