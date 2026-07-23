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Времето днес, прогноза за четвъртък, 23 юли: Температурите падат, превалявания в източните и планинските райони

Времето днес, прогноза за четвъртък, 23 юли: Температурите падат, превалявания в източните и планинските райони

23 Юли, 2026 03:00 692 2

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Максималните температури през деня ще варират в границите между 24° и 29

Времето днес, прогноза за четвъртък, 23 юли: Температурите падат, превалявания в източните и планинските райони - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лятото ще ни даде глътка свеж въздух с временно понижение на температурите, сочат официалните данни от Националния институт по метеорология и хидрология.

Северозападният вятър ще отслабне до слаб и умерен, но ще донесе по-прохладен въздух над страната.

Максималните температури през деня ще варират в границите между 24° и 29° за по-голямата част от страната, а в столицата София термометрите ще достигнат около 26°.

Къде ще вали и кога да очакваме гръмотевици?

Преди обяд в цяла България ще преобладава слънчево време, но в сутрешните часове над Централна Северна и Източна България е възможна ниска слоеста облачност или намалена видимост.

Около и след обяд ще започне развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Метеоролозите прогнозират краткотрайни превалявания, придружени на изолирани места от гръмотевична дейност, главно в следните региони:

  • Централна Северна България
  • Източните райони на страната
  • Планинските масиви (особено в Рило-Родопската област)

Прогноза за Черноморието и планините

По Черноморието денят ще започне с ниска облачност на север, но бързо ще стане предимно слънчево. Следобед по Южното крайбрежие ще духа умерен североизточен вятър, като максималните температури ще достигнат между 24° и 28°. Морската вода остава приятна за плаж с температури от 25°-26°.

В планините ще се развива следобедна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, а на 2000 метра – около 14°.

В края на седмицата и през следващите дни се очаква ново развитие на купесто-дъждовна облачност и последващо повишение на температурите.


България
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    Жени,помнете! Вие не сте чистачки, съдомиячки, не сте готвачки, нито перачки. Вие сте ангелите на чистотата! Жриците на реда! Богините на уюта! Домът – това е вашият храм!

    05:56 23.07.2026

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