Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Ген. Иван Лалов, ПБ: В авиобаза "Безмер" и преди са били разполагани американски и натовски средства

Ген. Иван Лалов, ПБ: В авиобаза "Безмер" и преди са били разполагани американски и натовски средства

25 Юли, 2026 12:11 767 55

  • иван лалов-
  • авиобаза безмер-
  • разполагане-
  • натовски средства

"България е можела да откаже разполагането на американски самолети цистерни в авиобаза „Безмер“, ако е преценила, че съществува реален риск за националната сигурност", заяви председателят на Комисията по отбрана в Народното събрание

Ген. Иван Лалов, ПБ: В авиобаза "Безмер" и преди са били разполагани американски и натовски средства - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"България е можела да откаже разполагането на американски самолети цистерни в авиобаза „Безмер“, ако е преценила, че съществува реален риск за националната сигурност". Това заяви председателят на Комисията по отбрана в Народното събрание ген. Иван Лалов от „Прогресивна България“ в ефира на „Събуди се“.
По думите му авиобаза „Безмер“ е съвместно съоръжение, което се използва в рамките на съществуващо споразумение. Той обясни, че в базата и преди са били разполагани американски и натовски средства. „Ако бъде поискано да бъдат разположени истински военни самолети и военнослужещи, които да участват във военни действия, това отново ще бъде подложено на дебат, включително в Народното събрание“, каза Лалов.

Той увери, че според него няма непосредствена опасност България да стане мишена на ирански ракети заради разполагането на самолетите цистерни. Лалов посочи, че обсъжданите ракети с обсег от около 1400-1500 километра не могат да достигнат България, тъй като разстоянието между Иран и страната ни е по-голямо.
Председателят на Комисията по отбрана коментира и отправените от Техеран предупреждения към държавите, които подкрепят американските операции. По думите му реакцията на Иран е очаквана, но България изпълнява ангажиментите си към съюзниците в рамките на действащите споразумения.

Лалов заяви, че разполагането на самолетите цистерни в „Безмер“ е по-безопасно, отколкото тяхното базиране на международно летище с голям поток от пътници. Той допусна, че охраната на авиобазата ще бъде засилена, а американските военни ще осигуряват собствената охрана на самолетите си.

По думите му логистичната поддръжка на американските самолети, включително горивото, ще бъде осигурявана от американската страна. "Ако след октомври бъде поискано те да останат в България, въпросът трябва да бъде разгледан отново по съответната процедура", уточни той.

Ген. Лалов коментира и необходимостта от поддръжката на българските МиГ-29. „Не можем да избягаме от МиГ-29“, заяви той и уточни, че подготовката на пилотите за F-16 изисква време. По думите му новите изтребители постепенно ще започнат да поемат дежурства, но в началото няма да могат да изпълняват всички задачи.
Лалов потвърди, че значителна част от българските МиГ-29 се нуждаят от ремонт, а два от самолетите постоянно са на дежурство. Именно затова България търси възможности за резервни части, включително чрез Полша. „Това не е саботаж спрямо Украйна, а загриженост за нашето въздушно пространство и охраната на въздушния ни суверенитет“, коментира той по повод възможността страната ни да получи резервни части за МиГ-29.

По темата за предстоящите президентски избори ген. Иван Лалов заяви, че кандидатурата на Илияна Йотова е „добра“, но все още няма решение дали „Прогресивна България“ ще я подкрепи. Предстои форум, на който ще бъде обсъдено дали ще бъде издигнат собствен кандидат, дали ще бъде подкрепена Йотова или ще бъде избран друг вариант.

Лалов коментира и бюджета за отбрана, като посочи, че заплатите на военнослужещите вероятно ще останат замразени и през следващата година. По думите му бъдещето на възнагражденията и осигуровките зависи от икономическото развитие на страната и наличните финансови средства.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сорос

    13 2 Отговор
    Да се канят да говорят продажни грантаджии АХАХАХА

    12:12 25.07.2026

  • 2 Сорос

    8 2 Отговор
    Четете нашите свободни медии гои

    Коментиран от #22

    12:13 25.07.2026

  • 3 Прогресивни

    15 4 Отговор
    Поддддлоги.

    12:16 25.07.2026

  • 4 Чудя се

    11 4 Отговор
    Как се класифицират еничарите
    ПБ определено са за водещите места

    12:17 25.07.2026

  • 5 🦁ЩЩД🦁

    10 3 Отговор
    Да де,само че тогава като на паркинг.А сега -за да убиват.Много странни критерии има политическата секта за вярност и приятелство ! Дава,дава, дава до безкрайност и не смее нищо да поиска.А,да паднели визите за "страната на Свободата".И ако не паднат, какво-голям праз.

    12:17 25.07.2026

  • 6 Това няма

    10 2 Отговор
    нищо общо с темата , която вълнува обществото ни , и с право , бе другарино ! Хората искат прозрачност , сигурност и предвидимост , искат информация и то с право ! А не ежедневно куп лъжи , опити за манипулации и подмолност !!!

    12:17 25.07.2026

  • 7 Поредния генерал

    8 0 Отговор
    В малка България.....марш в пенсия са си гледате доматите бе нещастници ....докато мърдат ще крадат от държавата ...генерали ....повече от редниците ...тъп народ ей

    12:18 25.07.2026

  • 8 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    Нищо не излезе от протеста пред авиобаза Безмер, но поне си намерих приятел с голям Размер. Прабългарин от ямболските села.

    Коментиран от #20

    12:18 25.07.2026

  • 9 Никой

    3 1 Отговор
    Гърците и всички останали помияри в Атина искат насила да ме оперират на MTF Жена , сега ги е яд всички в града на мене защото не искам да им давам дупенце

    12:19 25.07.2026

  • 10 Това ,

    10 0 Отговор
    че пред името Иван пише Ген. не впечатлява абсолютно никой ! Стойност на думите и делата - нулеви !

    12:21 25.07.2026

  • 11 Рота

    7 0 Отговор
    една може да се сформира от измислени "генерали".Освен Шивиков,не знам за друг да е участвал реално във военни действия.Ама фурнаджийски лопати,колкото искаш.С тези нескопосани оправдания не печелят уважение,а само погнуса!

    12:21 25.07.2026

  • 12 Защо трябваше да се вдига толкова шум

    9 0 Отговор
    Защо трябваше да се пита парламента а пък Тръмп да благодари лично на Радев. Той защо се крие зад НС а пък удължението за активите на Лукоил е само един месец после ще го ударят. За да купуваме въглеводороди от тях.

    12:21 25.07.2026

  • 13 А50

    5 1 Отговор
    И преди и сега все предатели и мишки ни управляват

    12:22 25.07.2026

  • 14 Много "прогресивни" матросовци бе!"

    4 3 Отговор
    И този фатмак не остана по-назад от всички "прогресивни" наглеци, които се хвърлиха наистина като матросовци да защитават потресаващата простащина на съпартиеца им - Проданов! Нищожеството Проданов е не само невъзпитан, той е с уличен, каруцарски и просташки език и с цялата си простащина нанесе тежка обида на една българска депутатка! Чиста проба чалгар Хаджи Тошко Африкански шимпанзето! После тръгна да лъже и да се оправдава, и да си върти зад--ка като калайджия, ама не се получи! Остана си простак с мръсен език и като такъв ще бъде запомнен! Нищожество червено! Цялата им "прогресивна" сган са една стока!

    12:23 25.07.2026

  • 15 Защо ли

    5 3 Отговор
    Ние сме винаги народ миролюбив, справедлив и горд, но все наведени и с хванати палци на краката.

    Коментиран от #17

    12:24 25.07.2026

  • 16 Няма аналог

    2 5 Отговор
    А в Гърция и Турция отдавна има куп американски изстребители, а не цистерни и всичко им е наред . Само нашите безаналогови решили да мрънкат.

    12:26 25.07.2026

  • 17 За себе си говори

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Защо ли":

    Роб си ти.

    12:27 25.07.2026

  • 18 Ханъм

    2 0 Отговор
    Как може средства да бъдат разположени?
    Ако не ти, то тоя льольо да обясни!

    12:27 25.07.2026

  • 19 Уплашена куфейка

    2 1 Отговор
    Щъъ съъ мриеееее

    12:28 25.07.2026

  • 20 Последният ресторантьор

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Безплатни кибапчита за всеки който протестира пред парламента

    12:30 25.07.2026

  • 21 Още една тъпа фуражка

    5 0 Отговор
    Лаладжиев, не самолетите са основното във реакцията на обществото, а урвенската политика на колетата ти. Генерал до генерала - държавата смърди на зелени чорапи. Оставка!

    12:34 25.07.2026

  • 22 🦁ЩЩД🦁

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сорос":

    Стига с тая мода "Радев" бе хора! Представяте ли си,ако сега на власт беше ГЕРБ или Сглобката.Щяха да конфискуват и хиляда свини,да папкат еърфордсджиите и сто млади ханъмчета да ги обслужват.и в Безмер и околните села щяха да забранят да се говори на български и още,и още и още...Степени на Слагачеството !

    12:36 25.07.2026

  • 23 🦁ЩЩД🦁

    0 0 Отговор
    Извинявай 2,грешка стана.Коментарът ми е за 12 номер.

    12:39 25.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Не е най важното дали

    3 1 Отговор
    съществува реален риск за националната ни сигурност. Важното е че отново сме на страната на военнопрестъпници, терористи и агресори и се доказваме като бооклуци , ционистка сган и атлантически роби

    Коментиран от #55

    12:44 25.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Факт

    2 3 Отговор
    Такова робско шубе от чалмите бушува в нечии родни главици... България е в съюз с най-могъщите военни сили на планетата - САЩ и НАТО, защитена е от техния ядрен чадър и безпрецедентни военни, разузнавателни и технически възможности, от които трепери целият свят, барабар с любимите им авторитарни режими в Русия и Китай, но шушумигите у нас се тресат от страх пред чалмите от Иран, че щели били "да ни ударят". Как си представяте, че силите на САЩ и НАТО ще допуснат иранска ракета да достигне да територията на държава от НАТО? И как си представяте чалмите да посмеят да предприемат военни действия срещу държава от НАТО?! Как пък нямате капчица национално достойнство! Ботев и Левски щяха да се обърнат в гробовете си, ако можеха да видят такива шушумиги и такъв мижитурски страх от чалмите. Не че не са се нагледали приживе, де...

    Коментиран от #31, #49

    12:45 25.07.2026

  • 28 Да те мразят с основание

    2 1 Отговор
    дали не е риск за националната ни сигурност? А? Да те смятат за съучастник на военнопрестъпници и убийци ....

    12:46 25.07.2026

  • 29 Що нема маршали

    4 0 Отговор
    Само женерали в бегето🤣🤣🤣и сичките са без боен опит или академия само пагоните носят

    12:50 25.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Аре се скри бре

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Факт":

    Точно пък САЩ и НАТО само за твоята национална сигурност и интереси мислят нали? Всяка думичка която си написал е водопад от комплекси и липса на морал

    12:50 25.07.2026

  • 32 ПБ-НО ВИ ЯТ Г € Р Б

    2 0 Отговор
    КАЖИ му л е т е ц И НЕ го О БИЖ ДАЙ ПОВЕЧЕ!
    АКО БЯХА В ОПОЗИЦИЯ ПБ ЩЯХА ДА НИ ПЛАШАТ С ОГРОМНАТА ОПАСНОСТ ОТ ТЕРОРИСТИЧНА ЗАПЛАХА И ДОРИ НЕПОСРЕСТВЕНИ УДАРИ С ДРОНОВЕ И РАКЕТИ ОТ ИРАН!
    Г€РБ-Н€ОПАР ТИЙ ЦИТ€(Н€О-БКП)-АНТИБЪЛГАРСКА М . Ф И Я! ПБ-НО ВИ ЯТ Г € Р Б!
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    12:54 25.07.2026

  • 33 Гориил

    4 1 Отговор
    България, като член на НАТО, предоставя безплатно летищни услуги на своите съюзници.А това е огромна сума пари, достигаща милиони евро.

    Коментиран от #36

    12:56 25.07.2026

  • 34 Майор Деянов

    0 2 Отговор
    И преди са били разполагани фърчила, ама за учения. Ямбол щели да събират пари за Пейтриът. Тръмп похвали Радев като негов верен съюзник.

    12:57 25.07.2026

  • 35 ..............

    0 0 Отговор
    Този не мрънкаше ли като ученичка в един запис????

    12:58 25.07.2026

  • 36 ВВСар

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Гориил":

    НЕ НА нато, А НА $ащ(нато)!

    12:58 25.07.2026

  • 37 АБЕ

    2 1 Отговор
    ХОРАТА НЕ ВИ ИСКАТ ХВЪРЧИЛАТА.
    ПРИБИРАЙТЕ СИ ГИ У ВАС.

    12:59 25.07.2026

  • 38 Гориил

    4 1 Отговор
    Войната в Персийския залив няма шанс за бърз край. И България е косвено виновна за това, като предоставя транзитни въздушни услуги на САЩ, като по този начин допринася за ескалацията и влошаването на конфликта в Близкия изток.

    13:03 25.07.2026

  • 39 Няааа

    3 0 Отговор
    Доколкото разбирам в българската армия редници няма всички са генерали 🙄

    13:05 25.07.2026

  • 40 аБе,

    4 1 Отговор
    Ген. Иван Лалов, от ПБ ,едно е базата да бъде използвана за натовски средства но съвсем различно е да бъдат разполагани само американски такива.И цяла България не се е съгласявала за това а само гласувалите за вашата набързо сформирана партия от партийни номади които са с всеки от който имат изгода.НАТО не води война с Иран.Води я САЩ и Израел.

    13:05 25.07.2026

  • 41 Не умувай мишко

    2 3 Отговор
    А стягай санитарният баталъон и лайнярките

    Коментиран от #47

    13:10 25.07.2026

  • 42 Култура Миянко

    3 1 Отговор
    Те и преди са били разполагани ,но не са участвали в акции за удари срещу Иран разбрахте ли тънката линия ?

    13:13 25.07.2026

  • 43 лоби

    2 1 Отговор
    Имахте възможност да избирате между позора и войната , избрахте позора но ще получите и войната.

    13:13 25.07.2026

  • 44 И без това

    1 0 Отговор
    Никаква национална сигурност за нищо нямаме в какъвто и да бил акцент че дали ще гръмне някъде нещо и ще избие малко носърчета въобще не е от значение пичове. 37 години това понятие "национална сигурност" е изпразнено от съдържание

    13:14 25.07.2026

  • 45 истината

    1 1 Отговор
    Защо е необходим миг-29 !!!! Началниците с големи заплати, не могат да летят с F-16 за да заработват летателни часове да се гушат повече и затова държавата(всички ние) дава милиони за ремонт на остаряла техника, за да може хората на Радев да се облагодеталстват

    13:18 25.07.2026

  • 46 А цитирай договора от 2006

    2 1 Отговор
    Че да видим дали е написано там че авиобаза „Безмер“ е съвместно съоръжение, което се използва в рамките на съществуващо споразумение и за какви цели ..... !!!! А?

    13:18 25.07.2026

  • 47 Ей в тва верно сме доказано добри

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Не умувай мишко":

    санитарният баталъон е N1 ...

    13:19 25.07.2026

  • 48 истината

    1 0 Отговор
    . Най-голямата лъжа на Радев- че ще се бори с олигархичните кръгове. Изрича измамни приказки които са на измамник. Да каже "не" на европартньорите се смята за национален интерес, а да защитава руски олигарси и руски интереси било национален интерес!! Радев показва че има ангажимент, съобразяване, зависимост за да формира българските интереси. България се напълни с руски и ирански проксита.

    13:21 25.07.2026

  • 49 Али Акбар Вилаяти

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Факт":

    Муци👄 явно такъв с чалма до досега не те е мнннн.дрррсалл,голям пропуск ,винаги можеш да пробваш 🍆.

    13:22 25.07.2026

  • 50 пак генерал

    0 0 Отговор
    Иван Лалов похвали извинението на Константин Проданов и увери, че Проданов е най-учтивия и внимателен в Прогресивна България, та става ясно какво отношение може да се очаква от останалите.

    Коментиран от #54

    13:24 25.07.2026

  • 51 В знак на протест

    0 0 Отговор
    Хората в Безмер да си сложат чалми и всеки ден да пускат балони по вятъра в посока базата ! Законно е

    13:35 25.07.2026

  • 52 Цистерните с горивото

    0 0 Отговор
    през доста рискови села трябва да минават

    Коментиран от #53

    13:36 25.07.2026

  • 53 Много хора не разбират това

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Цистерните с горивото":

    Може би дори и депутати и министри не разбират че почти цяла България е застрашена не само Безмер и областта .

    14:05 25.07.2026

  • 54 Същевременно те не дават на опозицията

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "пак генерал":

    Дори по принцип да използват думи които не им харесват uбpuk например.

    14:08 25.07.2026

  • 55 Абсолютно

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Не е най важното дали":

    Но ние от доста време сме на тази позиция и поради това е застрашена държавността ни и живота на хората.

    14:14 25.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол