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Анализатори: Румен Радев търси трети път

Анализатори: Румен Радев търси трети път

22 Юли, 2026 18:27 1 296 49

  • румен радев-
  • външна политика-
  • противоречия

Панчугов призова правителството да започне изработването на нова Стратегия за национална сигурност

Анализатори: Румен Радев търси трети път - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Има ли противоречия във външнополитическото поведение на управляващата партия „Прогресивна България“? Този въпрос беше във фокуса на дебат по бТВ между политически анализатори.

Според политолога Георги Харизанов не може да се говори за сериозни колебания в действията на управляващите, въпреки че в публичните им изяви понякога се откриват различни послания.

„В изказванията винаги могат да се намерят несъответствия, но за щастие няма такива в действията. Няма завой или отказ от поетия курс“, коментира той.

По думите му участието на представители на България в международни формати, включително срещите в Киев и Париж, показва последователност във външната политика.

Социологът Първан Симеонов определи курса на премиера Румен Радев като опит за балансирана външна политика.

Според него България традиционно се стреми да поддържа баланс в отношенията си с международните партньори, а сегашното управление се опитва да следва подобен модел.

„Радев търси трети път. Проблемът е по-скоро комуникационен – трябва по-ясно да обяснява решенията си“, заяви Симеонов.

Политологът Христо Панчугов обаче оспори тази теза.

Според него към момента липсва последователна външнополитическа стратегия, а управляващите по-скоро се опитват да комуникират различни послания към различни аудитории.

„Политиката предполага ясни цели, инструменти и общ разказ. Към момента такъв липсва“, каза той.

Панчугов призова правителството да започне изработването на нова Стратегия за национална сигурност, която да очертае рисковете пред страната и начина, по който те ще бъдат управлявани.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    32 11 Отговор
    Румен Радев:
    - Няма да дадем нито стотинка на Украйна!
    - Ще помагаме финансово на Украйна!
    - Изгоних американските самолети от България.
    - Пуснах американските самолети в България.
    - Не подкрепяме "Коалицията на желаещите"!
    - Подкрепяме "Коалицията на желаещите"!
    - Ще проведем референдум за лева!
    - Няма да проведем референдум за лева!
    Зеленочорапестият ТУ-ТУУУ сложи в малкия си джоб ВИНЕ-ТУ-ТУУУ по абсурдно поведение, само за няколко месеца!

    18:30 22.07.2026

  • 2 Нурс

    24 2 Отговор
    Рисковете трябва да се избягват, не да се управляват.

    Коментиран от #48

    18:31 22.07.2026

  • 3 Васил

    25 6 Отговор
    Ще има да чака излъга хората едва ли ще се хванат втори път.

    18:31 22.07.2026

  • 4 Мунчо Копейкин празнодумеца

    27 8 Отговор
    Радев е по смешен и нелеп даже и от неграмотните неудачници около късата карабина Къстадин.

    18:31 22.07.2026

  • 5 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    16 20 Отговор
    Копейки, как върви борбата за връщането на лева, че на 8 август изтича крайният срок, който задължава търговците да показват цените и в лева. Не остава още много! Хайде, темпо малко. Движуха! Ко са мотате?

    18:32 22.07.2026

  • 6 Нищо не търси мафиота

    24 9 Отговор
    Тоя баш мафиот търси само по опашата лъжа, селска клюка и ден да мине, друг да дойде ,и паричките да текат кеш. Това е стратегията на мунчо. И децата я разбраха вече.

    18:33 22.07.2026

  • 7 Русолизатор

    24 8 Отговор
    Каква я мислехме,каква стана?

    18:34 22.07.2026

  • 8 Муньото

    26 6 Отговор
    е мошеник

    18:34 22.07.2026

  • 9 Май излезе

    21 5 Отговор
    човек на Пеевски...

    18:34 22.07.2026

  • 10 Гост

    22 7 Отговор
    Настоящия "гоУлЕм брат" Държи всички наши политици, включително и Радев на къса каишка и те му играят по свирката! Защо Турция и Гърция, които са върли евроатлантици от 1952 година не дават на САЩ да ползват базите си в Диарбекир и на остров Крит, а нашите мекотели казват ДА още преди Хамериканците да са поискали нещо?

    Коментиран от #20

    18:35 22.07.2026

  • 11 Фуражката е некомпетентен!

    24 4 Отговор
    Каза по БНТ, че България не участва във войната на Иран, защото американските самолети зареждали извън територията на България!
    Най некомпетентният министър-председател в историята на България!

    Коментиран от #21

    18:37 22.07.2026

  • 12 Ох , Прогресивно ми е.

    17 6 Отговор
    Кеф.

    18:37 22.07.2026

  • 13 Вторан Лимонов

    19 1 Отговор
    Пак този пишман анализатор който никога не познава. Казват че щял да се кандидатира за кмет на Стара Загора от ПБ , затова се мазнел на радевия.
    Само че греши. До кметските избори подкрепата за ПБ ще е под тази на БСП.

    18:37 22.07.2026

  • 14 Обратен път няма !

    17 2 Отговор
    Може да има трети макар че едва ли , обаче със сигурност обратен път няма.

    18:38 22.07.2026

  • 15 ИИ на РР

    11 1 Отговор
    не е съвсем сигурно
    какво точно търся
    защото не знам
    обаче
    всичко вече ще е
    прозрачно, дори машините

    18:38 22.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Трети път ?

    19 2 Отговор
    Трети брак може ! Но не път , свързан с българските граждани , с държавата ни и чрез лъжите , с които ги засипва от самото начало ! България не е негова , нито на спонсорите му , олигарсите , групата му от военни , не знам вече кое поколение червени търтеи , ментарджии , ДС субекти и нечисти интересчии и подлеци !

    18:41 22.07.2026

  • 19 не щеш с добро има и дърво

    12 1 Отговор
    Изока се субекта управлявал самолет с ултиматум към чичо си Дончо или визи или до края на юни самолетите от натовското учение да си намерят ново летище, че българския интерес не е страната да е мишена и само след три седмици получи американска (не натовска) нота , че самолетите ще се предислоцират на новото летище (безмер) с бонус бойна част от 250 военни за операции на САЩ в Иран. НАТО продължава да не се замесва в американската инициатива.

    18:41 22.07.2026

  • 20 Елементарно

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Защото те са на първа линия и ще спират ракетите идващи към нас. Ако самолетите бяха при тях времето за реагиране е много по-малко.

    Коментиран от #31

    18:43 22.07.2026

  • 21 При

    18 3 Отговор

    До коментар #11 от "Фуражката е некомпетентен!":

    това подлец ! Както към България , българските граждани , така и на международно ниво !

    18:43 22.07.2026

  • 22 Хайде де

    15 1 Отговор
    Българската поговорка от два стола та на земята. Нашенските "анализатори" да не се правят на анализатори.

    18:43 22.07.2026

  • 23 1 450 000 полезни идиоти

    17 3 Отговор
    гласуваха за това мекере!

    Коментиран от #26, #28, #38, #49

    18:45 22.07.2026

  • 24 Стенли

    11 4 Отговор
    Асен Василев днес в парламента към Румен Радев

    18:46 22.07.2026

  • 25 Огризката

    12 1 Отговор
    си запълва ефирното време с тъпи лаладжии

    18:47 22.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Да си избереш Тато от Тему 🤣

    15 2 Отговор
    Националния предател румен кРадев продаде България, като сключи сделка със САЩ застрашаваща националната сигурност само за да защити интересите на Лукоил и Газпром през Боташ. Това е сделката на майкопрадавеца .

    Коментиран от #47

    18:49 22.07.2026

  • 28 Бъркаш

    8 3 Отговор

    До коментар #23 от "1 450 000 полезни идиоти":

    Повечето са безполезни, обрани от маргинални партийки като вgъZpoдени, величави мечове, комуняги ... все безполезни тъpтеи !

    Коментиран от #29

    18:52 22.07.2026

  • 29 анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Бъркаш":

    Когато си отговаряш сам, усещаш ли някакъв особен гъдел по гръбнака?

    18:54 22.07.2026

  • 30 Ами

    4 6 Отговор
    Верният път винаги е само един.
    Орелът не лети с гаргите.
    Гаргите да си грачат.

    18:55 22.07.2026

  • 31 сложно е

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Елементарно":

    По-елементарно но невярно обяснение не е възможно да се измисли. :)
    Причините защо ние така , а те не е политическа. Сравнявайки по мащаб Турция с България ще получиш и отговора на въпроса защо.

    Коментиран от #37

    18:58 22.07.2026

  • 32 Хмм

    7 2 Отговор
    каквото и да говорим, истината е, че участваме в убийството на деца в Иран, а външната какво чака Радев, да излезем на майдан като в украйна ли, дотам ли стигна кукувците на кастинг да му избират министрите без необходимото образование само защото са учили в странство

    19:01 22.07.2026

  • 33 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    ТО ВТОРИ ПЪТ НЯМА,А ТЕ ТЪРСЯТ ТРЕТИ! ТЕЗИ ИЗМЕКЯРИ ЗАЩО НЕ СА ПРОГОНЕНИ С КАМЪНИ?

    19:02 22.07.2026

  • 34 Хи хи

    8 2 Отговор
    " Румен Радев търси трети път " ,ще търси я , като е загубил първите два пътя .

    19:04 22.07.2026

  • 35 ПАНЧУКОВ ПОРАСНАЛИ

    4 4 Отговор
    СПРИ ДА ПЛЮЕШ РАДЕВ КОГАТО МУТРЮ УПРАВЛЯВА БЕШИ БЛАГ,МАЗЕН,НАТЕГАЧ РАЗБРА ЛИ МЕ МЛАДЕЖ.

    19:04 22.07.2026

  • 36 Грийн сок🧦

    6 1 Отговор
    Ооо Първанчо - той е
    мой чорап.

    19:07 22.07.2026

  • 37 Елементарно

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "сложно е":

    Миналия път когато самолетите бяха на летището в София всички видяхме кой спря ракетите. А ти си измисляй колкото си искаш конспиративни теории. Фактите показаха защо самолетите са в България. Ако беше ходил войник, щеше да имаш поне някаква представа от военни действия.

    19:09 22.07.2026

  • 38 Русофил

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "1 450 000 полезни идиоти":

    Пак ме излъгаха!

    19:11 22.07.2026

  • 39 Сатана Z

    1 0 Отговор
    "Който търси - намира"

    България отваря въздушното пространство за САЩ

    Българският парламент одобри разполагането на самолети на американските военновъздушни сили и американски военен контингент в страната. Според съобщенията това включва разполагане на самолети и приблизително 250 военнослужещи във военновъздушната база Безмер, разположена близо до град Ямбол в югоизточната част на страната. Тази стъпка е част от подкрепата за операциите на САЩ в Близкия изток.

    Според съобщенията, американски самолети за зареждане с гориво във въздуха ще бъдат разположени в България от 24 юли 2026 г. до 1 октомври 2026 г. и към момента не се говори за удължаване на присъствието им.
    Решението на българските законодатели обаче изглежда по-малко като „еднократна“ помощ и по-скоро като поредна стъпка към засилване на американското военно присъствие в региона. Авиобазата Безмер вече има опит в работата със силите на НАТО, като преди това е била домакин на съвместни учения и временна ротация на въздушни части на Алианса. Разполагането на постоянна въздушна група би могло значително да засили оперативните способности на коалицията на източния фланг – не на последно място чрез намаляване на времето за реакция при разполагане на сили. Политическият контекст също е забележителен: парламентарното решение отразява политиката на настоящото българско ръководство за сближаване с ключови партньори от Алианса.
    Техеран, между другото, вече предупреди България да не позволява тер

    19:12 22.07.2026

  • 40 Ел Менчо

    5 1 Отговор
    как измами русофилите!Асенчо беше техния човек!

    19:13 22.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Права като пътна маркировка

    1 0 Отговор
    Да направи официално запитване към Адидас щом му трябва трети път.
    Те би трябвало да ги знаят пътищата.

    19:14 22.07.2026

  • 43 Вижте

    2 0 Отговор
    Политиката на пунта мара. Живеем в такива времена, че кражбите и престъпленията се прикриват с приказки и оправдания. И всичко е за сметка на народа.

    19:16 22.07.2026

  • 44 Банда национални предатели !

    3 0 Отговор
    Слави МраZa каза, че пускането на американските самолети в България ще даде възможност на Румен Радев да поиска нещо от Тръмп. Почти съм сигурен, че е поискал да падне Магнитскиту на Шиши! Все пак Радев има опит и умее да защитава олигарсите от санкции! 🇷🇺 ❤️ 🇺🇸

    19:18 22.07.2026

  • 45 Милен

    0 1 Отговор
    За мен проблем едно и две за националната сигурност, са постоянният спад в производството и залагането на нестабилни енергоизточници (в момента едвам си покриваме потреблението при положение, че то е почти наполовина от пиковото). А разни анализатори ни занимават с неща дето не зависят от нас.

    19:24 22.07.2026

  • 46 койдазнай

    1 0 Отговор
    Третият път води към третият свят. За всички е ясно, че на на нас там ни е мястото.

    19:28 22.07.2026

  • 47 Провинциалист от провинция Тракия

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Да си избереш Тато от Тему 🤣":

    "като сключи сделка със САЩ застрашаваща националната сигурност" - не е той обаче.

    19:29 22.07.2026

  • 48 Според Богомил Райнов

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нурс":

    Третият път е Комунизмът?!!

    19:29 22.07.2026

  • 49 Според Иво

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "1 450 000 полезни идиоти":

    трябваше да сте много повече!

    19:33 22.07.2026

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