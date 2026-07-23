Новини
България »
Всички градове »
„Маркет линкс“: Доверието в кабинета "Радев" е намаляло с 8% спрямо май, личният рейтинг на премиера също спада

„Маркет линкс“: Доверието в кабинета "Радев" е намаляло с 8% спрямо май, личният рейтинг на премиера също спада

23 Юли, 2026 10:10 1 552 75

  • маркет линкс-
  • доверие-
  • кабинета радев-
  • спад-
  • рейтинг-
  • румен радев

Управителят на агенция "Маркет линкс" Добромир Живков каза още, че все по-малко българи споделят тезата, че правителството "въвежда ред след хаоса". Той допълни, че постепенно се увеличава делът на хората, които смятат, че кабинетът допуска грешки или не изпълнява обещанията си

„Маркет линкс“: Доверието в кабинета "Радев" е намаляло с 8% спрямо май, личният рейтинг на премиера също спада - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Доверието към правителството на Румен Радев продължава спада през втория месец от управлението му. То е намаляло с общо 8% спрямо май, докато недоверието се е увеличило с 11%.

Данните са от национално представително проучване на "Маркет линкс", реализирано съвместно с bTV сред 1002 пълнолетни българи в периода 11-19 юли. Управителят на агенцията Добромир Живков коментира пред медията, че вече не става дума за не моментна реакция, а за устойчива тенденция, цитиран от news.bg

По думите му част от причините са в обществените реакции срещу проектобюджета и в липсата на убедителни резултати по ключови вътрешнополитически теми. "Очакванията към това управление бяха изключително високи и именно невъзможността да им се отговори води до тази реакция", обясни Живков.
Той отбеляза, че върху обществените нагласи влияят противоречивите сигнали по външнополитически теми, като например в случая с новия пакет санкции на Европейския съюз (ЕС) срещу Русия, с позицията на България по отношение на Украйна и решението за разполагане на американски самолети в авиобаза "Безмер". "Не става въпрос дали България трябва да бъде надежден партньор, а доколко е последователна в посланията и действията си", посочи социологът.

Отчита се и спад в личния рейтинг на премиера Румен Радев. Добромир Живков уточни, че това е естествено, тъй като оценката за министър-председателя е тясно свързана тази за работата на правителството му. Все пак, Радев продължава да разполага със значителен ресурс от обществено доверие, макар негативната тенденция вече да се очертава като устойчива.

Същевременно, Народното събрание запазва относително стабилни нива на обществено доверие. Живков уточни, че това е знак за постепенно възстановяване на доверието към парламентарната институция след поредицата политически кризи през последните години. "Парламентът върви по свой собствен път и това е знак, че има поне относително възстановяване на доверието към най-важната институция в демократичната система", заяви той.
Социологът отбеляза, че в края на миналата година доверието към предходния парламент е било едва 7%, а недоверието - близо 80%. Към момента негативните оценки постепенно намаляват. Добромир Живков обясни, че настоящото Народно събрание се възприема като по-спокойно и по-функциониращо в сравнение с предходните парламенти, белязани от чести скандали и блокажи.

Управителят на агенция "Маркет линкс" каза още, че все по-малко българи споделят тезата, че правителството "въвежда ред след хаоса". Той допълни, че постепенно се увеличава делът на хората, които смятат, че кабинетът допуска грешки или не изпълнява обещанията си.
Живков заяви още, че сега обществото реагира много по-бързо на действията на управляващите в сравнение с предишни години и вече формира оценките си още през първите месеци на едно управление.

Проучването на "Маркет линкс" отчита и превес на критичните оценки към договора с турската компания "Боташ". Според повечето от анкетираните смятат, че споразумението е неизгодно за България. По-малко са българите, които считат, че договорът е добър, но не се използва пълният му капацитет. Добромир Живков посочи, че противоречивите послания на управляващите по темата също са повлияли върху обществените нагласи.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    33 14 Отговор
    А В СЛУЧАЙ НА НАПАДЕНИЕ ОТ ИРАН (ПОНЕЖЕ РАДЕВ НИ ПРЕВЪРНА В ЛЕГИТИМНА ЦЕЛ), ТОГАВА ДОВЕРИЕТО МУ ЩЕ СТАНЕ ОТРИЦАТЕЛНО, Т.Е. ДИРЕКТНО ЩЕ ГО ИЗНАСЯТ С ПРАНГИТЕ ОТ ПАРЛАМЕНТА И КЪМ ЦСЗ (ЗАЕДНО С ОСТАНАЛИТЕ ЕВРОАТЛАНТИЦИ В БЪЛГАРИЯ)!!!

    Коментиран от #9, #23, #55, #71

    10:12 23.07.2026

  • 2 Парпърляк

    13 46 Отговор
    Да е жив и здрав великия президент и премиер генерал Румен Радев, само напред и нагоре!

    Коментиран от #25, #64

    10:13 23.07.2026

  • 3 провинциалист

    26 16 Отговор
    И правилно! Когато Радев кихне, за всички е ясно, че това е руско влияние.

    Коментиран от #57

    10:13 23.07.2026

  • 4 Мунчо Радев

    36 14 Отговор
    Само ме изчакайте да земем новия заем да натъпчем чекмеджето кат колегата Борисов и изчезвам, обаждам се на кирето петков и тръгваме да обслужваме офшорките

    Коментиран от #7

    10:14 23.07.2026

  • 5 Има ли още шарани?

    38 14 Отговор
    42% все още имат доверие на националния предател гумен кРадев ?!?!?
    Не познавам нито един, който да не благославя майка му, леля му, щерка му, зета от страна на сина му ...

    Коментиран от #36

    10:16 23.07.2026

  • 6 80 процента

    26 5 Отговор
    Добавете една нула към това 8 иначе ще си помисля че сте най обикновени платени шарлатани манипулиращи хората.

    10:16 23.07.2026

  • 7 мунчо

    23 3 Отговор

    До коментар #4 от "Мунчо Радев":

    демонтажа на мафията и олигархията КОГА???

    Коментиран от #16, #28

    10:16 23.07.2026

  • 8 да ходят пак

    12 11 Отговор
    Да подскачат жълтопаветниците , накрая ще ги пратят да се бият за фофката ...

    Коментиран от #10

    10:17 23.07.2026

  • 9 провинциалист

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    Точно така! Какво ни интересува, че Станишев се споразумя нещо през 2006-та, а Борисов го бетонира със закон през 2015-та?

    Коментиран от #15

    10:18 23.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 всички копейки

    14 18 Отговор
    путтлероиди и русофилисстици трябва да бъдат прокудени в руското блато БЕЗ ПРАВО НА ПОМИЛВАНЕ за да пребъде България!!

    10:20 23.07.2026

  • 12 Анонимен

    9 5 Отговор
    Малоумници още има за рр хахаха Е вярно овладяпревзе всичко истинска завладяна рр модел държава е сега ЦИК счупени мадуровки червен диктат червена олигархия другари заедно са

    Коментиран от #65

    10:20 23.07.2026

  • 13 Последния Софиянец

    20 7 Отговор
    След вчера е паднало с 80 процента.

    10:20 23.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Последния Софиянец

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "провинциалист":

    Пише отбрана а не нападение.И да се спазва суверенитет на другите страни.

    Коментиран от #21, #29

    10:21 23.07.2026

  • 16 Анонимен

    8 6 Отговор

    До коментар #7 от "мунчо":

    Лечева игра хоро за рр хахаха Велев червен заедно са и още и ощеюхахахаха

    10:21 23.07.2026

  • 17 рундьо

    15 6 Отговор

    До коментар #14 от "Платена медия":

    дося един не е натикал в джендема а как се канеше преди изборите защо ли?

    Коментиран от #66

    10:22 23.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Исторически факти

    14 12 Отговор
    Лъгаха и си вярваха, че Радев ще има 70 депутати и ще моли Борисов за сглобка, а сега са като ошашавени, големият провал е на социологическите агенции, не смееха да кажат истината да не разсърдят чорбаджиите, заблуждаваха и вас. Всички герберски социолози давахте на Радев 29%, а той спечели с 45%--- Защо не познахте, бе Цоциолози? Шушляци… И да знаете, Крим принадлежи на Русия. Точка.

    Коментиран от #24

    10:23 23.07.2026

  • 20 ерозията

    4 8 Отговор
    на доверие си е съвсем ествествен процес. Преживя я всеки кабинет до тук.
    Вече е ясно и кой ще спечели и кой няма да спечели от ротацията на върха.

    Медения месец свърши, появиха се и някои разочарования..... но всичко това си е напълно очаквано. Всеки кабинет мина през това. Важни са детайлите - колко е разочароваието, каква е мотивацията за недоволство, колко реално остават твърди в подкрепата си и пр.
    Пилците се броят на есен. У нас драмите са от края на август до към Коледа. После февруари-март ако има финансови загтруднения. След това пак на есен. При лиоса на нещо екстраординарнио това е тайминга.

    10:24 23.07.2026

  • 21 провинциалист

    10 1 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Ами че САЩ в Иран се отбраняват! Питай всеки атлантут.

    10:25 23.07.2026

  • 22 Анонимен

    6 5 Отговор

    До коментар #18 от "УБЕЖДАВАМ СЕ ЧЕ....":

    Лечева игра хоро за рр хахаха Велев червен заедно са и още и ощеюхахахаха тикви прасета имало много останах изумен милион и нещо да искаш да те лъжат и грабят червените другари и олигарси

    10:25 23.07.2026

  • 23 Даа

    10 14 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    Глупостите на търкалета! Защо не ревахте така, когато правителството на Шиши и Боко разреши военни самолети на гражданското летище в София???? Тайно от народа, без обсъждане, без гласуване и без прозрачност, просто ги видяхме там??? А, сега когато са на военно летище Безмер- вой до небесата! Що така с различен аршин мерим ???

    Коментиран от #26

    10:25 23.07.2026

  • 24 Анонимен

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Исторически факти":

    Спечели хахахаха с незаконните гюрови с тандем Йотова политически репресии но докога така с диктат с червени другари с лъжи с грабежи в европейска държава

    10:27 23.07.2026

  • 25 Ахааа

    7 15 Отговор

    До коментар #2 от "Парпърляк":

    Точно така, напред и нагоре за генерал Радев- напред и нагоре!!! Тези, които сега плюят, бяха така и преди изборите и му даваха максимално 70- 80 депутати!!! Той ги направи на пух и прах и така ще бъде и занапред! Нека си ревът и плюят, тролове на ГЕРБ- ДПС и сглобката!!!

    Коментиран от #27

    10:27 23.07.2026

  • 26 Анонимен

    7 6 Отговор

    До коментар #23 от "Даа":

    23 абе спри да лъжеш тогава ситуацията беше друга 23 Аман от лъжци болни лъжци защо не се лекуваш незнам дали има лечение

    Коментиран от #34

    10:29 23.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Евроатлантик

    5 10 Отговор

    До коментар #7 от "мунчо":

    Трай бабо за хубост! Тепърва започна реформа в съдебната система! Вече има нов закон за съдебната власт, следва нов ВСС ( до 15 октомври) , нов главен прокурор, нови висши съдии! И следва справедливост и възмездие за олигарси! Сегашните в съдебната система са назначения на ГЕРБ- ДПС и няма как да съдят олигархията !!!

    Коментиран от #30, #35

    10:30 23.07.2026

  • 29 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    "Пише отбрана а не нападение" - корекция - пише "сигурност и отбрана", а не само "отбрана": "Член I
    Обхват и цел
    1. Това споразумение урежда рамката на засиленото партньорство и сътрудничество в областта на сигурността и отбраната между България и Съединените щати"

    10:33 23.07.2026

  • 30 Анонимен

    10 1 Отговор

    До коментар #28 от "Евроатлантик":

    Олигархия хахаха сега е олигархията завладяла всичко тук сега истинската червената хахахаха

    10:33 23.07.2026

  • 31 оки

    9 2 Отговор
    нищо не е свършил, нормално е да усети и от народната любов в обозримо бъдеще

    10:33 23.07.2026

  • 32 Регреса / Прогреса !

    5 1 Отговор
    Е Видим !

    Макар !

    И Приблизителен !

    10:34 23.07.2026

  • 33 Живанши

    3 3 Отговор
    Мръсни лъжици.

    10:34 23.07.2026

  • 34 Евроатлантик

    2 6 Отговор

    До коментар #26 от "Анонимен":

    Не беше различна ситуацията! Защо лъжеш? Точно тогава САЩ нападнаха Иран и ползваха гражданското летище на София от февруари до юни с тайното разрешение на премиер Желязков ( с началници Шиши и Боко).

    Коментиран от #39, #45

    10:35 23.07.2026

  • 35 ще ще

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Евроатлантик":

    това го слушаме вече 100 години а резултатите и оценките са санкции срещу свръхдефицит/некадърност които ще плаща ганчо за дето го обират...

    10:35 23.07.2026

  • 36 гост

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Има ли още шарани?":

    Благославяй и банкянският иди..от!Да не забравиш!

    10:36 23.07.2026

  • 37 ПАК СЪС ГОЛЕМИ БУКВИ..

    5 3 Отговор
    ЗАЩО БРЕ ВЕДНЪЖ НЕ ПОПИТАТЕ ДРУГИ ХОРА. МЕН НАПРИМЕР МОИ БЛИЗКИ КОМШИИ СЪКВАРТАЛЦИ... ЯКО СЕ ДЪНИТЕ И ПАК СТЕ СЪЩИТЕ. НЕ ВИ ПУКА КЪТ ТРУМПАКА КАКВО МИСЛЯТ ЗА ВАС.

    10:36 23.07.2026

  • 38 Зеления

    8 3 Отговор
    от 131 депутати на Прогресивна България вчера един единствен - Иван Димитров от Ямбол гласува против разполагане на самолетите. 130 се съгласиха, дали чрез "за" - 128 дали чрез "въздържал се" - 2 е все едно.

    Сред тези 130 депутати има емблематични личности, на които обществото вярваше, които бяха едва ли не със статут на герои, на истински мъже. Един от тях е Владо Николов, бивш капитан на националния волейболен отбор, човек който винаги е твърдял че държи на принципите.

    Е...цяла България е против самолетите, сега как Владо Николов и всички други ще погледнете обществото в очите, да не говорим лидера им ГЕНЕРАЛ, как ще погледне хората в очите?

    Когато най-изявените личности в едно общество събуват гащите, намазват се с вазелин, навеждат се и ...чакат, то в обществото настава първо омерзение, после погнуса, накрая отчаяние и за финал пълна апатия !!!

    Коментиран от #48

    10:37 23.07.2026

  • 39 Анонимен

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Евроатлантик":

    34 нямам никакво намерение да споря с лъжци безделници мървеливци постоянни тук лекувай се незнам дали има лечение хахахаха

    10:37 23.07.2026

  • 40 Тити на Кака

    16 3 Отговор
    Никога не бих гласувал за политик като Радев, мнението ми за него е / меко казано/ негативно, но дори аз бях удивен колко дилетантски грешки успя да допусне само за два месеца...Не мога да се сетя дори за един негов добър ход, всичко е резил върху резила...
    Това не ме кефи, разбира се, всичко е на наш гръб!

    10:38 23.07.2026

  • 41 Факти

    11 5 Отговор
    Проблемът на ПП-ДБ беше, че нямаха пълно мнозинство и ръцете им бяха вързани.

    Проблемът на Радев е, че има пълно мнозинство и ръцете му са отвързани.

    Радев е войнолюбец и работи за войнолюбците Путин и Тръмп.

    Коментиран от #49, #56

    10:39 23.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Шапкаря

    2 2 Отговор
    Прав си брато! /до № 25/Сега се кефи опозицията ама то друго не им остава пък и друго те могат. Сами настъпиха динената кора на боко и сега реват. Скоро ще започнат и да се напикав.т и наси.ат.

    10:42 23.07.2026

  • 44 Някой

    10 3 Отговор
    Всички гласували за американските самолети в Безмер трябва да влезнат в затвора на 5-15 години по НК, раздел 2 предателство и шпионство, чл 98, ал 1. Мо-та-мо изпълнено - насърчаване към враждебни действия срещу републиката. Отделно за потъпкване на клетвата от конституцията в която се кълнят на първото заседание, че ще се ръководят само от интереса на народа.

    10:43 23.07.2026

  • 45 Драго

    8 2 Отговор

    До коментар #34 от "Евроатлантик":

    Само ти не разбра , че нотите за разполагане на самолетите цистерни са различни , но продължаваш да манипулираш . Първата нота беше от НАТО , участваха и други държави . И виж съдбата как си връща , само след месец след като Мунчо " изгони " ,цистерните се върнаха и го удариха по клюна . Е не е ли смешно , признай си !

    10:44 23.07.2026

  • 46 Поведението на Радев е

    11 3 Отговор
    Неадекватно. Същото е поведението на Йотова, но на нея донякъде и е простено. Тя е недостатъчно образована
    По ми е интересно, срещу какво ни направи мишена на Иран?

    Коментиран от #58

    10:45 23.07.2026

  • 47 Александър 3

    5 4 Отговор
    Само се молете персите да не ни наместят чакрите скоро с някоя ракета ! Че тогава ще вием всички в един глас !

    10:49 23.07.2026

  • 48 Факти

    10 1 Отговор

    До коментар #38 от "Зеления":

    Владо Николов е спортист. Обикновено спортистите не блестят с интелект и той не прави изключение. Гледа ли участието му в Терйтърс? Един инфлуенсър го водеше за носа през цялото време и го използваше да му върши мръсната работа. Владо изобщо не се усети и стана за смях. Много наивен човек. Участието му в шайката на Радев не ме изненада. Тази партия ще последва съдбата на ИТН и накрая Владо пак ще се обяснява как се е подлъгал.

    10:49 23.07.2026

  • 49 И какво е отработил

    1 4 Отговор

    До коментар #41 от "Факти":

    За Путин, бе ръб?
    Продължа да помага на Украйна. Всички знаят и всички мълчат, защото всмчки цицат от една бозка!

    Коментиран от #52

    10:49 23.07.2026

  • 50 Иван Венков

    14 1 Отговор
    Хората направиха голяма грешка, че повярваха на военния пенсионер, генерал и бивш президент Радев.
    1. БГ военните винаги обичат да служат, а не да работят.
    2. БГ военните винаги обичат да са добре заплатени и осигурени. Не харесват цивилните.
    3. Да станеш генерал не е голяма работа: много подмазване. Четете военна история: не генералите, а войниците, сержантите и капитаните са ценните.
    4. Президент го направи БСП с вота на вече починалите от 2016 г. насам милион пенсионери.
    5. Да си министър-председател не е същото, като да си президент. Доста по-отговорно и трудно е.
    6. Какво очаквате от човек разделил се с първата си съпруга? Между другото по-готина от Деси.

    10:51 23.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Факти

    11 2 Отговор

    До коментар #49 от "И какво е отработил":

    Радев от 10 години сипе руски опорки. Ти къде спа? За какво мислиш е договора с Боташ, за който към този момент имаме няколкостотин милиона евро задължения, а до края на договора ще са над 2 милиарда? Договорът е за да може турците да пускат по тръбата към нас руски газ, представен уж като друг. Ние нямаме достъп до терминалите на Боташ и не можем да упражним никакъв контрол. Те могат да пишат, че пускат регазифициран втечнен американски газ по тръбата, но реално той да е руски. Затова беше целия този зор да се сключи на пожар 13 годишен договор с Боташ за огромен капацитет, от който дори нямаме нужда. Така бяха осигурени доставките на руски газ за дъъъълъг период и беше обслужен Путин. А най-грозното е не само огромната такса за пренос, а това, че плащаме този руски газ много по-скъпо, защото е представен като друг, регазифициран втечнен газ. Разбра ли сега Радев как обслужва Путин. А ветото на санкциите? А спряната помощ за Украйна? Радев е пионка и на Путин и на Тръмп. Той е мижитурка и обслужва всички агресори.

    Коментиран от #54

    10:58 23.07.2026

  • 53 Фори

    8 2 Отговор
    Какъв генерал и главнокомандващ е Радев, като твърдо е убеден че нападнатата страна трябва да се предаде? Значи ако някой ни нападне , той ще се предаде първи!Особено ако нападателя е по голяма и силна държава , ще вземе питата хляб и ще отиде да ги посреща!

    Коментиран от #59

    11:00 23.07.2026

  • 54 и лапа

    5 0 Отговор

    До коментар #52 от "Факти":

    топкките на гундзяеф главорез античовек и агент на мракобесното кгб

    11:03 23.07.2026

  • 55 Защо да чакаме?

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    Още сега трябва това да направим. Националното предателство си е национално предателство. Неслучайно е сред първите състави в Наказателния кодекс. Въвеждаме временно военно положение и раздаваме смъртни присъди на всички, които предадоха България в последните 37 г. в полза на световния агресор САЩ. Начело с гадовете от БСП, СДС, НДСВ, ДПС, ГЕРБ, ИТН, ППДБ, ПБ и ВМРО.

    11:05 23.07.2026

  • 56 Тити на Кака

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Факти":

    Така е, ако ръцете на ППДБ бяха отвързани, такова хорце с руснаците от Джемкорп щяха да ни изиграят, че свят да ни се завие!
    Малка утеха за нас е, че все пак Кокоран успя да уреди приятелчетата си, които ни доставят руски-неруски газ на тройна цена, все е нещо!

    11:06 23.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Държат ги с компромати

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Поведението на Радев е":

    От Петрохан в политиката няма нито един не омъскарен

    11:08 23.07.2026

  • 59 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Фори":

    " като твърдо е убеден че нападнатата страна трябва да се предаде" - я дай конкретен цитат!

    Коментиран от #70

    11:10 23.07.2026

  • 60 🦁ЩЩД🦁

    0 1 Отговор
    Много интересна наука е социологията.Ако човек прочете,или препрочете още веднъж романа "Голямата скука" на големия Богомил Райнов,от нескончаемите разговори между българския Джеймс Бонд-Емил Боев и ЦРУ агента Сеймур,съвсем естествено ще стигна до извода за "ползите" от тая наука.Та в твоя смисъл,когато "измерват" доверие,към нещо,спокойно могат да го измерват и в сантиметри,грамове или..в килопаскали.Никой няма да се впечатли.

    11:11 23.07.2026

  • 61 КЕШ МАРКЕТ

    4 0 Отговор
    Ген. Гумен: Кеша оправя всяко проучване........

    11:12 23.07.2026

  • 62 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    4 0 Отговор
    Зеления чорап бори ли "олигархията"....?

    11:12 23.07.2026

  • 63 Не може да бъде осем процента ?!?

    3 0 Отговор
    Пак почнахте много яко да лъжите.

    11:18 23.07.2026

  • 64 Драги ми Смехурко

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Парпърляк":

    Една от заблудените офффци.

    11:19 23.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Ами ясно е

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "рундьо":

    Защото и той е това котило.

    11:23 23.07.2026

  • 67 Читател

    2 1 Отговор
    Супер маркет ,плащаш -получаваш ?!!!

    11:28 23.07.2026

  • 68 Герберски Оксиморон

    2 2 Отговор
    Доверието към Премиера Радев пада,
    но партията му печели с Пъно мнозиство при избори днес!

    Коментиран от #69

    11:33 23.07.2026

  • 69 Грешката е верна

    1 2 Отговор

    До коментар #68 от "Герберски Оксиморон":

    Точно такова е мнозинството.

    11:37 23.07.2026

  • 70 Фори

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от "провинциалист":

    Какъв цитат?Радев постоянно предлага на Украйна да се предаде , за да свърши войната.Това го разбира като мироротворство.Нападат държава , тя се предава веднага и няма войни!

    Коментиран от #74

    11:41 23.07.2026

  • 71 Никой не вярва

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    Но това кога кога ще стане няма да се мине метър. Метър ще мине Костов и Царя поради възрастта но останалите правителства предполагам ще си понесат отговорността.

    11:44 23.07.2026

  • 72 батковски

    1 1 Отговор
    В последно време физиономията на д.живков излъчва панически страх,защо ли

    Коментиран от #73

    11:46 23.07.2026

  • 73 Вчера така гледаха повечето депутати

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "батковски":

    От либералното мнозинство. Някак гузно. Знаят че не е редно но гласуват. Или не гласуват което е също не редно.

    11:49 23.07.2026

  • 74 Отивай да се биеш бе

    3 0 Отговор

    До коментар #70 от "Фори":

    Защо искаш украинския народ да се бие. Украйна чисто и просто да беше спазила Минските споразумения подписани от Франция и Германия !!!

    11:53 23.07.2026

  • 75 1 450 000 оФци

    2 0 Отговор
    сега блеят.

    12:11 23.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол