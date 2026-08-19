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Над 1,80 евро за литър! Цените на горивата в България ще се покачват

Над 1,80 евро за литър! Цените на горивата в България ще се покачват

19 Август, 2026 12:12 1 274 25

  • горива-
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  • нефт-
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В момента са постигнати най-ниските резерви на дизелово гориво от 1996 година досега в световен мащаб

Над 1,80 евро за литър! Цените на горивата в България ще се покачват - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Повишено търсене и намалено производство са основните причини за повишението на цената на горивата и особено на дизела.

В момента са постигнати най-ниските резерви на дизелово гориво от 1996 година досега в световен мащаб. За успокояване на цените обаче не може да се говори засега, каза по БНТ Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците и разпространителите на горива. Цените у нас ще продължават да растат, но все още са по-ниски от повечето държави в Европа.

"Мисля, че цените, които виждаме, ще бъдат по-високи от 1.80, по-специално дизеловото гориво... Така или иначе цените в цяла Европа са високи, ще бъдат високи в България", посочи той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма проблем

    29 0 Отговор
    то с тези виско заплати не ни плашите с цени.....

    12:17 19.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    19 7 Отговор
    Ще стане 2,50 евро колкото навсякъде в еврозоната.

    Коментиран от #5, #19

    12:20 19.08.2026

  • 3 бою циганина

    28 6 Отговор
    нали ви обещахме с кокор, че влизате в клуба

    12:20 19.08.2026

  • 4 Мнение

    32 7 Отговор
    А кога ще бъдат подведени под отговорност всички тия служители на шорош, начело на България, които ни обясняваха, че влизайки в еврозоната България щяла да влезе в клуба на богатите?!
    Тия същите дето с радост подкрепиха санкциите срещу Русия, от където с дългосрочни договори купувахме евтини горива?!

    Накрая пак народа плаща сметката, а компрадорите начело на България продължават да си пълнят чекмеджетата?!

    И ДО КОГА ТАКА, БЕ НАРОДЕ?!
    ДО КОГА ЩЕ ТЪРПИШ АНТИБЪЛГАРИ ДА ТЕ УПРАВЛЯВАТ???????

    12:22 19.08.2026

  • 5 Високи са защото има ДДС иакциз

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Производствена цена е 1.09 евр за литър ама ако стане дума за намаляне ЕК не дава!

    Коментиран от #14

    12:27 19.08.2026

  • 6 Анонимен

    17 6 Отговор
    Вчера укронацистите удариха два гръцки танкера товарещи казахстански нефт в Новоросийск така че може да стане и 5 евро.

    12:32 19.08.2026

  • 7 Анализ

    11 2 Отговор
    Когато няма народ всичко е възможно!

    12:34 19.08.2026

  • 8 Пор в кокошарник

    12 2 Отговор
    На червеното килимче в Кремъл и наведени в стойка Г! И лубрикант да си вземете!

    Коментиран от #15

    12:35 19.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мизерабъл

    6 7 Отговор
    Питайте Румбата защо ви скача горивото.Аз кола тямам и не ми дреме.

    Коментиран от #22

    12:36 19.08.2026

  • 12 Боко

    5 0 Отговор
    5-10€ 👌
    “Да живей” еСеС

    12:45 19.08.2026

  • 13 Ох муньо

    3 5 Отговор
    Такъв ще го ядеш скоро ,че...

    Коментиран от #17

    12:45 19.08.2026

  • 14 Мнение

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Високи са защото има ДДС иакциз":

    Не дава понеже тия начело на ЕК са спуснати от глобалягите за да съсипят ЕС и да заробят европейците!

    Зависимите урсули и техните марионетки отдавна трябваше да са по затворите!
    Лека полека правят този съюз все повече да изглежда като съвременен концлагер (дигитални валути, контрол над медиите, "зелени сделки" с батерии от джиесеми за да няма евтин ток, санкции срещу Русия за да няма евтини горива и мн др)!

    12:45 19.08.2026

  • 15 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пор в кокошарник":

    Да бе, кой ще ми чисти на тия 💩айната от разбитите ауспуси🤮⁉️

    12:47 19.08.2026

  • 16 хахаха

    6 0 Отговор
    Гоните отдавна немските цени, осъзнайте се. Приходите тук са 1/3 от тези там.

    12:49 19.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Умнокрасив

    0 1 Отговор
    Няма нищо по-ободряващо и сеексии от това да тормозиш простосмъртните, да ги мъчиш, и накрая да ги накараш да презират себе си и мразят тези, които им мислят доброто!

    12:49 19.08.2026

  • 19 Дрътия Софеанец ,

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Тебе какво те бърка ?! Нали зареждаш в роzzии ..

    12:51 19.08.2026

  • 20 Биби

    2 0 Отговор
    Пембен като е голем отвор шо не бута нафта одстъпка на бедните кофти матреали? Само ние бехме прости да даваме за недоимъците и бастуните камто пенциите некой лев! Или шо минахме на евро и нема лев за даване? А заемите ги не забравиха обаче!

    12:57 19.08.2026

  • 21 Абсурдистан

    3 0 Отговор
    Христоматиен пример как един примат се гаври със стадото. Слушах внимателно този нещастен търговец. В празнодумието му отсъстваше икономическа логика, но пък наблегна на фактът, че у нас цените на горивата са най-ниски в ЕС. Това е възможно най-тъпият и долен начин да излъжеш някого. Защо този примат не каже колко литра бензин може да се купи със средна работна заплата в България и в Италия например!!!

    13:16 19.08.2026

  • 22 Точен

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мизерабъл":

    То да е само колата...Скокът на горивата влече след себе си поскъпване на всичко, що се произвежда и транспортира. Но както казват, в клубът на богатите това няма особено значение ))

    13:17 19.08.2026

  • 23 Луд

    1 1 Отговор
    Имам спомен когато нафтата беше 6ст.Копувахме по 3.000л и се отоплявахме на нафтови печки.Казват че спомен и история не се повтарят ,Но да помислиш каде бяхме и каде отидохме може ,Ставати мъчно и за спокойствието и за сигурността която имахме.Гледаите вие по младите какъв живот имате на лизинг но сега идва интересното като няма да можете да си плащате вересиите и ще си изгубите и долните гащи.ВДИГНАЛИ НОСОВЕ НАГОРЕ ВЪВ ЛЪСКАВИ КОЛИ ТЕЛЕФОНИ АМЕРИКАНСКИ ДОРИ ВИЛИЦИ И ЧИНИИ НА ЛИЗИНГ НА СЕЛО ЖИВЕЕ НО ЯИЦА ОТ МАГАЗИНА КОПУВА И РЕВЕ ЛИ РЕВЕ МНОГО ВДИГНАХА ЦЕНИТЕ НЕ НЕ СА ВЗИМАИТЕ ПАРИ НА ЛИЗИНГ И ЖИВЕИТЕ.

    13:30 19.08.2026

  • 24 Гарантирано от ГЕРБ

    1 1 Отговор
    БорисоФ:
    Така е в клуба на Богатите!
    Искахте да ви вкарам в клуба и ви го вкарах.
    Плащайте и не мъркайте!

    13:40 19.08.2026

  • 25 Янко

    0 0 Отговор
    Тука ли бяха най евтините горива в Европа

    13:54 19.08.2026

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