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МЗ създава междуведомствен съвет, който ще задвижи проекта за Националната детска болница

МЗ създава междуведомствен съвет, който ще задвижи проекта за Националната детска болница

29 Юли, 2026 14:07 597 9

  • министерство на здравеопазването-
  • съвет-
  • рестартиране-
  • проект-
  • национална детска болница

Крайната цел, според министър Ивкова, е да се стигне колкото се може по-бързо до изграждане на детска болница и да се подадат документи към ИАМН за изготвяне на комплексна оценка

МЗ създава междуведомствен съвет, който ще задвижи проекта за Националната детска болница - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Здравното министерство ще сформира скоро междуведомствен съвет, в който ще са включени редица министри под председателството на ресорния министър Катя Ивкова с крайна цел да се задвижи проектът за изграждане на Национална детска болница. Това обяви здравният министър Ивкова след заседанието на МС, цитирана от Dariknews.bg.

„Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД е дружеството, което е сформирано през 2020 г., но реалният резултат към момента е, че все още не се е стигнало до изграждане на самата детска болница. Още по-интересното е, че до момента екипът на Здравна инвестиционна компания не е работил и по другото направление, което е свързано със самото функциониране на лечебното заведение и което трябваше отдавна да е започнало – а именно подаването на документи към Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за изготвяне на комплексна оценка“, аргументира се Ивкова.
Тя припомни, че този проект е обект от национално значение и е национален приоритет. „За да може да има рестарт на този проект и да се носи отговорност напълно и изцяло от Министерството на здравеопазването, ще бъде сформиран скоро междуведомствен съвет, в който ще са включени редица министри под мое председателство, и ще бъдат въведени промени по отношение управлението на този проект, така че по-целесъобразно всичко да бъде съгласувано с МЗ и обсъждано в съвета“, обясни министърът.

Крайната цел по думите ѝ е да се стигне "колкото се може по-бързо" до изграждане на детска болница и да се подадат документи към ИАМН за изготвяне на комплексна оценка.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Муньо Богаташов

    8 0 Отговор
    Затова от 27-ма здравните осигуровки и с още 100% нагоре!

    14:11 29.07.2026

  • 2 Сандо

    6 0 Отговор
    Тия докато направят болница може да няма държава България.Е,как човек да не си помечтае за един остров,където се изкупват грехове?

    14:17 29.07.2026

  • 3 ма ДУРО

    8 0 Отговор
    "ще сформира" от наши хора, защото другите са циции и не дават комисионни !!!

    14:18 29.07.2026

  • 4 123

    10 1 Отговор
    И защо тази болница пак ще е в София,където има 67 болнични заведения.Трябва ли деца на които им се налага да пропътуват цялата страна за да се лекуват.Редно беше да е някъде в централна България за да е достъпна за всички.Не може цялата държава да ходи в София.

    14:24 29.07.2026

  • 5 АБЕ

    8 0 Отговор
    Някой може ли каже,безработен от къде ще вземе пари за здравни осигуровки??

    Коментиран от #7

    14:25 29.07.2026

  • 6 тириририам

    5 0 Отговор
    "Червени устни и вино от арагона"🎵🎧💃🕺🎶🇪🇸

    14:25 29.07.2026

  • 7 хе хе

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "АБЕ":

    На никой не му пука. Когато управниците си неглижират задълженията, страдат всички. Когато безработен не се осигурява, нарушават му конституционните права.😎

    14:30 29.07.2026

  • 8 Ха сега де...

    1 0 Отговор
    А този "междуведомствен съвет, който ще задвижи проекта" за Националната детска болница без пари ли ще го прави? След като няма предвидени финансови средства какво означава "ще задвижи проекта"? Или целта е като няма пари за болница да създадем един "съвет", който така или иначе нищо не може да свърши и за който разходите обаче няма да чак в такива размери.

    15:08 29.07.2026

  • 9 Мая

    0 0 Отговор
    За кой ли път създават междуведомствени, координационни, граждански съвети за НДБ? Резултатът е 0.
    Така е, защото всяка власт се мисли за най-умна и честна, а всъщност става дума за пари, много пари и затова, кой ще ги прибере.
    Абе София, вземете пример от Бургас!

    15:39 29.07.2026

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