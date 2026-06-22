В МРРБ обсъждат бъдещето на Природен парк „Витоша“

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се проведе съвместна среща за разглеждане на законодателни промени, свързани с развитието на Природен парк „Витоша“.

Срещата ще се проведе днес от 10.00 часа и в нея ще участват председателят на Народното събрание Михаела Доцова, народни представители от ПГ на „Прогресивна България“, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, заместник – министърът на земеделието и храните проф. Иван Палигоров, представители на Гражданска платформа „Витоша за всички“ и експерти.

В 11.30 часа се предвижда брифинг, на който да бъдат обявени повече подробности.