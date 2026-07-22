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Костадинов: Хиперзвуковите ракети на Иран ще достигнат България за 5 минути

Костадинов: Хиперзвуковите ракети на Иран ще достигнат България за 5 минути

22 Юли, 2026 22:30 762 43

  • костадин костадинов-
  • иран-
  • свръхзвукови ракети

Ако не дай боже Иран нападне България, не съм сигурен, че някой може да гарантира физическото оцеляване на Румен Радев, заяви лидерът на "Възраждане"

Костадинов: Хиперзвуковите ракети на Иран ще достигнат България за 5 минути - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

МВнР получи нота от посолството на Иран заради възможното разполагане на самолети на САЩ на летище "Безмер".

"Нотата на Иранското правителство е категорична. Този път е с много по-голяма острота от предишната нота, която беше от март. Те заявяват, че България се включва във войната срещу Иран и държавата си запазва правото на реакция, предупреждавайки България, че може да има такава. Днес България беше включена във войната срещу Иран и това, за което ние предупреждавахме, че ще стане", каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в студиото на "Денят ON AIR".

Той поясни, че е изненадан от "лицемерието на кметовете от Ямболска област".

"Всички те по време на кампанията дружно подкрепиха кандидатурата на Радев, дружно подкрепиха неговата партия, обикаляха и агитираха от села на села. И сега същите тези, които се обявяват против, подкрепиха Радев по време на кампанията. Зам.-кметът на Ямбол - Енчо Керязов, стана министър на спорта. Защо не си подаде оставката в знак в протест? Това е нормалната реакция - политическата реакция би изисквала това", допълни Костадинов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Гостът припомни, че трима от депутатите на "Прогресивна България" гласуваха различно от "за".

"Един гласува "против", другите двама ямболски депутати гласуваха "въздържал се". Като са гласували "против", напускат ли партията си? Те гласуваха "против" предложението на Радев за самолетите, след което продължават да гласуват с останалите от групата, това е политическо лицемерие. Това е много грозно и опасно на фона на това, че освен че излъгаха 1,4 млн. избиратели, хората на Радев и самият той поставят под въпрос националната сигурност на всички останали, които не са гласували за тях", подчерта той.

Костадинов е категоричен, че сриването на Радев е безпрецедентно в новата ни история.

"Никога досега от 1990 година насам не сме били свидетели на толкова бърз срив. Радев спечели близо 50% на изборите - 131 депутати, ако утре има избори, той няма да вземе и половината от резултата, който взе само преди 3 месеца. След още 3 месеца Радев няма да бъде в парламента. Ако не дай боже Иран нападне България, не съм сигурен, че някой може да гарантира физическото оцеляване на Румен Радев. Собствените му избиратели ще го разкъсат на парчета. Никой не си е позволявал такава грозна и мащабна лъжа", коментира лидерът на "Възраждане".

"Хората на Радев и той извършиха тежко национално предателство. Те трябва да бъдат съдени за това, което направиха днес. Радев лъже систематично. Ние нямаме съюзнически ангажимент в областта на нападението и областта на отбраната. Премиерът вкара България във войната срещу Иран. Ако той беше направил тези изказвания, които направи днес в парламента, по време на предизборната си кампания, щеше да получи 5 гласа на изборите. Той нямаше да влезе в парламента, българите не искат война", коментира Костадин Костадинов.

От думите му стана ясно, че в доклада пише, че Иран притежава хиперзвукови ракети - "Фатах-1" и "Фатах-2".

"Далекобойността не само достига, но и задминава България. Могат да достигнат въздушното ни пространство от 5 до 7 минути. САЩ не могат да ни защитят и това е поредна лъжа на Радев. Американците не защитават себе си в момента - техните бази в момента са в пепел. Иран унищожиха базите им в Близкия изток. С какво точно САЩ ще свалят ракетите? В Безмер от близо 250 гласували - 160 са гласували за партията на Радев, сега протестират срещу собствения си избор ли?", попита той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Депутатите на Радев застрашават България

    9 15 Отговор
    Възможно е Хизбула пак да удари някой автобус в Бургас или другаде!

    Коментиран от #5

    22:32 22.07.2026

  • 2 Мда

    15 0 Отговор
    За "ракетите", дето отидоха до английска база в Кипър ли става дума? Кой каза, че са ирански?

    22:33 22.07.2026

  • 3 дай Боже

    17 1 Отговор
    до триъгълника на паветата да дойдат и да са поне 10

    22:34 22.07.2026

  • 4 Коста отрочето на варненското бкп

    13 20 Отговор
    Бг е НАТО,а НАТО има системи които блокират тенекиите хиперзвукови на ислямския халифат,кога някой е нападал сащ..НИКОГА

    Коментиран от #36

    22:34 22.07.2026

  • 5 Радев

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "Депутатите на Радев застрашават България":

    за ден загуби 10% минимум от вота

    22:35 22.07.2026

  • 6 Tи ще ни спасиш костя

    17 7 Отговор
    Нали ходи на погребението на аятолаха и целуна корана

    Коментиран от #19, #20

    22:37 22.07.2026

  • 7 Радев

    8 7 Отговор
    Аве папуняци, дават ми пари, за да приема самолетите, лични пари само за мен. Ако ударят, ще ударят обикновения български глупав, който гласува за мен, а няма да ударят мен, какво ме е нея?

    22:37 22.07.2026

  • 8 Йфкдпремиер

    8 4 Отговор
    Премиер шофьора на държавата не подсигури ракети за самолетите и пилоти за тях.
    Целенасочено.
    Сега камъните да са му по кратуната!

    22:37 22.07.2026

  • 9 КОЦЕ

    14 13 Отговор
    КОЦЕ, ТИ СИ ЗА УСМИРИТЕЛНА РИЗА...КАКВИ СЪЩЕСТВА ЖИВУРКАТ В НАШАТА СТРАНА...

    22:38 22.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 3.14К

    8 4 Отговор
    Радев трябва незабавно да се отърве от плоската чамова талпа, за да не дава основание на жълтопаветниците и измамници като Цончо и неговия шеф от Тюленово да лаят за щяло и нещяло.

    22:38 22.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Флдллдл

    4 4 Отговор
    Въпреки радев самолети за отбрана против такива заплахи имаме.
    Благодарение на радев пилоти и ракети нямаме!

    Коментиран от #31

    22:40 22.07.2026

  • 14 А60

    3 4 Отговор
    По лошото от радев е че ще се върнат жълтопаветните соросоидчета. Дано ПВО то не се опитва и да сваля ирански ракети защото ще пострадат цивилни. ПВОто пази само военните обекти, цивилните не са бойни загеби , а съпътстващи

    22:40 22.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гость

    7 3 Отговор
    Тия смешки за хиперзвуковите ракети ги разбрахте като ходихте да биете чело пред умрелия аятолах ли

    22:42 22.07.2026

  • 17 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    7 3 Отговор
    Важното е че Коци Максудата е ваксиниран три пъти. Ще избяга с Хамъра и евросубсидиите. От под земята до границата с Турция ли ще излязат тези ракети?

    22:43 22.07.2026

  • 18 Реалист

    2 1 Отговор
    Къде му му дибратора на тоз шмиргел:) пак забравил да го ползва:)

    22:44 22.07.2026

  • 19 К ПЕЙКИ с чалми

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Tи ще ни спасиш костя":

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    22:44 22.07.2026

  • 20 копейка с чалма и рокля

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Tи ще ни спасиш костя":

    с ливавите устни...

    22:44 22.07.2026

  • 21 По страхливи

    6 2 Отговор
    От копейките няма ,от всякакви ракети ги е страх руски украински ирански ,а Костя най го е страх за новата къща на Тюленово

    22:45 22.07.2026

  • 22 Уплашена куфейка

    3 1 Отговор
    Щъъъъ съъ мриееее :(

    22:47 22.07.2026

  • 23 Рефер

    3 0 Отговор
    Голям лай..номет

    22:47 22.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Цончо плюнката 💦☔

    2 0 Отговор
    Не ми дадоха да цуна карана и ятолаха щял съм да ги 💦💦

    22:49 22.07.2026

  • 26 Мохаве

    4 1 Отговор
    Копейката , отново започва да се филмира и фантазира…… Ние сме част от НАТО и ЕС , както имаме не са облаги , но и задължения . Това е идеята : единство !

    22:51 22.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тц,тц,тц 😂😂😂

    1 1 Отговор
    Коце ракетчика😂.Суперсонник копейка.🤣

    22:53 22.07.2026

  • 29 Българин

    2 0 Отговор
    Абе този да не е еврейн?

    22:53 22.07.2026

  • 30 Като гледам

    2 1 Отговор
    хората си гледат живота и не им пука особено. Освен това Иран ни е исторически враг, а не приятел. Враг срещу който сме воювали в древни времена. Враг и на гърци и на турци. Има достатъчно материали в Интернет по въпроса, ако не сте запознати с древната история.

    Коментиран от #40, #42, #43

    22:54 22.07.2026

  • 31 Румбата Топ Гън

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Флдллдл":

    Е нали Румбата е най-големия "шофьор на самолет". За какво са ти още пилоти?

    22:55 22.07.2026

  • 32 Много любопитно!!!!🤨

    0 1 Отговор
    Откакто Коцето стана най непримиримата опозиция на Радев, е най любимият събеседник на ЛГБТ-сородоидните канали!
    Очаквам пространно интервю с продължение за Капитал, DW и останалите нацистки пропагандисти!
    Срам, Коце срам!
    Иначе е прав и го поддържам!

    22:57 22.07.2026

  • 33 Стефан

    0 0 Отговор
    Нужни са 30 мн. Запознаи се и тогава говори. Поредния лъжец като Радев като боико като свинята като Доган всички вън.

    22:58 22.07.2026

  • 34 Фен на Копейкин

    0 1 Отговор
    Коцко пак се е възпалил. Сигурно се притеснява да не му думнат вилата, купена с "честен труд".

    22:58 22.07.2026

  • 35 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Лично аз съм горд,че не гласувах за ОПГно на Летеца и не станах съучастник в техните престъпление.

    22:59 22.07.2026

  • 36 Отроче е на бургаските комунисти от скат

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Коста отрочето на варненското бкп":

    Като дойде в Бургас просеше пари за билет за буса,живееше в гарсониера въе Владиславово сега има имоти за милиони и скъпи автомобили,бил взел субсидии от ЕС,а не е работил нищо ,освен водещ в тв скат на ДС

    23:00 22.07.2026

  • 37 Стефан

    0 0 Отговор
    Нужни са 30 мн. Запознаи се и тогава говори. Поредния лъжец като Радев като боико като свинята като Доган всички вън.

    23:00 22.07.2026

  • 38 Копейка ,ПБ излезе с уточнение

    1 0 Отговор
    Разбирам, че военната топография и геополитиката не са лъжица за всяка уста, ама преди да почнем с паниката как "ставаме мишена на Иран", малко географска и военна реалност за ФБ "стратезите":
    ​📍 1. География за начинаещи:
    За да стигне иранска балистична или крилата ракета до Безмер (или до където и да било в България), тя трябва да прелети през въздушното пространство на:
    ​Турция – държавата с втората най-голяма армия в НАТО, оборудвана с най-модерните радари, ПВО системи и изтребители в региона.
    ​Или през Гърция / Източното Средиземноморие – където е позициониран най-плътният щит от ПВО и ракетна отбрана на Алианса.
    ​🛡️ 2. ПВО щитът на НАТО:
    Турция и Гърция разполагат с едни от най-добре защитените въздушни пространства в света. Нито една ракета, изстреляна от Близкия изток към Югоизточна Европа, няма "просто да прелети" през стотици километри през територията на НАТО, докато всички гледат. Тя ще бъде засичана още при старта от спътниците и свалена десетки пъти, преди изобщо да наближи българската граница.
    ​🧠
    ​Преди да се плашите от "легитимни цели" и "нови войни", отворете картата на Европа и вижте кои държави стоят между Близкия изток и България. Малко факти спестяват много излишна паника. 😉

    23:00 22.07.2026

  • 39 Костя

    0 0 Отговор
    Помолих тьотя за поне две установки С 400 да пазя дачата в Тюленово

    23:00 22.07.2026

  • 40 бойко борисов :

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Като гледам":

    Като гледам си доста неграмотен човек!
    Сигурно си прочел по малко книги от мене!

    23:00 22.07.2026

  • 41 Фори

    0 0 Отговор
    Той ходи в Иран да целува ръка на аятолаха. Тогава е разбрал. Ислямисти са Възраждане. Кланя се на падишаха.

    23:00 22.07.2026

  • 42 Ку-ку

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Като гледам":

    Остави ги тия неграмотници, които защитават чаршафите, а никога не са прочели и една книга.....но виж, християни да ходят и да пускат сълзи и сополи за един доказан терорист (друговерец) ей това не го разбирам що за раздвоение на личността е... 🤣

    23:02 22.07.2026

  • 43 Я кажи

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Като гледам":

    кога точно сме били исторически врагове с Иран и дай конкретни примери.

    23:02 22.07.2026

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