Самолетите на „Безмер“ разпалиха нов политически спор: Райчев защити Радев, Милен Любенов видя демагогия

Разполагането на американски бойни самолети в авиобаза „Безмер“ предизвика остър политически спор и противоположни оценки за ролята на България в конфликта в Близкия изток. Докато едни виждат в решението доказателство, че страната не се отклонява от евроатлантическия си курс, други го определят като противоречие с досегашните позиции на президента Румен Радев.

Главното обвинение към това правителство, откакто управлява, беше: „Този ще ни заведе в Русия“. Това беше в основата на вълната срещу Радев. Сега обаче се оказа, че той няма такова намерение. Това заяви в ефира на Нова телевизия социологът Андрей Райчев, цитиран от novini.bg.

„Какво по-голямо доказателство, че той няма да ни заведе в Русия, от това, че България разреши американски бойни самолети да бъдат разположени в "Безмер?“, попита той.

Според Райчев позицията на Радев по отношение на самолетите в "Безмер" не е двулична, въпреки критиките му към предишното разполагане на самолети на летище София. По думите му държавният глава е оставил парламентът да вземе решението, за да бъде ясно, че това е решение на България.

Социологът разкритикува остро поведението на опозицията.

„Преди това обвиниха премиера, че е отказал коалицията на желаещите, че бил путинист. Е какъв е този путинист, който вкарва в "Безмер" американски бойни самолети и американски военни?“, попита Райчев.

Според него решението България да не се включва в „Коалицията на желаещите“ е правилно, защото „тя е анти-НАТО и анти-Европейския съюз“.

„Имаме тежък фалит на антирадевските настроения и опозицията трябва сериозно да помисли какво да прави оттук нататък“, коментира Андрей Райчев.

Политологът Стойчо Стойчев също смята, че споразумението със Съединените щати не означава въвличане на България във война.

„Тези самолети няма къде другаде да бъдат. В Турция няма как да стане поради нежеланието на турската страна, което е много по-аргументирано от нашето. Въвличане във война би имало, ако мястото се използваше за самите бомбардировачи и изтребители, които ще използват това гориво. Ако някой трябва да бъде мишена на евентуално иранско нападение, това би трябвало да са държавите, в които се намират бойните самолети, извършващи бомбардировките, а не самолетите цистерни, които ги зареждат“, коментира Стойчев.

Той обърна внимание, че керосинът, с който се зареждат самолетите, идва от „Лукойл Нефтохим Бургас“, който по думите му продължава да е руска собственост.

„Русия въвлечена ли е във войната срещу Иран и станала ли е легитимна цел за иранско нападение, при положение че керосинът, който се налива в американските бомбардировачи, е руски?“, реторично попита Стойчев.

Според него ситуацията е силно преувеличена и трябва да се разглежда по-спокойно.

„Все пак става дума за логистична операция“, добави той.

Социологът Милен Любенов обаче изрази противоположна позиция.

„Вчера Радев падна жертва на собствената си демагогия, защото можем да квалифицираме това, което стана в Народното събрание, по всякакъв начин, но не и като последователност“, коментира той.

По думите му Радев досега е изтъквал аргументи, свързани с войната в Украйна, заявявайки, че България е въвлечена в конфликта чрез предоставянето на въоръжение. Сега обаче страната ни предоставя военна база и логистична подкрепа, свързана с военни удари срещу Иран.

„Тук има много сериозно несъответствие. Дотам стигна демагогията на Радев, че партията записа в своя устав, че съхраняването на мира и недопускането на въвличането на България във въоръжени конфликти е основна нейна цел. Тази точка беше насочена конкретно към войната в Украйна. Сега Радев трябва да отговори на въпроса – с вчерашното решение въвлича ли България във въоръжен конфликт и как това кореспондира с целите и намеренията на партията, заявени предварително“, категоричен беше Любенов.