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Самолетите на „Безмер“ разпалиха нов политически спор: Райчев защити Радев, Милен Любенов видя демагогия

Самолетите на „Безмер“ разпалиха нов политически спор: Райчев защити Радев, Милен Любенов видя демагогия

23 Юли, 2026 11:08 862 28

  • самолети-
  • авиобаза безмер-
  • спор-
  • андрей райчев-
  • румен радев-
  • милен любенов

„Тези самолети няма къде другаде да бъдат. В Турция няма как да стане поради нежеланието на турската страна, което е много по-аргументирано от нашето. Въвличане във война би имало, ако мястото се използваше за самите бомбардировачи и изтребители, които ще използват това гориво.", коментира темата и политологът Стойчо Стойчев

Самолетите на „Безмер“ разпалиха нов политически спор: Райчев защити Радев, Милен Любенов видя демагогия - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Разполагането на американски бойни самолети в авиобаза „Безмер“ предизвика остър политически спор и противоположни оценки за ролята на България в конфликта в Близкия изток. Докато едни виждат в решението доказателство, че страната не се отклонява от евроатлантическия си курс, други го определят като противоречие с досегашните позиции на президента Румен Радев.

Главното обвинение към това правителство, откакто управлява, беше: „Този ще ни заведе в Русия“. Това беше в основата на вълната срещу Радев. Сега обаче се оказа, че той няма такова намерение. Това заяви в ефира на Нова телевизия социологът Андрей Райчев, цитиран от novini.bg.

„Какво по-голямо доказателство, че той няма да ни заведе в Русия, от това, че България разреши американски бойни самолети да бъдат разположени в "Безмер?“, попита той.
Според Райчев позицията на Радев по отношение на самолетите в "Безмер" не е двулична, въпреки критиките му към предишното разполагане на самолети на летище София. По думите му държавният глава е оставил парламентът да вземе решението, за да бъде ясно, че това е решение на България.

Социологът разкритикува остро поведението на опозицията.
„Преди това обвиниха премиера, че е отказал коалицията на желаещите, че бил путинист. Е какъв е този путинист, който вкарва в "Безмер" американски бойни самолети и американски военни?“, попита Райчев.

Според него решението България да не се включва в „Коалицията на желаещите“ е правилно, защото „тя е анти-НАТО и анти-Европейския съюз“.

„Имаме тежък фалит на антирадевските настроения и опозицията трябва сериозно да помисли какво да прави оттук нататък“, коментира Андрей Райчев.

Политологът Стойчо Стойчев също смята, че споразумението със Съединените щати не означава въвличане на България във война.

„Тези самолети няма къде другаде да бъдат. В Турция няма как да стане поради нежеланието на турската страна, което е много по-аргументирано от нашето. Въвличане във война би имало, ако мястото се използваше за самите бомбардировачи и изтребители, които ще използват това гориво. Ако някой трябва да бъде мишена на евентуално иранско нападение, това би трябвало да са държавите, в които се намират бойните самолети, извършващи бомбардировките, а не самолетите цистерни, които ги зареждат“, коментира Стойчев.

Той обърна внимание, че керосинът, с който се зареждат самолетите, идва от „Лукойл Нефтохим Бургас“, който по думите му продължава да е руска собственост.

„Русия въвлечена ли е във войната срещу Иран и станала ли е легитимна цел за иранско нападение, при положение че керосинът, който се налива в американските бомбардировачи, е руски?“, реторично попита Стойчев.
Според него ситуацията е силно преувеличена и трябва да се разглежда по-спокойно.

„Все пак става дума за логистична операция“, добави той.

Социологът Милен Любенов обаче изрази противоположна позиция.

„Вчера Радев падна жертва на собствената си демагогия, защото можем да квалифицираме това, което стана в Народното събрание, по всякакъв начин, но не и като последователност“, коментира той.

По думите му Радев досега е изтъквал аргументи, свързани с войната в Украйна, заявявайки, че България е въвлечена в конфликта чрез предоставянето на въоръжение. Сега обаче страната ни предоставя военна база и логистична подкрепа, свързана с военни удари срещу Иран.

„Тук има много сериозно несъответствие. Дотам стигна демагогията на Радев, че партията записа в своя устав, че съхраняването на мира и недопускането на въвличането на България във въоръжени конфликти е основна нейна цел. Тази точка беше насочена конкретно към войната в Украйна. Сега Радев трябва да отговори на въпроса – с вчерашното решение въвлича ли България във въоръжен конфликт и как това кореспондира с целите и намеренията на партията, заявени предварително“, категоричен беше Любенов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На кой му пука?

    17 10 Отговор
    Радев вече нищо и никой не може да го защити...

    11:09 23.07.2026

  • 2 Старата Кримка !

    3 0 Отговор
    Търси Вход !

    11:11 23.07.2026

  • 3 Мишки

    11 2 Отговор
    България вече 37 години се управлява от мишоци.

    11:12 23.07.2026

  • 4 провинциалист

    10 4 Отговор
    В петък – 17 юли, САЩ са изпратили нота с искане за разполагане на до осем самолета-цистерни на летище „Безмер“ за подкрепа на операциите на САЩ в региона на Близкия изток. Позовават се на споразумение, подписано през 2006 г. А споразумението е ратифицирано със закон. Нищо от това не се коментира от критиците.

    11:12 23.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    7 5 Отговор
    Край с инвестициите в България.

    11:14 23.07.2026

  • 6 КзББ и ДП

    9 5 Отговор
    Стига вийте.Там има база на САЩ, те си пазят самолетите и базата и си плащат.Когато лапат премии от бюджета ,местните,заради базата е ок,а като докарат цистерни ,не е ок.

    11:16 23.07.2026

  • 7 🦁ЩЩД🦁

    5 4 Отговор
    А аз виждам традиционното за българската политическа секта Слагачество.Друго не виждам.Но е малко по-умерено от това на ПП-тата и Гербовете.Тяхното бяха действия,които се извършват ...с езика.

    11:17 23.07.2026

  • 8 Някой

    8 6 Отговор
    Това е престъпление предателство по НК, раздел 2 предателство и шпионство, чл 98, ал 1 - насърчаване към военни действия срещу републиката. Тук няма спорове. То е просто престъпление!

    11:19 23.07.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 5 Отговор
    в тая страна повечето са русофили , и понеже толкова им е акъла , всеки който се прави на русофил-гласуват за него и печели избори

    Коментиран от #15

    11:19 23.07.2026

  • 10 Разкрития

    2 2 Отговор
    Цацаров купил вила в петзвездния голф клуб на “Кънчовците” в Балчик
    Бившият главен прокурор и бивш шеф на Антикорупционната комисия Сотир Цацаров е декларирал за 2025 г. новозакупени имоти за над 453 хиляди лева. Последната му придобивка на 05.12.2025 г. е вила в Балчик с площ 141 кв.м. в петзвездния голф курорт “Блексирама”. Цацаров плаща 234,700 лв. (120 хил. евро или 851 евро/кв.м.) за вилата, в едно с правото на ползване на прилежащите терени, в които има басейни, ресторанти, спа, тенис корт и собствен плаж. Част от сумата е платена с кредит срещу ипотека за 96 хил. евро. Продавач е фирмата “Блексирама Голф Ризорт’ на социолозите Андрей Райчев и Кънчо Стойчев. Акционер в дружеството преди преобразуването му е бил кадровия офицер на ДС и сив кардинал на bTV Красимир Гергов. Част от комплекса, в който е вилата на Цацаров, е върху земи получени чрез скандалните горски заменки.

    Андрей Райчев е открит привърженик на бившия президент Румен Радев и често изразява позиции, критикуващи твърдия западен подход срещу войната на Русия срещу Украйна. Дъщеря му – Ружа Райчева също е фен на Русия. Сотир Цацаров пък, е смятан за проводник на руски интереси в България и докато беше главен прокурор заедно с Борисов посрещнаха генералния прокурор на Русия Юрий Чайка. Цацаров е спряган от някои анализатори и за архитект на проекта за съдебната власт на “Прогресивна България” на Радев.

    11:21 23.07.2026

  • 11 Сила

    10 7 Отговор
    България е член на НАТО с всички произхождащи от това позитиви или негативи !!!
    Това е , стига снишаване и увъртане ...аман от помиярски изпълнения !!!

    Коментиран от #13

    11:21 23.07.2026

  • 12 България е НАТО.

    8 3 Отговор
    Дори не трябва да ни питат за Безмер.

    11:26 23.07.2026

  • 13 А Турция и Испания

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Сила":

    Те да не би да не са членове на НАТО? Пак сме по големи християни и от папата май:)

    11:26 23.07.2026

  • 14 Зрител

    6 1 Отговор
    Този Райчев има изключително неприятния маниер да менторства наедро за държавата сякаш е депутат, а не собственик на голф игрище.

    11:27 23.07.2026

  • 15 Мурка

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    СИГУРНО СИ НА ПРАВ ПЪТ НО ТОВА Е ЧЕ ВИДЯХА СДС ВИДЯХА ЦАРО И ПРИВАТИЗАТОРА С ЛИЛАВИТЕ ДЖУКИ ------КАЖИ КАК ДА ГИ СЪДИШ

    Коментиран от #16

    11:27 23.07.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мурка":

    тогава спомена за комунизма и братушките беше пресен ,затва така гласуваха

    Коментиран от #17

    11:30 23.07.2026

  • 17 🦁ЩЩД🦁

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Котараков,нема да се плашиш ! Важно е да лижем !

    11:33 23.07.2026

  • 18 Генерал коко

    3 2 Отговор
    Тук всички умни главици говорят за иранските ракети а за няколко Шахеда да достигнат Безмер не е проблем. Молете се техния Вожд да има роднини в България и да не знае къде се намира...

    11:38 23.07.2026

  • 19 Абе Райчев, какъв Лукойл

    2 0 Отговор
    Какви 5 лева(евро). Те казаха, че няма да зареждат самолетите с наше гориво. Тука им вярвам. Американците ще си докарват гориво проверено и сигурно от другаде. От сигурни доставчици. Късото разстояние не е гаранция за сигурност какво е сипано в цистерната. Не са толкова глупави, че да зареждат от Лукойл.
    Мисли малко, ако можеш!!

    11:39 23.07.2026

  • 20 Да кажа

    4 3 Отговор
    Райчев,хич не ни обаснявай твоите тъпни.Фатмака е с раздвоение на личността,или казано по нашенски,фурнаджийска лопата.

    11:43 23.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 България

    2 3 Отговор
    трябва да поиска САЩ и НАТО да засикят въздушната защита на страната.
    Както направиха Прибалтика, Полша и Румъния.
    България е на източния фланг на НАТО, също като тези държави. Има пълно право да иска такава защита.
    Възможно е това да се следващият ход на Радев- първо приемаме самолетите, после искаме няколко батареи ПВО.

    Около нас са две войни, които скоро няма да свършат. Страната трябва да е защитена. Радев много добре знае това! Никакви визи не ни трябват , трябват ни Пейтриъти и Ириси.

    11:47 23.07.2026

  • 23 Гост

    2 3 Отговор
    Ние пряко не участваме във войната, но предоставяме база на участника. Същото като през декември 1943 г. когато германски командоси излитат от София за да унищожат Рузвелт, Сталин и Чърчил по време на Техеранската конференция. Същото както и през 1943 г. не водим военни действия срещу Гърция и Югославия, но Хитлер ги напада от територията на България и после вкарваме окупационни войски! Радев ще "ТАНЦУВА САМО ЕДНО ЛЯТО"!

    Коментиран от #25

    11:55 23.07.2026

  • 24 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    3 1 Отговор
    Всяка закрила от НАТО си има цена.

    11:56 23.07.2026

  • 25 България е НАТО.

    0 3 Отговор

    До коментар #23 от "Гост":

    Съюзници сме със САЩ.
    Иначе ползваме най голямата придобивка....мир и сигурност.

    11:58 23.07.2026

  • 26 Дърт

    3 0 Отговор
    фъфлек

    12:03 23.07.2026

  • 27 По бтв и нова тотална цензура има

    0 0 Отговор
    наложена......
    Нищо не се съобщава за Иран
    Все едно войната е свършила и сме 2031година

    12:21 23.07.2026

  • 28 Изглежда за още една глава ще бъде обяве

    0 0 Отговор
    Награда освен на ТРЪМП И НАТАНЯХО
    Кжлко ли ще я оценят

    12:28 23.07.2026

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