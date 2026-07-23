България май е поискала от Полша изтребителите МиГ-29, предвидени за Украйна

Полша е получила запитване от неназована държава от НАТО относно части за изтребителите МиГ-29, които Варшава планира да предостави на Украйна. Това заяви полският заместник-министър на националната отбрана Павел Залевски в интервю за „Радио ЗЕТ“, цитиран от БГНЕС.
Залевски отказа да отговори на пряк въпрос дали става дума за България. Според украинския уебсайт за военно дело вероятно става дума за страната ни. По думите на Залевски, въпреки запитването от съюзническата държава, приоритет за Полша остава предаването на самолетите на Украйна.
В момента само две държави от НАТО използват изтребители МиГ-29, Полша и България. София постепенно заменя съветските самолети с нови изтребители F-16 Block 70, но досега е получила само първата партида. Доставката на втората се очаква до 2027 г. България засега не е готова да предостави своите МиГ-29 на Украйна заради опасения, че това ще засегне оперативните способности на военновъздушните ѝ сили.
По налични данни страната разполага с 16 изтребителя МиГ-29, от които само шест са в оперативна готовност. Заради санкциите на Европейския съюз срещу Русия България вече не може да получава резервни части за тях от руски производители.
В края на миналата година полското Министерство на националната отбрана и Генералният щаб на въоръжените сили обявиха планове да предадат на Украйна част от МиГ-29, които все още са на въоръжение в полските военновъздушни сили. Според първоначалните договорености Полша трябваше да получи достъп до украински технологии за безпилотни системи в замяна на самолетите.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви тогава, че изтребителите са важни за страната му, тъй като украинските пилоти имат значителен опит с тях. „Проблемът не е недостигът на самолети, а недостигът на пилоти“, посочи той.
През юни полската страна съобщи, че прехвърлянето все още не е осъществено, тъй като въпросът за предоставянето на технологиите остава нерешен.
Полският заместник-министър на националната отбрана Цезари Томчик заяви, че самолетите ще бъдат предадени веднага след намирането на решение. През юли двете страни възобновиха преговорите за евентуалното предоставяне на девет изтребителя.
По-рано беше съобщено, че след оглед на полските самолети украинската делегация е останала недоволна от техническото им състояние, тъй като те се нуждаят от ремонт, преди да бъдат въведени в експлоатация.
Заради недостатъчната поддръжка през годините състоянието на МиГ-29 е било оценено като незадоволително. Полша изрази готовност да помогне за модернизирането на самолетите за Украйна, но подчерта, че разходите трябва да бъдат поети от Киев или от партньорски държави.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Май ли беше или юни... Хич не помня аз биля, Га ме срещна и ми рече: вър да пием по една боза. Докат лочихме бузъта.....
Коментиран от #22
13:16 23.07.2026
2 съгурно
Коментиран от #13
13:17 23.07.2026
3 Тези мигове са за скрап
И с камъни ги свалят
Тотални боклуци
Коментиран от #7, #16, #37
13:18 23.07.2026
4 На килограм се продават
За други не стават
13:19 23.07.2026
5 оня с коня
„В резултат на атака с дрон срещу турски кораб един член на екипажа е загинал, а още трима моряци са ранени“, се казва в статията.
Коментиран от #32
13:19 23.07.2026
6 Мхм
Коментиран от #9
13:19 23.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Опаааа
13:26 23.07.2026
9 оня с коня
До коментар #6 от "Мхм":Кво ти пука.
Нали ще има клик,клик
13:26 23.07.2026
10 Българин
13:28 23.07.2026
11 Анонимен
13:28 23.07.2026
12 Най- грешното решение!
Коментиран от #23
13:30 23.07.2026
13 Путин
До коментар #2 от "съгурно":Нивото на льотчика е Москвич, или може би ВАЗ...
13:31 23.07.2026
14 Нормално
13:33 23.07.2026
15 Грохнал Русофил
13:34 23.07.2026
16 Изтърбушен Русофил
До коментар #3 от "Тези мигове са за скрап":Теса като нашата армия
Измет
13:36 23.07.2026
17 Абсурдистан
13:39 23.07.2026
18 Абсолютно безобразие
13:39 23.07.2026
19 Май , май
13:40 23.07.2026
20 Мунчо Копейкин празнодумеца
13:40 23.07.2026
21 Къде са счупените краварски ефки!?
Коментиран от #29
13:43 23.07.2026
22 Наско
До коментар #1 от "Сатана Z":Яко е, дай продължение на многоточието моля.
Коментиран от #34
13:43 23.07.2026
23 Факт
До коментар #12 от "Най- грешното решение!":Много си прав.
13:43 23.07.2026
24 Всичкото евраст ще бъде тричано
Коментиран от #35
13:43 23.07.2026
25 1001
13:44 23.07.2026
26 Това е
13:51 23.07.2026
27 България няма да дава нищо на Полша
13:58 23.07.2026
28 Питане
С кой ти е по-добре при постоянната ти поза партер ???
Чий е по-по-най ???
14:00 23.07.2026
29 Глупости
До коментар #21 от "Къде са счупените краварски ефки!?":Не са счупени, няма обучени пилоти.
14:00 23.07.2026
30 хихи
14:01 23.07.2026
31 България май е поискала
за компенсация заради оставени на урк преди войната няколко самолетчета АН за ремонт барабар с 10 милиона които не върнаха нищо
ама мълчат мушмулите
14:01 23.07.2026
32 хихи
До коментар #5 от "оня с коня":от демократичен дрон
14:02 23.07.2026
33 УжасТ
Да могат съветските ни пилоти да си пишат летателни часове за да вземат 15 000 € добавка към заплатата ....
14:02 23.07.2026
34 ......
До коментар #22 от "Наско":Май ли беше или юни??
Аз не помня ич биля.
Кът тъ срешнаф и ти рекох :
- Вър да пийм по ина бузъ.
Докат лочехме бозата
ти ми галеше косите,
аз те галех по м......те...
14:02 23.07.2026
35 АГАТ а Кристи
До коментар #24 от "Всичкото евраст ще бъде тричано":Скоро, много скоро, ВИЕ - КОМУНЯГИТЕ ще тричате по начина, по който предлагаш - из чади ето на Импексова и Решетников - мунчо крадев боташоF !!!
Коментиран от #38, #41
14:10 23.07.2026
36 ,,Май"...?!
14:12 23.07.2026
37 Явно,че...!
До коментар #3 от "Тези мигове са за скрап":Си жълтопаветен бордюр,не помирисал що е то...- казарма...!
14:13 23.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ф16 срещу миг29
Коментиран от #46
14:17 23.07.2026
40 Аман от специалисти
14:18 23.07.2026
41 Б.Борисов!
До коментар #35 от "АГАТ а Кристи":УжасТ!
Начи и аз ще бъда...тричан...🙄😨😓😮💨😠🫢!
14:18 23.07.2026
42 шкп
14:19 23.07.2026
43 Помните ли
Сега Мунчо иска същото.
Дебелоок и дебелокож излезе Фърчилото!
14:23 23.07.2026
44 ТИР
14:26 23.07.2026
45 Рамбо
14:26 23.07.2026
46 Ф16 сваля Су35.
До коментар #39 от "Ф16 срещу миг29":Това е един напълно съвремене самолет.
МИГ 29 е бракма. Съветска авионика.
14:26 23.07.2026
47 Лллл
14:27 23.07.2026
48 ТТТ
14:27 23.07.2026