Времето днес, прогноза за четвъртък, 23 юли: Температурите падат, превалявания в източните и планинските райони

Лятото ще ни даде глътка свеж въздух с временно понижение на температурите, сочат официалните данни от Националния институт по метеорология и хидрология.
Северозападният вятър ще отслабне до слаб и умерен, но ще донесе по-прохладен въздух над страната.
Максималните температури през деня ще варират в границите между 24° и 29° за по-голямата част от страната, а в столицата София термометрите ще достигнат около 26°.
Къде ще вали и кога да очакваме гръмотевици?
Преди обяд в цяла България ще преобладава слънчево време, но в сутрешните часове над Централна Северна и Източна България е възможна ниска слоеста облачност или намалена видимост.
Около и след обяд ще започне развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Метеоролозите прогнозират краткотрайни превалявания, придружени на изолирани места от гръмотевична дейност, главно в следните региони:
- Централна Северна България
- Източните райони на страната
- Планинските масиви (особено в Рило-Родопската област)
Прогноза за Черноморието и планините
По Черноморието денят ще започне с ниска облачност на север, но бързо ще стане предимно слънчево. Следобед по Южното крайбрежие ще духа умерен североизточен вятър, като максималните температури ще достигнат между 24° и 28°. Морската вода остава приятна за плаж с температури от 25°-26°.
В планините ще се развива следобедна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, а на 2000 метра – около 14°.
В края на седмицата и през следващите дни се очаква ново развитие на купесто-дъждовна облачност и последващо повишение на температурите.
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1 Име
03:01 23.07.2026
2 хаберих
05:56 23.07.2026