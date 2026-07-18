София ще спести няколкостотин милиона евро от договорите за боклука

Криза няма, но предизвикателства с качеството на услугата определено имаше. Това коментира кметът на София Васил Терзиев в ефира на „Събуди се“ по Нова телевизия по повод управлението на отпадъците в столицата. По думите му ситуацията в районите „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“ вече изглежда значително по-добре, като в първите два е започнало и поетапно изпълнение на почистване, отпушване на шахти и миене.

В София първоначално получените оферти за сметосъбиране са били на стойност 1 милиард и 100 милиона лева, но общината върви към сключване на договори в рамките на 600–650 милиона лева за съответните зони. По неговите думи това ще спести около 220 милиона евро (450 милиона лева) на гражданите, като същевременно ще осигури по-качествена услуга, нова техника и съдове за смет. Терзиев уточни, че договорите не са прекратявани, а са изтекли и в момента текат нови процедури за избор на изпълнители.

„Започнахме с 10 000, над 10 000, даже беше стигнало 11 000, в момента е сведено до под 7000“, съобщи кметът по отношение на недостига на места в столичните детски градини и ясли. Той отбеляза, че недостигът за първа градинска група е сведен почти до нула, което е било основен фокус на настоящото управление.

По думите му основният проблем остава в яслените групи, където неотворените места са малко над 5000. Като съпътстваща причина Терзиев изтъкна липсата на медицински сестри и нормативното изискване за присъствието на две медицински лица на група, поради което общината ще настоява за промяна, позволяваща и на педагогически персонал да се грижи за децата в яслена възраст. Кметът допълни, че от началото на мандата в експлоатация са въведени 18 детски градини, а други 10 се строят в момента.

Относно градския транспорт Васил Терзиев обясни, че е постигнато съгласие със синдикатите за увеличение на заплатите, макар и в по-малък размер спрямо предходни години. Той посочи, че дългосрочните планове изискват подкрепа от държавния бюджет за периода от 2027 до 2031 година, за да може да се премине към едносменен режим в училищата. По думите на кмета Столичната община планира сериозни инвестиции в модернизация и придобиване на 145 нови превозни средства, сред които трамваи, електробуси, тролейбуси и автобуси.