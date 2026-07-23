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Румен Радев: България работи, за да утвърди мястото си в реиндустриализацията на Европа

Румен Радев: България работи, за да утвърди мястото си в реиндустриализацията на Европа

23 Юли, 2026 14:30 821 50

  • румен радев-
  • реиндустриализация-
  • икономика

Министър-председателят проведе среща с европейския комисар по стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева

Румен Радев: България работи, за да утвърди мястото си в реиндустриализацията на Европа - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България работи, за да утвърди мястото си в реиндустриализацията на Европа и за развитие на иновативна икономика с висока добавена стойност. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с европейския комисар за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева. Премиерът открои амбицията на България за индустриално и технологично сближаване в Европейския съюз и за гарантиране на равнопоставен достъп на по-малките държави членки до ресурсите на новия Европейски фонд за конкурентоспособност (ЕФК).

Фондът е сред основните стълбове на следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз и има за цел да подпомогне преодоляването на изоставането на Европа в областта на иновациите спрямо водещите световни конкуренти, да намали стратегическите зависимости и да повиши конкурентоспособността на европейската икономика.

В този контекст европейският комисар Екатерина Захариева подчерта необходимостта Европейският съюз да създаде по-благоприятни условия за развитието на иновативните компании в Европа, така че да се ограничи тенденцията високотехнологични предприятия и таланти да преместват дейността си към пазари с по-привлекателни възможности за финансиране и растеж, включително Съединените американски щати. Като потенциална възможност в тази насока Екатерина Захариева отбеляза създаването на единен капиталов пазар в ЕС, който да насърчи финансирането на научно-развойна дейност и да осигури необходимото финансиране за стартиращите компании.

Сред основните теми на срещата бяха още значението на конкурентоспособността и иновациите за развитието на България, подготовката на следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, бъдещето на програмата „Хоризонт Европа“, както и ролята на националните и регионалните власти за изграждане на устойчиви екосистеми за научни изследвания, иновации и развитие на стартиращи предприятия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какъвто и Термин !

    25 0 Отговор
    Да Измислиш !

    Не Можеш Да Скриеш !

    Краха Си !

    Коментиран от #6, #21

    14:33 23.07.2026

  • 2 честен ционист

    11 12 Отговор
    Тя и Украйна работает усилено по тоя въпрос.

    14:33 23.07.2026

  • 3 Какво

    22 0 Отговор
    точно работи, лаладжия!

    14:34 23.07.2026

  • 4 Дрън, дрън съветски чугун

    18 4 Отговор
    Галош кРадев само на съветски лозунги и крупни кражби ли ще я кара ?
    Червената съветска върхушка смениха аватара, гледаме кРадев, вместо борисов..

    14:37 23.07.2026

  • 5 Натовски генерал на конци

    18 3 Отговор
    Заради тоя страната ни става заложник на чужди интереси, а от друга се превръщаме в мишена на ответни действия.

    Питам лъжливият радев, ще поеме ли публично отговорност за евентуални разрушения и български жертви?

    14:40 23.07.2026

  • 6 Липсата На Ресурс !

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Какъвто и Термин !":

    Те Прави !

    НИЩО !

    14:40 23.07.2026

  • 7 Логика

    20 1 Отговор
    По времето на СОЦ-а най-npocтите ставаха милиционери, а онези, които не ставаха и за милиционери, ставаха военни .
    Та сега ми изглежда логично това, че милиционера Борисов изглежда като академик пред фатмака Радев

    14:42 23.07.2026

  • 8 Последния Софиянец

    20 4 Отговор
    Кой ще инвестира в страна която е във война с Иран?

    Коментиран от #12

    14:43 23.07.2026

  • 9 Кухата лейка

    14 0 Отговор
    И дъртото хвърчило в преговори!
    Радев, ти си за едно дърво, ама некрастено

    14:44 23.07.2026

  • 10 Надлъгване

    13 3 Отговор
    Ката Захариева , чийто мъж сътвори "къщичките за птици" на Алипу , а и съдра милиарди европейски пари в съдружие с Плевньо - седнала да бръщолеви с "бореца срещу олигархията" , войника Радев , за реиндустриализацията на Европа.......

    14:45 23.07.2026

  • 11 Хасковски каунь

    6 2 Отговор
    А се получи както ВСВ. Участваме в убиването на мирни хора. И на юг и на север.
    Такива ли сме ние българите?!

    14:46 23.07.2026

  • 12 Направо хукват инвеститорите

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Един по един,моля, не се блъскайте !

    14:47 23.07.2026

  • 13 БОЦ - ко

    9 0 Отговор
    БАКТЪН от кафяви производни,
    На червени "другари",
    Пред народа - народни,
    А всъщност - досущ господари...

    14:49 23.07.2026

  • 14 Кой

    20 1 Отговор
    е луд да инвестира някъде където цари лъжата , мафията и олигархията , където човек няма сигурност , прозрачност и правозащитна ? Няма вече такива .

    14:49 23.07.2026

  • 15 И Киев е Руски

    11 2 Отговор
    И мен излъга тоя пред.тел

    Коментиран от #23

    14:50 23.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Без име

    12 0 Отговор
    След 23 дни намериха Наталия. Един оръфляк направи мвр за посмешище. И тези ще ни защитават от Хизбулата и йеменските хути.

    14:51 23.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ката

    10 0 Отговор
    Заариева в жЕлто , в тон с пердетата ! А трябваше и тя и мъжа ѝ да са в затвора ! Бою я подреди в Брюксел !

    14:52 23.07.2026

  • 21 Наближава "справедлива"

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Какъвто и Термин !":

    рендосвация .

    14:53 23.07.2026

  • 22 Шофьорът на самолет

    10 0 Отговор
    пак чете лозунги от тодорживково време.Хвани се у работа бре.

    14:53 23.07.2026

  • 23 Чукчи

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "И Киев е Руски":

    "Аляску прадал, а нас забыл" 😭😭😭

    14:54 23.07.2026

  • 24 Гола Фуражка !

    7 0 Отговор
    На Голо Теме !

    14:55 23.07.2026

  • 25 Кирил

    12 0 Отговор
    Тоя цял живот е на държавната ясла, за индустриализация говори. Аве ти говореше как войната щяла да бъде две седмици. И от военни неща нищо не разбираш.

    14:57 23.07.2026

  • 26 Аха

    11 0 Отговор
    Празни приказки на празен човек.У Му по няма и два грама мозък. Ръси лъжи на килограм.

    Коментиран от #31

    14:58 23.07.2026

  • 27 койдазнай

    7 0 Отговор
    “Реиндустриализацията” е безумна фикция. Няма как да има промишлени гиганти, тъй като няма нужда от продуктите, които те произвеждат. Поради техническият прогрес все по-малко хора, произвеждат все повече продукция. Това значи, че цените на продукцията в реално изражение падат и тя се свива, като % от БВП. Аналогично е и в селското стопанство. Преди 100 години 30%от населението е работило в земеделието и пак е имало периоди на глад. Сега 1,5% осигуряват свръх производство.

    Коментиран от #41

    14:59 23.07.2026

  • 28 наглост безпрецедентна

    9 3 Отговор
    Да, безпрецедентна наглост на този толкова гаден, долен, мръсен, мазен и отвротителен лакей и подлога на кремълския злодей! Видяхте ли, българи?! Видяхте ли и уверихте ли се, че винаги фатмакът от село Славяново с мазната мутра, грозната брадавица и дългия нос ,дети върви два метра пред него е по-опасен, по- страшен и по- коварен от Тиквата и Прасето взети заедно? Защото, българи, всъщност няма никаква разлика между тримата! Едан майка ги е раждала, пардон - една престъпна и кървава БКП ! Колоко вече станаха ГЕРБерастките депутати и верните теляци на уродливото туловище, които фатмакът Радев назначи за министри, зам.министри и висши функционели в комисии, регулатоир и пр.? Не, дори и Копринката не е предполагал такова коварство, такава измама и такива цинични лъжи! За министрите и зам.министрите, които назначи от чалгарската сбирщина на сакатото учиндолско нищожество въобще не става дума! Те винаги са били придатък, счупена патерица на Тиквата и на Прасето! Само че, Фатмако мазен и долен, никой вече не ти вярва, никой! Всички те мразят бе, измамник и лъжец! Не го ли усещаш бе, фатмако? И Копринката ще избяга от теб!

    Коментиран от #46

    15:04 23.07.2026

  • 29 мале мале

    4 4 Отговор
    По добре Бойко

    15:08 23.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ПРИПОМНЯНЕ

    8 1 Отговор

    До коментар #26 от "Аха":

    Шaпкaритe ca мнoгo oбигрaни в плямпaнeтo... Cпoмних cи кaзaрмaтa, кaк тaкивa кaтo нeгo, нaдъхвaхa рaзчeтитe прeди бoйни cтрeлби,...a пък cи oргaнизирaхa бaнкeти c хрaнaтa открадната oт aртeлнoтo.
    В политиката Радев е Н-И-К-О-Й и ще го ползват за параван, като същевременно ще провеждат про-кремълската линия в управлението.

    15:10 23.07.2026

  • 32 ежко

    7 1 Отговор
    Всъщност ЕС е по-зле от СССР. Дайте не едни пари, безвъзмезно, по някаква си програма, за да може Сульо и Пульо с тях да си построят по един завод. Така ли разбирате капитализма господа?

    15:13 23.07.2026

  • 33 Пенсионер

    8 0 Отговор
    Другаря Ратев оставя впечатление че работят против интересите на обикновените български граждани

    15:15 23.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Асен Василев

    3 6 Отговор
    Е най добрият избор за България

    15:17 23.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Тошко

    2 0 Отговор
    И тези ги водят на каишка

    15:18 23.07.2026

  • 38 Няма надежда

    4 0 Отговор
    За България

    15:18 23.07.2026

  • 39 Коиловци брадърс

    6 0 Отговор
    Радев, никой не ти вярва вече!

    15:27 23.07.2026

  • 40 Баба Гошка

    7 0 Отговор
    Амманн от лозунги. Нахендрииха ви един надуут балонн със заучените фрази. Индустриализация шял да прави? Единствено в производството на орръжжие остана марж за произвидство. Китай схруска икономиката на Европа. Ха честитУ ви нова българска реалност, в която ще вземаме заеми, за да купим храна да сложим на масата. Закривай.

    15:27 23.07.2026

  • 41 ежко

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "койдазнай":

    Абе нещо нямам усещането, че цените падат, нито.че количествата които ЕС произвежда се вдигат! Справка- цените на дините.

    15:30 23.07.2026

  • 42 факти

    2 0 Отговор
    българия агресор ли е? пи5там за един приятел

    15:31 23.07.2026

  • 43 Дедовия

    4 0 Отговор
    Катето Захариева - специалист по иновации - е това ме хвърли направо в оркестъра!!. Тогава аз съм нобелов лауреат по квантова физика. С една дума сложили магарето за министър председател. И за какви "иновации" става дума и реиндустриализация - на заводи които са на скрап, на химически заводи - без технологии, на мини които са затворени, липса на ел енергия, горива, и то най-вече Кадри!!!. Господин премиер, народа напуска страната, и май ще си говорим с вас, оня виц на Тато за Бриджит Бардо..... Не му е мястото тук.

    15:33 23.07.2026

  • 44 Нагъл фатмак

    3 1 Отговор
    А ти, долно и мръсно нищожество, ти "работиш" вече девет години, изплънявайке нарежданията на кремълското чудовище и масов убиец! Чу пък и много се престараваш да "рабоитш" бе, наггъл лакей на злодея Путин! Хайде стига си "работил" бе, селяндурино, стига си работил, че с тая твоя "работа" съвсем набута държавата ни в кремълската клоака!! пък като ти харесва толкова много там, върви бе, фатмако! Никой не те е вързал в България, нали?

    15:35 23.07.2026

  • 45 Сандо

    5 0 Отговор
    Тия дето ще реиндустриализират европата по времето на бай Тошо нямаше да ги направят даже началник-цех.Виж,за партийни секретари май стават,но повече подхождат за профсъюзни деятели.

    15:36 23.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Гражданин

    3 0 Отговор
    А рундю работи поне от десет години да проваля България!

    15:42 23.07.2026

  • 48 морския

    1 0 Отговор
    докато цялото зелено войнство на урсулата не бъде простряно по зелените клони, реиндустриализация на европа не очаквайте ! този процес е дълъг и ще отнеме поне едно поколение !

    15:55 23.07.2026

  • 49 Сандо

    0 0 Отговор
    А пък според публикации основаващи се на "Политико" Захариева е дошла в България да проучи отношението на българите спрямо Украйна.Само че захарчето кои българи ще пита?Защото ако се ограничи с еничарите от НС и правителството то картината ще е тотално погрешна.Макар че тя надали се е отдалечила толкова далеч от България та да не знае какви са настроенията в държавата ни.

    15:58 23.07.2026

  • 50 ха ха

    0 0 Отговор
    прогресивно ще въвеждат затворнически гривни за всички граждани , а който не е съгласен получава няколко електрошока до пълна победа за партията и другарите капиталисти

    16:01 23.07.2026

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