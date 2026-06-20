Президентът Йотова ще участва в родовата среша на Каблешковия род

Президентът Илияна Йотова ще посети Копривщица и ще участва в 10-ата родова среща на Каблешковия род, от който е част и революционерът Тодор Каблешков.
Събитието ще започне в 11.00 часа от двора на църквата "Успение Богородично", където е погребан Каблешков. След това програмата ще продължи в къщата-музей на българския революционер, която е в непосредствена близост до храма.
Тази година се навършват 175 години от рождението на Тодор Каблешков и 150 години от неговата гибел.
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 8 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
05:29 20.06.2026
2 Шушеница
05:36 20.06.2026
3 Тая
05:43 20.06.2026
4 Притрябвала
05:54 20.06.2026
5 Питане
06:00 20.06.2026
6 Да ходи
06:04 20.06.2026
7 Сандо
06:13 20.06.2026
8 бушприт
06:25 20.06.2026
9 Стивън Трелони
06:35 20.06.2026
10 Какво общо има Йотова
Или не й се стои вкъщи, пък и времето хубаво. Защо да не развее буйна предизборна грива и да покаже колко е родолюбива.
06:37 20.06.2026
11 Ще развали празника
06:43 20.06.2026
12 НА СНИМКАТА
07:11 20.06.2026
13 Понеже вече не става за кревати
07:15 20.06.2026