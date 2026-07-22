ДБ: Радев не отговори дали решението за американски самолети в Безмер не е част от сделка за дерогацията за "Лукойл"

“Демократична България” не участва в гласуването за допускане на осем американски самолети на летището в Безмер, след като управляващите така и не отговориха дали решението е част от сделка, или не. Това заявиха лидерите на формацията в изявление в кулоарите на Народното събрание.
“Румен Радев и “Прогресивна България” така и не отговориха дали решението за американските самолети в Безмер не е част от друга сделка, свързана с дерогацията за “Лукойл” и наличието на петролни продукти в България”, заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов. Политическият лидер призова да не се действа транзакционно - нито в пленарна зала, нито в международните отношения на страната.
“Международната политика и българският национален интерес не минават през това да се пазарим с един или други, а през това да участваме заедно с всички европейски държави в изграждането на Европейския съюз като реален геополитически център. За съжаление, от ПБ правят точно обратното и опитват да рушат Европейския консенсус”, подчерта Божанов.
Председателят на ДСБ Радан Кънев припомни изказване на колегата си от ПБ Петър Витанов, който миналия петък в “Панорама” определи замразяването на договора с “Боташ” като “голям дипломатически ажиотаж с Турция”. Той бе категоричен, че “Демократична България” ще настоява за възможно по-скорошно изслушване на представители на изпълнителната власт и ще постави съответните парламентарни въпроси.
“Управляващите дължат отговор какво означава “голям дипломатически ажиотаж”, какви споразумения с Турция се включват в него, какво се сключва. Терминът “ажиотаж” има изключително негативни конотация - и като чуждица в българския език и в оригинала на френски.. Това е елемент от цялостния проблем на дълбока непрозрачност на външнополитическите ангажименти, които днешното правителство поема”, категоричен бе Кънев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
Коментиран от #4
15:53 22.07.2026
2 честен ционист
Коментиран от #26
15:54 22.07.2026
3 ЕЙ НЕ нУЖНЯЦИИИ
15:54 22.07.2026
4 честен ционист
До коментар #1 от "провинциалист":Ти да не мислиш, че на Инджирлик са плащали дори и пробит цент?
Коментиран от #14
15:55 22.07.2026
5 Така ще бъде
15:56 22.07.2026
6 мишоци кво църкате само
сте един дол дренки
клякате ама и си затваряте очите за кражбите и порутената държава
най важното че сте на тлъсти заплатки
а не сте на борсата
че никой чорбаджия няма да ви държи на хранилки некадърни
15:57 22.07.2026
7 гей-фашист с 5% вот
15:57 22.07.2026
8 Горски
Коментиран от #12
16:00 22.07.2026
9 Ханку Брат
16:00 22.07.2026
10 На вас
16:01 22.07.2026
11 А бе
16:04 22.07.2026
12 провинциалист
До коментар #8 от "Горски":Сигурен съм, че ти на негово място щеше да застанеш насред пистата и с голи гърди да спреш самолетите.
Коментиран от #33
16:08 22.07.2026
13 Какво
16:09 22.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 копринчо
Коментиран от #29
16:10 22.07.2026
16 ще се
За пореден път се изявиха всичките "демократи", начело с Бою, като пълни мишки, с неявяването си в Парламента. Там беше мястото да се определят - "да" или "не" и да си носят отговорност за избора. Не да скимтят по форумите и да се правят на много големи.
16:12 22.07.2026
17 Той
16:14 22.07.2026
18 Войникът
16:16 22.07.2026
19 Иванов
И да си измиеш косичката, ей!
16:21 22.07.2026
20 пешо
Коментиран от #31
16:21 22.07.2026
21 Питам
ще честваме ли Деня на независимостта си?
Коментиран от #24
16:25 22.07.2026
22 симптоматично
16:31 22.07.2026
23 Лицемери
16:31 22.07.2026
24 Забавно!
До коментар #21 от "Питам":Дори гражданите на САЩ не знаят под чие командване са!
16:32 22.07.2026
25 Хаха
16:34 22.07.2026
26 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #2 от "честен ционист":РУСИЯ, ТУРЦИЯ, КИТАЙ И ИРАН СРЕЩУ САЩ, ИЗРАЕЛ И НАТО.
Турция покани три държави да се присъединят към антивоенен съюз: изборът беше неочакван.
За да укрепи глобалната сигурност, Анкара предложи да се сформира стратегически съюз между Русия, Турция, Китай и Иран. Това беше посочено в заключителната декларация на конференцията „Съюз за предотвратяване на голяма война“, организирана от Турската партия на родината.
Конференцията се проведе на 18 и 19 юли в Анкара и събра приблизително 200 делегати от 17 държави.
16:34 22.07.2026
27 Хаха
16:35 22.07.2026
28 Молиер
16:37 22.07.2026
29 Съмнявате ли се?
До коментар #15 от "копринчо":Не прАви нищо без одобрението на оземпиковата баба. Дори това!
16:38 22.07.2026
30 Мда
16:41 22.07.2026
31 факт
До коментар #20 от "пешо":При такова мнозинство в парламента все едно се е допитал до себе си. Не защитавам предходните, просто всички са част от един и същ буламач.
16:42 22.07.2026
32 Тартюф
16:45 22.07.2026
33 Жена
До коментар #12 от "провинциалист":Не се прави на УЛАВ. Заяждаш се грозно с човека, изразил лично мнение, за да изпъкнеш пред анонимни непознати по кофти начин. С шкембе изпъкна.
И остави на нас голите гърди, където е уместно, ТАПАГ.
16:47 22.07.2026
34 ФАКТ
16:49 22.07.2026
35 ФАКТ
16:58 22.07.2026
36 Обикн. читателка
17:42 22.07.2026