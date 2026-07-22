Костадинов: Хиперзвуковите ракети на Иран ще достигнат България за 5 минути

МВнР получи нота от посолството на Иран заради възможното разполагане на самолети на САЩ на летище "Безмер".
"Нотата на Иранското правителство е категорична. Този път е с много по-голяма острота от предишната нота, която беше от март. Те заявяват, че България се включва във войната срещу Иран и държавата си запазва правото на реакция, предупреждавайки България, че може да има такава. Днес България беше включена във войната срещу Иран и това, за което ние предупреждавахме, че ще стане", каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в студиото на "Денят ON AIR".
Той поясни, че е изненадан от "лицемерието на кметовете от Ямболска област".
"Всички те по време на кампанията дружно подкрепиха кандидатурата на Радев, дружно подкрепиха неговата партия, обикаляха и агитираха от села на села. И сега същите тези, които се обявяват против, подкрепиха Радев по време на кампанията. Зам.-кметът на Ямбол - Енчо Керязов, стана министър на спорта. Защо не си подаде оставката в знак в протест? Това е нормалната реакция - политическата реакция би изисквала това", допълни Костадинов в ефира на Bulgaria ON AIR.
Гостът припомни, че трима от депутатите на "Прогресивна България" гласуваха различно от "за".
"Един гласува "против", другите двама ямболски депутати гласуваха "въздържал се". Като са гласували "против", напускат ли партията си? Те гласуваха "против" предложението на Радев за самолетите, след което продължават да гласуват с останалите от групата, това е политическо лицемерие. Това е много грозно и опасно на фона на това, че освен че излъгаха 1,4 млн. избиратели, хората на Радев и самият той поставят под въпрос националната сигурност на всички останали, които не са гласували за тях", подчерта той.
Костадинов е категоричен, че сриването на Радев е безпрецедентно в новата ни история.
"Никога досега от 1990 година насам не сме били свидетели на толкова бърз срив. Радев спечели близо 50% на изборите - 131 депутати, ако утре има избори, той няма да вземе и половината от резултата, който взе само преди 3 месеца. След още 3 месеца Радев няма да бъде в парламента. Ако не дай боже Иран нападне България, не съм сигурен, че някой може да гарантира физическото оцеляване на Румен Радев. Собствените му избиратели ще го разкъсат на парчета. Никой не си е позволявал такава грозна и мащабна лъжа", коментира лидерът на "Възраждане".
"Хората на Радев и той извършиха тежко национално предателство. Те трябва да бъдат съдени за това, което направиха днес. Радев лъже систематично. Ние нямаме съюзнически ангажимент в областта на нападението и областта на отбраната. Премиерът вкара България във войната срещу Иран. Ако той беше направил тези изказвания, които направи днес в парламента, по време на предизборната си кампания, щеше да получи 5 гласа на изборите. Той нямаше да влезе в парламента, българите не искат война", коментира Костадин Костадинов.
От думите му стана ясно, че в доклада пише, че Иран притежава хиперзвукови ракети - "Фатах-1" и "Фатах-2".
"Далекобойността не само достига, но и задминава България. Могат да достигнат въздушното ни пространство от 5 до 7 минути. САЩ не могат да ни защитят и това е поредна лъжа на Радев. Американците не защитават себе си в момента - техните бази в момента са в пепел. Иран унищожиха базите им в Близкия изток. С какво точно САЩ ще свалят ракетите? В Безмер от близо 250 гласували - 160 са гласували за партията на Радев, сега протестират срещу собствения си избор ли?", попита той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Депутатите на Радев застрашават България
Коментиран от #5
22:32 22.07.2026
2 Мда
22:33 22.07.2026
3 дай Боже
22:34 22.07.2026
4 Коста отрочето на варненското бкп
Коментиран от #36
22:34 22.07.2026
5 Радев
До коментар #1 от "Депутатите на Радев застрашават България":за ден загуби 10% минимум от вота
22:35 22.07.2026
6 Tи ще ни спасиш костя
Коментиран от #19, #20
22:37 22.07.2026
7 Радев
22:37 22.07.2026
8 Йфкдпремиер
Целенасочено.
Сега камъните да са му по кратуната!
22:37 22.07.2026
9 КОЦЕ
22:38 22.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 3.14К
22:38 22.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Флдллдл
Благодарение на радев пилоти и ракети нямаме!
Коментиран от #31
22:40 22.07.2026
14 А60
22:40 22.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гость
22:42 22.07.2026
17 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
22:43 22.07.2026
18 Реалист
22:44 22.07.2026
19 К ПЕЙКИ с чалми
До коментар #6 от "Tи ще ни спасиш костя":Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
22:44 22.07.2026
20 копейка с чалма и рокля
До коментар #6 от "Tи ще ни спасиш костя":с ливавите устни...
22:44 22.07.2026
21 По страхливи
22:45 22.07.2026
22 Уплашена куфейка
22:47 22.07.2026
23 Рефер
22:47 22.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Цончо плюнката 💦☔
22:49 22.07.2026
26 Мохаве
22:51 22.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Тц,тц,тц 😂😂😂
22:53 22.07.2026
29 Българин
22:53 22.07.2026
30 Като гледам
Коментиран от #40, #42, #43
22:54 22.07.2026
31 Румбата Топ Гън
До коментар #13 от "Флдллдл":Е нали Румбата е най-големия "шофьор на самолет". За какво са ти още пилоти?
22:55 22.07.2026
32 Много любопитно!!!!🤨
Очаквам пространно интервю с продължение за Капитал, DW и останалите нацистки пропагандисти!
Срам, Коце срам!
Иначе е прав и го поддържам!
22:57 22.07.2026
33 Стефан
22:58 22.07.2026
34 Фен на Копейкин
22:58 22.07.2026
35 Сатана Z
22:59 22.07.2026
36 Отроче е на бургаските комунисти от скат
До коментар #4 от "Коста отрочето на варненското бкп":Като дойде в Бургас просеше пари за билет за буса,живееше в гарсониера въе Владиславово сега има имоти за милиони и скъпи автомобили,бил взел субсидии от ЕС,а не е работил нищо ,освен водещ в тв скат на ДС
23:00 22.07.2026
37 Стефан
23:00 22.07.2026
38 Копейка ,ПБ излезе с уточнение
📍 1. География за начинаещи:
За да стигне иранска балистична или крилата ракета до Безмер (или до където и да било в България), тя трябва да прелети през въздушното пространство на:
Турция – държавата с втората най-голяма армия в НАТО, оборудвана с най-модерните радари, ПВО системи и изтребители в региона.
Или през Гърция / Източното Средиземноморие – където е позициониран най-плътният щит от ПВО и ракетна отбрана на Алианса.
🛡️ 2. ПВО щитът на НАТО:
Турция и Гърция разполагат с едни от най-добре защитените въздушни пространства в света. Нито една ракета, изстреляна от Близкия изток към Югоизточна Европа, няма "просто да прелети" през стотици километри през територията на НАТО, докато всички гледат. Тя ще бъде засичана още при старта от спътниците и свалена десетки пъти, преди изобщо да наближи българската граница.
🧠
Преди да се плашите от "легитимни цели" и "нови войни", отворете картата на Европа и вижте кои държави стоят между Близкия изток и България. Малко факти спестяват много излишна паника. 😉
23:00 22.07.2026
39 Костя
23:00 22.07.2026
40 бойко борисов :
До коментар #30 от "Като гледам":Като гледам си доста неграмотен човек!
Сигурно си прочел по малко книги от мене!
23:00 22.07.2026
41 Фори
23:00 22.07.2026
42 Ку-ку
До коментар #30 от "Като гледам":Остави ги тия неграмотници, които защитават чаршафите, а никога не са прочели и една книга.....но виж, християни да ходят и да пускат сълзи и сополи за един доказан терорист (друговерец) ей това не го разбирам що за раздвоение на личността е... 🤣
23:02 22.07.2026
43 Я кажи
До коментар #30 от "Като гледам":кога точно сме били исторически врагове с Иран и дай конкретни примери.
23:02 22.07.2026