Търсят нов управител и подуправител на НЗОК, срокът за кандидатури е до 12 август

До 12 август 2026 г. е срокът, до който може да бъдат предлагани кандидатури за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това приеха без дискусия членовете на парламентарната комисия по здравеопазване.

В рамките на заседанието на комисията те приеха проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на НЗОК, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и процедурата за избирането му от Народното събрание. Членовете на комисията приеха и проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на НЗОК, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и процедурата за избирането му от Народното събрание.

На 2 юли 2026 г. депутатите прекратиха предсрочно мандата на управителя на НЗОК д-р Петко Стефановски със 193 гласа „за“, 3 „против“ и 2 „въздържал се“. Парламентът прекрати предсрочно и мандата на подуправителя на Здравната каса проф. Момчил Мавров единодушно с 202 гласа „за“.

В същия ден парламентът избра д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК.

В структурата на НЗОК са предвидени двама подуправители.