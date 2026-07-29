МЗ създава междуведомствен съвет, който ще задвижи проекта за Националната детска болница

Здравното министерство ще сформира скоро междуведомствен съвет, в който ще са включени редица министри под председателството на ресорния министър Катя Ивкова с крайна цел да се задвижи проектът за изграждане на Национална детска болница. Това обяви здравният министър Ивкова след заседанието на МС, цитирана от Dariknews.bg.

„Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД е дружеството, което е сформирано през 2020 г., но реалният резултат към момента е, че все още не се е стигнало до изграждане на самата детска болница. Още по-интересното е, че до момента екипът на Здравна инвестиционна компания не е работил и по другото направление, което е свързано със самото функциониране на лечебното заведение и което трябваше отдавна да е започнало – а именно подаването на документи към Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за изготвяне на комплексна оценка“, аргументира се Ивкова.

Тя припомни, че този проект е обект от национално значение и е национален приоритет. „За да може да има рестарт на този проект и да се носи отговорност напълно и изцяло от Министерството на здравеопазването, ще бъде сформиран скоро междуведомствен съвет, в който ще са включени редица министри под мое председателство, и ще бъдат въведени промени по отношение управлението на този проект, така че по-целесъобразно всичко да бъде съгласувано с МЗ и обсъждано в съвета“, обясни министърът.

Крайната цел по думите ѝ е да се стигне "колкото се може по-бързо" до изграждане на детска болница и да се подадат документи към ИАМН за изготвяне на комплексна оценка.