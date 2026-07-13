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Голяма част от София без топла вода от 3 до 10 август

Голяма част от София без топла вода от 3 до 10 август

13 Юли, 2026 20:39 748 21

  • топла вода-
  • ремонти-
  • режим

Ремонтните дейности са част от програмата за профилактика на основните съоръжения, както и за поддържане и повишаване сигурността и ефективността на топлоснабдяването

Голяма част от София без топла вода от 3 до 10 август - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Топлоподаването към всички абонати на ТЕЦ „София“ ще бъде спряно за планов годишен ремонт в периода от 3 август до 10 август 2026 г. включително, съобщиха от Топлофикация София.

Ремонтните дейности са част от програмата за профилактика на основните съоръжения, както и за поддържане и повишаване сигурността и ефективността на топлоснабдяването.

Спирането на топлоподаването ще засегне следните райони в София:

► района между бул. „История славянобългарска“, ул. „Заводска“, ул. „Индустриална“, ул. „Владайска Река“, бул. „Данаил Николаев“, ул. „проф. Милко Бичев“, ул. „Мърфи“, бул. „Мадрид“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, ул. „Фритьоф Нансен“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Прага“, ул. „Пенчо Славейков“, бул. „Ген. Тотлебен“, ул. „Йоаким Кърчовски“, ул. „Камен Андреев“, ул. „Охридско езеро“ ул. „Гюешево“ бул. „инж. Иван Иванов“, ул. „д–р Калинков“, бул. „Константин Величков“, бул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Татарли“, ул. „Индже Войвода“, бул. „Тодор Александров“, ул. „Зографски Манастир“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Хайдут Сидер“, ул. „Крум Хр. Стоянов“, ул. „Йосиф Щросмайер“, ул. „Скопие“, ул. „Рожен“ , ул. „Александър Михов“, бул. „Илиянци“, Надлез Надежда;

► ж.к. „Надежда“ 1-ва, 2-ра и част от 4-та част - от бл. 401 до бл. 422 включително;

► ж.к. „Толстой“;

► ж.к. „Свобода“ - бл. 41 и бл. 42;

► ж.к. „Илиянци“;

► ж.к. „Света Троица“;

► ж.к. „Фондови жилища“;

► НПЗ „Военна рампа“;

► ж.к. „Илинден“ от бл. 1 до бл. 4;

► ж.к. „Зона Б–5“;

► ж.к. „Зона Б–5–3“;

► ж.к. „Зона Б–18“;

► ж.к. „Зона Б–19“;

► ж.к. „Банишора“;

► района в ж.к. „Лозенец“ в карето между бул. „Евлоги Георгиев“, ул. „Крум Попов“, ул. „Цанко Церковски“, ул. „Капитан Андреев“, бул. „Черни връх“, ул. „Лале“, ул. „Теодоси Търновски“, ул. „Кръстьо Сарафов“, ул. „Милин камък“, ул. „Миджур“, бул. „Христо Смирненски“, ул. „Архитект Йордан Миланов“, ул. „Борова гора“, ул. „Кирил Видински“ и бул. „Драган Цанков“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Муткурова , Пазарджик

    5 5 Отговор
    Селяните без туй не са къпят , не им трябва топла вода..като им трябва да си ходят по селата помакия, северозападнал , делиорман ...

    Коментиран от #17, #21

    20:43 13.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Цвете

    5 3 Отговор
    КАКВО СА ТЕЗИ " ПРОФИЛАКТИ " ВЕЧЕ 50 ГОДИНИ.? В КОЯ ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА ИМА ПРОФИЛАКТИКА? КАРАМЕ СИ ПО РУСКАТА СПИРАЛА ОТ ВРЕМЕТО НА КОМУНИЗМА.И СЛЕД ТАЗИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА ОЩЕ НАГОРЕ, ЦЕНИТЕ ,НАЛИ? ИГРИ И ИНТРИГИ ОВЪРТОЛИХТЕ СЕ В СХЕМИТЕ И НЯМА ГРАНИЦИ ЗА СПИРАНЕ.

    Коментиран от #5

    20:45 13.07.2026

  • 4 Чудесно, нека да видят

    10 1 Отговор
    Как в провинцията хората живеят без такива екстри

    Коментиран от #7, #12, #18

    20:47 13.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ъхъ

    7 0 Отговор
    Путин е нанесъл удари по ТЕЦ !🤥

    20:49 13.07.2026

  • 7 Гробар

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Чудесно, нека да видят":

    Живеете без екстри, защото се кланяте на местните феодали вместо да ги изколите като кучета.

    20:49 13.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Емили с Тротинетката

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Това на снимката съм аз .Не лъжи!

    20:51 13.07.2026

  • 11 Хахаха

    4 2 Отговор
    А когато в провинцията няма ток и вода.Нека видят какво е!В България се гледа само за София,другите не са хора!

    20:52 13.07.2026

  • 12 Алооо

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Чудесно, нека да видят":

    Нали мнозинството софиянци са все от провинцията, какви ги разправяш ?

    20:52 13.07.2026

  • 13 Сега

    5 1 Отговор
    Ще правят секс само най твърдите мадами! Няма има избор, със сиренце или без сиренце!

    20:53 13.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Разбира се

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Селяните са се изнесли на море и само цапат хахаха!

    20:54 13.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Чудесно, нека да видят":

    В селата сте си сложили бойлер.

    20:58 13.07.2026

  • 19 държавата се разпада

    1 0 Отговор
    олигархията цъфти

    21:00 13.07.2026

  • 20 Гост

    1 0 Отговор
    Профилактика в 2026г

    21:11 13.07.2026

  • 21 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Муткурова , Пазарджик":

    Чфут, вие и без това не се къпете и не поддържате хигиена....

    21:17 13.07.2026

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