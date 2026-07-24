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Търсят нов управител и подуправител на НЗОК, срокът за кандидатури е до 12 август

Търсят нов управител и подуправител на НЗОК, срокът за кандидатури е до 12 август

24 Юли, 2026 13:21 450 10

  • упаравител-
  • нзок

На 2 юли 2026 г. депутатите прекратиха предсрочно мандата на управителя на НЗОК д-р Петко Стефановски със 193 гласа „за“, 3 „против“ и 2 „въздържал се“

Търсят нов управител и подуправител на НЗОК, срокът за кандидатури е до 12 август - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

До 12 август 2026 г. е срокът, до който може да бъдат предлагани кандидатури за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това приеха без дискусия членовете на парламентарната комисия по здравеопазване.

В рамките на заседанието на комисията те приеха проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на НЗОК, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и процедурата за избирането му от Народното събрание. Членовете на комисията приеха и проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на НЗОК, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и процедурата за избирането му от Народното събрание.

На 2 юли 2026 г. депутатите прекратиха предсрочно мандата на управителя на НЗОК д-р Петко Стефановски със 193 гласа „за“, 3 „против“ и 2 „въздържал се“. Парламентът прекрати предсрочно и мандата на подуправителя на Здравната каса проф. Момчил Мавров единодушно с 202 гласа „за“.

В същия ден парламентът избра д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК.

В структурата на НЗОК са предвидени двама подуправители.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кандидатът е избран

    4 0 Отговор
    Няма нужда да го мислите.Всичко е точно

    13:23 24.07.2026

  • 2 Резултат

    2 1 Отговор
    След консултации след Пеевски и Борисов ще се знае.

    13:24 24.07.2026

  • 3 Търсят нов мишок и подмишок гъсталаци

    4 0 Отговор
    а който лапал
    лапал от преди
    а другите мераклиии за кьор софра да се надят
    конньо на зелена трява

    13:27 24.07.2026

  • 4 малинки

    2 0 Отговор
    Този който търсят още не се е родил , и няма да се роди ,защото на такива места се назначават само калинки

    13:28 24.07.2026

  • 5 надарена кака

    0 1 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    13:37 24.07.2026

  • 6 Хаха

    0 1 Отговор
    Бойко ще намери някоя до шосето 🤡

    13:38 24.07.2026

  • 7 Абе

    0 0 Отговор
    А съариа не го ли търсат?

    13:46 24.07.2026

  • 8 1302

    0 0 Отговор
    И старите ги търсят.

    13:53 24.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Така Така

    1 0 Отговор
    Докато има здравни каси , здравеопазване няма да има

    13:53 24.07.2026

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