Президентът Йотова ще участва в родовата среша на Каблешковия род

Президентът Илияна Йотова ще посети Копривщица и ще участва в 10-ата родова среща на Каблешковия род, от който е част и революционерът Тодор Каблешков.

Събитието ще започне в 11.00 часа от двора на църквата "Успение Богородично", където е погребан Каблешков. След това програмата ще продължи в къщата-музей на българския революционер, която е в непосредствена близост до храма.

Тази година се навършват 175 години от рождението на Тодор Каблешков и 150 години от неговата гибел.