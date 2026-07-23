Йордан Иванов: С Бюджет 2026 кабинетът ни вкарва в спирала, подобна на тази от времето на Жан Виденов

С Бюджет 2026 кабинетът ни вкарва в спирала, подобна на тази от времето на Жан Виденов. Видно е, че това е началото на румънски сценарий, който, ако не се вземат мерки, в началото на следващата година ще прерасне в гръцки сценарий. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ заместник-председателят на ДСБ Йордан Иванов.
Управляващите отказват всяко едно наше предложение, като например за намаляване на капиталовите разходи и за намаляване на администрацията. Кабинетът на Румен Радев получи мандат да направи реформи, а не да обяснява защо не може да ги направи. Има пълен отказ от реформи, отказ за подкрепа на българския бизнес, отказ за подкрепа на чуждестранните инвеститори. Вдигат се и осигурителните прагове. Това е отказа да се решат проблемте, които създадоха ГЕРБ и ДПС, подчерта Иванов.
Само с реформи можем да получим бюджет, който да няма проинфлационен характер, доави той.
Неприемайки всички наши предложения, още тази вечер можем да кажем, че бюджетът е приет, без да чакаме гласуването утре, отбеляза зам.-председателят на ДПС.
Той коментира и външната политика на правителството.
В момента Европа чрез двустранни и междудържавни отношения разрешава проблемите с европейската сигурност. Ако иска, Румен Радев да си прави руската пропаганда, за да си пази електората, но ние сме против да отслабваме общоевропейската политика с решения като това да излезем от "Коалицията на желаещите". Това са действия, които отслабват Европа и ние сме против тях, заяви Йордан Иванов.
По отношение на "Безмер" – ние нямахме никаква информация и не можехме да вземем обосновано решение. И сега, когато Румен Радев казваше, че е говорил самолетите да останат, при условие, че отпаднат визите за САЩ, а те не са отпаднали, ние няма да участваме в това оправдание на премиера, каза още Иванов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Обаче
Някой ни вкара в еврозоната и съотношението долар към евро не зависи от цените и от инфлацията в България. Благодаря!
Коментиран от #43
19:44 23.07.2026
2 Европеец
Коментиран от #33
19:45 23.07.2026
3 Без име
19:46 23.07.2026
4 вижда се
19:47 23.07.2026
5 Мхм
19:49 23.07.2026
6 Последния Софиянец
19:56 23.07.2026
7 Анонимен
19:56 23.07.2026
8 Питам
19:58 23.07.2026
9 Управляваме
Коментиран от #19
19:59 23.07.2026
10 Рефер
20:03 23.07.2026
11 Блатни циии,
Слагам кавички, защото в тази сграда особено последните двама, мило и драго дават за ЗАДДУНАЙСКАЯ
20:06 23.07.2026
12 Бнт
20:06 23.07.2026
13 Жан Виденов
20:08 23.07.2026
14 Плам
20:13 23.07.2026
15 Зеления
1.Като какъв точно фактор се явява Йордан Иванов че да дава акъл на цялото общество
2. Колко пъти се явява представител на сектата на Костовистите по медиите и колко ефирно време им се дава
3. Вече минаха 2 месеца от изборите аз само един път съм видял интервю на Величие, а те имат 3% резултат, нито един път не видях интервю на МЕЧ и т,н, да не изброявам всички партии, за сметка на това обаче ДСБ , Крум Зарков, Вигенин и редица други ярко светят в медийното пространство
Коментиран от #23
20:14 23.07.2026
16 Стамо
Преди 30 години беше. Като те гледам, тогава сигурно още си пълнил памперса.
20:18 23.07.2026
17 Гробар
Коментиран от #24
20:19 23.07.2026
18 Няма да дочакаме втори Виденов
Доверието към правителството на Румен Радев е намаляло с 8% спрямо май, а недоверието се е увеличило с 11 на сто.
Това показва национално представително проучване на „Маркет ЛИНКС“, реализирано съвместно с bTV и проведено сред 1002 пълнолетни българи в периода 11–19 юли чрез преки интервюта и онлайн анкета.
Според управителя на агенцията Добромир Живков тенденцията вече е устойчива, а не моментна реакция.
Очакванията към това управление бяха изключително високи и именно невъзможността да им се отговори води до тази реакция“, коментира социологът.
Според Живков върху обществените нагласи влияят и противоречивите сигнали по външнополитически теми. Той посочи като примери дебата около санкциите срещу Русия, позицията на България по отношение на Украйна и последното решение за разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер.
Изследването отчита спад и в личния рейтинг на премиера Румен Радев.
20:20 23.07.2026
19 Точен сте
До коментар #9 от "Управляваме":Иван Хрисранов бивш министър на земеделието, горите и храните и чест гост в студиото на факти
20:23 23.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Шест
20:26 23.07.2026
22 Точен е г-н Йордан Иванов от ДБ
20:26 23.07.2026
23 Колко тежест
До коментар #15 от "Зеления":Виж в другите сайтове проучването на Маркет Линкс от днес по поръчка на БТВ? ПП/ДБ са вече втори и срив за радко и правителството му
Коментиран от #30
20:28 23.07.2026
24 Питане
До коментар #17 от "Гробар":А защо не мецнеш, че И ДВАМАТА СА КОМУНИСТИ, подплатени с червени партиини книжки ???
От твоята черга са !!!
20:29 23.07.2026
25 Рускиня
Йорданчо от снимката ти се вижда, че не си повече от 40 годишен и пишеш каквото ти е наредено пак от същите хайлази!
20:32 23.07.2026
26 Ба бааааа
20:33 23.07.2026
27 СОРОС СГОТВИ ВИДЕНОВ
20:38 23.07.2026
28 Айде оди у скута
20:39 23.07.2026
29 Абе мента
20:39 23.07.2026
30 Зеления
До коментар #23 от "Колко тежест":"Виж в другите сайтове проучването на Маркет Линкс от днес по поръчка на БТВ? ПП/ДБ са вече втори и срив за радко и правителството му"
не съм гледал въпросното проучване на Маркет линкс, но ако това е вярно което казваш колега съм силно изненадан, че социологическата агенция на ППДБ не са ги сложили на първо място. По принцип Добромир Живков от Маркет линкс получава психически разрив на личността, ако неговите ментори от ППДБ не заемат челното място.
В същия ред на мисли, ако скоро видим проучване на Алфа Рисърч, агенцията на ГЕРБ, то поддръжниците на Бойко вероятно ще са някъде около 15 милиона души /при население на България 6,4 млн/, а особено Теменужка Петкова ще оглави класацията за най-одобряван политик, не напразно като финансов министър от нейното министерство наля маса пари на Алфа Рисърч да твърди че поддръжниците на еврото в България са 55%
Коментиран от #32, #40
20:40 23.07.2026
31 604
20:40 23.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Каква дългова спирала по Виденово ?
До коментар #2 от "Европеец":Абсолютни глупости . Келеша още се е напикавал по времето на Жан Виденов.Чул там нещо ама не разбрал.
Коментиран от #35
20:42 23.07.2026
34 Стига глупости
20:44 23.07.2026
35 Европеец
До коментар #33 от "Каква дългова спирала по Виденово ?":Така е, прав си.....
20:46 23.07.2026
36 Николай
20:47 23.07.2026
37 Зеления
До коментар #32 от "604":като се чете колега, освен сричане на текст е нужно и да се разбира самия текст.
От позициите, които см написал до тук просто няма как да съм "петроханска подлога"
Коментиран от #38
20:47 23.07.2026
38 Зеления
До коментар #37 от "Зеления":Засича ми клавиатурата, моля за извинение за правописните грешки !
20:49 23.07.2026
39 Хо хо
20:50 23.07.2026
40 Колега
До коментар #30 от "Зеления":Същата Маркет Линкс е на бившият министър на МВР Румяна Бъчварова в кабинета Борисов-2. Същата Маркет Линкс даваше за изборите на 19 април 21% за ГЕРБ и 11% за ПП/ДБ а разликата се оказа 0.7%. Да не се окаже сега когато Същата агенция дава 2% преднина на ПП/ДБ пред ГЕРБ а истинската разлика да е 12%
Коментиран от #41, #42
20:53 23.07.2026
41 Зеления
До коментар #40 от "Колега":нали помниш че Румяна Бъчварова беше началник на кабинета на Лама Гюро?
Вярно е че навремето беше от ГЕРБ, но отдавна припозна ППДБ за свое семейство
20:56 23.07.2026
42 Зеления
До коментар #40 от "Колега":по отношение че Маркет линкс даваше преди изборите преднина за ГЕРБ е вярно, но това си беше трик на ППДБ с цел да мотивират всички техни поддръжници да излязат масово да гласуват, за да стопят тази разлика, иначе ако даваха ППДБ на 1 място можеше да има такива гласоподаватели /техни/, които да се успокоят че така или иначе ППДБ ще спечелят и да не отидат до урните
Коментиран от #44
21:00 23.07.2026
43 С тези пари да беше купил 60 хляба
До коментар #1 от "Обаче":а не $1 ! Толкова ти е бил умът !
21:00 23.07.2026
44 А може и обратното
До коментар #42 от "Зеления":Когато някоя агенция дава 10% преднина на една партия пред друга ,избирателите на втората партия да се демотивират че няма смисъл да гласуват и да не отидат...Те всички даваха не само Маркет Линкс между 7 и 10% преднина за ГЕРБ
21:04 23.07.2026
45 папагал
21:24 23.07.2026