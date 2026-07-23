Самолетите на „Безмер“ разпалиха нов политически спор: Райчев защити Радев, Милен Любенов видя демагогия

Разполагането на американски бойни самолети в авиобаза „Безмер“ предизвика остър политически спор и противоположни оценки за ролята на България в конфликта в Близкия изток. Докато едни виждат в решението доказателство, че страната не се отклонява от евроатлантическия си курс, други го определят като противоречие с досегашните позиции на президента Румен Радев.
Главното обвинение към това правителство, откакто управлява, беше: „Този ще ни заведе в Русия“. Това беше в основата на вълната срещу Радев. Сега обаче се оказа, че той няма такова намерение. Това заяви в ефира на Нова телевизия социологът Андрей Райчев, цитиран от novini.bg.
„Какво по-голямо доказателство, че той няма да ни заведе в Русия, от това, че България разреши американски бойни самолети да бъдат разположени в "Безмер?“, попита той.
Според Райчев позицията на Радев по отношение на самолетите в "Безмер" не е двулична, въпреки критиките му към предишното разполагане на самолети на летище София. По думите му държавният глава е оставил парламентът да вземе решението, за да бъде ясно, че това е решение на България.
Социологът разкритикува остро поведението на опозицията.
„Преди това обвиниха премиера, че е отказал коалицията на желаещите, че бил путинист. Е какъв е този путинист, който вкарва в "Безмер" американски бойни самолети и американски военни?“, попита Райчев.
Според него решението България да не се включва в „Коалицията на желаещите“ е правилно, защото „тя е анти-НАТО и анти-Европейския съюз“.
„Имаме тежък фалит на антирадевските настроения и опозицията трябва сериозно да помисли какво да прави оттук нататък“, коментира Андрей Райчев.
Политологът Стойчо Стойчев също смята, че споразумението със Съединените щати не означава въвличане на България във война.
„Тези самолети няма къде другаде да бъдат. В Турция няма как да стане поради нежеланието на турската страна, което е много по-аргументирано от нашето. Въвличане във война би имало, ако мястото се използваше за самите бомбардировачи и изтребители, които ще използват това гориво. Ако някой трябва да бъде мишена на евентуално иранско нападение, това би трябвало да са държавите, в които се намират бойните самолети, извършващи бомбардировките, а не самолетите цистерни, които ги зареждат“, коментира Стойчев.
Той обърна внимание, че керосинът, с който се зареждат самолетите, идва от „Лукойл Нефтохим Бургас“, който по думите му продължава да е руска собственост.
„Русия въвлечена ли е във войната срещу Иран и станала ли е легитимна цел за иранско нападение, при положение че керосинът, който се налива в американските бомбардировачи, е руски?“, реторично попита Стойчев.
Според него ситуацията е силно преувеличена и трябва да се разглежда по-спокойно.
„Все пак става дума за логистична операция“, добави той.
Социологът Милен Любенов обаче изрази противоположна позиция.
„Вчера Радев падна жертва на собствената си демагогия, защото можем да квалифицираме това, което стана в Народното събрание, по всякакъв начин, но не и като последователност“, коментира той.
По думите му Радев досега е изтъквал аргументи, свързани с войната в Украйна, заявявайки, че България е въвлечена в конфликта чрез предоставянето на въоръжение. Сега обаче страната ни предоставя военна база и логистична подкрепа, свързана с военни удари срещу Иран.
„Тук има много сериозно несъответствие. Дотам стигна демагогията на Радев, че партията записа в своя устав, че съхраняването на мира и недопускането на въвличането на България във въоръжени конфликти е основна нейна цел. Тази точка беше насочена конкретно към войната в Украйна. Сега Радев трябва да отговори на въпроса – с вчерашното решение въвлича ли България във въоръжен конфликт и как това кореспондира с целите и намеренията на партията, заявени предварително“, категоричен беше Любенов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На кой му пука?
11:09 23.07.2026
2 Старата Кримка !
11:11 23.07.2026
3 Мишки
11:12 23.07.2026
4 провинциалист
11:12 23.07.2026
5 Последния Софиянец
11:14 23.07.2026
6 КзББ и ДП
11:16 23.07.2026
7 🦁ЩЩД🦁
11:17 23.07.2026
8 Някой
11:19 23.07.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #15
11:19 23.07.2026
10 Разкрития
Бившият главен прокурор и бивш шеф на Антикорупционната комисия Сотир Цацаров е декларирал за 2025 г. новозакупени имоти за над 453 хиляди лева. Последната му придобивка на 05.12.2025 г. е вила в Балчик с площ 141 кв.м. в петзвездния голф курорт “Блексирама”. Цацаров плаща 234,700 лв. (120 хил. евро или 851 евро/кв.м.) за вилата, в едно с правото на ползване на прилежащите терени, в които има басейни, ресторанти, спа, тенис корт и собствен плаж. Част от сумата е платена с кредит срещу ипотека за 96 хил. евро. Продавач е фирмата “Блексирама Голф Ризорт’ на социолозите Андрей Райчев и Кънчо Стойчев. Акционер в дружеството преди преобразуването му е бил кадровия офицер на ДС и сив кардинал на bTV Красимир Гергов. Част от комплекса, в който е вилата на Цацаров, е върху земи получени чрез скандалните горски заменки.
Андрей Райчев е открит привърженик на бившия президент Румен Радев и често изразява позиции, критикуващи твърдия западен подход срещу войната на Русия срещу Украйна. Дъщеря му – Ружа Райчева също е фен на Русия. Сотир Цацаров пък, е смятан за проводник на руски интереси в България и докато беше главен прокурор заедно с Борисов посрещнаха генералния прокурор на Русия Юрий Чайка. Цацаров е спряган от някои анализатори и за архитект на проекта за съдебната власт на “Прогресивна България” на Радев.
11:21 23.07.2026
11 Сила
Това е , стига снишаване и увъртане ...аман от помиярски изпълнения !!!
Коментиран от #13
11:21 23.07.2026
12 България е НАТО.
11:26 23.07.2026
13 А Турция и Испания
До коментар #11 от "Сила":Те да не би да не са членове на НАТО? Пак сме по големи християни и от папата май:)
11:26 23.07.2026
14 Зрител
11:27 23.07.2026
15 Мурка
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":СИГУРНО СИ НА ПРАВ ПЪТ НО ТОВА Е ЧЕ ВИДЯХА СДС ВИДЯХА ЦАРО И ПРИВАТИЗАТОРА С ЛИЛАВИТЕ ДЖУКИ ------КАЖИ КАК ДА ГИ СЪДИШ
Коментиран от #16
11:27 23.07.2026
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #15 от "Мурка":тогава спомена за комунизма и братушките беше пресен ,затва така гласуваха
Коментиран от #17
11:30 23.07.2026
17 🦁ЩЩД🦁
До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Котараков,нема да се плашиш ! Важно е да лижем !
11:33 23.07.2026
18 Генерал коко
11:38 23.07.2026
19 Абе Райчев, какъв Лукойл
Мисли малко, ако можеш!!
11:39 23.07.2026
20 Да кажа
11:43 23.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 България
Както направиха Прибалтика, Полша и Румъния.
България е на източния фланг на НАТО, също като тези държави. Има пълно право да иска такава защита.
Възможно е това да се следващият ход на Радев- първо приемаме самолетите, после искаме няколко батареи ПВО.
Около нас са две войни, които скоро няма да свършат. Страната трябва да е защитена. Радев много добре знае това! Никакви визи не ни трябват , трябват ни Пейтриъти и Ириси.
11:47 23.07.2026
23 Гост
Коментиран от #25
11:55 23.07.2026
24 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
11:56 23.07.2026
25 България е НАТО.
До коментар #23 от "Гост":Съюзници сме със САЩ.
Иначе ползваме най голямата придобивка....мир и сигурност.
11:58 23.07.2026
26 Дърт
12:03 23.07.2026
27 По бтв и нова тотална цензура има
Нищо не се съобщава за Иран
Все едно войната е свършила и сме 2031година
12:21 23.07.2026
28 Изглежда за още една глава ще бъде обяве
Кжлко ли ще я оценят
12:28 23.07.2026