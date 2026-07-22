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Одобриха бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 година

Одобриха бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 година

22 Юли, 2026 21:31 631 12

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Според разчетите бюджетът на НЗОК за 2026 г. е с приблизително 444 млн. евро по-висок спрямо предходната година

Одобриха бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 година - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Народното събрание окончателно прие бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г.

Над 15 млрд. евро е заложеният бюджет на ДОО, като повече от 13,5 млрд. евро са за изплащане на пенсии. Това е с над 1 млрд. евро повече спрямо предходната година, посочиха от управляващото мнозинство.

Минималният осигурителен праг ще достигне 620 евро, което на практика означава изравняване с минималната работна заплата, а максималният – 2300 евро.

От трибуната опозицията коментира, че срещу по-високата осигурителна тежест хората трябва да получават и повече права. От управляващото мнозинство посочиха, че търсят баланс между обществения интерес и защитата на уязвимите групи.

От 1 август 2026 г. се предвижда държавните служители да започнат да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски ще се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80:20, а от следващата година – 60:40, както е при всички останали работещи.

Финансовата рамка на НЗОК възлиза на близо 5,2 млрд. евро. Това представлява увеличение спрямо предходната година и има за цел да осигури по-стабилно финансиране на здравната система и по-добър достъп на пациентите до медицинска помощ.

Най-голям дял от средствата – около 2,3 млрд. евро, е предвиден за болнична медицинска помощ. За лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели са заложени приблизително 1,3 млрд. евро, като се очаква средствата да покрият нарастващите разходи за медикаментозно лечение и терапии.

В бюджета са заложени и повече средства за извънболничната медицинска помощ, медико-диагностичните дейности, денталната помощ и профилактиката. Предвидено е увеличено финансиране и за медицинските изделия, заплащани от НЗОК, както и за дейности, свързани с лечението на социалнозначими заболявания. Основната цел е да се гарантира по-навременен достъп до диагностика и лечение, както и устойчивост на системата при нарастващите потребности на пациентите.

По време на парламентарните дебати управляващото мнозинство защити бюджета с аргумента, че той осигурява необходимия финансов ресурс за нормалното функциониране на здравната система и отчита увеличените разходи за медицински дейности и лекарства. Представители на опозицията обаче изразиха съмнения дали предвидените средства ще бъдат достатъчни за преодоляване на хроничните проблеми в сектора, включително недостига на медицински кадри, натрупаните задължения на лечебните заведения и растящите разходи за болнична помощ.

Според разчетите бюджетът на НЗОК за 2026 г. е с приблизително 444 млн. евро по-висок спрямо предходната година, като увеличението е насочено основно към финансиране на болничната и извънболничната медицинска помощ, лекарствената политика и дейностите, покривани от здравната каса.

След окончателното приемане на бюджетите и обнародването им в „Държавен вестник“ теще влязат в сила, а изпълнението им ще бъде наблюдавано през цялата 2026 година с цел ефективно и прозрачно разходване на публичните средства.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Еврото фалира България.Единственият изход на Радев е война и военно положение за да остане на власт.

    21:33 22.07.2026

  • 2 Емигрант

    9 3 Отговор
    Радев спечели изборите, като обещаваше на хората такива неща за които се борят от Възраждане.

    Повече от милион излъгани хора, не знам как се чувстват.
    Да гледаш ти как Радев и Пеефски правят дует против българската държава е доста смущаващо.

    Ганчоооооо, пак те преметнахаааааа!

    Коментиран от #4

    21:35 22.07.2026

  • 3 Кацата без дъно

    6 0 Отговор
    НЗОК, от която се усвояват поне 50%. Д-р Христо Мазнейков забравя лекарството си, налага се да го купи в Гърция. Аугментин в Гърция 10 лв. 12 таблетки, в България 30 лв. 14 таблетки. Или 5 ойро срещу 14.90 ойро в България.
    Това е Територия със затихващи функции и загиващ народ.

    21:38 22.07.2026

  • 4 Само да питам

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Емигрант":

    Къде го видя този дует или троленето е безплатно викаш? Бас държа, че и името не е твое, защото следя какво пише "Емигрант" в коментарите си.

    Коментиран от #6, #7

    21:39 22.07.2026

  • 5 Така Така

    8 0 Отговор
    Докато има здравна каса и лични лекари, Здравеопазване няма да има. Имаме нужда от напълно различна и нетърговска система. Здравеопазването и търговията са две взаимно изключващи се понятия

    21:39 22.07.2026

  • 6 Емигрант

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Само да питам":

    Погледнете днешното гласуване в Парламента,преди да се изказвате неподготвен.

    Коментиран от #10

    21:42 22.07.2026

  • 7 Така Така

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Само да питам":

    Радев излъга за много неща, най срамното е, че за него българският народ и национален интерес не е важен, важното е , да се изпълняват лошите договори, той няма смелост да ги анулира, а за сащ и гащите ще си свали

    21:44 22.07.2026

  • 8 Така Така

    3 0 Отговор
    Гласувах за него и много съжалявам, няма да се повтори

    21:45 22.07.2026

  • 9 Мизерията е пълна, мафията празнува

    8 0 Отговор
    Държавата чрез ддс върху лекарствата краде най много от здравните ни вноски. Който разбрал, разбрал другите да ръкопляскат на кражбата

    21:45 22.07.2026

  • 10 Само да питам

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Емигрант":

    Е и? Никой не е молил ДПС да гласуват заедно с ПБ. Много ясно, че прасетата ще гласуват заедно с управляващите за да дадат трибуна на такива като теб да тролясват.

    21:46 22.07.2026

  • 11 Тити

    2 0 Отговор
    Едва ли ще оставят така нещата за държавните паразити по вероятно да им вдигнат бонусите за да им компенсират загубите

    21:58 22.07.2026

  • 12 за какво приемате този скапан бюджет

    1 0 Отговор
    За какво приемате този скапан бюджет при условие че по голямата част от годината си замина.
    Сигурно за да се теглят още заеме които да се харчат за наши хора

    22:11 22.07.2026

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