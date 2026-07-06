Автобус се запали на АМ „Тракия“, десетки пътници останаха блокирани на пътя

Автобус, пътуващ по линията Бургас – София, се е запалил рано тази сутрин малко преди тунела „Траянови врата“ на автомагистрала „Тракия“. За инцидента сигнализира зрител на bTV, който е бил сред пътниците.
По думите му около 6:00 часа салонът на автобуса внезапно се изпълнил с гъст дим, а малко след това превозното средство се запалило. Сред пътниците настъпила паника, тъй като хората започнали да се задушават. Всички успели да напуснат автобуса навреме и по първоначална информация няма пострадали.
След инцидента десетки пътници останали повече от час и половина на аварийната лента на автомагистралата, без да получат информация кога ще бъде изпратен друг автобус. Според сигнала шофьорът не е успял да даде обяснение за ситуацията, а с пътниците не се е свързал и представител на превозвача.
„Стоим и чакаме, без да знаем колко още ще останем на магистралата“, разказва зрителят.
По негови думи под автобуса са започнали да изтичат гориво и други течности, което е породило допълнителни опасения сред хората. Тъй като автобусът е спрял непосредствено преди тунела „Траянови врата“, на място е имало полицейски екип.
Зрителят твърди още, че пътниците не са получили достатъчно информация и съдействие на място. По думите му хората са се чувствали изоставени и не са знаели дали има риск от възникване на нов инцидент.
Към момента няма официална информация от компетентните институции за причините за инцидента, както и дали е започнала проверка по случая.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в тикволандия е така
или
баджанак дай жената
09:51 06.07.2026
2 Фирмата да не е
Пак криеме, нищо не се е променило.
09:56 06.07.2026
3 Европейски налъм с €
Това не са хора, това са горди европейци.Те никога не са изоставени когато трябва да си плащат данъци и глоби.С новият хеликоптер ще им доставят кафе, вода и гевреци.А автобуса ЕКО 15 ли е?Гумите от 1974г. година ли са има ли пожарогасител от новите на нашата фирма.Кой ще плати, че ми замърсихте въздуха в малкия ринг.Глобете вятъра с 5000€ другият път да не прави така.
10:06 06.07.2026
4 Пътувамето
Коментиран от #7
10:08 06.07.2026
5 Както Се Вижда !
Не Е Нито Хубаво !
Нито Сигурно !
Място !
За Живеене !
10:09 06.07.2026
6 Виновен е кислорода
Коментиран от #11
10:09 06.07.2026
7 Само Това Ли ?
До коментар #4 от "Пътувамето":Не дай боже Да се разболееш !
От нещо По - Особено !
Стой Гладен И Болен !
До края На Живота Си !
10:11 06.07.2026
8 Василеску
10:11 06.07.2026
9 Боруна Лом
10:12 06.07.2026
10 Важното е да има
10:12 06.07.2026
11 Нямаше Да Има !
До коментар #6 от "Виновен е кислорода":И Кой Да го Пали !
10:15 06.07.2026
12 Цвете
10:15 06.07.2026