В район “Слатина” тестват нова светеща боя за маркировка, разработена от български предприемач СНИМКИ

Кметът на район „Слатина“ Георги Илиев даде зелена светлина за тест на нова българска разработка.
В малък и зле осветен участък – в прохода между началото на ул. “Гео Милев” и ул. “Христо Максимов“, е поставена светеща в тъмното боя за маркировка, която акумулира светлина и я излъчва в продължение на няколко часа след залез слънце. В момента текат тестове и лабораторни анализи на поведението на „пробата“.
Тя е дело на жител на район “Слатина”, нежелаещ да попада под светлините на медийните прожектори, който се свърза с Георги Илиев. Предприемачът е разработил иновацията за сферата, с която се занимава – детски играчки.
Кметът на район “Слатина” разказа за иновацията във фейсбук профила си. “Благодаря на разработчиците, които пожелаха анонимност и специално на В.! Следващата седмица ще проверя пак как се държи “пробата” и ще Ви пиша”, обясни в социалната мрежа Георги Илиев.
Подчертаваме, че тестовете на боята не отменят ангажимента на Столична общината да осигури улично осветление и качествена маркировка по улиците в кварталите ни.
При добри резултати от лабораторните анализи, тази боя би могла да се впише в държавна административна наредба, за което разработчикът е подал документи в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Светещата боя би могла да се използва за вътрешноквартална маркировка на велоалеи, пешеходни зони и туристически маршрути.
Както добре знаем, район „Слатина“ е известен със своите умове, с които се гордеем. Включително и със зевзеците, които вече обясняват, че след приключването на тестовете, иновацията ще е полезна не само за възрастните хора, а и за съкварталци с богата банкетна култура, които лесно откриват пътя към дома нощем.
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1 надарена кака
15:22 29.07.2026
2 Отровна
15:22 29.07.2026
3 Дааааа
15:24 29.07.2026
4 бомбата
15:30 29.07.2026
5 дпс-гроб
15:30 29.07.2026
6 лют пипер
15:31 29.07.2026
7 Кое
15:47 29.07.2026