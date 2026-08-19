Над 1,80 евро за литър! Цените на горивата в България ще се покачват

Повишено търсене и намалено производство са основните причини за повишението на цената на горивата и особено на дизела.
В момента са постигнати най-ниските резерви на дизелово гориво от 1996 година досега в световен мащаб. За успокояване на цените обаче не може да се говори засега, каза по БНТ Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците и разпространителите на горива. Цените у нас ще продължават да растат, но все още са по-ниски от повечето държави в Европа.
"Мисля, че цените, които виждаме, ще бъдат по-високи от 1.80, по-специално дизеловото гориво... Така или иначе цените в цяла Европа са високи, ще бъдат високи в България", посочи той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма проблем
12:17 19.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #19
12:20 19.08.2026
3 бою циганина
12:20 19.08.2026
4 Мнение
Тия същите дето с радост подкрепиха санкциите срещу Русия, от където с дългосрочни договори купувахме евтини горива?!
Накрая пак народа плаща сметката, а компрадорите начело на България продължават да си пълнят чекмеджетата?!
И ДО КОГА ТАКА, БЕ НАРОДЕ?!
ДО КОГА ЩЕ ТЪРПИШ АНТИБЪЛГАРИ ДА ТЕ УПРАВЛЯВАТ???????
12:22 19.08.2026
5 Високи са защото има ДДС иакциз
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Производствена цена е 1.09 евр за литър ама ако стане дума за намаляне ЕК не дава!
Коментиран от #14
12:27 19.08.2026
6 Анонимен
12:32 19.08.2026
7 Анализ
12:34 19.08.2026
8 Пор в кокошарник
Коментиран от #15
12:35 19.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мизерабъл
Коментиран от #22
12:36 19.08.2026
12 Боко
“Да живей” еСеС
12:45 19.08.2026
13 Ох муньо
Коментиран от #17
12:45 19.08.2026
14 Мнение
До коментар #5 от "Високи са защото има ДДС иакциз":Не дава понеже тия начело на ЕК са спуснати от глобалягите за да съсипят ЕС и да заробят европейците!
Зависимите урсули и техните марионетки отдавна трябваше да са по затворите!
Лека полека правят този съюз все повече да изглежда като съвременен концлагер (дигитални валути, контрол над медиите, "зелени сделки" с батерии от джиесеми за да няма евтин ток, санкции срещу Русия за да няма евтини горива и мн др)!
12:45 19.08.2026
15 Боко
До коментар #8 от "Пор в кокошарник":Да бе, кой ще ми чисти на тия 💩айната от разбитите ауспуси🤮⁉️
12:47 19.08.2026
16 хахаха
12:49 19.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Умнокрасив
12:49 19.08.2026
19 Дрътия Софеанец ,
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Тебе какво те бърка ?! Нали зареждаш в роzzии ..
12:51 19.08.2026
20 Биби
12:57 19.08.2026
21 Абсурдистан
13:16 19.08.2026
22 Точен
До коментар #11 от "Мизерабъл":То да е само колата...Скокът на горивата влече след себе си поскъпване на всичко, що се произвежда и транспортира. Но както казват, в клубът на богатите това няма особено значение ))
13:17 19.08.2026
23 Луд
13:30 19.08.2026
24 Гарантирано от ГЕРБ
Така е в клуба на Богатите!
Искахте да ви вкарам в клуба и ви го вкарах.
Плащайте и не мъркайте!
13:40 19.08.2026
25 Янко
13:54 19.08.2026