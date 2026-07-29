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Случаят "Баба Алино": Правосъдният министър поиска наказание за втори нотариус

Случаят "Баба Алино": Правосъдният министър поиска наказание за втори нотариус

29 Юли, 2026 11:50 1 171 13

  • баба алино-
  • министър на правосъдието-
  • наказание-
  • втори нотариус

Установени са множество нарушения по проверените нотариални дела/преписки, които не са инцидентни и са установени като практика в работата на кантората на нотариуса – липсващи справки в информационната система на Нотариалната камара, липсващи справки по отношение установяване самоличността

Случаят "Баба Алино": Правосъдният министър поиска наказание за втори нотариус - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министърът на правосъдието Николай Найденов получи резултатите от възложената от него проверка на Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт на дейността на втори нотариус – Жельо Костов с район на действие Районен съд – Варна за извършени сделки с нотариални актове и удостоверяване на правото на собственост върху недвижими имоти, придобити от физически и/или юридически лица, находящи се в местността „Баба Алино“. Това съобщават от правосъдното министерство.
В хода на проверката са проверени 25 броя нотариални дела за продажба на самостоятелни обекти в сграда, 24 броя нотариални дела за продажба на идеални части от поземлен имот „паркомясто“/учредяване на безсрочно право на ползване върху „паркомясто“, 2 броя нотариални дела за прехвърляне/продажба на недвижим имот срещу задължение за строителство и учредяване на суперфиция, 5 броя нотариални дела за продажба на поземлени имоти и 5 броя нотариални преписки по сключени договори за учредяване на сервитут.
Установени са множество нарушения по проверените нотариални дела/преписки, които не са инцидентни и са установени като практика в работата на кантората на нотариуса – липсващи справки в информационната система на Нотариалната камара, липсващи справки по отношение установяване самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред нотариуса лица, липсващи декларации на страните по сделките и други документи, които съгласно закона са задължителни при извършване на разпоредителни сделки.
Нарушения са открити при изповядването на сделки за „паркомясто“ и „дворно място“, тъй като статутът на поземлените имоти е „с трайно предназначение – горска територия“, за които важи забрана за свободна промяна на предназначението на имота и строителство.
В рамките на проверката е установено и че нотариусът е допуснал нарушение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), като е удостоверил подписите върху договори за учредяване на сервитути при положение, че се касае за едно и също лице, а законовите разпоредби допускат валидно учредяване на право на преминаване само през чужд имот (т.е. различни един от друг лица или фирми).
С оглед на тези данни, министър Николай Найденов е отправил предложение до председателя на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара за образуване на дисциплинарно производство срещу нотариус Жельо Костов.
Продължават проверките и на други нотариуси по казуса „Баба Алино“.
Информацията по проверките не предопределя изхода на дисциплинарното производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А Бабата

    14 0 Отговор
    няма да се руши след пушилката до небето , нали , министре ?

    11:52 29.07.2026

  • 2 Пич

    17 0 Отговор
    Е.....казАх ви !!! Ще сдавят като зли кучета някой дребосък, и ще чакат да забравим!!!

    11:53 29.07.2026

  • 3 Булдозер

    13 3 Отговор
    Събаряйте всички украински къщи в Баба Алино! Една да не остане!

    11:55 29.07.2026

  • 4 Мъже

    13 0 Отговор
    с женски личица, специален подбор мунев. Втори нотариус, трети нотариус - напънала се планината и родила мишка

    12:03 29.07.2026

  • 5 Kaлпазанин

    8 0 Отговор
    Накрая всичко ще излезе законно че и обезщетение ще плащаме

    12:12 29.07.2026

  • 6 Христов

    3 2 Отговор
    Това е прекрасна новина! Сега нотариусчето носи и професионална отговорност за забърканите лай..

    Коментиран от #7

    12:12 29.07.2026

  • 7 Дръжки носи

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Христов":

    Прибират си от всяка сделка комисионна материален интерес, процент от сделката. Отделно за изготвяне на документите. Не се наядоха тези нотариуси

    12:25 29.07.2026

  • 8 Съдията

    4 0 Отговор
    Само един нотариус ще обере пешкира?

    12:40 29.07.2026

  • 9 пак да ги изберете

    3 0 Отговор
    регресивна пасмина от метастази на дс-та и зкпч-та!

    12:41 29.07.2026

  • 10 ИВАН

    3 0 Отговор
    Затвор и конфискация до девето коляно, какви наказанийца ....

    12:51 29.07.2026

  • 11 Някой

    0 0 Отговор
    Много разбирачи тука, бе. От всичко разбират и компетентни коментари правят.

    12:51 29.07.2026

  • 12 Специалист

    3 0 Отговор
    Ще го накажат като го изключат от комсомола.Гарван на гарван и т.н.Прилагай американската система с натрупване на наказанията.За 100къщи нотариално заверени 100години затвор

    Коментиран от #13

    12:53 29.07.2026

  • 13 Едноок

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Специалист":

    Има наложена глоба 500 евро! Другия ще обжалва! А всички ние ще платим обещетения на собствениците!

    13:51 29.07.2026

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