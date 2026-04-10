На летище „Васил Левски“ вече ще се дезинфекцират обувките на пътниците

10 Април, 2026 13:28

Мярката е въведена с цел ограничаване на риска от разпространение на болестта шап, след регистрирани огнища в Гърция и Кипър

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На летище „Васил Левски“ в София вече ще се дезинфекцират обувките на пътниците, съобщиха от аеропорта.

Във връзка с въведени превантивни мерки от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), на летище „Васил Левски“ – София са обособени специални зони за дезинфекция.

Всички пътници преминават през специализирани дезинфекционни стелки, предназначени за обработка на обувките, съгласно указанията на обозначените информационни табели на място.

Мярката е въведена с цел ограничаване на риска от разпространение на болестта шап, след регистрирани огнища в Гърция и Кипър.

Използваният дезинфектант е с търговско наименование „Vulkan S“, с разрешение от Министерството на здравеопазването № 3542-1/13.02.2024 г. Активното вещество е пентакалиев бис(пероксимоносулфат) бис(сулфат), одобрено за употреба от компетентните здравни органи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 4 Отговор
    Вчера на летище Варна десант на хиляди американски войници.Закараха ги на квартири в Албена.Пълна окупация на Варна и София.

    Коментиран от #6, #13, #23

    13:30 10.04.2026

  • 2 Пустиня(к)

    16 0 Отговор
    У локви с дезинфектант ли ше джапат? Кат ТИР-овете по митницата? 😂

    13:31 10.04.2026

  • 3 Шапа

    13 2 Отговор
    по овцете ходи !

    13:34 10.04.2026

  • 4 Значи

    12 0 Отговор
    с гумени ботуши за дъжд ще се пътува !

    13:35 10.04.2026

  • 5 Обиране на пари

    10 0 Отговор
    Мафия и кражба

    13:41 10.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 az СВО Победа80

    16 4 Отговор
    Няма да се плашите от шапа, иранците ще "дезинфикцират" цялото летище!

    13:44 10.04.2026

  • 8 Хохо Бохо

    18 1 Отговор
    Стотици хиляди пътуват с коли до Кипър и Гърция без да дезенфекцират автомобили и обувки но за 20 пътника фьол с дезинфектант. Някой попита ли колко струва този гьол? На чия фирма е и има ли връзки с бабх? На кражба ми мирише, не на свършрна работа

    13:49 10.04.2026

  • 9 Трябва да се Дезинфекцират

    2 16 Отговор
    И Мозъците
    На Всички Русофилки
    И Червени Дебили .

    За По сигурно и
    Да им Слагат по Една Петолъчка на Челото
    Да ги знаят Отдалеч
    Че са Минали
    Дезинфекция.

    Коментиран от #11, #12, #22

    13:50 10.04.2026

  • 10 Аз мисля да няма смисъл

    15 0 Отговор
    От Иран ще го дезинфекцират цялото летище

    13:54 10.04.2026

  • 11 Сократ

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Трябва да се Дезинфекцират":

    Идиот

    13:54 10.04.2026

  • 12 Зевзек

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Трябва да се Дезинфекцират":

    "И Мозъците
    На Всички Русофилки"

    Така е прав си - на нашите козячета няма нужда да им дезинфекцират мозъците защото те нямат.

    13:59 10.04.2026

  • 13 Де ще

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ги настаняват , към 1000 войника са това ?

    Коментиран от #14, #19

    13:59 10.04.2026

  • 14 Запознат

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Де ще":

    По хотелите а ние ще плащаме

    14:00 10.04.2026

  • 15 Маслинас

    9 2 Отговор
    С галошите от стопанствовото ли пътуват гърците 😀

    14:01 10.04.2026

  • 16 Питане

    4 5 Отговор
    А в Народното събрание какви препарати за дезинфекция ще поставят, за да спре комунистическата пандемия ?

    Коментиран от #21

    14:03 10.04.2026

  • 17 И НЯКОЙ ВЪТРЕШЕН ЧОВЕК

    10 0 Отговор
    ЩЕ СЪБИРА ТАКСА 2-3 €,ХИТРО А ?!ГЛАДЕН ЧОВЕК ЖИВ ДЯВОЛ,КАКВО ЛИ НЕ ИЗМИСЛЯ БЪЛГАРИНА ЗА ДА ЩАВИ КОЙ ДА Е.

    14:03 10.04.2026

  • 18 Гадняр

    7 0 Отговор
    Необходимо е да сложат легени с дезинфектант зад "непристъпната" гранична ограда дело на великия банкянски везир Асфалтпаша. Когато гостите от близкия изток минат на наша територия първо да топнат миризливите са крака в легена, след това да си разпънат килимчето и да се помолят за зравето на Бойко.

    14:03 10.04.2026

  • 19 Моряка

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Де ще":

    Радост за украинките.Даже развлечение.

    Коментиран от #24

    14:04 10.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гадняр

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Питане":

    В "народното" събрание ще пръскат с ДДТ и мухозол.

    Коментиран от #27

    14:05 10.04.2026

  • 22 ДА ГО ТУРГАМ С 200

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Трябва да се Дезинфекцират":

    В ИШИТЕ НА МАЙ КА ТИ.

    14:06 10.04.2026

  • 23 Не лъж бе !!!

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Неандерталката превърна Варна в руска губерния ! Скоро ще има референдум за автономия.
    Бюлетина 10...😭😭😭... Нещо спря да я рекламираш 😭😭😭

    14:07 10.04.2026

  • 24 И ще

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Моряка":

    народят мелезлачета !

    14:08 10.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хейт

    4 0 Отговор
    Златната локва се завръща! На ново място и с нова сила!

    14:27 10.04.2026

  • 27 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Гадняр":

    Трябва да пръскат и за пи...и въж.ки !
    Много урволяк ще се намърда по
    въртящите се меки кресла

    14:28 10.04.2026

  • 28 Без пръскане

    1 0 Отговор
    Дезинфекционни килимчета/пътеки има на много летища, дори многозвездни хотели без да го обявяват в медиите. Преди години на контролните пунктове на границата имаше дезинфекционни коловози/вани през които минаха всички превозни средства влизащи в България и ги допълваха периодично с по няколко кофи разтвор.

    14:37 10.04.2026

  • 29 Азззззззз

    0 0 Отговор
    Не знам колко е новина- вчера вече се дезинфекцираха обувките...

    14:38 10.04.2026

  • 30 хи хи

    0 0 Отговор
    Ааа те тия дет летят директно от овчарниците идват😂

    14:40 10.04.2026

