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ДБ: Радев не отговори дали решението за американски самолети в Безмер не е част от сделка за дерогацията за "Лукойл"

ДБ: Радев не отговори дали решението за американски самолети в Безмер не е част от сделка за дерогацията за "Лукойл"

22 Юли, 2026 15:50 989 36

  • дб-
  • безмер-
  • самолети-
  • лукойл

Българският национален интерес не е пазарене с един или друг - той изисква в изграждането на ЕС като реален геополитически център

ДБ: Радев не отговори дали решението за американски самолети в Безмер не е част от сделка за дерогацията за "Лукойл" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“Демократична България” не участва в гласуването за допускане на осем американски самолети на летището в Безмер, след като управляващите така и не отговориха дали решението е част от сделка, или не. Това заявиха лидерите на формацията в изявление в кулоарите на Народното събрание.

“Румен Радев и “Прогресивна България” така и не отговориха дали решението за американските самолети в Безмер не е част от друга сделка, свързана с дерогацията за “Лукойл” и наличието на петролни продукти в България”, заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов. Политическият лидер призова да не се действа транзакционно - нито в пленарна зала, нито в международните отношения на страната.

“Международната политика и българският национален интерес не минават през това да се пазарим с един или други, а през това да участваме заедно с всички европейски държави в изграждането на Европейския съюз като реален геополитически център. За съжаление, от ПБ правят точно обратното и опитват да рушат Европейския консенсус”, подчерта Божанов.

Председателят на ДСБ Радан Кънев припомни изказване на колегата си от ПБ Петър Витанов, който миналия петък в “Панорама” определи замразяването на договора с “Боташ” като “голям дипломатически ажиотаж с Турция”. Той бе категоричен, че “Демократична България” ще настоява за възможно по-скорошно изслушване на представители на изпълнителната власт и ще постави съответните парламентарни въпроси.

“Управляващите дължат отговор какво означава “голям дипломатически ажиотаж”, какви споразумения с Турция се включват в него, какво се сключва. Терминът “ажиотаж” има изключително негативни конотация - и като чуждица в българския език и в оригинала на френски.. Това е елемент от цялостния проблем на дълбока непрозрачност на външнополитическите ангажименти, които днешното правителство поема”, категоричен бе Кънев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    19 2 Отговор
    Не, съгласувано е със Станишев през 2006-та и ратифицирано със закон от Борисов през 2015-та. Между другото, там също е договорено да не се плаща наем от новите братушки.

    Коментиран от #4

    15:53 22.07.2026

  • 2 честен ционист

    3 7 Отговор
    По-добре питайте Турция за отговор на тоя въпрос.

    Коментиран от #26

    15:54 22.07.2026

  • 3 ЕЙ НЕ нУЖНЯЦИИИ

    30 3 Отговор
    Вашия шанс го проиграхте по скутове и зайчарници ......НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИ......!!!???

    15:54 22.07.2026

  • 4 честен ционист

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Ти да не мислиш, че на Инджирлик са плащали дори и пробит цент?

    Коментиран от #14

    15:55 22.07.2026

  • 5 Така ще бъде

    11 2 Отговор
    Дълбоко ме трогна това, родено от Дълбоката същност на един представител на Дълбокото статуквото, изгрял отново от необятната Дълбочина.

    15:56 22.07.2026

  • 6 мишоци кво църкате само

    21 2 Отговор
    и при тиквата да беше и вие да бяхте на власт
    сте един дол дренки
    клякате ама и си затваряте очите за кражбите и порутената държава
    най важното че сте на тлъсти заплатки
    а не сте на борсата
    че никой чорбаджия няма да ви държи на хранилки некадърни

    15:57 22.07.2026

  • 7 гей-фашист с 5% вот

    6 3 Отговор
    има право да седи прав в ъгъла на овалния кабинет

    15:57 22.07.2026

  • 8 Горски

    8 15 Отговор
    Страшна шизофрения тресе мунчака! Едно говори, друго прави, на съвсем друго той се прави! Абе не е на добре тая работа. Радев се гъне като глист опитвайки се да угоди на всички. Така няма да стане. Времето лети, а нищо не се променя. На есен правителството ще бъде изритано от народа. Изявлението на Радев, че е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток е необосновано, защото, ако самолетите-цистерни тръгват от българска територия, то от България се водят бойни действия срещу Близкия изток. По-коректно изявление би било, ако беше казал, че досега няма страна на НАТО с преки последствия от иранска атака.

    Коментиран от #12

    16:00 22.07.2026

  • 9 Ханку Брат

    10 4 Отговор
    Какво сте бре, защо някой ви дължи обяснения?

    16:00 22.07.2026

  • 10 На вас

    2 2 Отговор
    какво ви пука?

    16:01 22.07.2026

  • 11 А бе

    11 2 Отговор
    Тоя беше на електронното министерство но така и не тръгна БГалармата но гушна парата-Народна

    16:04 22.07.2026

  • 12 провинциалист

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    Сигурен съм, че ти на негово място щеше да застанеш насред пистата и с голи гърди да спреш самолетите.

    Коментиран от #33

    16:08 22.07.2026

  • 13 Какво

    5 9 Отговор
    да ти отговаря фатмак муньо. Знаем то от 10 години, че е кух. Внимавайте и сега да не предложите за президент някой случайник като оня лудия Панов. Направите ли тая простотия муньо и йоца ще се окопаят във властта. А иначе ние, които ви избираме не ни интересува какво плещи зеленият чорап

    16:09 22.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 копринчо

    7 9 Отговор
    Гумен е евтин селски хитрец, но доста тъповат

    Коментиран от #29

    16:10 22.07.2026

  • 16 ще се

    10 3 Отговор
    разплаче оше малко на снимката - Кой ми изяде бонбонкитеееее?
    За пореден път се изявиха всичките "демократи", начело с Бою, като пълни мишки, с неявяването си в Парламента. Там беше мястото да се определят - "да" или "не" и да си носят отговорност за избора. Не да скимтят по форумите и да се правят на много големи.

    16:12 22.07.2026

  • 17 Той

    6 7 Отговор
    нищо конкретно не отговори ! Не иска и не може да говори прав текст , заплетен в лъжи ! Но не пропусна да се похвали , че както бил обещал на избирателите си , които и да са те , от самото начало не лъжеш и казвал бил само истината.....

    16:14 22.07.2026

  • 18 Войникът

    6 7 Отговор
    Румчик ! Резил след резил , лъжа след лъжа , а истината чака ли чака да излезе , както и българския народ !

    16:16 22.07.2026

  • 19 Иванов

    9 2 Отговор
    Атлантиче пък мрънка.
    И да си измиеш косичката, ей!

    16:21 22.07.2026

  • 20 пешо

    13 5 Отговор
    радев поне се допита до НС вие давате и продавате тихомълком

    Коментиран от #31

    16:21 22.07.2026

  • 21 Питам

    3 2 Отговор
    След като сме под командването на САЩ
    ще честваме ли Деня на независимостта си?

    Коментиран от #24

    16:25 22.07.2026

  • 22 симптоматично

    4 1 Отговор
    “Голям дипломатически ажиотаж” означава Русия да раздава ролите, а ти да си сложиш една руса мисирка да клявка в медиите и да успива електората.

    16:31 22.07.2026

  • 23 Лицемери

    7 1 Отговор
    Божанка, ако е част от сделка това позволение, против ли щяхте да гласувате? Айде определете се вие, преди да искате от другите същото

    16:31 22.07.2026

  • 24 Забавно!

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Питам":

    Дори гражданите на САЩ не знаят под чие командване са!

    16:32 22.07.2026

  • 25 Хаха

    2 2 Отговор
    Дървени постановки от селски вечеринки, така характерни за либерастите... Да продължават да ни разсмиват

    16:34 22.07.2026

  • 26 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    РУСИЯ, ТУРЦИЯ, КИТАЙ И ИРАН СРЕЩУ САЩ, ИЗРАЕЛ И НАТО.

    Турция покани три държави да се присъединят към антивоенен съюз: изборът беше неочакван.

    За да укрепи глобалната сигурност, Анкара предложи да се сформира стратегически съюз между Русия, Турция, Китай и Иран. Това беше посочено в заключителната декларация на конференцията „Съюз за предотвратяване на голяма война“, организирана от Турската партия на родината.

    Конференцията се проведе на 18 и 19 юли в Анкара и събра приблизително 200 делегати от 17 държави.

    16:34 22.07.2026

  • 27 Хаха

    4 4 Отговор
    Видя се кой са националните предатели! Този некъпания защо не беше в Парламента за да гласува? Радев беше изритан от англосаксите ето за това! С десанта на Росенец и появата на Киро, Денкофф и Василев разпада на държавата е пълен! Не знам англичаните на кого са ни обещали.

    16:35 22.07.2026

  • 28 Молиер

    5 0 Отговор
    Същите, които сега реват по медиите, съвсем наскоро дадоха позволение за същото преди да са ги попитали и заобиколиха НС чрез откровенна лъжа.

    16:37 22.07.2026

  • 29 Съмнявате ли се?

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "копринчо":

    Не прАви нищо без одобрението на оземпиковата баба. Дори това!

    16:38 22.07.2026

  • 30 Мда

    4 0 Отговор
    Не им се сърдим, че не са се появили в залата да гласуват, те просто не са свикнали господарите им да ги питат за подобни решения

    16:41 22.07.2026

  • 31 факт

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "пешо":

    При такова мнозинство в парламента все едно се е допитал до себе си. Не защитавам предходните, просто всички са част от един и същ буламач.

    16:42 22.07.2026

  • 32 Тартюф

    3 0 Отговор
    Соросоядите се възмущават, че може и да сме поискали нещо в замяна на разполагането на цистерните в Безмер, вместо да отговорим с Да преди да са ни попитали. Смях в залата...

    16:45 22.07.2026

  • 33 Жена

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "провинциалист":

    Не се прави на УЛАВ. Заяждаш се грозно с човека, изразил лично мнение, за да изпъкнеш пред анонимни непознати по кофти начин. С шкембе изпъкна.

    И остави на нас голите гърди, където е уместно, ТАПАГ.

    16:47 22.07.2026

  • 34 ФАКТ

    4 0 Отговор
    РАДЕВ НЯМА КАКВО ДА ВИ ОТГОВОРИ! ДА ВИ ОТГОВОРИ БОРИСОВ, КОЙТО ДНЕС ИЗБЯГА С ДЕПУТАТИТЕ СИ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ДА НЕ ГЛАСУВАТ, А ЗА ДА ИМАТ МЕГДАН ЗА ПЛЮЕНЕ ПО РАДЕВ, ВЪПРЕКИ, ЧЕ САМОЛЕТИТЕ ЩЕ КАЦНАТ В БЕЗМЕР НА БАЗА СПОРАЗУМЕНИЕ ПОДПИСАНО ОТ НЕГО 2016 ГОД.! ИЗВЪРТЯ СЕ КАТО У..РУС..ПИЯ И ИЗБЯГА!

    16:49 22.07.2026

  • 35 ФАКТ

    3 0 Отговор
    ГЕН. РАДЕВ НЕ ТРЯБВА ДА ПРИПАРА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ! ВИЕ ОТ ТУК НА ТАТЪК НЯМАТЕ ПРАВО ДА ГО ВИКАТЕ В НС, КРАЙ! ЩОМ ВИЕ НАПУСКАТЕ КОГА КАК ИСКАТЕ И КАК ВИ ИЗНАСЯ НС, ТОЙ СЪЩО ТАКА ТРЯБВА ДА СЕ ОТНАСЯ С ВАС. ДНЕС ВИЕ, ПП И ГЕРБ СЕ ИЗВЪРТЯХТЕ ИЗБЯГАХТЕ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ КАТО П..А..ЧА..В..РИ! ИНАЧЕ СТЕ ЕВРОАТЛАНТИЦИ, НАЛИ? КОГА КАК ВИ ИЗНАСЯ КРЯКАТЕ. ОСОБЕНО БОЦЕ АЛАТА, КОЙТО Е ПОДПИСАЛ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ 2016 ГОД. СЪС САЩ. ГНУСОТИЯ! ПОЗОР!

    16:58 22.07.2026

  • 36 Обикн. читателка

    1 0 Отговор
    Съсел,влез си в миризливата дупка и остани там завинаги.Клюкари,интриганти от ппдебетата,жалки сте,защото не мислите за овчиците,които в натикаха в 52-рия парламент.

    17:42 22.07.2026

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