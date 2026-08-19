Първи случай на вандализъм по нова мотриса „Шкода“

Само дни след като новите електрически мотриси „Шкода“ започнаха да превозват пътници, една от тях беше обрисувана със спрей на гара Благоевград.
Още при пускането на новите мотриси в експлоатация министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев отправи призив към гражданите да пазят новите влакове и обществената собственост. Те са придобити с публичен ресурс и са предназначени да осигурят по-модерно и комфортно пътуване. Това е инвестиция за всички нас и грижата за нея е обща отговорност.
Министерството на транспорта и съобщенията вече е подало сигнал до компетентните органи за установяване и залавяне на извършителите и ще продължи да работи за опазването на новия подвижен състав.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Маде ин !
Коментиран от #9, #46
12:15 19.08.2026
2 качулки
Коментиран от #11, #23, #42
12:17 19.08.2026
3 така е
12:18 19.08.2026
4 като няма бой на младини
Коментиран от #29
12:18 19.08.2026
5 Отново !
Реалност !
12:19 19.08.2026
6 Копейка Прадъкшън
Коментиран от #12, #14, #16, #43
12:20 19.08.2026
7 Гост
12:22 19.08.2026
8 Гого
Коментиран от #13
12:23 19.08.2026
9 Европеец
До коментар #1 от "Маде ин !":Да,племето си е племе....
Коментиран от #35
12:23 19.08.2026
10 АГАТ а Кристи
12:23 19.08.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #2 от "качулки":Пише на украински.Не виждаш ли?
Коментиран от #34
12:25 19.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 аве
До коментар #8 от "Гого":Индианците не се занимават с графити.
12:25 19.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Да, да
12:28 19.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Трябва да се криминализира
12:29 19.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Такива трябва
12:31 19.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Доротея
Коментиран от #27
12:32 19.08.2026
22 Българин
Коментиран от #45
12:32 19.08.2026
23 Анонимен
До коментар #2 от "качулки":Евроатлантичетата както винаги свободно драскат, после обвиняват, че били другите.
12:33 19.08.2026
24 Някой
12:33 19.08.2026
25 Родина
до сега за този вандализъм .
12:33 19.08.2026
26 Дудов
12:33 19.08.2026
27 решението е в нюйоркското метро
До коментар #21 от "Доротея":Влаковете се почистват с песъкоструйката всяка вечер.
12:34 19.08.2026
28 Наблюдател
12:34 19.08.2026
29 Някой
До коментар #4 от "като няма бой на младини":Има си българска поговорка за това:
Бий дупе, за да не биеш дупище.
Същото го има и по други държави. И дори седалки в рейсове ги правят с разни шарени непривлекателни цветове, че да не драскат по тях.
А в големите магазини малките колички са с прът нагоре, не за да се виждат деца, а за да не могат да се прибират в коли.
12:35 19.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Нирмално
12:37 19.08.2026
32 новата мотриса „Шкода“
Коментиран от #33, #36
12:37 19.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ах как си мечтая
До коментар #9 от "Европеец":за австрийският художник, тези гамени щяха мноооого да работят в трудовите лагери
Коментиран от #47
12:40 19.08.2026
36 защо
До коментар #32 от "новата мотриса „Шкода“":Защо лъжеш? Плащат ли ти? Или го правиш от злоба?
Коментиран от #50
12:40 19.08.2026
37 Изкуствовед
12:41 19.08.2026
38 30 дни труд за начало
12:41 19.08.2026
39 Някой
12:42 19.08.2026
40 Хахахаха
12:43 19.08.2026
41 лама Кифла
12:44 19.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Някой
До коментар #6 от "Копейка Прадъкшън":Въпрос - говориш, че за това са виновни руснаците. Ходил ли си в Москва, в Санкт Петербург? Знам, че не си. Но ако случайно отидеш, ще видиш едни чисти гари, едни красиво метростанции, добре поддържани сгради, чисти улици, липса на преливащи контейнери за боклук....
Знам, че ще ти стане гадно от видяното.
Коментиран от #49
12:44 19.08.2026
44 ХМ!
12:45 19.08.2026
45 Хахахаха
До коментар #22 от "Българин":Ако народа не пази, нищо не може да го опази. Те могат да го нацапат и докато спре за да качва пътници! На га ньо му липсва съвест и морал, пасва да бъде русофил.
12:47 19.08.2026
46 Мръшляк
До коментар #1 от "Маде ин !":Жалко че не мога да го докопам кой върши това.Жална му майчица.Ще има дядо Йоцо гледа.
12:49 19.08.2026
47 Доротея
До коментар #35 от "Ах как си мечтая":Не е толкова елементарно да прозреш какво се крие като мотивация при господин Адолф Хитлер? Особено за вас, който не сте съвременик на неговите световни изяви преди 90 години! Обяснявам елегантно! Този вожд по начало бе кротък, рисуваше, обичаше Германия, животните и хората! През късната есен на 1911 г. в един студен и влажен ден го прибраха в приют за бездомни само по потник и старо сако върху него! Просто, неуспехът и неправдата от ПСВ, каквато неправда и несправедливост имаше и към България в Ньой и последвалите събития го накарах да намрази човешкия род, заради неговото несъвършенство - бият се, мразят се, крадат се, никаква емпатия, всеки по силен и бездушен тъпче по слабия и в един момент, бай Адолф каза - щом не искате да бъдете хора и да живеете в разбиране един за друг - на фронта, срещу ,,врага"! Там се бийте! И стана една...!
Коментиран от #53
12:49 19.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 ОСТАВА ДА МИ ОТГОВОРИШ!!!
До коментар #43 от "Някой":Колко руснаци напускат тази чистота и се местят в Европа или САЩ и колко западно европейци и американци мигрират в Русия??? Ти самия що не се замъкнеш там на чисто и спокойно, както направиха американофилите през деветдесетте години и отидоха в САЩ, ами стоиш тук и се измъчваш в мръсотията?!
12:50 19.08.2026
50 Хахахаха
До коментар #36 от "защо":Мутрофанова така му каза.
12:51 19.08.2026
51 Министерство на Наивници
12:52 19.08.2026
52 Българин
12:56 19.08.2026
53 АДОЛФ Е ПРЕСТЪПНИК с глвно П!
До коментар #47 от "Доротея":Знаеш ли колко милиони люде с амбиция в сферата на изкуството са претърпели фиаско, просто поради липса на достатъчно талант!!!??? МИЛИОНИ!!! Това не значи, че като не ти се случват нещата трябва да напишеш “Моята борба” и да започнеш втората световна война в съюз със Сталин!
Коментиран от #56
12:57 19.08.2026
54 Мартин Картофски
Коментиран от #60
13:02 19.08.2026
55 ами
Коментиран от #64
13:05 19.08.2026
56 Доротея
До коментар #53 от "АДОЛФ Е ПРЕСТЪПНИК с глвно П!":,,Неспособният е способен на всичко", господине! Вие кажете на кой велик ум е тази констатация! Търсете го сред представителите на точните науки, а не при ,,мислителите"!
Коментиран от #66
13:05 19.08.2026
57 Искаме си социализма бе оуууу
13:05 19.08.2026
58 604
13:06 19.08.2026
59 никогапак
- Господине, вие имате повече счупвания, отколкото изгаряния!
- Епа, оти ме гасия с лопати! А тея драскачи за кога ги пазят а...
13:07 19.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 666
Смях в залата дори някой Украинците питат дали е имало Война тук защото мизерия и разруха като при тях
13:19 19.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 4567
13:25 19.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 ОБЕКТИВНИЯ
самонадеяни "художници" би било
добре да ги накарат (осъдят)да заплатят ремонта поне в троен
размер и поне три месеца обществено полезен труд!
13:41 19.08.2026
66 БРАВО!
До коментар #56 от "Доротея":Никога не съм се вълнувал от сентенции , мнения на големи умове, защото всяка синтезирана мисъл съдържа огромен процент неточност, а са и извадени от контекст. Давам пример:” Неспособният е способен на всичко” значи ли че Хитлер е способен да рисува прекрасно, а и всички неспособни са способни да поведат масите и то не други маси, ами германците?! МИлиони знаят за Моцарт и Салиери, обаче неспособността на Салиери е известна днес, а на времето той е бил любимец…например откриването на сградата на Миланската скала е било с опера от Салиери, а не на Моцарт…и т.н и т.н.
13:44 19.08.2026
67 Янко
13:51 19.08.2026