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Първи случай на вандализъм по нова мотриса „Шкода“

Първи случай на вандализъм по нова мотриса „Шкода“

19 Август, 2026 12:12 1 762 67

  • мотриса-
  • шкода-
  • вандализъм

Министерството на транспорта и съобщенията вече е подало сигнал до компетентните органи за установяване и залавяне на извършителите

Първи случай на вандализъм по нова мотриса „Шкода“ - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Само дни след като новите електрически мотриси „Шкода“ започнаха да превозват пътници, една от тях беше обрисувана със спрей на гара Благоевград.

Още при пускането на новите мотриси в експлоатация министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев отправи призив към гражданите да пазят новите влакове и обществената собственост. Те са придобити с публичен ресурс и са предназначени да осигурят по-модерно и комфортно пътуване. Това е инвестиция за всички нас и грижата за нея е обща отговорност.

Министерството на транспорта и съобщенията вече е подало сигнал до компетентните органи за установяване и залавяне на извършителите и ще продължи да работи за опазването на новия подвижен състав.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маде ин !

    51 0 Отговор
    Булгариа !

    Коментиран от #9, #46

    12:15 19.08.2026

  • 2 качулки

    28 49 Отговор
    Руски наркоманчета и нацисчета. Нищо ново. Жалко, че народа плаща.

    Коментиран от #11, #23, #42

    12:17 19.08.2026

  • 3 така е

    74 0 Отговор
    Зомбирани чалгаризирани парапитеци.

    12:18 19.08.2026

  • 4 като няма бой на младини

    57 0 Отговор
    ще има по късно и по як

    Коментиран от #29

    12:18 19.08.2026

  • 5 Отново !

    34 1 Отговор
    В Миризливата !

    Реалност !

    12:19 19.08.2026

  • 6 Копейка Прадъкшън

    26 39 Отговор
    Русофилският лумпенпролетарит , иска да живее в кочина . Това им е генетично заложено на тези пропаднали, безполезни, никому ненужни, примитивни загубеняци, гламави прошляци и клошари.

    Коментиран от #12, #14, #16, #43

    12:20 19.08.2026

  • 7 Гост

    61 0 Отговор
    Сега "художникът" да плати пребоядисването на целия влак - боя и работа!

    12:22 19.08.2026

  • 8 Гого

    33 2 Отговор
    индианци

    Коментиран от #13

    12:23 19.08.2026

  • 9 Европеец

    41 1 Отговор

    До коментар #1 от "Маде ин !":

    Да,племето си е племе....

    Коментиран от #35

    12:23 19.08.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    30 0 Отговор
    Кунките - без пръсти - та друг да го храни !!!

    12:23 19.08.2026

  • 11 Последния Софиянец

    30 11 Отговор

    До коментар #2 от "качулки":

    Пише на украински.Не виждаш ли?

    Коментиран от #34

    12:25 19.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 аве

    20 2 Отговор

    До коментар #8 от "Гого":

    Индианците не се занимават с графити.

    12:25 19.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Да, да

    18 1 Отговор
    Крайно време беше! Ще ми ги карат ненацапани, айде бе!

    12:28 19.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Трябва да се криминализира

    29 0 Отговор
    това деяние - и по бързата процедура на топло !!!

    12:29 19.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Такива трябва

    26 0 Отговор
    Да се заловят и с вериги да чистят софийските улици 10 години.

    12:31 19.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Доротея

    21 1 Отговор
    Познат и контролиран вандализъм! Цел - 1. Да се покаже, че държава и община е лош стопанин! 2. Транспорта да бъде даден на тези, които изпращат вандалите да вандалстват, като рисуват творчество! И с БДЖ е така! Да не мислите, че група непълнолетни от нямане какво да правят се скрили в храстите на 50 метра от колегите си пътни полицаи и хвърлят камъни по ж.п. състава!?Така беше едно време на Запад! Щом жлезницата става частна, набезите спират! Защото целта е постигната, ако все пак някой си позволи да посяга на частната собственост, частните охранители и купената полиция ще го превъзпитат лично!

    Коментиран от #27

    12:32 19.08.2026

  • 22 Българин

    9 6 Отговор
    А БДЖ не успя ли да направи халета, за да си пази влаковете?!? Дават милиарди за влакове, а да дат 10 млн да направят 5-6 депа, за да си пазят влаковете не можаха. Или както с Ф16, халетата щяха да излязат по-скъпи от влаковете?!?

    Коментиран от #45

    12:32 19.08.2026

  • 23 Анонимен

    15 7 Отговор

    До коментар #2 от "качулки":

    Евроатлантичетата както винаги свободно драскат, после обвиняват, че били другите.

    12:33 19.08.2026

  • 24 Някой

    21 1 Отговор
    Да ги излавят по камери и да ги пращат на обществено полезен труд. Например да чистят такива влакове. Да научат нещо.

    12:33 19.08.2026

  • 25 Родина

    15 2 Отговор
    Тя цяла София е в графити . Няма наказани
    до сега за този вандализъм .

    12:33 19.08.2026

  • 26 Дудов

    16 0 Отговор
    Не малка част от хората на които мозъка и образованието не им стига за да се изкажат, използват други средства.Ако ги пипнат е добре да ги пратят да рисуват в Белене.

    12:33 19.08.2026

  • 27 решението е в нюйоркското метро

    2 6 Отговор

    До коментар #21 от "Доротея":

    Влаковете се почистват с песъкоструйката всяка вечер.

    12:34 19.08.2026

  • 28 Наблюдател

    8 4 Отговор
    На това му казват улично изкуство. Тръгва от Харлем и Бронкс и се разпространява по цял свят. Художниците у нас обаче не знаят.

    12:34 19.08.2026

  • 29 Някой

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "като няма бой на младини":

    Има си българска поговорка за това:
    Бий дупе, за да не биеш дупище.
    Същото го има и по други държави. И дори седалки в рейсове ги правят с разни шарени непривлекателни цветове, че да не драскат по тях.
    А в големите магазини малките колички са с прът нагоре, не за да се виждат деца, а за да не могат да се прибират в коли.

    12:35 19.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Нирмално

    16 0 Отговор
    Г ан ьо съсипва всички, до което се допре

    12:37 19.08.2026

  • 32 новата мотриса „Шкода“

    4 16 Отговор
    е на 58 години рециклирана каруца

    Коментиран от #33, #36

    12:37 19.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ах как си мечтая

    15 1 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    за австрийският художник, тези гамени щяха мноооого да работят в трудовите лагери

    Коментиран от #47

    12:40 19.08.2026

  • 36 защо

    10 0 Отговор

    До коментар #32 от "новата мотриса „Шкода“":

    Защо лъжеш? Плащат ли ти? Или го правиш от злоба?

    Коментиран от #50

    12:40 19.08.2026

  • 37 Изкуствовед

    0 9 Отговор
    Това е графично изкуство бе, прости ли сте!?! Бюрократичните плъхове в общината са с ампутирани сетива!

    12:41 19.08.2026

  • 38 30 дни труд за начало

    9 0 Отговор
    Много закъсняха "творците". Прасето си е прасе независимо от кочината. Вандалите са си вандали - ще творят и върху "Тайната вечеря".

    12:41 19.08.2026

  • 39 Някой

    9 1 Отговор
    Ганьо си заслужава положението. За него само 40 годишни москвичи и влакове от преди 70 години. Толкова.

    12:42 19.08.2026

  • 40 Хахахаха

    7 7 Отговор
    Български ценности, руски нацизъм!

    12:43 19.08.2026

  • 41 лама Кифла

    2 7 Отговор
    ми те са деца, ко да правим

    12:44 19.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Някой

    6 6 Отговор

    До коментар #6 от "Копейка Прадъкшън":

    Въпрос - говориш, че за това са виновни руснаците. Ходил ли си в Москва, в Санкт Петербург? Знам, че не си. Но ако случайно отидеш, ще видиш едни чисти гари, едни красиво метростанции, добре поддържани сгради, чисти улици, липса на преливащи контейнери за боклук....
    Знам, че ще ти стане гадно от видяното.

    Коментиран от #49

    12:44 19.08.2026

  • 44 ХМ!

    9 0 Отговор
    Трябва да се въведе в НК за такива бой с тояги и чупене на ръце!!! Е естествено после затвор?..пет нетра драсканици - пет години!!!

    12:45 19.08.2026

  • 45 Хахахаха

    8 2 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    Ако народа не пази, нищо не може да го опази. Те могат да го нацапат и докато спре за да качва пътници! На га ньо му липсва съвест и морал, пасва да бъде русофил.

    12:47 19.08.2026

  • 46 Мръшляк

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Маде ин !":

    Жалко че не мога да го докопам кой върши това.Жална му майчица.Ще има дядо Йоцо гледа.

    12:49 19.08.2026

  • 47 Доротея

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ах как си мечтая":

    Не е толкова елементарно да прозреш какво се крие като мотивация при господин Адолф Хитлер? Особено за вас, който не сте съвременик на неговите световни изяви преди 90 години! Обяснявам елегантно! Този вожд по начало бе кротък, рисуваше, обичаше Германия, животните и хората! През късната есен на 1911 г. в един студен и влажен ден го прибраха в приют за бездомни само по потник и старо сако върху него! Просто, неуспехът и неправдата от ПСВ, каквато неправда и несправедливост имаше и към България в Ньой и последвалите събития го накарах да намрази човешкия род, заради неговото несъвършенство - бият се, мразят се, крадат се, никаква емпатия, всеки по силен и бездушен тъпче по слабия и в един момент, бай Адолф каза - щом не искате да бъдете хора и да живеете в разбиране един за друг - на фронта, срещу ,,врага"! Там се бийте! И стана една...!

    Коментиран от #53

    12:49 19.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ОСТАВА ДА МИ ОТГОВОРИШ!!!

    5 0 Отговор

    До коментар #43 от "Някой":

    Колко руснаци напускат тази чистота и се местят в Европа или САЩ и колко западно европейци и американци мигрират в Русия??? Ти самия що не се замъкнеш там на чисто и спокойно, както направиха американофилите през деветдесетте години и отидоха в САЩ, ами стоиш тук и се измъчваш в мръсотията?!

    12:50 19.08.2026

  • 50 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "защо":

    Мутрофанова така му каза.

    12:51 19.08.2026

  • 51 Министерство на Наивници

    3 0 Отговор
    Другата седмица чупено стъкло Фалултето или Захарна фабрика

    12:52 19.08.2026

  • 52 Българин

    0 0 Отговор
    Трябваше като в Сърбия да напишат: Язък че сте бойдисвали!

    12:56 19.08.2026

  • 53 АДОЛФ Е ПРЕСТЪПНИК с глвно П!

    2 5 Отговор

    До коментар #47 от "Доротея":

    Знаеш ли колко милиони люде с амбиция в сферата на изкуството са претърпели фиаско, просто поради липса на достатъчно талант!!!??? МИЛИОНИ!!! Това не значи, че като не ти се случват нещата трябва да напишеш “Моята борба” и да започнеш втората световна война в съюз със Сталин!

    Коментиран от #56

    12:57 19.08.2026

  • 54 Мартин Картофски

    1 5 Отговор
    Те са си го платили с данъците си. В правото са си да драскат и да го правят каквото си искат.

    Коментиран от #60

    13:02 19.08.2026

  • 55 ами

    2 1 Отговор
    Във всяко стадо има мъpшшa, но в това идва в повечко....

    Коментиран от #64

    13:05 19.08.2026

  • 56 Доротея

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "АДОЛФ Е ПРЕСТЪПНИК с глвно П!":

    ,,Неспособният е способен на всичко", господине! Вие кажете на кой велик ум е тази констатация! Търсете го сред представителите на точните науки, а не при ,,мислителите"!

    Коментиран от #66

    13:05 19.08.2026

  • 57 Искаме си социализма бе оуууу

    0 1 Отговор
    Новите мотрисни влакове на Skoda се състоят от четири вагона и може да поберат повече от 700 пътници, 333 седящи и повече от 400 удобно прави.....

    13:05 19.08.2026

  • 58 604

    0 0 Отговор
    Що е маке все е лъайноу

    13:06 19.08.2026

  • 59 никогапак

    2 0 Отговор
    В пернишка болница карат мъж, който е пострадал след пожар:
    - Господине, вие имате повече счупвания, отколкото изгаряния!
    - Епа, оти ме гасия с лопати! А тея драскачи за кога ги пазят а...

    13:07 19.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 666

    2 1 Отговор
    М-да пак намесихте и Украинците и Руснаците вече на знам как да ви набия в празните глави че и двата народа отдавна нас Българите не броят за хора айде Руснаците вече не идват ама Украинците по принуда са тук и в чудо се видяха какви сме мързеливи пасивни и в каква мизерия живеем
    Смях в залата дори някой Украинците питат дали е имало Война тук защото мизерия и разруха като при тях

    13:19 19.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 4567

    0 0 Отговор
    Снайпер и 100000 бона награда за снайпериста.

    13:25 19.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 ОБЕКТИВНИЯ

    1 1 Отговор
    Ако от МВР случайно хванат тези
    самонадеяни "художници" би било
    добре да ги накарат (осъдят)да заплатят ремонта поне в троен
    размер и поне три месеца обществено полезен труд!

    13:41 19.08.2026

  • 66 БРАВО!

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Доротея":

    Никога не съм се вълнувал от сентенции , мнения на големи умове, защото всяка синтезирана мисъл съдържа огромен процент неточност, а са и извадени от контекст. Давам пример:” Неспособният е способен на всичко” значи ли че Хитлер е способен да рисува прекрасно, а и всички неспособни са способни да поведат масите и то не други маси, ами германците?! МИлиони знаят за Моцарт и Салиери, обаче неспособността на Салиери е известна днес, а на времето той е бил любимец…например откриването на сградата на Миланската скала е било с опера от Салиери, а не на Моцарт…и т.н и т.н.

    13:44 19.08.2026

  • 67 Янко

    0 0 Отговор
    Слагайте камери и след като хванете художниците веднага спрея да им му го наврат в точката да почустват дали ще им е гуд.

    13:51 19.08.2026

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