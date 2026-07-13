Голяма част от София без топла вода от 3 до 10 август

Топлоподаването към всички абонати на ТЕЦ „София“ ще бъде спряно за планов годишен ремонт в периода от 3 август до 10 август 2026 г. включително, съобщиха от Топлофикация София.
Ремонтните дейности са част от програмата за профилактика на основните съоръжения, както и за поддържане и повишаване сигурността и ефективността на топлоснабдяването.
Спирането на топлоподаването ще засегне следните райони в София:
► района между бул. „История славянобългарска“, ул. „Заводска“, ул. „Индустриална“, ул. „Владайска Река“, бул. „Данаил Николаев“, ул. „проф. Милко Бичев“, ул. „Мърфи“, бул. „Мадрид“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, ул. „Фритьоф Нансен“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Прага“, ул. „Пенчо Славейков“, бул. „Ген. Тотлебен“, ул. „Йоаким Кърчовски“, ул. „Камен Андреев“, ул. „Охридско езеро“ ул. „Гюешево“ бул. „инж. Иван Иванов“, ул. „д–р Калинков“, бул. „Константин Величков“, бул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Татарли“, ул. „Индже Войвода“, бул. „Тодор Александров“, ул. „Зографски Манастир“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Хайдут Сидер“, ул. „Крум Хр. Стоянов“, ул. „Йосиф Щросмайер“, ул. „Скопие“, ул. „Рожен“ , ул. „Александър Михов“, бул. „Илиянци“, Надлез Надежда;
► ж.к. „Надежда“ 1-ва, 2-ра и част от 4-та част - от бл. 401 до бл. 422 включително;
► ж.к. „Толстой“;
► ж.к. „Свобода“ - бл. 41 и бл. 42;
► ж.к. „Илиянци“;
► ж.к. „Света Троица“;
► ж.к. „Фондови жилища“;
► НПЗ „Военна рампа“;
► ж.к. „Илинден“ от бл. 1 до бл. 4;
► ж.к. „Зона Б–5“;
► ж.к. „Зона Б–5–3“;
► ж.к. „Зона Б–18“;
► ж.к. „Зона Б–19“;
► ж.к. „Банишора“;
► района в ж.к. „Лозенец“ в карето между бул. „Евлоги Георгиев“, ул. „Крум Попов“, ул. „Цанко Церковски“, ул. „Капитан Андреев“, бул. „Черни връх“, ул. „Лале“, ул. „Теодоси Търновски“, ул. „Кръстьо Сарафов“, ул. „Милин камък“, ул. „Миджур“, бул. „Христо Смирненски“, ул. „Архитект Йордан Миланов“, ул. „Борова гора“, ул. „Кирил Видински“ и бул. „Драган Цанков“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Муткурова , Пазарджик
Коментиран от #17, #21
20:43 13.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Цвете
Коментиран от #5
20:45 13.07.2026
4 Чудесно, нека да видят
Коментиран от #7, #12, #18
20:47 13.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ъхъ
20:49 13.07.2026
7 Гробар
До коментар #4 от "Чудесно, нека да видят":Живеете без екстри, защото се кланяте на местните феодали вместо да ги изколите като кучета.
20:49 13.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Емили с Тротинетката
До коментар #2 от "Mими Кучева🐕🦺":Това на снимката съм аз .Не лъжи!
20:51 13.07.2026
11 Хахаха
20:52 13.07.2026
12 Алооо
До коментар #4 от "Чудесно, нека да видят":Нали мнозинството софиянци са все от провинцията, какви ги разправяш ?
20:52 13.07.2026
13 Сега
20:53 13.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Разбира се
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Селяните са се изнесли на море и само цапат хахаха!
20:54 13.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Анонимен
До коментар #4 от "Чудесно, нека да видят":В селата сте си сложили бойлер.
20:58 13.07.2026
19 държавата се разпада
21:00 13.07.2026
20 Гост
21:11 13.07.2026
21 Смърфиета
До коментар #1 от "Муткурова , Пазарджик":Чфут, вие и без това не се къпете и не поддържате хигиена....
21:17 13.07.2026