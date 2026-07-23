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България май е поискала от Полша изтребителите МиГ-29, предвидени за Украйна

България май е поискала от Полша изтребителите МиГ-29, предвидени за Украйна

23 Юли, 2026 13:12 1 366 48

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  • полша-
  • миг-29-
  • украйна

Полша е получила запитване от неназована държава от НАТО

България май е поискала от Полша изтребителите МиГ-29, предвидени за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Полша е получила запитване от неназована държава от НАТО относно части за изтребителите МиГ-29, които Варшава планира да предостави на Украйна. Това заяви полският заместник-министър на националната отбрана Павел Залевски в интервю за „Радио ЗЕТ“, цитиран от БГНЕС.

Залевски отказа да отговори на пряк въпрос дали става дума за България. Според украинския уебсайт за военно дело вероятно става дума за страната ни. По думите на Залевски, въпреки запитването от съюзническата държава, приоритет за Полша остава предаването на самолетите на Украйна.

В момента само две държави от НАТО използват изтребители МиГ-29, Полша и България. София постепенно заменя съветските самолети с нови изтребители F-16 Block 70, но досега е получила само първата партида. Доставката на втората се очаква до 2027 г. България засега не е готова да предостави своите МиГ-29 на Украйна заради опасения, че това ще засегне оперативните способности на военновъздушните ѝ сили.

По налични данни страната разполага с 16 изтребителя МиГ-29, от които само шест са в оперативна готовност. Заради санкциите на Европейския съюз срещу Русия България вече не може да получава резервни части за тях от руски производители.

В края на миналата година полското Министерство на националната отбрана и Генералният щаб на въоръжените сили обявиха планове да предадат на Украйна част от МиГ-29, които все още са на въоръжение в полските военновъздушни сили. Според първоначалните договорености Полша трябваше да получи достъп до украински технологии за безпилотни системи в замяна на самолетите.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви тогава, че изтребителите са важни за страната му, тъй като украинските пилоти имат значителен опит с тях. „Проблемът не е недостигът на самолети, а недостигът на пилоти“, посочи той.

През юни полската страна съобщи, че прехвърлянето все още не е осъществено, тъй като въпросът за предоставянето на технологиите остава нерешен.

Полският заместник-министър на националната отбрана Цезари Томчик заяви, че самолетите ще бъдат предадени веднага след намирането на решение. През юли двете страни възобновиха преговорите за евентуалното предоставяне на девет изтребителя.

По-рано беше съобщено, че след оглед на полските самолети украинската делегация е останала недоволна от техническото им състояние, тъй като те се нуждаят от ремонт, преди да бъдат въведени в експлоатация.

Заради недостатъчната поддръжка през годините състоянието на МиГ-29 е било оценено като незадоволително. Полша изрази готовност да помогне за модернизирането на самолетите за Украйна, но подчерта, че разходите трябва да бъдат поети от Киев или от партньорски държави.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    13 3 Отговор
    Когато си поискаш не е срамно да ти откажат.
    Май ли беше или юни... Хич не помня аз биля, Га ме срещна и ми рече: вър да пием по една боза. Докат лочихме бузъта.....

    Коментиран от #22

    13:16 23.07.2026

  • 2 съгурно

    33 12 Отговор
    Явно е ,че ЕФките няма кой да ги кара , или за нищо не стават

    Коментиран от #13

    13:17 23.07.2026

  • 3 Тези мигове са за скрап

    16 22 Отговор
    Сами падат
    И с камъни ги свалят
    Тотални боклуци

    Коментиран от #7, #16, #37

    13:18 23.07.2026

  • 4 На килограм се продават

    12 13 Отговор
    По 6€ килото
    За други не стават

    13:19 23.07.2026

  • 5 оня с коня

    6 2 Отговор
    Турският товарен кораб Mv Reyhan Sarı, който превозвал въглища от руското пристанище Таман до Трабзон, Турция, е бил атакуван от дрон в Черно море, според вестник Sabah .

    „В резултат на атака с дрон срещу турски кораб един член на екипажа е загинал, а още трима моряци са ранени“, се казва в статията.

    Коментиран от #32

    13:19 23.07.2026

  • 6 Мхм

    14 1 Отговор
    В статията: "Полша е получила запитване от неназована държава от НАТО относно части за изтребителите МиГ-29". Никъде в статията не пише, че Полша е получила запитване за самите изтребители МиГ-29.

    Коментиран от #9

    13:19 23.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Опаааа

    14 9 Отговор
    Мирише на тиня, за да ги подарят на Украйна...Радев, началото на края ти започна Плужек

    13:26 23.07.2026

  • 9 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мхм":

    Кво ти пука.
    Нали ще има клик,клик

    13:26 23.07.2026

  • 10 Българин

    13 4 Отговор
    Еми как ще ти харесват те са вече на Златни тоалетни а искате да харесват миг-29 това са укри

    13:28 23.07.2026

  • 11 Анонимен

    10 2 Отговор
    Ще харчат държавни пари за стари корита ама съветските това се казва да защитаваш български интереси иначе всичко е замразено на обикновените работещи българи

    13:28 23.07.2026

  • 12 Най- грешното решение!

    15 17 Отговор
    Вместо да вървим към ускорено усвояване на Ф-16, за които има всякаква авионика на последно и най високо ниво, ние рием в ямата на безвъзвратното минало. Мръсен ход и срещу България, и срещу Украйна, и срещи младите пилоти на Ф-16! Явно пРезидентът на Решетников е готов на всякакви мръсни игри в полза на Империята на злото!

    Коментиран от #23

    13:30 23.07.2026

  • 13 Путин

    9 15 Отговор

    До коментар #2 от "съгурно":

    Нивото на льотчика е Москвич, или може би ВАЗ...

    13:31 23.07.2026

  • 14 Нормално

    8 10 Отговор
    Разбираемо след като американците не дадоха разрешение на другарите на Резидента да бъдат обучени за пилоти на F-16, защото ги знаят що за стока са и сега същия да бойкотира пускането им в дежурство, за да бъдат спасени руските тенекии - само и само другарите да вземат някой лев отгоре...мъка...мъка...а националния интерес кучета го яли...ама по медиите друго обясняват...продажници...

    13:33 23.07.2026

  • 15 Грохнал Русофил

    5 11 Отговор
    Вече е време да се хвърлям от терасата

    13:34 23.07.2026

  • 16 Изтърбушен Русофил

    3 9 Отговор

    До коментар #3 от "Тези мигове са за скрап":

    Теса като нашата армия
    Измет

    13:36 23.07.2026

  • 17 Абсурдистан

    2 2 Отговор
    Питайте мамника!

    13:39 23.07.2026

  • 18 Абсолютно безобразие

    10 8 Отговор
    Може би с един ход Радев иска да лиши Украйна от самолетите в същото време да завърже гащите със стари самолети за нас. Във всеки случай пълно злепоставяне и нож в гърба на всички съюзници. Българската политика май се ръководи от други сили.

    13:39 23.07.2026

  • 19 Май , май

    6 0 Отговор
    далавери !

    13:40 23.07.2026

  • 20 Мунчо Копейкин празнодумеца

    9 5 Отговор
    От Мунча всичко може да се очаква, съветското си го влече и командва ...

    13:40 23.07.2026

  • 21 Къде са счупените краварски ефки!?

    15 9 Отговор
    Пак опряхме до старото изпитано руско оръжие! Откакто сме в нато един патрон не сме получили от натото., но за сметка на това ни накараха да си унищожим цялото въоръжение, а каквото ни остана го харизахме на фашистка Окраина!

    Коментиран от #29

    13:43 23.07.2026

  • 22 Наско

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Яко е, дай продължение на многоточието моля.

    Коментиран от #34

    13:43 23.07.2026

  • 23 Факт

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Най- грешното решение!":

    Много си прав.

    13:43 23.07.2026

  • 24 Всичкото евраст ще бъде тричано

    8 3 Отговор
    със струна от пиано през врата

    Коментиран от #35

    13:43 23.07.2026

  • 25 1001

    7 1 Отговор
    България май е поискала от Полша изтребителите МиГ-29, предвидени за Украйна. Гати заглавието на статия май си драскат каквото им скимне!

    13:44 23.07.2026

  • 26 Това е

    3 5 Отговор
    Много крвенски номер от страна на Рублен към Украйна да поиска частите за Миг 29 от Полша. В Украйна за по-необходими тези самолети и части. Некадърните български пилоти 10 години не могат да се научат да летят на Ф16. Срамота.

    13:51 23.07.2026

  • 27 България няма да дава нищо на Полша

    1 1 Отговор
    Диктаторчето ще врътне едно коремно и поляците ще изпопадат. От смях.

    13:58 23.07.2026

  • 28 Питане

    3 1 Отговор
    Мунчооо, Мунчо...
    С кой ти е по-добре при постоянната ти поза партер ???
    Чий е по-по-най ???

    14:00 23.07.2026

  • 29 Глупости

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Къде са счупените краварски ефки!?":

    Не са счупени, няма обучени пилоти.

    14:00 23.07.2026

  • 30 хихи

    1 0 Отговор
    баш!! тамън! ще платим ремонта на полските МиГ-29 за Украйна....

    14:01 23.07.2026

  • 31 България май е поискала

    2 0 Отговор
    или някой мишок е поискал фърчила
    за компенсация заради оставени на урк преди войната няколко самолетчета АН за ремонт барабар с 10 милиона които не върнаха нищо
    ама мълчат мушмулите

    14:01 23.07.2026

  • 32 хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    от демократичен дрон

    14:02 23.07.2026

  • 33 УжасТ

    2 2 Отговор
    И какво ще ги правим тези таралясници ?!
    Да могат съветските ни пилоти да си пишат летателни часове за да вземат 15 000 € добавка към заплатата ....

    14:02 23.07.2026

  • 34 ......

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Наско":

    Май ли беше или юни??
    Аз не помня ич биля.
    Кът тъ срешнаф и ти рекох :
    - Вър да пийм по ина бузъ.
    Докат лочехме бозата
    ти ми галеше косите,
    аз те галех по м......те...

    14:02 23.07.2026

  • 35 АГАТ а Кристи

    1 4 Отговор

    До коментар #24 от "Всичкото евраст ще бъде тричано":

    Скоро, много скоро, ВИЕ - КОМУНЯГИТЕ ще тричате по начина, по който предлагаш - из чади ето на Импексова и Решетников - мунчо крадев боташоF !!!

    Коментиран от #38, #41

    14:10 23.07.2026

  • 36 ,,Май"...?!

    2 0 Отговор
    Да не е през Юни...?!?!

    14:12 23.07.2026

  • 37 Явно,че...!

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тези мигове са за скрап":

    Си жълтопаветен бордюр,не помирисал що е то...- казарма...!

    14:13 23.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ф16 срещу миг29

    8 2 Отговор
    Ф16 - четвърто поколение, 1979, едномоторен, МАХ 2,00. МиГ29 - четвърто поколение, модел 1983, двумоторен МАХ 2,25. Неграмотните боклучета, да не се обаждат по теми, от които нищо не разбират.

    Коментиран от #46

    14:17 23.07.2026

  • 40 Аман от специалисти

    6 0 Отговор
    Румъния има договор за Ф-35, но още ползва МИГ-21. Авиацията не е за всеки мозък и много от коментиращите не разбират нищо. Един път изпуснеш ли специалисти и предаване на опита, после създаването на чисто нови е много трудно. Аз го пиша без никаква политика.

    14:18 23.07.2026

  • 41 Б.Борисов!

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "АГАТ а Кристи":

    УжасТ!
    Начи и аз ще бъда...тричан...🙄😨😓😮‍💨😠🫢!

    14:18 23.07.2026

  • 42 шкп

    2 3 Отговор
    Фатмето сега настъпи мотиката...

    14:19 23.07.2026

  • 43 Помните ли

    1 0 Отговор
    как преди години същият Мунчо даде на съд министър Николай Ненчев, който искаше Полша да ремонтира българската МИГ 29 и да осигури двигатели и резервни части за тях? Сума време го мъкнаха Ненчев по дела!

    Сега Мунчо иска същото.

    Дебелоок и дебелокож излезе Фърчилото!

    14:23 23.07.2026

  • 44 ТИР

    1 0 Отговор
    Дори Миг23 и Миг 25 са по добри защото носят оръжие за разлика от нашите Ф16 които са голи като пушка....

    14:26 23.07.2026

  • 45 Рамбо

    3 1 Отговор
    Това е военно престъпление, ако зеления чорап Боташ вместо да лети с ф16 иска да купим тези стари ненужни рашистки кошници. Това се прави само за да вземат тлъсти заплати другите зелени чорапи, които прекриват това какво е дробил в армията с разни метреси на заплати.

    14:26 23.07.2026

  • 46 Ф16 сваля Су35.

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ф16 срещу миг29":

    Това е един напълно съвремене самолет.

    МИГ 29 е бракма. Съветска авионика.

    14:26 23.07.2026

  • 47 Лллл

    0 0 Отговор
    Мууууунчоооооо

    14:27 23.07.2026

  • 48 ТТТ

    0 0 Отговор
    РуЗкото чорапче зелено нарочно го прави да пречи на Украйна. Честито на българските умници дето си го избраха.

    14:27 23.07.2026

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