Румен Радев: България работи, за да утвърди мястото си в реиндустриализацията на Европа

България работи, за да утвърди мястото си в реиндустриализацията на Европа и за развитие на иновативна икономика с висока добавена стойност. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с европейския комисар за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева. Премиерът открои амбицията на България за индустриално и технологично сближаване в Европейския съюз и за гарантиране на равнопоставен достъп на по-малките държави членки до ресурсите на новия Европейски фонд за конкурентоспособност (ЕФК).
Фондът е сред основните стълбове на следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз и има за цел да подпомогне преодоляването на изоставането на Европа в областта на иновациите спрямо водещите световни конкуренти, да намали стратегическите зависимости и да повиши конкурентоспособността на европейската икономика.
В този контекст европейският комисар Екатерина Захариева подчерта необходимостта Европейският съюз да създаде по-благоприятни условия за развитието на иновативните компании в Европа, така че да се ограничи тенденцията високотехнологични предприятия и таланти да преместват дейността си към пазари с по-привлекателни възможности за финансиране и растеж, включително Съединените американски щати. Като потенциална възможност в тази насока Екатерина Захариева отбеляза създаването на единен капиталов пазар в ЕС, който да насърчи финансирането на научно-развойна дейност и да осигури необходимото финансиране за стартиращите компании.
Сред основните теми на срещата бяха още значението на конкурентоспособността и иновациите за развитието на България, подготовката на следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, бъдещето на програмата „Хоризонт Европа“, както и ролята на националните и регионалните власти за изграждане на устойчиви екосистеми за научни изследвания, иновации и развитие на стартиращи предприятия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какъвто и Термин !
Не Можеш Да Скриеш !
Краха Си !
Коментиран от #6, #21
14:33 23.07.2026
2 честен ционист
14:33 23.07.2026
3 Какво
14:34 23.07.2026
4 Дрън, дрън съветски чугун
Червената съветска върхушка смениха аватара, гледаме кРадев, вместо борисов..
14:37 23.07.2026
5 Натовски генерал на конци
Питам лъжливият радев, ще поеме ли публично отговорност за евентуални разрушения и български жертви?
14:40 23.07.2026
6 Липсата На Ресурс !
До коментар #1 от "Какъвто и Термин !":Те Прави !
НИЩО !
14:40 23.07.2026
7 Логика
Та сега ми изглежда логично това, че милиционера Борисов изглежда като академик пред фатмака Радев
14:42 23.07.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #12
14:43 23.07.2026
9 Кухата лейка
Радев, ти си за едно дърво, ама некрастено
14:44 23.07.2026
10 Надлъгване
14:45 23.07.2026
11 Хасковски каунь
Такива ли сме ние българите?!
14:46 23.07.2026
12 Направо хукват инвеститорите
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Един по един,моля, не се блъскайте !
14:47 23.07.2026
13 БОЦ - ко
На червени "другари",
Пред народа - народни,
А всъщност - досущ господари...
14:49 23.07.2026
14 Кой
14:49 23.07.2026
15 И Киев е Руски
Коментиран от #23
14:50 23.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Без име
14:51 23.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ката
14:52 23.07.2026
21 Наближава "справедлива"
До коментар #1 от "Какъвто и Термин !":рендосвация .
14:53 23.07.2026
22 Шофьорът на самолет
14:53 23.07.2026
23 Чукчи
До коментар #15 от "И Киев е Руски":"Аляску прадал, а нас забыл" 😭😭😭
14:54 23.07.2026
24 Гола Фуражка !
14:55 23.07.2026
25 Кирил
14:57 23.07.2026
26 Аха
Коментиран от #31
14:58 23.07.2026
27 койдазнай
Коментиран от #41
14:59 23.07.2026
28 наглост безпрецедентна
Коментиран от #46
15:04 23.07.2026
29 мале мале
15:08 23.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #26 от "Аха":Шaпкaритe ca мнoгo oбигрaни в плямпaнeтo... Cпoмних cи кaзaрмaтa, кaк тaкивa кaтo нeгo, нaдъхвaхa рaзчeтитe прeди бoйни cтрeлби,...a пък cи oргaнизирaхa бaнкeти c хрaнaтa открадната oт aртeлнoтo.
В политиката Радев е Н-И-К-О-Й и ще го ползват за параван, като същевременно ще провеждат про-кремълската линия в управлението.
15:10 23.07.2026
32 ежко
15:13 23.07.2026
33 Пенсионер
15:15 23.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Асен Василев
15:17 23.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Тошко
15:18 23.07.2026
38 Няма надежда
15:18 23.07.2026
39 Коиловци брадърс
15:27 23.07.2026
40 Баба Гошка
15:27 23.07.2026
41 ежко
До коментар #27 от "койдазнай":Абе нещо нямам усещането, че цените падат, нито.че количествата които ЕС произвежда се вдигат! Справка- цените на дините.
15:30 23.07.2026
42 факти
15:31 23.07.2026
43 Дедовия
15:33 23.07.2026
44 Нагъл фатмак
15:35 23.07.2026
45 Сандо
15:36 23.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Гражданин
15:42 23.07.2026
48 морския
15:55 23.07.2026
49 Сандо
15:58 23.07.2026
50 ха ха
16:01 23.07.2026