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Президентът Йотова ще участва в родовата среша на Каблешковия род

Президентът Йотова ще участва в родовата среша на Каблешковия род

20 Юни, 2026 06:10, обновена 20 Юни, 2026 05:14 840 13

  • илияна йотова-
  • президент-
  • копривщица-
  • каблешков род

Държавният глава ще посети Копривщица

Президентът Йотова ще участва в родовата среша на Каблешковия род - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

Президентът Илияна Йотова ще посети Копривщица и ще участва в 10-ата родова среща на Каблешковия род, от който е част и революционерът Тодор Каблешков.

Събитието ще започне в 11.00 часа от двора на църквата "Успение Богородично", където е погребан Каблешков. След това програмата ще продължи в къщата-музей на българския революционер, която е в непосредствена близост до храма.

Тази година се навършват 175 години от рождението на Тодор Каблешков и 150 години от неговата гибел.


България
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  • 3 Тая

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    И Каблешков ли ще го произведе в комунист, както Ботев го бяха направили другарите и ?

    06:00 20.06.2026

  • 6 Да ходи

    9 1 Отговор
    на родова среща стрина в нейния край ( то пък род ли да видиш ) , къде се бута там ?

    06:04 20.06.2026

  • 7 Сандо

    8 1 Отговор
    Тая няма спиране.Нито почивен ден.Явно в територията няма по-сладък кокал от президентството.

    06:13 20.06.2026

  • 8 бушприт

    1 1 Отговор
    Президентката Илияна Йотова ще посети Копривщица ...

    06:25 20.06.2026

  • 9 Стивън Трелони

    6 1 Отговор
    Много й се иска да я изберат като президентша, но май номера няма да се получи.

    06:35 20.06.2026

  • 10 Какво общо има Йотова

    7 0 Отговор
    С Каблешковия род?
    Или не й се стои вкъщи, пък и времето хубаво. Защо да не развее буйна предизборна грива и да покаже колко е родолюбива.

    06:37 20.06.2026

  • 11 Ще развали празника

    7 1 Отговор
    На хората с някое клиширано, неразбираемо слово за подвига на Тодор Каблешков, а хорицата от рода му са като всички останали.

    06:43 20.06.2026

  • 12 НА СНИМКАТА

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    дайте ѝ само кьорсофри на баба ви тамплиерица ИдиЙотова

    07:15 20.06.2026

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