Търсят нов управител и подуправител на НЗОК, срокът за кандидатури е до 12 август

До 12 август 2026 г. е срокът, до който може да бъдат предлагани кандидатури за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това приеха без дискусия членовете на парламентарната комисия по здравеопазване.
В рамките на заседанието на комисията те приеха проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на НЗОК, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и процедурата за избирането му от Народното събрание. Членовете на комисията приеха и проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на НЗОК, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и процедурата за избирането му от Народното събрание.
На 2 юли 2026 г. депутатите прекратиха предсрочно мандата на управителя на НЗОК д-р Петко Стефановски със 193 гласа „за“, 3 „против“ и 2 „въздържал се“. Парламентът прекрати предсрочно и мандата на подуправителя на Здравната каса проф. Момчил Мавров единодушно с 202 гласа „за“.
В същия ден парламентът избра д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК.
В структурата на НЗОК са предвидени двама подуправители.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кандидатът е избран
13:23 24.07.2026
2 Резултат
13:24 24.07.2026
3 Търсят нов мишок и подмишок гъсталаци
лапал от преди
а другите мераклиии за кьор софра да се надят
конньо на зелена трява
13:27 24.07.2026
4 малинки
13:28 24.07.2026
5 надарена кака
13:37 24.07.2026
6 Хаха
13:38 24.07.2026
7 Абе
13:46 24.07.2026
8 1302
13:53 24.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Така Така
13:53 24.07.2026