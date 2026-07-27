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СДВР: Техническа неизправност вероятно е причината за катастрофата с автобус в София СНИМКИ
  Тема: Войната на пътя

СДВР: Техническа неизправност вероятно е причината за катастрофата с автобус в София СНИМКИ

27 Юли, 2026 16:39 2 281 45

  • автобус-
  • софия-
  • катастрофа-
  • мантинела

При инцидента има петима пострадали, които са транспортирани до столични болници, съобщиха от Столична община

СДВР: Техническа неизправност вероятно е причината за катастрофата с автобус в София СНИМКИ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-вероятно става въпрос за техническа неизправност, съдейки по камерите за видеонаблюдение, но това ще докажат назначените технически експертизи. Това каза директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков на брифинг пред журналисти във връзка с катастрофата, станала днес на бул. „Цариградско шосе" в София, при която автобус на градския транспорт по линия 204 премина през мантинелата и навлезе в насрещното движение.

СДВР: Техническа неизправност вероятно е причината за катастрофата с автобус в София СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

При инцидента има петима пострадали, които са транспортирани до столични болници, съобщиха от Столична община.

Видимо има наранявания по гумите, но при разследването ще се уточни дали да в резултат на инцидента, каза още той.

По думите на водача на автобуса причината е техническа неизправност, каза още Пелтеков. Шофьорът е тестван за алкохол и наркотици. И двете проби са отрицателни.СДВР: Техническа неизправност вероятно е причината за катастрофата с автобус в София СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

На камерите за видеонаблюдение се вижда, че автобусът започва да поднася и да криволичи по пътното платно и целият автобус се завърта, след което навлиза в мантинелата и я къса, разказа още той.

Водачът на автобуса е 59-годишен с опит като шофьор в градския транспорт. Назад във времето той има три леки пътнотранспортни произшествия и 4 фиша за превишена скорост.

Автобусът е преминал технически преглед само преди седмица и според данните от прегледа автобусът бил в изрядно състояние.СДВР: Техническа неизправност вероятно е причината за катастрофата с автобус в София СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

В хода на досъдебното производство ще се изиска съответната документация, ще се назначат експертизи и ще се докаже дали техническият преглед е бил извършен коректно. "Документите може да покажат, че всички е изрядно, но когато експертизите на техническото средство покажат, че то не е изрядно, който е изготвил документа, че е изправен, ще си носи съответните последствия", заяви директорът на СДВР.

От Столичната община ще изискат от „Столичен автотранспорт“ пълна проверка на причините и обстоятелствата, довели до пътнотранспортното произшествие с автобус по линия 204. Общината поднася своите искрени извинения на пострадалите и на всички граждани, засегнати от инцидента, и се надяваме те да се възстановят.СДВР: Техническа неизправност вероятно е причината за катастрофата с автобус в София СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

По данни на „Столичен автотранспорт“ автобусът с инвентарен № 3310 е преминал годишен технически преглед на 21 юли 2026 г., а на 25 юни 2026 г. му е извършено техническо обслужване.

Предстои да бъдат прегледани записите от видеонаблюдението. Към момента те не могат да бъдат изтеглени от автобуса поради установен теч на гориво.

СДВР: Техническа неизправност вероятно е причината за катастрофата с автобус в София СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

По информация на „Столичен автотранспорт“ водачът е ползвал три последователни дни отпуск – от 22 до 24 юли 2026 г., последвани от два дни седмична почивка – 25 и 26 юли. На 27 юли той е застъпил първата си работна смяна.

Движението временно е пренасочено през кръговото кръстовище при „4-ти километър“.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да не е някой вносен шафьор

    16 10 Отговор
    от пакистан?

    Коментиран от #22

    16:42 27.07.2026

  • 2 Такси

    13 11 Отговор
    Другия път по бързо да кара
    Проблема е в скоростта не в автобуса ,всяка машина дефектира но при 80 км какво се случва

    16:43 27.07.2026

  • 3 Зевс

    26 3 Отговор
    Готов съм да се обзаложа, че прегледите на автобусите от ГТ са чисто фиктивни.

    Коментиран от #13

    16:44 27.07.2026

  • 4 Мантинелите тиквени!

    28 4 Отговор
    Бе беееее спукал гума с 100 км в час. И на шайката крадлива мантинелите вафлени. Геп крали че крали. Колко трябва да загинат е да вкарате в затвора мафиотите крадливи от Гроб?

    16:46 27.07.2026

  • 5 Мантинелите тиквени!

    17 3 Отговор
    АБе спукал гума с 100 км в час. И на шайката крадлива мантинелите вафлени. Геп крали че крали. Колко трябва да загинат че да вкарате в затвора мафиотите крадливи от Гроб? Когато шайката краде от асфалт и мантинели, така става.

    16:49 27.07.2026

  • 6 бою мантинелата

    18 3 Отговор
    аз днес кат не утрепя 4-5 човека за кво да живея

    16:53 27.07.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    24 4 Отговор
    Дали 1 см по-тясна магистрала, дали половин сантиметър по-тънък асфалт, дали една десета от дебелината на мантинелата - си милионер - и то във стотици, без да ставаш от шезлонга на Карибите.
    Жалкото е, че не всеки може да си купи билет за до там. Богопомазаните са от комунист на горе. Не забравяйте - зайчара СЪЩО Е КОМУНИСТ, "другари". От вашите е. Няма разлика с "Батко и братко" !!!

    16:58 27.07.2026

  • 8 азз

    13 6 Отговор
    Редовното - спирачките отказали или станало му лошо.....няма виновен шАфьор от грАДския транпорт....миналата година човек уби и пак това оправдание...Иначе заплатите на макс....

    Коментиран от #27

    16:59 27.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тити

    13 0 Отговор
    Като всички прегледи и еко група са една пунта Мара у нас.

    Коментиран от #15

    17:05 27.07.2026

  • 13 Колелото е кръгло

    25 1 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Много ясно, че са фиктивни. Такива ретро автобуси сигурно ще са златни за поддръжка, ако ще отговарят на всички критерии. Прегледите са проформа, мантинелите са картонени, че са трябвали отчисления за племето на палачите, правилникът за движение е проформа в София, кметът е проформа, изобщо един малък Лагос в столица на страна от клуба на богатите :)

    17:06 27.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 важното да поскъпне годишния преглед

    13 1 Отговор

    До коментар #12 от "Тити":

    важното е че годишните прегледи не са годишни а са на 6 месеца, сега ще ги направят на 3 месеца после всеки месец на преглед

    17:10 27.07.2026

  • 16 дядо дръмпир

    7 1 Отговор
    това е чиста проба неосъществен атентат!ако сте се возили по този маршрут,нанадолнището се взима с ....натиснат педал на газта от рейсовете на градският транспорт!рейса е бил в изправност!Елементарно е да се установи и да не се вкарвате в други"Стрийми"..ако бев неизправност нямаше да бъде на колелата си ,а щеше да се е капичнал...ако разбирате за какво говоря...Но вие сте учили математика ,а дядо дръмпир е самоучил се....

    17:12 27.07.2026

  • 17 Войната по пътищата

    15 2 Отговор
    Войната по пътищата се ожесточава и няма признаци за промяна. Нихилизма е навсякъде.
    Остаряли автобуси и камиони хвърчат по пътищата. Липса на адекватни, пътища, знаци, контрол и санкции. Малък процент от нехайни, арогантни, недициплинирани и невежи шофьори тероризират всички останали. Медиите чинно регистрират жертвите без да повдигат въпроса за как да се предотвратят бъдещи инциденти. Действащ Наказателен кодекс от 1968 година. Обществото и държавата има остра нужда от реформи във всички области: Законодателство, Образование, Сигурност и правораздаване, Здравеопазване, Финанси, Институции, Медии...

    17:16 27.07.2026

  • 18 Баба Кина

    23 0 Отговор
    Тия автобуси бяха купени втора употреба по времето на първия демократичо избран кмет на София другаря Янчулев. Това беше временен вариант за 10 години, а изкараха 30. София расте, старее и запада.

    17:21 27.07.2026

  • 19 Гост

    17 0 Отговор
    Това май само в България и някои африкански държави може да се случи- на 21юли минал годишен технически преглед и на 27 юли без спирачки! Същото е и при леките автомобили. Пунктове за ГТП под път и над път, а спираш зад някой и не можеш да дишаш. Често се срещат и изцяло затъмнени стъкла. Кога ще контролирате пунктове за ГТП?

    17:28 27.07.2026

  • 20 Дядо ти

    9 6 Отговор
    59 години стаж.Бе тези докато умрат ли ги държат там тези водачи.Той ще е над 80 годишен.

    Коментиран от #23, #35

    17:28 27.07.2026

  • 21 Пореден случай...!

    11 1 Отговор
    На късане и чупене,като солети,на Бочкови мантинели...!

    17:29 27.07.2026

  • 22 НЕ БЕ...?!

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да не е някой вносен шафьор":

    Ония са... ,,инженери" и ,,доктори"...?!

    Коментиран от #33

    17:30 27.07.2026

  • 23 Този ,,стаж"...!

    1 5 Отговор

    До коментар #20 от "Дядо ти":

    Може да е ,,приравнен трудов стаж" - от втора категория труд,към трета...

    17:34 27.07.2026

  • 24 Ха ха

    16 1 Отговор
    На 59 години, ама кой да чете.

    Коментиран от #29

    17:35 27.07.2026

  • 25 НИЩО МУ НЯМА

    3 2 Отговор
    МИ ВОДАЧА Е БИЛ ФЕН НА ФИЛМИ
    БЕЗ ПОСЛЕДНА СПИРКА И СПИЙЙД👍

    17:38 27.07.2026

  • 26 РЕАЛИСТ

    12 0 Отговор
    Техническа неизправност вероятно е причината за катастрофата с автобус в София

    АВТОБУСИ -НА ИВКОНИ -- СОФИЯ .БУРГАС -НЯКОЙ ПРОВЕРЯВА ЛИ ГИ ТЕХНИЧЕСКИ --ДВА ПЪТИ МИ СЕ НАЛОЖИ ДА ПЪТУВАМ -КОЛКО МЕСТНИ СЕ ВОДЯТ ПО ДОКЩУМЕНТИ КОЛКО СЕСДАЛКИ СА ПОСТАВЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО -РАЗСТОЯНИЕТО МЕЖДУ ТЯХ ЩЕ ЗАТРУДНИ ДОРИ ДЕТЕ -ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ СА НА ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ -ЗАЩО ТРОПАТ И МИ РАЗБИХА И ДВЕТЕ ЗЪБНИ ПРОТЕЗИ -НЕ СЕ КАЧВАЙТЕ -СЕГА ЩЕ ИМАТ И ЖП ТРАНСПОРТ --ВЕРОЯТНО ЗАВОИТЕ ЩЕ ГИ ИЗПРАВЯТ ПРЕЗ НИВИТЕ -

    Коментиран от #38

    17:40 27.07.2026

  • 27 Милчо Лаков

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "азз":

    Иди ти бе, тарикат....Готови сте да изпържете шофьора,без да разбирате.

    17:42 27.07.2026

  • 28 Чичо

    5 9 Отговор
    Пълно е с идиоти в нашата татковина. Каква техническа неизправност ни моткат?! Тъп шофьор! Неподготвен, движещ се с висока скорост, самонадеян... Как ще скъсаш мантинелите в градски условия с автобус, движещ се с 50 км/час? Нарочно да искаш, няма да можеш. Егати материала! Прав е Бойко.

    Коментиран от #42, #44

    17:46 27.07.2026

  • 29 Донякъде е объркващо!

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ха ха":

    Щото автора,не е сложил една запетайка...

    Коментиран от #37

    17:48 27.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 РЕАЛИСТ

    9 0 Отговор
    ЗАЩО ПРИ ЗЛОПОЛУКА В ШАХТА ОТГОВОРНОСТ НОСИ ВИК И ОБЩИНАТА -ЗАЩО ППРИ ЗЛОПОЛУКА В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ОТГОВОРНОСТ НОСИ ОБЕКТА -ЗАЩО ПРИ ТОКОВ УДАР ОТ НА ОБЩЕСТВЕНО МЯСТО ОТГОВОРНОСТ НОСИ ЕНЕРГОТО .- ЗАЩО ПРИ НЕОБЕЗОПАСЕНИ ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ НИКОЙ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ -КОЙ ВЗЕМА МНОООГО ПАРИ ЗА ПОДРЪЖКА -И РЕМОНТ ---КЪДЕ СА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ --К8АТ ОЗНАЧАВА КОНТРОЛ НА АВТОМОБИЛНИЯТ ТРАНСПОРТ ----КОЛКО СИГНАЛА ИМА ПОДАДЕНИ ЗА ОПАСНИ УЧАСТЪЦИ ---
    КОНТРОЛ ОЗНАЧАВА ДА СИ ВИДНО МЯСТО -НЕ В ДРАКИТЕ НА СЯНКА -ГОСПОДА ПОЛИЦАИ ВИЕ ТРЯБВА ДА КОНТРОЛИРАТЕ ---ТАКА КАКТО РЕГУЛИРОВЧИК КОНТРОЛИРА НА ВИДНО МЯСТО НЕ СКРИТ ---ДРУГ Е ВЪПРОСЪТ ДАЛИ ЧЛЕНУВАТЕ В ЛОВНИ ДРУЖИНКИ ---ТАМ ТЕРЕНА Е В ГОРАТА ---НИЕ ВОДАЧИТЕ С ПРИСВЕТКВАНЕ СЕ КОНТРОЛИРАМЕ САМИ --ЕДНО ПРИСВЕТКВАНЕ ОЗНАЧАВА НЯКОЛКО КИЛОМЕТРА --БЕЗОПАСНО ШОФИРАНЕ --ЗА МЕН И ЗА ОСТАНАЛИТЕ -НЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ГЛОБА - А ЗА ЖИВОТ

    Коментиран от #41

    18:04 27.07.2026

  • 32 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    АГЕНЦИЯ ПЪТИЩА ОТГОВАРЯЩА ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТИЩАТА ПЛАЩА ЛИ ЗАСТРАХОВКА

    18:06 27.07.2026

  • 33 ама у филибето

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "НЕ БЕ...?!":

    сичкото шьофьор у транспорта е от пакистан и околните станове

    18:06 27.07.2026

  • 34 Наше момче

    5 3 Отговор
    Доскоро шофер на слон в Пенджаб сега тоя автобус му се струва ракета

    18:24 27.07.2026

  • 35 МЪКА

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Дядо ти":

    За някои е нормално да пишат без да мислят, но Рейгън става президент на 78 години.

    18:25 27.07.2026

  • 36 Петър

    6 0 Отговор
    Истината е,че подръжката на превозните средства на Соф. градски транспорт е фиктивна. Виждал съм детайли вързани с тел. Важното е да има кола по линията. Ако има и такъв шофьор като този,на който кракът е залепнал на педала на газта,това неизбежно се случва. А това,че само дни преди инцидента е минал технически преглед казва всичко.Колите не се подържат! Най-много една метла и на линия! До следващият инцидент.... Дано няма при тях летален изход...

    Коментиран от #43

    18:29 27.07.2026

  • 37 МЪКА

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Донякъде е объркващо!":

    Така е, но все пак: "е 59-годишен с опит като шофьор" е РАЗЛИЧНО от "с 59-годишен опит като шофьор"

    18:30 27.07.2026

  • 38 Така сте

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "РЕАЛИСТ":

    Комунистите като обсебихте де що можахте. И тоя, на въпросната фирма е наследствен комунист, "другарю" комунист. В една партия сте се клели, та затова се оплача на олигоф. Заркоф

    19:17 27.07.2026

  • 39 ФАНДЪШКА ВНЕСЕ 1000 АВТОБУСА

    5 0 Отговор
    КЪДЕ ИЗЧЕЗНАХА !? МАЙ ОТКРАДНА ПАРИТЕ ТАЯ ГАД !

    19:30 27.07.2026

  • 40 С Това Ли Се Обясняват ?

    1 0 Отговор
    Катастрофите !

    В Българската Държава ?

    19:51 27.07.2026

  • 41 Наказателен кодекс от 1968 година

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":

    Българският Наказателен кодекс е основният закон, който определя престъпленията и наказанията в страната.
    Той е обнародван в Държавен вестник, бр. 26 от 2 април 1968 г. и влиза в сила на 1 май 1968 г.
    Основните принципи на демокрацията са:
    - Върховенство на закона:
    - Участие на гражданите:
    - Човешки права и свободи:
    - Отчетност и прозрачност:

    22:12 27.07.2026

  • 42 Къде е държавата

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Чичо":

    Може да е виновен шофьора, може и да не е виновен, може да има и други виновни. Затова си има следствие, съд и прокуратура. Ще изчакаме журналистите да ни информират:
    - Има ли нарушения от страна на шофьора, от страна на извършилите технически преглед, контролни органи и ръководни лица.
    - Стар ли е автобуса или некачествен.
    - Какви мерки взима градски транспорт да избегне подобни случаи.
    Между другото доста инциденти с камиони имаше напоследък за които медиите не споменават нищо.

    22:41 27.07.2026

  • 43 Къде е държавата

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Петър":

    Фиктивната подръжка създава илюзия за сигурност.
    С тези аварилали камиони и автобуси по магистралите всички са изложени на риск. Болшинството от хората си вършат работата но проблема е с тези които игнорират правилата и излагат на риск всички останали.

    22:52 27.07.2026

  • 44 Абе чичо

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Чичо":

    Ти някога карал ли си нещо с прикачено ремарке и тежащо над 20 тона,което е на твоята възраст и навъртяло повече километри от обиколките на двамата ни космонавта около Земята + всичките на Боко тиквата с джипа в едно с тези от охраната му на НСО?

    22:52 27.07.2026

  • 45 Луд

    1 0 Отговор
    Слънчев автобус ,Това е ремарке със царски болт като на влекача на тир.Но не само има система при завои да завиват и задните колела на ремаркето,Там между тези два елемента е заровено черното куче което би убило и 100 човека ако е бил пълен може и повече.Автомонтьорите ще видят проблема.Хубавото че не е паднал от моста.

    00:01 28.07.2026

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