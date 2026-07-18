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София ще спести няколкостотин милиона евро от договорите за боклука

София ще спести няколкостотин милиона евро от договорите за боклука

18 Юли, 2026 09:46 890 22

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  • кмет

Общината ще намали разходите за сметосъбиране с близо 450 милиона лева

София ще спести няколкостотин милиона евро от договорите за боклука - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Криза няма, но предизвикателства с качеството на услугата определено имаше. Това коментира кметът на София Васил Терзиев в ефира на „Събуди се“ по Нова телевизия по повод управлението на отпадъците в столицата. По думите му ситуацията в районите „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“ вече изглежда значително по-добре, като в първите два е започнало и поетапно изпълнение на почистване, отпушване на шахти и миене.

В София първоначално получените оферти за сметосъбиране са били на стойност 1 милиард и 100 милиона лева, но общината върви към сключване на договори в рамките на 600–650 милиона лева за съответните зони. По неговите думи това ще спести около 220 милиона евро (450 милиона лева) на гражданите, като същевременно ще осигури по-качествена услуга, нова техника и съдове за смет. Терзиев уточни, че договорите не са прекратявани, а са изтекли и в момента текат нови процедури за избор на изпълнители.

„Започнахме с 10 000, над 10 000, даже беше стигнало 11 000, в момента е сведено до под 7000“, съобщи кметът по отношение на недостига на места в столичните детски градини и ясли. Той отбеляза, че недостигът за първа градинска група е сведен почти до нула, което е било основен фокус на настоящото управление.

По думите му основният проблем остава в яслените групи, където неотворените места са малко над 5000. Като съпътстваща причина Терзиев изтъкна липсата на медицински сестри и нормативното изискване за присъствието на две медицински лица на група, поради което общината ще настоява за промяна, позволяваща и на педагогически персонал да се грижи за децата в яслена възраст. Кметът допълни, че от началото на мандата в експлоатация са въведени 18 детски градини, а други 10 се строят в момента.

Относно градския транспорт Васил Терзиев обясни, че е постигнато съгласие със синдикатите за увеличение на заплатите, макар и в по-малък размер спрямо предходни години. Той посочи, че дългосрочните планове изискват подкрепа от държавния бюджет за периода от 2027 до 2031 година, за да може да се премине към едносменен режим в училищата. По думите на кмета Столичната община планира сериозни инвестиции в модернизация и придобиване на 145 нови превозни средства, сред които трамваи, електробуси, тролейбуси и автобуси.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    3 6 Отговор
    София ще спести няколкостотин милиона евро от договорите за боклука,а Шиши и БиБи ще си ги гушнат в сметките си.

    Коментиран от #10

    09:48 18.07.2026

  • 2 Сиганин

    3 0 Отговор
    Събирам на другите сигани - буга рете, боклуците!

    09:49 18.07.2026

  • 3 Браво

    10 0 Отговор
    И спестените милиони от пътна маркировка направо сме на плюс🤣😂

    09:50 18.07.2026

  • 4 русямилския му сор

    1 1 Отговор
    ако го рециклираме колко ще спестим?

    09:54 18.07.2026

  • 5 Васко ДС-то

    7 2 Отговор
    И за това ще тъне в боклук и мръсотия

    10:03 18.07.2026

  • 6 Тити на Кака

    5 2 Отговор
    "Ще".
    Вълшебната думичка в устата на ДСУшко.
    В това "ще" има едни 450 млн по-малко.
    А в днешното "е" са налице 30% по-високи разходи за сметосъбиране. И никой не помни, че днешното "е" преди три години беше "ще", което обещаваше разходи наполовина....

    10:05 18.07.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор
    Но пък похарчи 150 милиона, дарявайки ги на МИШЛЕН цето

    10:06 18.07.2026

  • 8 Ииииии

    10 0 Отговор
    И ще даде няколко пъти по толкова за простотия като звездите на Мишлем. Защо общината спонсорира частни ресторанти и инициативи.

    10:07 18.07.2026

  • 9 крива сметка

    5 0 Отговор
    Да ама ще ги даде двойно за борбата със зарази и вредители...

    10:09 18.07.2026

  • 10 Кмете, кмете..

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "в кратце":

    Спестените пари какво ще ги правям? Няма ли някое петроханско НПО да им пратим малко.

    10:13 18.07.2026

  • 11 Развитие

    11 0 Отговор
    София е мръсна неугледна боклуци кал шумаци навсякъде никаква хигиена откакто този червеният е кмет и онези розовите София тъне в мизерия

    10:14 18.07.2026

  • 12 Българин

    6 1 Отговор
    Преди 5 години, Вълка грабеше София и извозваше боклука за по 150 лева на тона. Сега васко ушето докара някаква турска фирма и им плаща по 450 евро за тон, плюс им е дал 370 млн евро, за да си изградят мощности за дейността си.
    Вот такая икономия получаилас!

    10:23 18.07.2026

  • 13 психодесен гоп кретеняга

    3 1 Отговор
    Софиия заприлича на ЕС.Като гето ,мръсна отвратителна...

    10:33 18.07.2026

  • 14 васенцето

    4 0 Отговор
    демек ще спести няколкостотин милиона евро за направата на нови чекмеджета

    10:38 18.07.2026

  • 15 Ддд

    3 0 Отговор
    Най некадърния кмет на София.

    10:46 18.07.2026

  • 16 Зъл пес

    3 0 Отговор
    Нещастнико,ела в кв.Левски да видиш как няма криза.При 40гр. почват да се развъждат червеи и паразита.Миналата седмица взеха боклука в сряда,тази пропуснаха.Но ако не платим такса смет,какво ще ни се случи?

    10:47 18.07.2026

  • 17 Артилерист

    3 0 Отговор
    Големият бизнесмен и ДС наследник Терзиев се хвали, че ще спести някой друг милион на общината, но не казва с колко е вътре досега...

    10:47 18.07.2026

  • 18 ТАКИ И ШИШИ БОЙКОТИРАТ

    1 1 Отговор
    Ама ще го отнесааат

    10:52 18.07.2026

  • 19 От какво пестиш ве

    2 0 Отговор
    Със зарази и болести ли ще пестиш, ве некадърник?!
    Пести си твоите кинти, да да ги даваш на сектанти!
    Недей да пестиш за сметка на здравето на хората!
    Превърнахте София в кен еф!
    Отивай си в тъпата фирма, неможач зализан!

    10:58 18.07.2026

  • 20 Сергей Хрушчов

    0 0 Отговор
    Наистина можете да сте спестили милиони, за сметка на качестото на услугата. КРИЗА ИМА С БОКЛУКА. Нередовно се извозва, смрад се носи, едромащабния вече месец си стои не извозен, 2 месеца единия от двата контейнета е със счупено колело и изгнил под. Работниците с мъка го довличат до колата и боклук се сипе по пътя. Община Слатина ! Браво кмете ще дойдат следващите избори

    11:00 18.07.2026

  • 21 София еврогето

    0 0 Отговор
    Тук не е Москва,тук е еврокочина!

    Коментиран от #22

    11:01 18.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

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