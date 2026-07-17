Актуална пътна обстановка и трафик към 7:00 ч. днес: Засилен контрол и летен туристически поток

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Летният трафик в България навлиза в своята най-гореща фаза. Към 7:00 часа тази сутрин ситуацията по републиканската пътна мрежа остава изключително динамична.

Националните служби отчитат натоварено денонощие, съпроводено с тежки пътни инциденти, засилен натиск по граничните пунктове и десетки огнища на пожари заради високите температури.

Черната статистика на КАТ и МВР в цифри

Пътна полиция съобщава за тежък брой произшествия по второкласната и третокласната пътна мрежа (особено в районите на Перник и Търговище). Ето равносметката за изминалите 24 часа:

Тежки катастрофи: 23 регистрирани инцидента в страната.

23 регистрирани инцидента в страната. Загинали граждани: 2 души загубиха живота си.

2 души загубиха живота си. Ранени лица: 27 граждани са получили различни наранявания.

От КАТ отправят извънреден апел към шофьорите за шофиране без емоции, спазване на дистанция и строго недопускане на рискови маневри или преминаване през аварийните ленти.

Сводка на Пожарната: Пик на локалните огнища

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) отчита пик на пожарите в сухи треви, стърнища и горски масиви вследствие на засушаването.

Локални инциденти: Само в Пловдивско пожарникарите са ликвидирали 125 пожара за броени дни.

Само в Пловдивско пожарникарите са ликвидирали 125 пожара за броени дни. Глоби за нарушения: В сила е националната кампания „Безотговорността е най-опасната искра“. Санкциите за палене на стърнища достигат до 1000 евро за физически лица и до 2500 евро за фирми.

Извънредни мерки на АПИ: Ограничения за камиони над 12 тона

Заради очаквания огромен поток от пътуващи през уикенда, Агенция „Пътна инфраструктура“ въвежда временна организация:

Петък (17 юли): От 16:00 ч. до 23:00 ч. се спира движението на камиони над 12 тона в двете посоки по АМ „Тракия“ и в посока ГКПП „Кулата“ по АМ „Струма“.

От 16:00 ч. до 23:00 ч. се спира движението на камиони над 12 тона в двете посоки по АМ „Тракия“ и в посока ГКПП „Кулата“ по АМ „Струма“. Неделя (19 юли): Забраната ще важи от 15:30 ч. до 22:00 ч. за АМ „Тракия“ (двете посоки) и АМ „Струма“ (посока София).

Забраната ще важи от 15:30 ч. до 22:00 ч. за АМ „Тракия“ (двете посоки) и АМ „Струма“ (посока София). Алтернативни маршрути: Шофьорите на тежкотоварни камиони към Бургас могат да ползват Подбалканския път I-6. Към ГКПП „Кулата“ трафикът се пренасочва по път II-19 Симитли - Гоце Делчев.

Шофьорите на тежкотоварни камиони към Бургас могат да ползват Подбалканския път I-6. Към ГКПП „Кулата“ трафикът се пренасочва по път II-19 Симитли - Гоце Делчев. Ремонтни дейности: На АМ „Хемус“ (между 47-и и 52-и км в Софийска област) движението се стеснява поетапно в изпреварващата лента от 8:00 до 17:00 ч. поради разчистване на растителност.

Трафик по границите и спрени фериботи

ГКПП Русе - Гюргево (Дунав мост): Преминаването се осъществява нормално в двете платна след приключване на ремонтите.

Преминаването се осъществява нормално в двете платна след приключване на ремонтите. ГКПП Оряхово – Бекет: Фериботната връзка временно е преустановила работа поради критично ниското ниво на река Дунав. Шофьорите трябва да се насочат към съседните пунктове.

Фериботната връзка временно е преустановила работа поради критично ниското ниво на река Дунав. Шофьорите трябва да се насочат към съседните пунктове. Границата с Гърция: Движението е интензивно. През пунктовете „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат само леки коли и микробуси до 3,5 тона.

Условия за планински туризъм: ПСС съветва за предпазливост

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст информира, че условията за туризъм в ниските масиви са добри. Във високите части на планините обаче времето остава променливо и облачно, със силен до умерен вятър по билата.

Температури: В ранните часове стойностите варират между 4 и 15 градуса.

В ранните часове стойностите варират между 4 и 15 градуса. Информационна сводка: През изминалото денонощие планинските спасители проведоха успешна акция в района на връх Кабул, където бе евакуирана жена със счупен крак. Съветът към туристите е да избират по-консервативни и познати маршрути.