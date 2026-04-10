На летище „Васил Левски“ вече ще се дезинфекцират обувките на пътниците

На летище „Васил Левски“ в София вече ще се дезинфекцират обувките на пътниците, съобщиха от аеропорта.
Във връзка с въведени превантивни мерки от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), на летище „Васил Левски“ – София са обособени специални зони за дезинфекция.
Всички пътници преминават през специализирани дезинфекционни стелки, предназначени за обработка на обувките, съгласно указанията на обозначените информационни табели на място.
Мярката е въведена с цел ограничаване на риска от разпространение на болестта шап, след регистрирани огнища в Гърция и Кипър.
Използваният дезинфектант е с търговско наименование „Vulkan S“, с разрешение от Министерството на здравеопазването № 3542-1/13.02.2024 г. Активното вещество е пентакалиев бис(пероксимоносулфат) бис(сулфат), одобрено за употреба от компетентните здравни органи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
