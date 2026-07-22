Анализатори: Румен Радев търси трети път

Има ли противоречия във външнополитическото поведение на управляващата партия „Прогресивна България“? Този въпрос беше във фокуса на дебат по бТВ между политически анализатори.

Според политолога Георги Харизанов не може да се говори за сериозни колебания в действията на управляващите, въпреки че в публичните им изяви понякога се откриват различни послания.

„В изказванията винаги могат да се намерят несъответствия, но за щастие няма такива в действията. Няма завой или отказ от поетия курс“, коментира той.

По думите му участието на представители на България в международни формати, включително срещите в Киев и Париж, показва последователност във външната политика.

Социологът Първан Симеонов определи курса на премиера Румен Радев като опит за балансирана външна политика.

Според него България традиционно се стреми да поддържа баланс в отношенията си с международните партньори, а сегашното управление се опитва да следва подобен модел.

„Радев търси трети път. Проблемът е по-скоро комуникационен – трябва по-ясно да обяснява решенията си“, заяви Симеонов.

Политологът Христо Панчугов обаче оспори тази теза.

Според него към момента липсва последователна външнополитическа стратегия, а управляващите по-скоро се опитват да комуникират различни послания към различни аудитории.

„Политиката предполага ясни цели, инструменти и общ разказ. Към момента такъв липсва“, каза той.

Панчугов призова правителството да започне изработването на нова Стратегия за национална сигурност, която да очертае рисковете пред страната и начина, по който те ще бъдат управлявани.