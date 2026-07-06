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Автомобил се вряза в бензиностанция в Русе

Автомобил се вряза в бензиностанция в Русе

6 Юли, 2026 13:21 1 244 7

  • кола-
  • бензиностанция-
  • русе

Колата е преминала между две бензиноколонки и е влязла през витрината в сградата на бензиностанцията

Автомобил се вряза в бензиностанция в Русе - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кола се вряза в бензиностанция в Русе. Автомобилът е преминал между две бензиноколонки и е влязъл през витрината в сградата на бензиностанцията. Няма пострадали, въпреки че по време на инцидента на работа са били двама служители.

Произшествието е станало около 4:00 сутринта в нощта срещу петък. Заради ранния час не е имало клиенти на бензиностанцията. По информация на МВР, шофьорът се е движел с несъобразена скорост по бул. „Потсдам” и е загубил управление над автомобила.

По това време на нощта, работници от комуналното дружество са поставяли пътна маркировка. Участъкът е бил обозначен, шофьорът не е видял конусите на време, а в опит да ги избегне е излязъл от пътя, преминал през тротоара и е влязъл в бензиностанцията.

Обяснението, което 47-годишният шофьор е дал пред полицаите, е че е бързал за работа. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жалка

    5 1 Отговор
    Те служителите в частния бизнес в България свикнаха! Много и много за малко! Този се врязал, ами ние от 36 години
    сме... изрязани!

    13:25 06.07.2026

  • 2 Бързал е да

    6 0 Отговор
    зареди евтин дизел...

    13:29 06.07.2026

  • 3 Хари

    3 4 Отговор
    Арно върви и се движи хорото!, До вчера,
    Шиши летеше с метреси и калинки, навсякъде по света, днес само, оня се врязал, ама с първия полет! Точно като льотчика, без Грипен! Поне дали е заредил с гориво?

    Коментиран от #5

    13:32 06.07.2026

  • 4 комисия да разследва

    6 2 Отговор
    Как е било обозначена работата на пътя. С три конуса работата не става. Застрахователя да съди фирмата изпълнител на поръчката за ремонта.

    13:41 06.07.2026

  • 5 абе

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хари":

    Льотчика вече е бивш льотчик. Сигуни ли сте че му е валиден бревета? Кога си е налетял часовете за годината?

    13:42 06.07.2026

  • 6 Дик диверсанта

    1 3 Отговор
    Рос дебилизма не прощава.

    Коментиран от #7

    14:07 06.07.2026

  • 7 Не знам, ама укродебилизма

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дик диверсанта":

    не само не прощава, ама и осакатява.

    14:37 06.07.2026

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