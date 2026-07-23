„Маркет линкс“: Доверието в кабинета "Радев" е намаляло с 8% спрямо май, личният рейтинг на премиера също спада

Доверието към правителството на Румен Радев продължава спада през втория месец от управлението му. То е намаляло с общо 8% спрямо май, докато недоверието се е увеличило с 11%.
Данните са от национално представително проучване на "Маркет линкс", реализирано съвместно с bTV сред 1002 пълнолетни българи в периода 11-19 юли. Управителят на агенцията Добромир Живков коментира пред медията, че вече не става дума за не моментна реакция, а за устойчива тенденция, цитиран от news.bg
По думите му част от причините са в обществените реакции срещу проектобюджета и в липсата на убедителни резултати по ключови вътрешнополитически теми. "Очакванията към това управление бяха изключително високи и именно невъзможността да им се отговори води до тази реакция", обясни Живков.
Той отбеляза, че върху обществените нагласи влияят противоречивите сигнали по външнополитически теми, като например в случая с новия пакет санкции на Европейския съюз (ЕС) срещу Русия, с позицията на България по отношение на Украйна и решението за разполагане на американски самолети в авиобаза "Безмер". "Не става въпрос дали България трябва да бъде надежден партньор, а доколко е последователна в посланията и действията си", посочи социологът.
Отчита се и спад в личния рейтинг на премиера Румен Радев. Добромир Живков уточни, че това е естествено, тъй като оценката за министър-председателя е тясно свързана тази за работата на правителството му. Все пак, Радев продължава да разполага със значителен ресурс от обществено доверие, макар негативната тенденция вече да се очертава като устойчива.
Същевременно, Народното събрание запазва относително стабилни нива на обществено доверие. Живков уточни, че това е знак за постепенно възстановяване на доверието към парламентарната институция след поредицата политически кризи през последните години. "Парламентът върви по свой собствен път и това е знак, че има поне относително възстановяване на доверието към най-важната институция в демократичната система", заяви той.
Социологът отбеляза, че в края на миналата година доверието към предходния парламент е било едва 7%, а недоверието - близо 80%. Към момента негативните оценки постепенно намаляват. Добромир Живков обясни, че настоящото Народно събрание се възприема като по-спокойно и по-функциониращо в сравнение с предходните парламенти, белязани от чести скандали и блокажи.
Управителят на агенция "Маркет линкс" каза още, че все по-малко българи споделят тезата, че правителството "въвежда ред след хаоса". Той допълни, че постепенно се увеличава делът на хората, които смятат, че кабинетът допуска грешки или не изпълнява обещанията си.
Живков заяви още, че сега обществото реагира много по-бързо на действията на управляващите в сравнение с предишни години и вече формира оценките си още през първите месеци на едно управление.
Проучването на "Маркет линкс" отчита и превес на критичните оценки към договора с турската компания "Боташ". Според повечето от анкетираните смятат, че споразумението е неизгодно за България. По-малко са българите, които считат, че договорът е добър, но не се използва пълният му капацитет. Добромир Живков посочи, че противоречивите послания на управляващите по темата също са повлияли върху обществените нагласи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мнение
Коментиран от #9, #23, #55, #71
10:12 23.07.2026
2 Парпърляк
Коментиран от #25, #64
10:13 23.07.2026
3 провинциалист
Коментиран от #57
10:13 23.07.2026
4 Мунчо Радев
Коментиран от #7
10:14 23.07.2026
5 Има ли още шарани?
Не познавам нито един, който да не благославя майка му, леля му, щерка му, зета от страна на сина му ...
Коментиран от #36
10:16 23.07.2026
6 80 процента
10:16 23.07.2026
7 мунчо
До коментар #4 от "Мунчо Радев":демонтажа на мафията и олигархията КОГА???
Коментиран от #16, #28
10:16 23.07.2026
8 да ходят пак
Коментиран от #10
10:17 23.07.2026
9 провинциалист
До коментар #1 от "Мнение":Точно така! Какво ни интересува, че Станишев се споразумя нещо през 2006-та, а Борисов го бетонира със закон през 2015-та?
Коментиран от #15
10:18 23.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 всички копейки
10:20 23.07.2026
12 Анонимен
Коментиран от #65
10:20 23.07.2026
13 Последния Софиянец
10:20 23.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Последния Софиянец
До коментар #9 от "провинциалист":Пише отбрана а не нападение.И да се спазва суверенитет на другите страни.
Коментиран от #21, #29
10:21 23.07.2026
16 Анонимен
До коментар #7 от "мунчо":Лечева игра хоро за рр хахаха Велев червен заедно са и още и ощеюхахахаха
10:21 23.07.2026
17 рундьо
До коментар #14 от "Платена медия":дося един не е натикал в джендема а как се канеше преди изборите защо ли?
Коментиран от #66
10:22 23.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Исторически факти
Коментиран от #24
10:23 23.07.2026
20 ерозията
Вече е ясно и кой ще спечели и кой няма да спечели от ротацията на върха.
Медения месец свърши, появиха се и някои разочарования..... но всичко това си е напълно очаквано. Всеки кабинет мина през това. Важни са детайлите - колко е разочароваието, каква е мотивацията за недоволство, колко реално остават твърди в подкрепата си и пр.
Пилците се броят на есен. У нас драмите са от края на август до към Коледа. После февруари-март ако има финансови загтруднения. След това пак на есен. При лиоса на нещо екстраординарнио това е тайминга.
10:24 23.07.2026
21 провинциалист
До коментар #15 от "Последния Софиянец":Ами че САЩ в Иран се отбраняват! Питай всеки атлантут.
10:25 23.07.2026
22 Анонимен
До коментар #18 от "УБЕЖДАВАМ СЕ ЧЕ....":Лечева игра хоро за рр хахаха Велев червен заедно са и още и ощеюхахахаха тикви прасета имало много останах изумен милион и нещо да искаш да те лъжат и грабят червените другари и олигарси
10:25 23.07.2026
23 Даа
До коментар #1 от "Мнение":Глупостите на търкалета! Защо не ревахте така, когато правителството на Шиши и Боко разреши военни самолети на гражданското летище в София???? Тайно от народа, без обсъждане, без гласуване и без прозрачност, просто ги видяхме там??? А, сега когато са на военно летище Безмер- вой до небесата! Що така с различен аршин мерим ???
Коментиран от #26
10:25 23.07.2026
24 Анонимен
До коментар #19 от "Исторически факти":Спечели хахахаха с незаконните гюрови с тандем Йотова политически репресии но докога така с диктат с червени другари с лъжи с грабежи в европейска държава
10:27 23.07.2026
25 Ахааа
До коментар #2 от "Парпърляк":Точно така, напред и нагоре за генерал Радев- напред и нагоре!!! Тези, които сега плюят, бяха така и преди изборите и му даваха максимално 70- 80 депутати!!! Той ги направи на пух и прах и така ще бъде и занапред! Нека си ревът и плюят, тролове на ГЕРБ- ДПС и сглобката!!!
Коментиран от #27
10:27 23.07.2026
26 Анонимен
До коментар #23 от "Даа":23 абе спри да лъжеш тогава ситуацията беше друга 23 Аман от лъжци болни лъжци защо не се лекуваш незнам дали има лечение
Коментиран от #34
10:29 23.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Евроатлантик
До коментар #7 от "мунчо":Трай бабо за хубост! Тепърва започна реформа в съдебната система! Вече има нов закон за съдебната власт, следва нов ВСС ( до 15 октомври) , нов главен прокурор, нови висши съдии! И следва справедливост и възмездие за олигарси! Сегашните в съдебната система са назначения на ГЕРБ- ДПС и няма как да съдят олигархията !!!
Коментиран от #30, #35
10:30 23.07.2026
29 провинциалист
До коментар #15 от "Последния Софиянец":"Пише отбрана а не нападение" - корекция - пише "сигурност и отбрана", а не само "отбрана": "Член I
Обхват и цел
1. Това споразумение урежда рамката на засиленото партньорство и сътрудничество в областта на сигурността и отбраната между България и Съединените щати"
10:33 23.07.2026
30 Анонимен
До коментар #28 от "Евроатлантик":Олигархия хахаха сега е олигархията завладяла всичко тук сега истинската червената хахахаха
10:33 23.07.2026
31 оки
10:33 23.07.2026
32 Регреса / Прогреса !
Макар !
И Приблизителен !
10:34 23.07.2026
33 Живанши
10:34 23.07.2026
34 Евроатлантик
До коментар #26 от "Анонимен":Не беше различна ситуацията! Защо лъжеш? Точно тогава САЩ нападнаха Иран и ползваха гражданското летище на София от февруари до юни с тайното разрешение на премиер Желязков ( с началници Шиши и Боко).
Коментиран от #39, #45
10:35 23.07.2026
35 ще ще
До коментар #28 от "Евроатлантик":това го слушаме вече 100 години а резултатите и оценките са санкции срещу свръхдефицит/некадърност които ще плаща ганчо за дето го обират...
10:35 23.07.2026
36 гост
До коментар #5 от "Има ли още шарани?":Благославяй и банкянският иди..от!Да не забравиш!
10:36 23.07.2026
37 ПАК СЪС ГОЛЕМИ БУКВИ..
10:36 23.07.2026
38 Зеления
Сред тези 130 депутати има емблематични личности, на които обществото вярваше, които бяха едва ли не със статут на герои, на истински мъже. Един от тях е Владо Николов, бивш капитан на националния волейболен отбор, човек който винаги е твърдял че държи на принципите.
Е...цяла България е против самолетите, сега как Владо Николов и всички други ще погледнете обществото в очите, да не говорим лидера им ГЕНЕРАЛ, как ще погледне хората в очите?
Когато най-изявените личности в едно общество събуват гащите, намазват се с вазелин, навеждат се и ...чакат, то в обществото настава първо омерзение, после погнуса, накрая отчаяние и за финал пълна апатия !!!
Коментиран от #48
10:37 23.07.2026
39 Анонимен
До коментар #34 от "Евроатлантик":34 нямам никакво намерение да споря с лъжци безделници мървеливци постоянни тук лекувай се незнам дали има лечение хахахаха
10:37 23.07.2026
40 Тити на Кака
Това не ме кефи, разбира се, всичко е на наш гръб!
10:38 23.07.2026
41 Факти
Проблемът на Радев е, че има пълно мнозинство и ръцете му са отвързани.
Радев е войнолюбец и работи за войнолюбците Путин и Тръмп.
Коментиран от #49, #56
10:39 23.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Шапкаря
10:42 23.07.2026
44 Някой
10:43 23.07.2026
45 Драго
До коментар #34 от "Евроатлантик":Само ти не разбра , че нотите за разполагане на самолетите цистерни са различни , но продължаваш да манипулираш . Първата нота беше от НАТО , участваха и други държави . И виж съдбата как си връща , само след месец след като Мунчо " изгони " ,цистерните се върнаха и го удариха по клюна . Е не е ли смешно , признай си !
10:44 23.07.2026
46 Поведението на Радев е
По ми е интересно, срещу какво ни направи мишена на Иран?
Коментиран от #58
10:45 23.07.2026
47 Александър 3
10:49 23.07.2026
48 Факти
До коментар #38 от "Зеления":Владо Николов е спортист. Обикновено спортистите не блестят с интелект и той не прави изключение. Гледа ли участието му в Терйтърс? Един инфлуенсър го водеше за носа през цялото време и го използваше да му върши мръсната работа. Владо изобщо не се усети и стана за смях. Много наивен човек. Участието му в шайката на Радев не ме изненада. Тази партия ще последва съдбата на ИТН и накрая Владо пак ще се обяснява как се е подлъгал.
10:49 23.07.2026
49 И какво е отработил
До коментар #41 от "Факти":За Путин, бе ръб?
Продължа да помага на Украйна. Всички знаят и всички мълчат, защото всмчки цицат от една бозка!
Коментиран от #52
10:49 23.07.2026
50 Иван Венков
1. БГ военните винаги обичат да служат, а не да работят.
2. БГ военните винаги обичат да са добре заплатени и осигурени. Не харесват цивилните.
3. Да станеш генерал не е голяма работа: много подмазване. Четете военна история: не генералите, а войниците, сержантите и капитаните са ценните.
4. Президент го направи БСП с вота на вече починалите от 2016 г. насам милион пенсионери.
5. Да си министър-председател не е същото, като да си президент. Доста по-отговорно и трудно е.
6. Какво очаквате от човек разделил се с първата си съпруга? Между другото по-готина от Деси.
10:51 23.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Факти
До коментар #49 от "И какво е отработил":Радев от 10 години сипе руски опорки. Ти къде спа? За какво мислиш е договора с Боташ, за който към този момент имаме няколкостотин милиона евро задължения, а до края на договора ще са над 2 милиарда? Договорът е за да може турците да пускат по тръбата към нас руски газ, представен уж като друг. Ние нямаме достъп до терминалите на Боташ и не можем да упражним никакъв контрол. Те могат да пишат, че пускат регазифициран втечнен американски газ по тръбата, но реално той да е руски. Затова беше целия този зор да се сключи на пожар 13 годишен договор с Боташ за огромен капацитет, от който дори нямаме нужда. Така бяха осигурени доставките на руски газ за дъъъълъг период и беше обслужен Путин. А най-грозното е не само огромната такса за пренос, а това, че плащаме този руски газ много по-скъпо, защото е представен като друг, регазифициран втечнен газ. Разбра ли сега Радев как обслужва Путин. А ветото на санкциите? А спряната помощ за Украйна? Радев е пионка и на Путин и на Тръмп. Той е мижитурка и обслужва всички агресори.
Коментиран от #54
10:58 23.07.2026
53 Фори
Коментиран от #59
11:00 23.07.2026
54 и лапа
До коментар #52 от "Факти":топкките на гундзяеф главорез античовек и агент на мракобесното кгб
11:03 23.07.2026
55 Защо да чакаме?
До коментар #1 от "Мнение":Още сега трябва това да направим. Националното предателство си е национално предателство. Неслучайно е сред първите състави в Наказателния кодекс. Въвеждаме временно военно положение и раздаваме смъртни присъди на всички, които предадоха България в последните 37 г. в полза на световния агресор САЩ. Начело с гадовете от БСП, СДС, НДСВ, ДПС, ГЕРБ, ИТН, ППДБ, ПБ и ВМРО.
11:05 23.07.2026
56 Тити на Кака
До коментар #41 от "Факти":Така е, ако ръцете на ППДБ бяха отвързани, такова хорце с руснаците от Джемкорп щяха да ни изиграят, че свят да ни се завие!
Малка утеха за нас е, че все пак Кокоран успя да уреди приятелчетата си, които ни доставят руски-неруски газ на тройна цена, все е нещо!
11:06 23.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Държат ги с компромати
До коментар #46 от "Поведението на Радев е":От Петрохан в политиката няма нито един не омъскарен
11:08 23.07.2026
59 провинциалист
До коментар #53 от "Фори":" като твърдо е убеден че нападнатата страна трябва да се предаде" - я дай конкретен цитат!
Коментиран от #70
11:10 23.07.2026
60 🦁ЩЩД🦁
11:11 23.07.2026
61 КЕШ МАРКЕТ
11:12 23.07.2026
62 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
11:12 23.07.2026
63 Не може да бъде осем процента ?!?
11:18 23.07.2026
64 Драги ми Смехурко
До коментар #2 от "Парпърляк":Една от заблудените офффци.
11:19 23.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Ами ясно е
До коментар #17 от "рундьо":Защото и той е това котило.
11:23 23.07.2026
67 Читател
11:28 23.07.2026
68 Герберски Оксиморон
но партията му печели с Пъно мнозиство при избори днес!
Коментиран от #69
11:33 23.07.2026
69 Грешката е верна
До коментар #68 от "Герберски Оксиморон":Точно такова е мнозинството.
11:37 23.07.2026
70 Фори
До коментар #59 от "провинциалист":Какъв цитат?Радев постоянно предлага на Украйна да се предаде , за да свърши войната.Това го разбира като мироротворство.Нападат държава , тя се предава веднага и няма войни!
Коментиран от #74
11:41 23.07.2026
71 Никой не вярва
До коментар #1 от "Мнение":Но това кога кога ще стане няма да се мине метър. Метър ще мине Костов и Царя поради възрастта но останалите правителства предполагам ще си понесат отговорността.
11:44 23.07.2026
72 батковски
Коментиран от #73
11:46 23.07.2026
73 Вчера така гледаха повечето депутати
До коментар #72 от "батковски":От либералното мнозинство. Някак гузно. Знаят че не е редно но гласуват. Или не гласуват което е също не редно.
11:49 23.07.2026
74 Отивай да се биеш бе
До коментар #70 от "Фори":Защо искаш украинския народ да се бие. Украйна чисто и просто да беше спазила Минските споразумения подписани от Франция и Германия !!!
11:53 23.07.2026
75 1 450 000 оФци
12:11 23.07.2026