Одобриха бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 година

Народното събрание окончателно прие бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г.
Над 15 млрд. евро е заложеният бюджет на ДОО, като повече от 13,5 млрд. евро са за изплащане на пенсии. Това е с над 1 млрд. евро повече спрямо предходната година, посочиха от управляващото мнозинство.
Минималният осигурителен праг ще достигне 620 евро, което на практика означава изравняване с минималната работна заплата, а максималният – 2300 евро.
От трибуната опозицията коментира, че срещу по-високата осигурителна тежест хората трябва да получават и повече права. От управляващото мнозинство посочиха, че търсят баланс между обществения интерес и защитата на уязвимите групи.
От 1 август 2026 г. се предвижда държавните служители да започнат да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски ще се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80:20, а от следващата година – 60:40, както е при всички останали работещи.
Финансовата рамка на НЗОК възлиза на близо 5,2 млрд. евро. Това представлява увеличение спрямо предходната година и има за цел да осигури по-стабилно финансиране на здравната система и по-добър достъп на пациентите до медицинска помощ.
Най-голям дял от средствата – около 2,3 млрд. евро, е предвиден за болнична медицинска помощ. За лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели са заложени приблизително 1,3 млрд. евро, като се очаква средствата да покрият нарастващите разходи за медикаментозно лечение и терапии.
В бюджета са заложени и повече средства за извънболничната медицинска помощ, медико-диагностичните дейности, денталната помощ и профилактиката. Предвидено е увеличено финансиране и за медицинските изделия, заплащани от НЗОК, както и за дейности, свързани с лечението на социалнозначими заболявания. Основната цел е да се гарантира по-навременен достъп до диагностика и лечение, както и устойчивост на системата при нарастващите потребности на пациентите.
По време на парламентарните дебати управляващото мнозинство защити бюджета с аргумента, че той осигурява необходимия финансов ресурс за нормалното функциониране на здравната система и отчита увеличените разходи за медицински дейности и лекарства. Представители на опозицията обаче изразиха съмнения дали предвидените средства ще бъдат достатъчни за преодоляване на хроничните проблеми в сектора, включително недостига на медицински кадри, натрупаните задължения на лечебните заведения и растящите разходи за болнична помощ.
Според разчетите бюджетът на НЗОК за 2026 г. е с приблизително 444 млн. евро по-висок спрямо предходната година, като увеличението е насочено основно към финансиране на болничната и извънболничната медицинска помощ, лекарствената политика и дейностите, покривани от здравната каса.
След окончателното приемане на бюджетите и обнародването им в „Държавен вестник“ теще влязат в сила, а изпълнението им ще бъде наблюдавано през цялата 2026 година с цел ефективно и прозрачно разходване на публичните средства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
21:33 22.07.2026
2 Емигрант
Повече от милион излъгани хора, не знам как се чувстват.
Да гледаш ти как Радев и Пеефски правят дует против българската държава е доста смущаващо.
Ганчоооооо, пак те преметнахаааааа!
Коментиран от #4
21:35 22.07.2026
3 Кацата без дъно
Това е Територия със затихващи функции и загиващ народ.
21:38 22.07.2026
4 Само да питам
До коментар #2 от "Емигрант":Къде го видя този дует или троленето е безплатно викаш? Бас държа, че и името не е твое, защото следя какво пише "Емигрант" в коментарите си.
Коментиран от #6, #7
21:39 22.07.2026
5 Така Така
21:39 22.07.2026
6 Емигрант
До коментар #4 от "Само да питам":Погледнете днешното гласуване в Парламента,преди да се изказвате неподготвен.
Коментиран от #10
21:42 22.07.2026
7 Така Така
До коментар #4 от "Само да питам":Радев излъга за много неща, най срамното е, че за него българският народ и национален интерес не е важен, важното е , да се изпълняват лошите договори, той няма смелост да ги анулира, а за сащ и гащите ще си свали
21:44 22.07.2026
8 Така Така
21:45 22.07.2026
9 Мизерията е пълна, мафията празнува
21:45 22.07.2026
10 Само да питам
До коментар #6 от "Емигрант":Е и? Никой не е молил ДПС да гласуват заедно с ПБ. Много ясно, че прасетата ще гласуват заедно с управляващите за да дадат трибуна на такива като теб да тролясват.
21:46 22.07.2026
11 Тити
21:58 22.07.2026
12 за какво приемате този скапан бюджет
Сигурно за да се теглят още заеме които да се харчат за наши хора
22:11 22.07.2026