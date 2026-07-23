„Маркет линкс“: Доверието в кабинета "Радев" е намаляло с 8% спрямо май, личният рейтинг на премиера също спада

Доверието към правителството на Румен Радев продължава спада през втория месец от управлението му. То е намаляло с общо 8% спрямо май, докато недоверието се е увеличило с 11%.

Данните са от национално представително проучване на "Маркет линкс", реализирано съвместно с bTV сред 1002 пълнолетни българи в периода 11-19 юли. Управителят на агенцията Добромир Живков коментира пред медията, че вече не става дума за не моментна реакция, а за устойчива тенденция, цитиран от news.bg

По думите му част от причините са в обществените реакции срещу проектобюджета и в липсата на убедителни резултати по ключови вътрешнополитически теми. "Очакванията към това управление бяха изключително високи и именно невъзможността да им се отговори води до тази реакция", обясни Живков.

Той отбеляза, че върху обществените нагласи влияят противоречивите сигнали по външнополитически теми, като например в случая с новия пакет санкции на Европейския съюз (ЕС) срещу Русия, с позицията на България по отношение на Украйна и решението за разполагане на американски самолети в авиобаза "Безмер". "Не става въпрос дали България трябва да бъде надежден партньор, а доколко е последователна в посланията и действията си", посочи социологът.

Отчита се и спад в личния рейтинг на премиера Румен Радев. Добромир Живков уточни, че това е естествено, тъй като оценката за министър-председателя е тясно свързана тази за работата на правителството му. Все пак, Радев продължава да разполага със значителен ресурс от обществено доверие, макар негативната тенденция вече да се очертава като устойчива.

Същевременно, Народното събрание запазва относително стабилни нива на обществено доверие. Живков уточни, че това е знак за постепенно възстановяване на доверието към парламентарната институция след поредицата политически кризи през последните години. "Парламентът върви по свой собствен път и това е знак, че има поне относително възстановяване на доверието към най-важната институция в демократичната система", заяви той.

Социологът отбеляза, че в края на миналата година доверието към предходния парламент е било едва 7%, а недоверието - близо 80%. Към момента негативните оценки постепенно намаляват. Добромир Живков обясни, че настоящото Народно събрание се възприема като по-спокойно и по-функциониращо в сравнение с предходните парламенти, белязани от чести скандали и блокажи.

Управителят на агенция "Маркет линкс" каза още, че все по-малко българи споделят тезата, че правителството "въвежда ред след хаоса". Той допълни, че постепенно се увеличава делът на хората, които смятат, че кабинетът допуска грешки или не изпълнява обещанията си.

Живков заяви още, че сега обществото реагира много по-бързо на действията на управляващите в сравнение с предишни години и вече формира оценките си още през първите месеци на едно управление.

Проучването на "Маркет линкс" отчита и превес на критичните оценки към договора с турската компания "Боташ". Според повечето от анкетираните смятат, че споразумението е неизгодно за България. По-малко са българите, които считат, че договорът е добър, но не се използва пълният му капацитет. Добромир Живков посочи, че противоречивите послания на управляващите по темата също са повлияли върху обществените нагласи.