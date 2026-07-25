Ген. Иван Лалов, ПБ: В авиобаза "Безмер" и преди са били разполагани американски и натовски средства

"България е можела да откаже разполагането на американски самолети цистерни в авиобаза „Безмер“, ако е преценила, че съществува реален риск за националната сигурност". Това заяви председателят на Комисията по отбрана в Народното събрание ген. Иван Лалов от „Прогресивна България“ в ефира на „Събуди се“.
По думите му авиобаза „Безмер“ е съвместно съоръжение, което се използва в рамките на съществуващо споразумение. Той обясни, че в базата и преди са били разполагани американски и натовски средства. „Ако бъде поискано да бъдат разположени истински военни самолети и военнослужещи, които да участват във военни действия, това отново ще бъде подложено на дебат, включително в Народното събрание“, каза Лалов.
Той увери, че според него няма непосредствена опасност България да стане мишена на ирански ракети заради разполагането на самолетите цистерни. Лалов посочи, че обсъжданите ракети с обсег от около 1400-1500 километра не могат да достигнат България, тъй като разстоянието между Иран и страната ни е по-голямо.
Председателят на Комисията по отбрана коментира и отправените от Техеран предупреждения към държавите, които подкрепят американските операции. По думите му реакцията на Иран е очаквана, но България изпълнява ангажиментите си към съюзниците в рамките на действащите споразумения.
Лалов заяви, че разполагането на самолетите цистерни в „Безмер“ е по-безопасно, отколкото тяхното базиране на международно летище с голям поток от пътници. Той допусна, че охраната на авиобазата ще бъде засилена, а американските военни ще осигуряват собствената охрана на самолетите си.
По думите му логистичната поддръжка на американските самолети, включително горивото, ще бъде осигурявана от американската страна. "Ако след октомври бъде поискано те да останат в България, въпросът трябва да бъде разгледан отново по съответната процедура", уточни той.
Ген. Лалов коментира и необходимостта от поддръжката на българските МиГ-29. „Не можем да избягаме от МиГ-29“, заяви той и уточни, че подготовката на пилотите за F-16 изисква време. По думите му новите изтребители постепенно ще започнат да поемат дежурства, но в началото няма да могат да изпълняват всички задачи.
Лалов потвърди, че значителна част от българските МиГ-29 се нуждаят от ремонт, а два от самолетите постоянно са на дежурство. Именно затова България търси възможности за резервни части, включително чрез Полша. „Това не е саботаж спрямо Украйна, а загриженост за нашето въздушно пространство и охраната на въздушния ни суверенитет“, коментира той по повод възможността страната ни да получи резервни части за МиГ-29.
По темата за предстоящите президентски избори ген. Иван Лалов заяви, че кандидатурата на Илияна Йотова е „добра“, но все още няма решение дали „Прогресивна България“ ще я подкрепи. Предстои форум, на който ще бъде обсъдено дали ще бъде издигнат собствен кандидат, дали ще бъде подкрепена Йотова или ще бъде избран друг вариант.
Лалов коментира и бюджета за отбрана, като посочи, че заплатите на военнослужещите вероятно ще останат замразени и през следващата година. По думите му бъдещето на възнагражденията и осигуровките зависи от икономическото развитие на страната и наличните финансови средства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сорос
12:12 25.07.2026
2 Сорос
Коментиран от #22
12:13 25.07.2026
3 Прогресивни
12:16 25.07.2026
4 Чудя се
ПБ определено са за водещите места
12:17 25.07.2026
5 🦁ЩЩД🦁
12:17 25.07.2026
6 Това няма
12:17 25.07.2026
7 Поредния генерал
12:18 25.07.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #20
12:18 25.07.2026
9 Никой
12:19 25.07.2026
10 Това ,
12:21 25.07.2026
11 Рота
12:21 25.07.2026
12 Защо трябваше да се вдига толкова шум
12:21 25.07.2026
13 А50
12:22 25.07.2026
14 Много "прогресивни" матросовци бе!"
12:23 25.07.2026
15 Защо ли
Коментиран от #17
12:24 25.07.2026
16 Няма аналог
12:26 25.07.2026
17 За себе си говори
До коментар #15 от "Защо ли":Роб си ти.
12:27 25.07.2026
18 Ханъм
Ако не ти, то тоя льольо да обясни!
12:27 25.07.2026
19 Уплашена куфейка
12:28 25.07.2026
20 Последният ресторантьор
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Безплатни кибапчита за всеки който протестира пред парламента
12:30 25.07.2026
21 Още една тъпа фуражка
12:34 25.07.2026
22 🦁ЩЩД🦁
До коментар #2 от "Сорос":Стига с тая мода "Радев" бе хора! Представяте ли си,ако сега на власт беше ГЕРБ или Сглобката.Щяха да конфискуват и хиляда свини,да папкат еърфордсджиите и сто млади ханъмчета да ги обслужват.и в Безмер и околните села щяха да забранят да се говори на български и още,и още и още...Степени на Слагачеството !
12:36 25.07.2026
23 🦁ЩЩД🦁
12:39 25.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Не е най важното дали
Коментиран от #55
12:44 25.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Факт
Коментиран от #31, #49
12:45 25.07.2026
28 Да те мразят с основание
12:46 25.07.2026
29 Що нема маршали
12:50 25.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Аре се скри бре
До коментар #27 от "Факт":Точно пък САЩ и НАТО само за твоята национална сигурност и интереси мислят нали? Всяка думичка която си написал е водопад от комплекси и липса на морал
12:50 25.07.2026
32 ПБ-НО ВИ ЯТ Г € Р Б
АКО БЯХА В ОПОЗИЦИЯ ПБ ЩЯХА ДА НИ ПЛАШАТ С ОГРОМНАТА ОПАСНОСТ ОТ ТЕРОРИСТИЧНА ЗАПЛАХА И ДОРИ НЕПОСРЕСТВЕНИ УДАРИ С ДРОНОВЕ И РАКЕТИ ОТ ИРАН!
Г€РБ-Н€ОПАР ТИЙ ЦИТ€(Н€О-БКП)-АНТИБЪЛГАРСКА М . Ф И Я! ПБ-НО ВИ ЯТ Г € Р Б!
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
12:54 25.07.2026
33 Гориил
Коментиран от #36
12:56 25.07.2026
34 Майор Деянов
12:57 25.07.2026
35 ..............
12:58 25.07.2026
36 ВВСар
До коментар #33 от "Гориил":НЕ НА нато, А НА $ащ(нато)!
12:58 25.07.2026
37 АБЕ
ПРИБИРАЙТЕ СИ ГИ У ВАС.
12:59 25.07.2026
38 Гориил
13:03 25.07.2026
39 Няааа
13:05 25.07.2026
40 аБе,
13:05 25.07.2026
41 Не умувай мишко
Коментиран от #47
13:10 25.07.2026
42 Култура Миянко
13:13 25.07.2026
43 лоби
13:13 25.07.2026
44 И без това
13:14 25.07.2026
45 истината
13:18 25.07.2026
46 А цитирай договора от 2006
13:18 25.07.2026
47 Ей в тва верно сме доказано добри
До коментар #41 от "Не умувай мишко":санитарният баталъон е N1 ...
13:19 25.07.2026
48 истината
13:21 25.07.2026
49 Али Акбар Вилаяти
До коментар #27 от "Факт":Муци👄 явно такъв с чалма до досега не те е мнннн.дрррсалл,голям пропуск ,винаги можеш да пробваш 🍆.
13:22 25.07.2026
50 пак генерал
Коментиран от #54
13:24 25.07.2026
51 В знак на протест
13:35 25.07.2026
52 Цистерните с горивото
Коментиран от #53
13:36 25.07.2026
53 Много хора не разбират това
До коментар #52 от "Цистерните с горивото":Може би дори и депутати и министри не разбират че почти цяла България е застрашена не само Безмер и областта .
14:05 25.07.2026
54 Същевременно те не дават на опозицията
До коментар #50 от "пак генерал":Дори по принцип да използват думи които не им харесват uбpuk например.
14:08 25.07.2026
55 Абсолютно
До коментар #25 от "Не е най важното дали":Но ние от доста време сме на тази позиция и поради това е застрашена държавността ни и живота на хората.
14:14 25.07.2026