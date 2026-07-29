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В район “Слатина” тестват нова светеща боя за маркировка, разработена от български предприемач СНИМКИ
  Тема: Войната на пътя

В район “Слатина” тестват нова светеща боя за маркировка, разработена от български предприемач СНИМКИ

29 Юли, 2026 15:19 475 7

  • слатина-
  • нова маркировка-
  • тест

Предприемачът е разработил иновацията за сферата, с която се занимава – детски играчки

В район “Слатина” тестват нова светеща боя за маркировка, разработена от български предприемач СНИМКИ - 1
Снимка: Район Слатина
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на район „Слатина“ Георги Илиев даде зелена светлина за тест на нова българска разработка.

В малък и зле осветен участък – в прохода между началото на ул. “Гео Милев” и ул. “Христо Максимов“, е поставена светеща в тъмното боя за маркировка, която акумулира светлина и я излъчва в продължение на няколко часа след залез слънце. В момента текат тестове и лабораторни анализи на поведението на „пробата“.

Тя е дело на жител на район “Слатина”, нежелаещ да попада под светлините на медийните прожектори, който се свърза с Георги Илиев. Предприемачът е разработил иновацията за сферата, с която се занимава – детски играчки.

В район “Слатина” тестват нова светеща боя за маркировка, разработена от български предприемач СНИМКИ
Снимка: Район Слатина

Кметът на район “Слатина” разказа за иновацията във фейсбук профила си. “Благодаря на разработчиците, които пожелаха анонимност и специално на В.! Следващата седмица ще проверя пак как се държи “пробата” и ще Ви пиша”, обясни в социалната мрежа Георги Илиев.

В район “Слатина” тестват нова светеща боя за маркировка, разработена от български предприемач СНИМКИ
Снимка: Район Слатина

Подчертаваме, че тестовете на боята не отменят ангажимента на Столична общината да осигури улично осветление и качествена маркировка по улиците в кварталите ни.

В район “Слатина” тестват нова светеща боя за маркировка, разработена от български предприемач СНИМКИ
Снимка: Район Слатина

При добри резултати от лабораторните анализи, тази боя би могла да се впише в държавна административна наредба, за което разработчикът е подал документи в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Светещата боя би могла да се използва за вътрешноквартална маркировка на велоалеи, пешеходни зони и туристически маршрути.

В район “Слатина” тестват нова светеща боя за маркировка, разработена от български предприемач СНИМКИ
Снимка: Район Слатина

Както добре знаем, район „Слатина“ е известен със своите умове, с които се гордеем. Включително и със зевзеците, които вече обясняват, че след приключването на тестовете, иновацията ще е полезна не само за възрастните хора, а и за съкварталци с богата банкетна култура, които лесно откриват пътя към дома нощем.


София / България
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  • 1 надарена кака

    1 0 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    15:22 29.07.2026

  • 2 Отровна

    2 0 Отговор
    ли е ?

    15:22 29.07.2026

  • 3 Дааааа

    2 0 Отговор
    Ко ще открадне парите

    15:24 29.07.2026

  • 4 бомбата

    0 0 Отговор
    Нова,светеща боя да намажат и пред ендека-то.

    15:30 29.07.2026

  • 5 дпс-гроб

    0 0 Отговор
    ако е читава боята пича ще ни "продаде" бизнеса

    15:30 29.07.2026

  • 6 лют пипер

    1 0 Отговор
    А пред НС ще има ли светещи бои,като изгасне токът?!

    15:31 29.07.2026

  • 7 Кое

    0 0 Отговор
    е новото и иновативното?? Такива 7ма отдавна

    15:47 29.07.2026

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