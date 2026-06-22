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В МРРБ обсъждат бъдещето на Природен парк „Витоша“

В МРРБ обсъждат бъдещето на Природен парк „Витоша“

22 Юни, 2026 07:19 311 7

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  • природен парк-
  • витоша

Срещата ще се проведе днес от 10.00 часа

В МРРБ обсъждат бъдещето на Природен парк „Витоша“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се проведе съвместна среща за разглеждане на законодателни промени, свързани с развитието на Природен парк „Витоша“.

Срещата ще се проведе днес от 10.00 часа и в нея ще участват председателят на Народното събрание Михаела Доцова, народни представители от ПГ на „Прогресивна България“, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, заместник – министърът на земеделието и храните проф. Иван Палигоров, представители на Гражданска платформа „Витоша за всички“ и експерти.

В 11.30 часа се предвижда брифинг, на който да бъдат обявени повече подробности.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 2 РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ

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    Преди да си тръгне раздаде Витоша за застрояване.

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  • 3 ЛАКОМИЯТА

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  • 4 ГЕРБАДЖИИТЕ

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  • 5 Квадрат13

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    Презастроихте София и сега усилено се застроява и Витоша. Само алчност и безумие.

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