Автомобил се вряза в бензиностанция в Русе

Кола се вряза в бензиностанция в Русе. Автомобилът е преминал между две бензиноколонки и е влязъл през витрината в сградата на бензиностанцията. Няма пострадали, въпреки че по време на инцидента на работа са били двама служители.
Произшествието е станало около 4:00 сутринта в нощта срещу петък. Заради ранния час не е имало клиенти на бензиностанцията. По информация на МВР, шофьорът се е движел с несъобразена скорост по бул. „Потсдам” и е загубил управление над автомобила.
По това време на нощта, работници от комуналното дружество са поставяли пътна маркировка. Участъкът е бил обозначен, шофьорът не е видял конусите на време, а в опит да ги избегне е излязъл от пътя, преминал през тротоара и е влязъл в бензиностанцията.
Обяснението, което 47-годишният шофьор е дал пред полицаите, е че е бързал за работа. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жалка
сме... изрязани!
13:25 06.07.2026
2 Бързал е да
13:29 06.07.2026
3 Хари
Шиши летеше с метреси и калинки, навсякъде по света, днес само, оня се врязал, ама с първия полет! Точно като льотчика, без Грипен! Поне дали е заредил с гориво?
Коментиран от #5
13:32 06.07.2026
4 комисия да разследва
13:41 06.07.2026
5 абе
До коментар #3 от "Хари":Льотчика вече е бивш льотчик. Сигуни ли сте че му е валиден бревета? Кога си е налетял часовете за годината?
13:42 06.07.2026
6 Дик диверсанта
Коментиран от #7
14:07 06.07.2026
7 Не знам, ама укродебилизма
До коментар #6 от "Дик диверсанта":не само не прощава, ама и осакатява.
14:37 06.07.2026