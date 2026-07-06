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Автобус се запали на АМ „Тракия“, десетки пътници останаха блокирани на пътя

Автобус се запали на АМ „Тракия“, десетки пътници останаха блокирани на пътя

6 Юли, 2026 09:24 973 12

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Сред пътниците настъпила паника, тъй като хората започнали да се задушават. Всички успели да напуснат автобуса навреме и по първоначална информация няма пострадали

Автобус се запали на АМ „Тракия“, десетки пътници останаха блокирани на пътя - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Автобус, пътуващ по линията Бургас – София, се е запалил рано тази сутрин малко преди тунела „Траянови врата“ на автомагистрала „Тракия“. За инцидента сигнализира зрител на bTV, който е бил сред пътниците.

По думите му около 6:00 часа салонът на автобуса внезапно се изпълнил с гъст дим, а малко след това превозното средство се запалило. Сред пътниците настъпила паника, тъй като хората започнали да се задушават. Всички успели да напуснат автобуса навреме и по първоначална информация няма пострадали.

След инцидента десетки пътници останали повече от час и половина на аварийната лента на автомагистралата, без да получат информация кога ще бъде изпратен друг автобус. Според сигнала шофьорът не е успял да даде обяснение за ситуацията, а с пътниците не се е свързал и представител на превозвача.

„Стоим и чакаме, без да знаем колко още ще останем на магистралата“, разказва зрителят.

По негови думи под автобуса са започнали да изтичат гориво и други течности, което е породило допълнителни опасения сред хората. Тъй като автобусът е спрял непосредствено преди тунела „Траянови врата“, на място е имало полицейски екип.

Зрителят твърди още, че пътниците не са получили достатъчно информация и съдействие на място. По думите му хората са се чувствали изоставени и не са знаели дали има риск от възникване на нов инцидент.

Към момента няма официална информация от компетентните институции за причините за инцидента, както и дали е започнала проверка по случая.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 в тикволандия е така

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    скоро да не се чуе пък за бдж
    или
    баджанак дай жената

    09:51 06.07.2026

  • 2 Фирмата да не е

    9 0 Отговор
    Юнион без калцони, на двете мутри, на които ще харижат жепето?
    Пак криеме, нищо не се е променило.

    09:56 06.07.2026

  • 3 Европейски налъм с €

    5 0 Отговор
    Хората са се чувствали изоставени!
    Това не са хора, това са горди европейци.Те никога не са изоставени когато трябва да си плащат данъци и глоби.С новият хеликоптер ще им доставят кафе, вода и гевреци.А автобуса ЕКО 15 ли е?Гумите от 1974г. година ли са има ли пожарогасител от новите на нашата фирма.Кой ще плати, че ми замърсихте въздуха в малкия ринг.Глобете вятъра с 5000€ другият път да не прави така.

    10:06 06.07.2026

  • 4 Пътувамето

    3 0 Отговор
    В България носи риск за вашето здраве

    Коментиран от #7

    10:08 06.07.2026

  • 5 Както Се Вижда !

    3 0 Отговор
    България !

    Не Е Нито Хубаво !

    Нито Сигурно !

    Място !

    За Живеене !

    10:09 06.07.2026

  • 6 Виновен е кислорода

    2 1 Отговор
    ако го нямаше нищо нямаше да се запали.

    Коментиран от #11

    10:09 06.07.2026

  • 7 Само Това Ли ?

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пътувамето":

    Не дай боже Да се разболееш !

    От нещо По - Особено !

    Стой Гладен И Болен !

    До края На Живота Си !

    10:11 06.07.2026

  • 8 Василеску

    3 0 Отговор
    Навремето Юнион Ивкони и други фирми в зората на конкуренцията купиха нови автобуси (повечето с държавни пари и схеми), известно време возеха комфортно и културно. Взеха им душата и сета са но 20-25 години. Наскоро придружих познати до автобус с този маршрут - беше развалина и шофьорът дълго време се "звереше" отзад в компресора преди да тръгне на 10 часов път за София в жегата. Малко по-зле беше автобуса от Шкодите и Сетрите по време на соца. Честни частници и "конкуренция". Билет 23 евро - колкото уикенд билет до Чехия със самолет

    10:11 06.07.2026

  • 9 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ТОЗИ КОНДОМ,ДА СЕ КРЪСТИ,ЧЕ Е ЖИВ

    10:12 06.07.2026

  • 10 Важното е да има

    1 0 Отговор
    Шкембе чорба и €! Всичко друго е ала бала.

    10:12 06.07.2026

  • 11 Нямаше Да Има !

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Виновен е кислорода":

    И Кой Да го Пали !

    10:15 06.07.2026

  • 12 Цвете

    2 0 Отговор
    ПОРЕДЕН ПРОВАЛ НА ПРЕВОЗВАЧ. КАЖЕТЕ ИМЕТО НА ФИРМАТА? ДО КОГА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ТЕЗИ СТАРИ АВТОБУСИ ДА СЕ ГАВРЯТ С ХОРАТА? МОЛЯ, НЯКОЙ ДА НАПИШЕ ИМЕТО НА ФИРМАТА?

    10:15 06.07.2026

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