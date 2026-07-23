Йордан Иванов: С Бюджет 2026 кабинетът ни вкарва в спирала, подобна на тази от времето на Жан Виденов

С Бюджет 2026 кабинетът ни вкарва в спирала, подобна на тази от времето на Жан Виденов. Видно е, че това е началото на румънски сценарий, който, ако не се вземат мерки, в началото на следващата година ще прерасне в гръцки сценарий. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ заместник-председателят на ДСБ Йордан Иванов.

Управляващите отказват всяко едно наше предложение, като например за намаляване на капиталовите разходи и за намаляване на администрацията. Кабинетът на Румен Радев получи мандат да направи реформи, а не да обяснява защо не може да ги направи. Има пълен отказ от реформи, отказ за подкрепа на българския бизнес, отказ за подкрепа на чуждестранните инвеститори. Вдигат се и осигурителните прагове. Това е отказа да се решат проблемте, които създадоха ГЕРБ и ДПС, подчерта Иванов.

Само с реформи можем да получим бюджет, който да няма проинфлационен характер, доави той.

Неприемайки всички наши предложения, още тази вечер можем да кажем, че бюджетът е приет, без да чакаме гласуването утре, отбеляза зам.-председателят на ДПС.

Той коментира и външната политика на правителството.

В момента Европа чрез двустранни и междудържавни отношения разрешава проблемите с европейската сигурност. Ако иска, Румен Радев да си прави руската пропаганда, за да си пази електората, но ние сме против да отслабваме общоевропейската политика с решения като това да излезем от "Коалицията на желаещите". Това са действия, които отслабват Европа и ние сме против тях, заяви Йордан Иванов.

По отношение на "Безмер" – ние нямахме никаква информация и не можехме да вземем обосновано решение. И сега, когато Румен Радев казваше, че е говорил самолетите да останат, при условие, че отпаднат визите за САЩ, а те не са отпаднали, ние няма да участваме в това оправдание на премиера, каза още Иванов.