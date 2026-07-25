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Лъчезар Богданов за приетия Бюджет 2026: Има два повода за оптимизъм и три за притеснение

Лъчезар Богданов за приетия Бюджет 2026: Има два повода за оптимизъм и три за притеснение

25 Юли, 2026 08:20 1 523 8

  • лъчезар богданов-
  • бюджет 2026-
  • оптимизъм-
  • притеснение-
  • поводи

Управляващите като че ли не смеят да помислят какво би станало с бюджетните параметри при някакъв нов външен шок или дори само ако се охлади вътрешното търсене. А съвсем отделен е въпросът, че засега не виждаме визия за фискална политика, която да насърчи инвестиции, коментира икономистът

Лъчезар Богданов за приетия Бюджет 2026: Има два повода за оптимизъм и три за притеснение - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бюджетът за 2026 г. е приет, ще действа пет месеца и официализира вече безспорното наличие на прекомерен дефицит.

"Фокус" припомня, че на депутатите им бяха нужни около 20 часа, за да се сдобием с бюджет за настоящата година, но в края на юли.

Анализът на приетото идва от един от най-уважаваните български икономисти- Лъчезар Богданов от ИПИ.

Ето професионалния прочит на приетите параметри на Бюджет 2026:
От макро гледна точка единственото неизвестно беше точният очакван размер на дефицита, и оттам – нуждата от нов дълг за финансирането му. Стана ясен и политическият избор на новите управляващи – те обвиниха предходните правителства за наследени вече извършени или договорени разходи и констатираха най-големия в историята ни след въвеждането на валутния борд дефицит, вместо да се опитват да ограничават харченето в средата на текущата година. Може би това е логичният подход, след като Европейската комисия вече беше поискала откриване на процедура по свръхдефицит срещу България, още повече, оставаха много малко месеци, за да може да се промени траекторията на разходите и приходите до края на годината. Така или иначе, това е решението и сега ни остава да насочим вниманието си към предстоящите промени и дискусии по бюджета за 2027 година.

Мнозинството все пак започна да реализира през бюджетния закон част от заявките си в областта на фискалното управление и икономическата политика като цяло. Отменя се формулата за определяне на минималната работна заплата. Някои от механизми за определяне на заплати в обществения сектор бяха отменени, други заменени с нова обвързаност със заплати на депутати, за друга група решението бе просто отложено. Отпада и ангажиментът за минимално финансиране на висшето образование като дял от БВП. Разширява се обхватът и основата за облагане по отношение на хазарта. Променя се правилото за изчисляване на трудовия стаж, като той вече ще зависи пропорционално от отработените часове. Държавните служители ще започнат да плащат част от дължимите осигуровки за своя сметка, като се предвижда от догодина третирането им да се изравни с това на всички останали наети лица. Числеността на бордовете на публичните предприятия ще бъдат ограничена. Практически се закрива програмата за общински инвестиционни проекти, като се предвижда ред за довършване на вече стартирали при определени условия, с важното уточнение, че няма да се включват капиталови проекти, които могат да получат европейско финансиране.

Макар и неизчерпателен, този списък разкрива намеренията, подхода и очакваните бъдещи действия на управляващите.

Ако трябва да заключим, има два повода за оптимизъм и три – за притеснение
Първият е, че това правителство под натиска на високия дефицит и рисковете от иначе силно непопулярното теглене на големи държавни дългове все пак действа. Втората добра новина е, че са преодолени немалко считани за табу бариери – това са такива привилегии или специални правила, които доскоро се считаше, че никой и никога няма да посмее да "пипне“. Това отваря широко врата и за по-смели действия – противно на заклинанията, че са политически невъзможни. Но тук идва и първото притеснение – в тази списък няма по-дълбоки и дългосрочни структурни промени. Няма и стъпки към адаптиране на обществения сектор най-малкото към свиващото се население и потенциала на новите технологии, например. Нито се дава заявка за промяна в механизмите на финансиране така, че да създават стимули за по-добри резултатите и ефективност на засегнатите публични сфери. За всичко това ще чакаме бюджетния пакет наесен, при риск всъщност да не дочакаме нищо от това.

Заедно с това се натрупва усещането, че приетите мерки по-скоро отговарят на обществени очаквания – често емоционално мотивирани – или дават някакъв макар и минимален бюджетен ефект, вместо да търсят стратегическо и трайно подобряване в дейността и управлението в различните обществени услуги и администрацията. Още повече, едно е да отмениш лошо работещ механизъм, съвсем друго е да измислиш и въведеш умен и дългосрочно устойчив на негов място. Накрая отново е редно да припомним, че правителството някак безгрижно планира поне три години с високи (над 3% от БВП) бюджетни дефицити при допускане за изключително благоприятна икономическа конюнктура – най-висок ръст на потреблението и най-ниска безработица в ЕС, бърз ръст на заплатите, продължаваща с притеснителни темпове кредитна експанзия.

Управляващите като че ли не смеят да помислят какво би станало с бюджетните параметри при някакъв нов външен шок или дори само ако се охлади вътрешното търсене. А съвсем отделен е въпросът, че засега не виждаме визия за фискална политика, която да насърчи инвестиции и технологична трансформация към една по-производителна и глобално конкурентна икономика.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Пердах

    5 0 Отговор
    Ще се скъсам от притиснениие,че няма да можете,да ни прибирате парите!

    08:22 25.07.2026

  • 2 Гост

    6 0 Отговор
    И тия вредни отпадъци продължават да взимат от малкото честно плащащи данъци и да тъпчат в гушите на нищоправците. И да не закачат тия, дето стотинка данък не са платили в живота си.

    08:24 25.07.2026

  • 3 Гост

    8 0 Отговор
    Половин година се чудиха как да смъкнат още кожи от бедните, само и само богатите да не си платят за масрафа.

    08:25 25.07.2026

  • 4 Овчар

    3 2 Отговор
    Помните ли това момче ..? В началото казваше истината после го изкривиха и него...! ПОРЕДНИЯ СОПОЛ. .!

    08:27 25.07.2026

  • 5 Милиционер

    4 0 Отговор
    Лъчкоо, на заплата и пенциа съм, общо 4169 Е, ти да го дуфъш

    08:44 25.07.2026

  • 6 Трап

    2 0 Отговор
    Да пукне Чорапа и всички тия псевдо икономисти. Въведоха осигуровките да се плащат от служителите. Вместо да вдигнат заплатите с още 13% както беше бюджета на ВСС миналата година. Бел ден да не видят. И семинарите отмениха. Сега трябваше да съм по морето с пияни магистратки и да си повишавам квалификацията. Дано преведат поне тия 450 евро дето имат да пускат, че само 2400 ми преводаха за Великден. Със заплатата. Взех 5 бона еврака да посрещна Великден като бял човек.

    09:27 25.07.2026

  • 7 Поводи

    3 0 Отговор
    За оптимизъм - уредихте хубави заплати за себе си и репресивния апарат, запазихте схемите за кражбите и корупциятта.
    За песимизъм - повишаване на цените на всичко, акцизи, винетки, ощетитихте всички, коите ви изработват заплати и осигуровки, замразихте минималните заплати и т.н. Заложихте в бюджета безотчетните пари за крадене. Бюджетът са цифри и когато не пише за какво ще се харчат, как ще го обяснявате. И приспиването на населението с приказките, че ще се прави после и постепенно - са пълни лъжи. Щом едно може сега и веднага, а другото е после, значи нямат никакво намерение да се прави нищо после, искат да минат изборите, ще затегнат още бримката на народа. Да живеят олигарсите, които ви осигуряват хранилката.

    10:00 25.07.2026

  • 8 Счетоводител 20 год. стаж

    2 0 Отговор
    Първи помощник на втори писар.Главния икономист на измисленията институт много празни приказки.Като си умен напиши Първо Второ Трето и т.н. какво конкретно да се направи и се подпиши

    10:02 25.07.2026

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