Ген. Иван Лалов, ПБ: В авиобаза "Безмер" и преди са били разполагани американски и натовски средства

"България е можела да откаже разполагането на американски самолети цистерни в авиобаза „Безмер“, ако е преценила, че съществува реален риск за националната сигурност". Това заяви председателят на Комисията по отбрана в Народното събрание ген. Иван Лалов от „Прогресивна България“ в ефира на „Събуди се“.

По думите му авиобаза „Безмер“ е съвместно съоръжение, което се използва в рамките на съществуващо споразумение. Той обясни, че в базата и преди са били разполагани американски и натовски средства. „Ако бъде поискано да бъдат разположени истински военни самолети и военнослужещи, които да участват във военни действия, това отново ще бъде подложено на дебат, включително в Народното събрание“, каза Лалов.

Той увери, че според него няма непосредствена опасност България да стане мишена на ирански ракети заради разполагането на самолетите цистерни. Лалов посочи, че обсъжданите ракети с обсег от около 1400-1500 километра не могат да достигнат България, тъй като разстоянието между Иран и страната ни е по-голямо.

Председателят на Комисията по отбрана коментира и отправените от Техеран предупреждения към държавите, които подкрепят американските операции. По думите му реакцията на Иран е очаквана, но България изпълнява ангажиментите си към съюзниците в рамките на действащите споразумения.

Лалов заяви, че разполагането на самолетите цистерни в „Безмер“ е по-безопасно, отколкото тяхното базиране на международно летище с голям поток от пътници. Той допусна, че охраната на авиобазата ще бъде засилена, а американските военни ще осигуряват собствената охрана на самолетите си.

По думите му логистичната поддръжка на американските самолети, включително горивото, ще бъде осигурявана от американската страна. "Ако след октомври бъде поискано те да останат в България, въпросът трябва да бъде разгледан отново по съответната процедура", уточни той.

Ген. Лалов коментира и необходимостта от поддръжката на българските МиГ-29. „Не можем да избягаме от МиГ-29“, заяви той и уточни, че подготовката на пилотите за F-16 изисква време. По думите му новите изтребители постепенно ще започнат да поемат дежурства, но в началото няма да могат да изпълняват всички задачи.

Лалов потвърди, че значителна част от българските МиГ-29 се нуждаят от ремонт, а два от самолетите постоянно са на дежурство. Именно затова България търси възможности за резервни части, включително чрез Полша. „Това не е саботаж спрямо Украйна, а загриженост за нашето въздушно пространство и охраната на въздушния ни суверенитет“, коментира той по повод възможността страната ни да получи резервни части за МиГ-29.

По темата за предстоящите президентски избори ген. Иван Лалов заяви, че кандидатурата на Илияна Йотова е „добра“, но все още няма решение дали „Прогресивна България“ ще я подкрепи. Предстои форум, на който ще бъде обсъдено дали ще бъде издигнат собствен кандидат, дали ще бъде подкрепена Йотова или ще бъде избран друг вариант.

Лалов коментира и бюджета за отбрана, като посочи, че заплатите на военнослужещите вероятно ще останат замразени и през следващата година. По думите му бъдещето на възнагражденията и осигуровките зависи от икономическото развитие на страната и наличните финансови средства.