В МРРБ обсъждат бъдещето на Природен парк „Витоша“

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се проведе съвместна среща за разглеждане на законодателни промени, свързани с развитието на Природен парк „Витоша“.
Срещата ще се проведе днес от 10.00 часа и в нея ще участват председателят на Народното събрание Михаела Доцова, народни представители от ПГ на „Прогресивна България“, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, заместник – министърът на земеделието и храните проф. Иван Палигоров, представители на Гражданска платформа „Витоша за всички“ и експерти.
В 11.30 часа се предвижда брифинг, на който да бъдат обявени повече подробности.
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1 оня с коня
07:25 22.06.2026
2 РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ
07:26 22.06.2026
3 ЛАКОМИЯТА
07:27 22.06.2026
4 ГЕРБАДЖИИТЕ
07:29 22.06.2026
5 Квадрат13
07:32 22.06.2026
6 оня с коня
Заболяване е да си гербав! Това гарантира, че си пъленДегенерат!
07:33 22.06.2026
7 оня с коня
07:34 22.06.2026