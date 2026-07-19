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Атанас Пеканов за декларацията от Киев: Няма скандал

Атанас Пеканов за декларацията от Киев: Няма скандал

19 Юли, 2026 10:50 406 13

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  • българия-
  • политика

България помага на Украйна там, където може

Атанас Пеканов за декларацията от Киев: Няма скандал - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Няма скандал. Ясно е, че България помага на Украйна там, където може. При опоскан бюджет, при дефицит, който е огромен – няма финансова възможност тази година да помагаме. Военната помощ също се изчерпа, но големият въпрос е, че трябва повече да се мисли за мир и дипломация и това е позицията на българската държава. Така вицепремиерът Атанас Пеканов коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" декларацията от Киев тази седмица.

"Позиция, въпреки истерията, която чуваме по медиите, в крайна сметка 45% от хората, които са гласували за президента – премиера Радев, малко или много споделят тази позиция. Защото неговата позиция по тази тема, че трябва да сме балансирани, че трябва да помагаме и по-скоро да се търси успокояване на този конфликт, разбира се, че трябва да се спре агресията, бруталната война на Русия – да, но от друга страна подходът, който са приели европейските лидери от години не дава резултати. И президентът, а сега премиер, го казва от години. И очевидно мнозинството българи са се съгласили с това, за да му гласуват доверие – неговата позиция винаги е била такава", подчерта Пеканов.

По думите му, България има глас в Европейския съюз, но през годините не го е използвала и не го е защитавала:

"Виждаме през последните седмици, имаше много въпроси преди един месец – ужас, сега ще блокираме санкциите – не, ние казахме какво мислим, това беше отразено, другите държави ни чуха и тези санкции нямаше да обърнат войната. Едва ли санкционирането на патриарха щеше да доведе Путин до преосмисляне на това, което прави. В крайна сметка щеше само да нажежи още повече обстановката по религиозна линия. И в този смисъл нашето мнение се наложи. Няма нищо лошо дори да наложиш вето."

Според вицепремиера опасенията за поскъпването след приемането на еврото частично са се оправдали:

"Оказа се, че по-скептичният прочит беше по-правилен. Отчасти заради спекулантите. Видяхме какво се случва в туризма. Ресторантите направиха най-лошия възможен сценарий. Когато изравниш цените със Западна Европа, трудно можеш да очакваш същия поток туристи. Ако тараторът струва 9 евро, това няма да ни доведе до никъде."

Пеканов беше категоричен, че правителството няма намерение да преговаря за ново намаляване на ДДС за ресторантьорите:

"Няма да преговаряме за проценти на ДДС. Това не е наша политика. По-важни са административната реформа и по-добрата събираемост на приходите."

По отношение на европейските средства по Плана за възстановяване и устойчивост Пеканов предупреди, че остава много малко време за приключване на проектите:

"Остават 45 дни. Пълна мобилизация има във всички министерства. Крайният срок е европейски и не може да бъде удължен. Всичко, което е завършено до 31 август, ще бъде отчетено. Каквото не е – няма как да бъде финансирано."

Той отправи и директен апел към всички изпълнители:

"Моля за денонощна работа. Не причаквайте министрите, не ми звънете рано сутрин и късно вечер, не ми пишете SMS-и с главни букви и не се обаждайте на мои роднини. Не мога да удължа европейски срокове."


По думите му през последните седмици вече са завършени редица обекти, сред които нови училища, детски градини, медицинска техника, осмият медицински хеликоптер и новите влакове, но остават забавяния при индустриалните зони, санирането и други проекти.

Пеканов заяви, че реформата в енергетиката няма да доведе до незабавно спиране на въглищните мощности:

"В краткосрочен план няма да има затваряне на въглищните централи. Те трябва да бъдат запазени като студен резерв, но да функционират на пазарен принцип. Не може всяка година да трупат по около 100 милиона лева загуби, които плащат българските данъкоплатци."

Той уточни, че ако реформите не бъдат изпълнени, България рискува да загуби около 437 млн. евро по Плана за възстановяване.

Вицепремиерът призна, че сегашното състояние на публичните финанси е тежко, но според него за четири месеца не могат да бъдат направени всички необходими реформи:

"Този бюджет показва истинската картина в държавата. Следващият бюджет ще бъде различен – ще има административни реформи, оптимизации, закриване на агенции и мерки за изсветляване на икономиката. Няма как сегашната траектория да продължи."

Атанас Пеканов коментира и развитието на икономиката:

"Нашата цел трябва да бъде България да има повече шампиони – компании, които са конкурентни в световен мащаб. Имаме такива в космическия сектор, в изкуствения интелект, в отбранителната индустрия. Именно там трябва да търсим бъдещето си."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганъо Греъм

    2 9 Отговор
    Парите за Украйна са най-добре похарчените български левчета и евро.
    Даваме ги и руснаците умират.

    Коментиран от #4, #9

    10:51 19.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Това момченце ни носеше кафе на мен и Кирчо на протеста.Сега се мисли за голяма работа .Плаче да го положа зад врата

    10:51 19.07.2026

  • 3 Европеец

    7 1 Отговор
    Тоя нехранимайко ми е много противен и въобще не ме интересува какво е говорил...

    10:52 19.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганъо Греъм":

    България също умира с по 100 000 на година.

    10:52 19.07.2026

  • 5 Пич

    4 0 Отговор
    Няма да кажа нищо, защото се възмутих, от поредната с нищо непредизвикана забрана за коментари! Не че ми пречи, но в знак на протест няма да говоря аз!!! Нека да пада нивото с толерирането на паветниците!!!
    Докато реша!!!
    Благодаря на всички приятели!!!

    Коментиран от #13

    10:54 19.07.2026

  • 6 Има чудовищен скандал..

    5 1 Отговор
    Тия събирани от кол и въже не знаят на кой квят се намират! От мунчо до последния зам. Вънкашен министър, само отпадък и образование в лъжотене и циркаджийство. Такова падение никога не е било...

    10:55 19.07.2026

  • 7 Пеканката

    4 1 Отговор
    е типичен мъжествен индивид като Последния Софиянец от Петрохан.

    10:56 19.07.2026

  • 8 Фоти

    1 1 Отговор
    Ей,ало Не усещаш ли ,че Настъпваш Мотиката , а ?

    10:56 19.07.2026

  • 9 Хайде сега и ти да последваш

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганъо Греъм":

    сенатора с женското име Линдзи.

    10:58 19.07.2026

  • 10 Ако

    6 1 Отговор
    лъжите , манипулациите , ехидността при "отговор" на въпроси , касаещи цялото ни общество не са скандал , то кое , бе ?Червен търтей !

    10:58 19.07.2026

  • 11 Ъъъ

    0 0 Отговор
    "...няма финансова възможност тази година да помагаме..."

    Ама вие не разбирате ли, че трябва да помагаме? Ако трябва пари на заем ще вземем и ще ги дадем на Зеления да ги открадне, но трябва да помагаме!!! Няма значение, че детските в България са €26, пенсиите €300, а заплатите €600! Това няма никакви значение.... Важното е да се налива в Украйна! Повече да не сме чули такива оправдания! Нямало пари... Ми теглете заем.... Кой е казал, че трябва да имате кеш?

    11:00 19.07.2026

  • 12 Скандалът

    1 1 Отговор
    е огромен ! Буквално престъпен ! Оставка незабавно !

    11:03 19.07.2026

  • 13 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

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