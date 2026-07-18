София ще спести няколкостотин милиона евро от договорите за боклука

Криза няма, но предизвикателства с качеството на услугата определено имаше. Това коментира кметът на София Васил Терзиев в ефира на „Събуди се“ по Нова телевизия по повод управлението на отпадъците в столицата. По думите му ситуацията в районите „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“ вече изглежда значително по-добре, като в първите два е започнало и поетапно изпълнение на почистване, отпушване на шахти и миене.
В София първоначално получените оферти за сметосъбиране са били на стойност 1 милиард и 100 милиона лева, но общината върви към сключване на договори в рамките на 600–650 милиона лева за съответните зони. По неговите думи това ще спести около 220 милиона евро (450 милиона лева) на гражданите, като същевременно ще осигури по-качествена услуга, нова техника и съдове за смет. Терзиев уточни, че договорите не са прекратявани, а са изтекли и в момента текат нови процедури за избор на изпълнители.
„Започнахме с 10 000, над 10 000, даже беше стигнало 11 000, в момента е сведено до под 7000“, съобщи кметът по отношение на недостига на места в столичните детски градини и ясли. Той отбеляза, че недостигът за първа градинска група е сведен почти до нула, което е било основен фокус на настоящото управление.
По думите му основният проблем остава в яслените групи, където неотворените места са малко над 5000. Като съпътстваща причина Терзиев изтъкна липсата на медицински сестри и нормативното изискване за присъствието на две медицински лица на група, поради което общината ще настоява за промяна, позволяваща и на педагогически персонал да се грижи за децата в яслена възраст. Кметът допълни, че от началото на мандата в експлоатация са въведени 18 детски градини, а други 10 се строят в момента.
Относно градския транспорт Васил Терзиев обясни, че е постигнато съгласие със синдикатите за увеличение на заплатите, макар и в по-малък размер спрямо предходни години. Той посочи, че дългосрочните планове изискват подкрепа от държавния бюджет за периода от 2027 до 2031 година, за да може да се премине към едносменен режим в училищата. По думите на кмета Столичната община планира сериозни инвестиции в модернизация и придобиване на 145 нови превозни средства, сред които трамваи, електробуси, тролейбуси и автобуси.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в кратце
Коментиран от #10
09:48 18.07.2026
2 Сиганин
09:49 18.07.2026
3 Браво
09:50 18.07.2026
4 русямилския му сор
09:54 18.07.2026
5 Васко ДС-то
10:03 18.07.2026
6 Тити на Кака
Вълшебната думичка в устата на ДСУшко.
В това "ще" има едни 450 млн по-малко.
А в днешното "е" са налице 30% по-високи разходи за сметосъбиране. И никой не помни, че днешното "е" преди три години беше "ще", което обещаваше разходи наполовина....
10:05 18.07.2026
7 АГАТ а Кристи
10:06 18.07.2026
8 Ииииии
10:07 18.07.2026
9 крива сметка
10:09 18.07.2026
10 Кмете, кмете..
До коментар #1 от "в кратце":Спестените пари какво ще ги правям? Няма ли някое петроханско НПО да им пратим малко.
10:13 18.07.2026
11 Развитие
10:14 18.07.2026
12 Българин
Вот такая икономия получаилас!
10:23 18.07.2026
13 психодесен гоп кретеняга
10:33 18.07.2026
14 васенцето
10:38 18.07.2026
15 Ддд
10:46 18.07.2026
16 Зъл пес
10:47 18.07.2026
17 Артилерист
10:47 18.07.2026
18 ТАКИ И ШИШИ БОЙКОТИРАТ
10:52 18.07.2026
19 От какво пестиш ве
Пести си твоите кинти, да да ги даваш на сектанти!
Недей да пестиш за сметка на здравето на хората!
Превърнахте София в кен еф!
Отивай си в тъпата фирма, неможач зализан!
10:58 18.07.2026
20 Сергей Хрушчов
11:00 18.07.2026
21 София еврогето
Коментиран от #22
11:01 18.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.