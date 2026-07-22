ДБ: Радев не отговори дали решението за американски самолети в Безмер не е част от сделка за дерогацията за "Лукойл"

“Демократична България” не участва в гласуването за допускане на осем американски самолети на летището в Безмер, след като управляващите така и не отговориха дали решението е част от сделка, или не. Това заявиха лидерите на формацията в изявление в кулоарите на Народното събрание.

“Румен Радев и “Прогресивна България” така и не отговориха дали решението за американските самолети в Безмер не е част от друга сделка, свързана с дерогацията за “Лукойл” и наличието на петролни продукти в България”, заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов. Политическият лидер призова да не се действа транзакционно - нито в пленарна зала, нито в международните отношения на страната.

“Международната политика и българският национален интерес не минават през това да се пазарим с един или други, а през това да участваме заедно с всички европейски държави в изграждането на Европейския съюз като реален геополитически център. За съжаление, от ПБ правят точно обратното и опитват да рушат Европейския консенсус”, подчерта Божанов.

Председателят на ДСБ Радан Кънев припомни изказване на колегата си от ПБ Петър Витанов, който миналия петък в “Панорама” определи замразяването на договора с “Боташ” като “голям дипломатически ажиотаж с Турция”. Той бе категоричен, че “Демократична България” ще настоява за възможно по-скорошно изслушване на представители на изпълнителната власт и ще постави съответните парламентарни въпроси.

“Управляващите дължат отговор какво означава “голям дипломатически ажиотаж”, какви споразумения с Турция се включват в него, какво се сключва. Терминът “ажиотаж” има изключително негативни конотация - и като чуждица в българския език и в оригинала на френски.. Това е елемент от цялостния проблем на дълбока непрозрачност на външнополитическите ангажименти, които днешното правителство поема”, категоричен бе Кънев.