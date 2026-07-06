Автобус се запали на АМ „Тракия“, десетки пътници останаха блокирани на пътя

Автобус, пътуващ по линията Бургас – София, се е запалил рано тази сутрин малко преди тунела „Траянови врата“ на автомагистрала „Тракия“. За инцидента сигнализира зрител на bTV, който е бил сред пътниците.

По думите му около 6:00 часа салонът на автобуса внезапно се изпълнил с гъст дим, а малко след това превозното средство се запалило. Сред пътниците настъпила паника, тъй като хората започнали да се задушават. Всички успели да напуснат автобуса навреме и по първоначална информация няма пострадали.

След инцидента десетки пътници останали повече от час и половина на аварийната лента на автомагистралата, без да получат информация кога ще бъде изпратен друг автобус. Според сигнала шофьорът не е успял да даде обяснение за ситуацията, а с пътниците не се е свързал и представител на превозвача.

„Стоим и чакаме, без да знаем колко още ще останем на магистралата“, разказва зрителят.

По негови думи под автобуса са започнали да изтичат гориво и други течности, което е породило допълнителни опасения сред хората. Тъй като автобусът е спрял непосредствено преди тунела „Траянови врата“, на място е имало полицейски екип.

Зрителят твърди още, че пътниците не са получили достатъчно информация и съдействие на място. По думите му хората са се чувствали изоставени и не са знаели дали има риск от възникване на нов инцидент.

Към момента няма официална информация от компетентните институции за причините за инцидента, както и дали е започнала проверка по случая.