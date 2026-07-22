Костадинов: Хиперзвуковите ракети на Иран ще достигнат България за 5 минути

МВнР получи нота от посолството на Иран заради възможното разполагане на самолети на САЩ на летище "Безмер".

"Нотата на Иранското правителство е категорична. Този път е с много по-голяма острота от предишната нота, която беше от март. Те заявяват, че България се включва във войната срещу Иран и държавата си запазва правото на реакция, предупреждавайки България, че може да има такава. Днес България беше включена във войната срещу Иран и това, за което ние предупреждавахме, че ще стане", каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в студиото на "Денят ON AIR".

Той поясни, че е изненадан от "лицемерието на кметовете от Ямболска област".

"Всички те по време на кампанията дружно подкрепиха кандидатурата на Радев, дружно подкрепиха неговата партия, обикаляха и агитираха от села на села. И сега същите тези, които се обявяват против, подкрепиха Радев по време на кампанията. Зам.-кметът на Ямбол - Енчо Керязов, стана министър на спорта. Защо не си подаде оставката в знак в протест? Това е нормалната реакция - политическата реакция би изисквала това", допълни Костадинов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Гостът припомни, че трима от депутатите на "Прогресивна България" гласуваха различно от "за".

"Един гласува "против", другите двама ямболски депутати гласуваха "въздържал се". Като са гласували "против", напускат ли партията си? Те гласуваха "против" предложението на Радев за самолетите, след което продължават да гласуват с останалите от групата, това е политическо лицемерие. Това е много грозно и опасно на фона на това, че освен че излъгаха 1,4 млн. избиратели, хората на Радев и самият той поставят под въпрос националната сигурност на всички останали, които не са гласували за тях", подчерта той.

Костадинов е категоричен, че сриването на Радев е безпрецедентно в новата ни история.

"Никога досега от 1990 година насам не сме били свидетели на толкова бърз срив. Радев спечели близо 50% на изборите - 131 депутати, ако утре има избори, той няма да вземе и половината от резултата, който взе само преди 3 месеца. След още 3 месеца Радев няма да бъде в парламента. Ако не дай боже Иран нападне България, не съм сигурен, че някой може да гарантира физическото оцеляване на Румен Радев. Собствените му избиратели ще го разкъсат на парчета. Никой не си е позволявал такава грозна и мащабна лъжа", коментира лидерът на "Възраждане".

"Хората на Радев и той извършиха тежко национално предателство. Те трябва да бъдат съдени за това, което направиха днес. Радев лъже систематично. Ние нямаме съюзнически ангажимент в областта на нападението и областта на отбраната. Премиерът вкара България във войната срещу Иран. Ако той беше направил тези изказвания, които направи днес в парламента, по време на предизборната си кампания, щеше да получи 5 гласа на изборите. Той нямаше да влезе в парламента, българите не искат война", коментира Костадин Костадинов.

От думите му стана ясно, че в доклада пише, че Иран притежава хиперзвукови ракети - "Фатах-1" и "Фатах-2".

"Далекобойността не само достига, но и задминава България. Могат да достигнат въздушното ни пространство от 5 до 7 минути. САЩ не могат да ни защитят и това е поредна лъжа на Радев. Американците не защитават себе си в момента - техните бази в момента са в пепел. Иран унищожиха базите им в Близкия изток. С какво точно САЩ ще свалят ракетите? В Безмер от близо 250 гласували - 160 са гласували за партията на Радев, сега протестират срещу собствения си избор ли?", попита той.