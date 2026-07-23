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Йордан Иванов: С Бюджет 2026 кабинетът ни вкарва в спирала, подобна на тази от времето на Жан Виденов

Йордан Иванов: С Бюджет 2026 кабинетът ни вкарва в спирала, подобна на тази от времето на Жан Виденов

23 Юли, 2026 19:40 834 45

  • йордан иванов-
  • бюджет

Управляващите отказват всяко едно наше предложение, като например за намаляване на капиталовите разходи и за намаляване на администрацията. Кабинетът на Румен Радев получи мандат да направи реформи, а не да обяснява защо не може да ги направи

Йордан Иванов: С Бюджет 2026 кабинетът ни вкарва в спирала, подобна на тази от времето на Жан Виденов - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С Бюджет 2026 кабинетът ни вкарва в спирала, подобна на тази от времето на Жан Виденов. Видно е, че това е началото на румънски сценарий, който, ако не се вземат мерки, в началото на следващата година ще прерасне в гръцки сценарий. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ заместник-председателят на ДСБ Йордан Иванов.

Управляващите отказват всяко едно наше предложение, като например за намаляване на капиталовите разходи и за намаляване на администрацията. Кабинетът на Румен Радев получи мандат да направи реформи, а не да обяснява защо не може да ги направи. Има пълен отказ от реформи, отказ за подкрепа на българския бизнес, отказ за подкрепа на чуждестранните инвеститори. Вдигат се и осигурителните прагове. Това е отказа да се решат проблемте, които създадоха ГЕРБ и ДПС, подчерта Иванов.

Само с реформи можем да получим бюджет, който да няма проинфлационен характер, доави той.

Неприемайки всички наши предложения, още тази вечер можем да кажем, че бюджетът е приет, без да чакаме гласуването утре, отбеляза зам.-председателят на ДПС.

Той коментира и външната политика на правителството.

В момента Европа чрез двустранни и междудържавни отношения разрешава проблемите с европейската сигурност. Ако иска, Румен Радев да си прави руската пропаганда, за да си пази електората, но ние сме против да отслабваме общоевропейската политика с решения като това да излезем от "Коалицията на желаещите". Това са действия, които отслабват Европа и ние сме против тях, заяви Йордан Иванов.

По отношение на "Безмер" – ние нямахме никаква информация и не можехме да вземем обосновано решение. И сега, когато Румен Радев казваше, че е говорил самолетите да останат, при условие, че отпаднат визите за САЩ, а те не са отпаднали, ние няма да участваме в това оправдание на премиера, каза още Иванов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обаче

    9 3 Отговор
    Вече няма как да се развихри ЖанВиденовата инфлация и да купуваме 1 щ.долар за 3000лева.
    Някой ни вкара в еврозоната и съотношението долар към евро не зависи от цените и от инфлацията в България. Благодаря!

    Коментиран от #43

    19:44 23.07.2026

  • 2 Европеец

    17 3 Отговор
    Заглавието е вярно.... Но тия от дсб и бсп са ми адски противни... Дълговата спирала започва от една "умна" тиква от Банкя и един "умен" кокорчо, като преминава през един гюро и були Желязкова.... При Жан Виденов нещата стояха по много различен начин, сготвиха го червени олигарси и западни служби....

    Коментиран от #33

    19:45 23.07.2026

  • 3 Без име

    7 4 Отговор
    Иранците заявиха, че базата Ферфорд, на 4500 км вече им е цел. След като стигнаха до Диего Гарсия, която е на 4000 км, явно Безмер не им е никакъв проблем. Ракетите им спокойно могат необезпокоявани да минат над Армения , Грузия и Черно море. А също и над Турция. Иран и Турция имат общ враг - Израел.

    19:46 23.07.2026

  • 4 вижда се

    17 3 Отговор
    А бе ЦЪРВУЛ , та територията ни в в спирала от преди 35 г. И за това сме на дъното в блатото на ЕС. по всички показатели.

    19:47 23.07.2026

  • 5 Мхм

    14 2 Отговор
    Всеки ден едно и също. Костовистите от седмия ден са по всички медии. Плямпат като папагали по едни и същи герб опорки. Защо дсб не се вземат с герб най-накрая и да мирясат?

    19:49 23.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Събориха Валутният борд и фалираха държавата.

    19:56 23.07.2026

  • 7 Анонимен

    7 1 Отговор
    Мижетурка

    19:56 23.07.2026

  • 8 Питам

    9 3 Отговор
    Този Йордан и Миро Крушарски братя ли са? И дали са успели да завършат помощното училище на Иван Костов в Драгалевци?

    19:58 23.07.2026

  • 9 Управляваме

    4 5 Отговор
    с министрите на Борисов и Пеевски. И ще премахнеме техния модел. Прах в очите на планктона - плебса. Стани я да седнем!

    Коментиран от #19

    19:59 23.07.2026

  • 10 Рефер

    3 7 Отговор
    М-р Кеш твори супер бюджет.....всичко е цветя и рози...

    20:03 23.07.2026

  • 11 Блатни циии,

    6 5 Отговор
    Скоро ще тричате във фонтана пред "президентството" любимеца си, за когото гласувахте !
    Слагам кавички, защото в тази сграда особено последните двама, мило и драго дават за ЗАДДУНАЙСКАЯ

    20:06 23.07.2026

  • 12 Бнт

    4 1 Отговор
    Диееебиетв

    20:06 23.07.2026

  • 13 Жан Виденов

    3 5 Отговор
    И той май дойде с пълно мнозинство. И не се и чу после. Така и с мунчо ще стане, само дето мунчо може и да му свалят самолета с ПВО павета.

    20:08 23.07.2026

  • 14 Плам

    3 0 Отговор
    Т@пак НПко

    20:13 23.07.2026

  • 15 Зеления

    8 2 Отговор
    ДСБ имат тежест електорална колкото един град като Перник или пък Добрич и това от цялата държава плюс българите гласували от чужбина
    1.Като какъв точно фактор се явява Йордан Иванов че да дава акъл на цялото общество
    2. Колко пъти се явява представител на сектата на Костовистите по медиите и колко ефирно време им се дава
    3. Вече минаха 2 месеца от изборите аз само един път съм видял интервю на Величие, а те имат 3% резултат, нито един път не видях интервю на МЕЧ и т,н, да не изброявам всички партии, за сметка на това обаче ДСБ , Крум Зарков, Вигенин и редица други ярко светят в медийното пространство

    Коментиран от #23

    20:14 23.07.2026

  • 16 Стамо

    3 0 Отговор
    А ти помниш ли това време?
    Преди 30 години беше. Като те гледам, тогава сигурно още си пълнил памперса.

    20:18 23.07.2026

  • 17 Гробар

    8 2 Отговор
    Кюмура създаде легендата, че Жан Виденов е лош, докато самият той разпродаваше България на безценица и я разрушаваше.

    Коментиран от #24

    20:19 23.07.2026

  • 18 Няма да дочакаме втори Виденов

    3 2 Отговор
    Заминава си Крадев. Маркет Линкс днес проучване по поръчка на БТВ -
    Доверието към правителството на Румен Радев е намаляло с 8% спрямо май, а недоверието се е увеличило с 11 на сто.

    Това показва национално представително проучване на „Маркет ЛИНКС“, реализирано съвместно с bTV и проведено сред 1002 пълнолетни българи в периода 11–19 юли чрез преки интервюта и онлайн анкета.


    Според управителя на агенцията Добромир Живков тенденцията вече е устойчива, а не моментна реакция.

    Очакванията към това управление бяха изключително високи и именно невъзможността да им се отговори води до тази реакция“, коментира социологът.

    Според Живков върху обществените нагласи влияят и противоречивите сигнали по външнополитически теми. Той посочи като примери дебата около санкциите срещу Русия, позицията на България по отношение на Украйна и последното решение за разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер.

    Изследването отчита спад и в личния рейтинг на премиера Румен Радев. 

    20:20 23.07.2026

  • 19 Точен сте

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Управляваме":

    Иван Хрисранов бивш министър на земеделието, горите и храните и чест гост в студиото на факти

    20:23 23.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Шест

    2 1 Отговор
    Бил си в на баща ти младежките панталони при Жан

    20:26 23.07.2026

  • 22 Точен е г-н Йордан Иванов от ДБ

    4 2 Отговор
    Днес в бюджетната комисия Асен Василев показа документ в който ПБ на Радев имат план да откраднат нови близо 3 млрд.евро и прехвърлят на олигархистичния си кръг. Показа документите и депутатите от ПБ се вкамениха

    20:26 23.07.2026

  • 23 Колко тежест

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Зеления":

    Виж в другите сайтове проучването на Маркет Линкс от днес по поръчка на БТВ? ПП/ДБ са вече втори и срив за радко и правителството му

    Коментиран от #30

    20:28 23.07.2026

  • 24 Питане

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гробар":

    А защо не мецнеш, че И ДВАМАТА СА КОМУНИСТИ, подплатени с червени партиини книжки ???
    От твоята черга са !!!

    20:29 23.07.2026

  • 25 Рускиня

    4 3 Отговор
    Не давай за кош пример Жан Виденов защото той не беше виновен, а му скроиха номер завистливите!
    Йорданчо от снимката ти се вижда, че не си повече от 40 годишен и пишеш каквото ти е наредено пак от същите хайлази!

    20:32 23.07.2026

  • 26 Ба бааааа

    1 3 Отговор
    Спирала ала ББ и ДП свинарника

    20:33 23.07.2026

  • 27 СОРОС СГОТВИ ВИДЕНОВ

    2 2 Отговор
    Наредиха го а той бе честен човек .Един от малкото

    20:38 23.07.2026

  • 28 Айде оди у скута

    2 1 Отговор
    КАК ПА ГИ ИЗРЕДИХТЕ ВСИЧКИ С ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ ДА ДАВАТ АКЪЛ.....ДЕТО И НА ТЯХ НЕ СТИГА

    20:39 23.07.2026

  • 29 Абе мента

    2 0 Отговор
    Данчо, от 2009г. ГЕРБ, ДПС и ПП/ДБ теглят на 90 милиарда лева дълг. От 27 милиарда лева до 120 милиарда лева дълг до януари 2026г.

    20:39 23.07.2026

  • 30 Зеления

    0 4 Отговор

    До коментар #23 от "Колко тежест":

    "Виж в другите сайтове проучването на Маркет Линкс от днес по поръчка на БТВ? ПП/ДБ са вече втори и срив за радко и правителството му"

    не съм гледал въпросното проучване на Маркет линкс, но ако това е вярно което казваш колега съм силно изненадан, че социологическата агенция на ППДБ не са ги сложили на първо място. По принцип Добромир Живков от Маркет линкс получава психически разрив на личността, ако неговите ментори от ППДБ не заемат челното място.

    В същия ред на мисли, ако скоро видим проучване на Алфа Рисърч, агенцията на ГЕРБ, то поддръжниците на Бойко вероятно ще са някъде около 15 милиона души /при население на България 6,4 млн/, а особено Теменужка Петкова ще оглави класацията за най-одобряван политик, не напразно като финансов министър от нейното министерство наля маса пари на Алфа Рисърч да твърди че поддръжниците на еврото в България са 55%

    Коментиран от #32, #40

    20:40 23.07.2026

  • 31 604

    2 0 Отговор
    Тоъ по виденово е одел под масата мъ инък го дава харабия..

    20:40 23.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Каква дългова спирала по Виденово ?

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Абсолютни глупости . Келеша още се е напикавал по времето на Жан Виденов.Чул там нещо ама не разбрал.

    Коментиран от #35

    20:42 23.07.2026

  • 34 Стига глупости

    1 2 Отговор
    Не съм фен на Радев, но говорите глупости. Неопасен е дълг дълг до 60%. ЕЦБ е решила така. Дефицитът може да се нормализира до 3% без големи усилия и ще стане такъв за кратко време. Не трябва ляв или десен бюджет, а просто елементарна справедливост в данъчното облагане и разходите.

    20:44 23.07.2026

  • 35 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Каква дългова спирала по Виденово ?":

    Така е, прав си.....

    20:46 23.07.2026

  • 36 Николай

    1 0 Отговор
    Наглостта и безочието на някои политици няма граници!

    20:47 23.07.2026

  • 37 Зеления

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "604":

    като се чете колега, освен сричане на текст е нужно и да се разбира самия текст.
    От позициите, които см написал до тук просто няма как да съм "петроханска подлога"

    Коментиран от #38

    20:47 23.07.2026

  • 38 Зеления

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Зеления":

    Засича ми клавиатурата, моля за извинение за правописните грешки !

    20:49 23.07.2026

  • 39 Хо хо

    0 0 Отговор
    Га бъркаше в торбетата с пуделско каше на Кокорчо ни рива бе Петроханец храбър? "Да опаткаме ситуацията и да бегаме по топлите острови..." Айде бегай бе мишок.

    20:50 23.07.2026

  • 40 Колега

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Зеления":

    Същата Маркет Линкс е на бившият министър на МВР Румяна Бъчварова в кабинета Борисов-2. Същата Маркет Линкс даваше за изборите на 19 април 21% за ГЕРБ и 11% за ПП/ДБ а разликата се оказа 0.7%. Да не се окаже сега когато Същата агенция дава 2% преднина на ПП/ДБ пред ГЕРБ а истинската разлика да е 12%

    Коментиран от #41, #42

    20:53 23.07.2026

  • 41 Зеления

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Колега":

    нали помниш че Румяна Бъчварова беше началник на кабинета на Лама Гюро?
    Вярно е че навремето беше от ГЕРБ, но отдавна припозна ППДБ за свое семейство

    20:56 23.07.2026

  • 42 Зеления

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Колега":

    по отношение че Маркет линкс даваше преди изборите преднина за ГЕРБ е вярно, но това си беше трик на ППДБ с цел да мотивират всички техни поддръжници да излязат масово да гласуват, за да стопят тази разлика, иначе ако даваха ППДБ на 1 място можеше да има такива гласоподаватели /техни/, които да се успокоят че така или иначе ППДБ ще спечелят и да не отидат до урните

    Коментиран от #44

    21:00 23.07.2026

  • 43 С тези пари да беше купил 60 хляба

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Обаче":

    а не $1 ! Толкова ти е бил умът !

    21:00 23.07.2026

  • 44 А може и обратното

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Зеления":

    Когато някоя агенция дава 10% преднина на една партия пред друга ,избирателите на втората партия да се демотивират че няма смисъл да гласуват и да не отидат...Те всички даваха не само Маркет Линкс между 7 и 10% преднина за ГЕРБ

    21:04 23.07.2026

  • 45 папагал

    0 0 Отговор
    Този титан на мисълта по времето на Жан Виденов е бил 9- 10;годишен.Коментарът е излишен

    21:24 23.07.2026

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