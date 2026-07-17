Актуална пътна обстановка и трафик към 7:00 ч. днес: Засилен контрол и летен туристически поток

Летният трафик в България навлиза в своята най-гореща фаза. Към 7:00 часа тази сутрин ситуацията по републиканската пътна мрежа остава изключително динамична.
Националните служби отчитат натоварено денонощие, съпроводено с тежки пътни инциденти, засилен натиск по граничните пунктове и десетки огнища на пожари заради високите температури.
Черната статистика на КАТ и МВР в цифри
Пътна полиция съобщава за тежък брой произшествия по второкласната и третокласната пътна мрежа (особено в районите на Перник и Търговище). Ето равносметката за изминалите 24 часа:
- Тежки катастрофи: 23 регистрирани инцидента в страната.
- Загинали граждани: 2 души загубиха живота си.
- Ранени лица: 27 граждани са получили различни наранявания.
От КАТ отправят извънреден апел към шофьорите за шофиране без емоции, спазване на дистанция и строго недопускане на рискови маневри или преминаване през аварийните ленти.
Сводка на Пожарната: Пик на локалните огнища
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) отчита пик на пожарите в сухи треви, стърнища и горски масиви вследствие на засушаването.
- Локални инциденти: Само в Пловдивско пожарникарите са ликвидирали 125 пожара за броени дни.
- Глоби за нарушения: В сила е националната кампания „Безотговорността е най-опасната искра“. Санкциите за палене на стърнища достигат до 1000 евро за физически лица и до 2500 евро за фирми.
Извънредни мерки на АПИ: Ограничения за камиони над 12 тона
Заради очаквания огромен поток от пътуващи през уикенда, Агенция „Пътна инфраструктура“ въвежда временна организация:
- Петък (17 юли): От 16:00 ч. до 23:00 ч. се спира движението на камиони над 12 тона в двете посоки по АМ „Тракия“ и в посока ГКПП „Кулата“ по АМ „Струма“.
- Неделя (19 юли): Забраната ще важи от 15:30 ч. до 22:00 ч. за АМ „Тракия“ (двете посоки) и АМ „Струма“ (посока София).
- Алтернативни маршрути: Шофьорите на тежкотоварни камиони към Бургас могат да ползват Подбалканския път I-6. Към ГКПП „Кулата“ трафикът се пренасочва по път II-19 Симитли - Гоце Делчев.
- Ремонтни дейности: На АМ „Хемус“ (между 47-и и 52-и км в Софийска област) движението се стеснява поетапно в изпреварващата лента от 8:00 до 17:00 ч. поради разчистване на растителност.
Трафик по границите и спрени фериботи
- ГКПП Русе - Гюргево (Дунав мост): Преминаването се осъществява нормално в двете платна след приключване на ремонтите.
- ГКПП Оряхово – Бекет: Фериботната връзка временно е преустановила работа поради критично ниското ниво на река Дунав. Шофьорите трябва да се насочат към съседните пунктове.
- Границата с Гърция: Движението е интензивно. През пунктовете „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат само леки коли и микробуси до 3,5 тона.
Условия за планински туризъм: ПСС съветва за предпазливост
Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст информира, че условията за туризъм в ниските масиви са добри. Във високите части на планините обаче времето остава променливо и облачно, със силен до умерен вятър по билата.
- Температури: В ранните часове стойностите варират между 4 и 15 градуса.
- Информационна сводка: През изминалото денонощие планинските спасители проведоха успешна акция в района на връх Кабул, където бе евакуирана жена със счупен крак. Съветът към туристите е да избират по-консервативни и познати маршрути.
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