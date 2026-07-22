Анализатори: Румен Радев търси трети път

Има ли противоречия във външнополитическото поведение на управляващата партия „Прогресивна България“? Този въпрос беше във фокуса на дебат по бТВ между политически анализатори.
Според политолога Георги Харизанов не може да се говори за сериозни колебания в действията на управляващите, въпреки че в публичните им изяви понякога се откриват различни послания.
„В изказванията винаги могат да се намерят несъответствия, но за щастие няма такива в действията. Няма завой или отказ от поетия курс“, коментира той.
По думите му участието на представители на България в международни формати, включително срещите в Киев и Париж, показва последователност във външната политика.
Социологът Първан Симеонов определи курса на премиера Румен Радев като опит за балансирана външна политика.
Според него България традиционно се стреми да поддържа баланс в отношенията си с международните партньори, а сегашното управление се опитва да следва подобен модел.
„Радев търси трети път. Проблемът е по-скоро комуникационен – трябва по-ясно да обяснява решенията си“, заяви Симеонов.
Политологът Христо Панчугов обаче оспори тази теза.
Според него към момента липсва последователна външнополитическа стратегия, а управляващите по-скоро се опитват да комуникират различни послания към различни аудитории.
„Политиката предполага ясни цели, инструменти и общ разказ. Към момента такъв липсва“, каза той.
Панчугов призова правителството да започне изработването на нова Стратегия за национална сигурност, която да очертае рисковете пред страната и начина, по който те ще бъдат управлявани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гyмен кРадев БОгаТАШа
- Няма да дадем нито стотинка на Украйна!
- Ще помагаме финансово на Украйна!
- Изгоних американските самолети от България.
- Пуснах американските самолети в България.
- Не подкрепяме "Коалицията на желаещите"!
- Подкрепяме "Коалицията на желаещите"!
- Ще проведем референдум за лева!
- Няма да проведем референдум за лева!
Зеленочорапестият ТУ-ТУУУ сложи в малкия си джоб ВИНЕ-ТУ-ТУУУ по абсурдно поведение, само за няколко месеца!
18:30 22.07.2026
2 Нурс
Коментиран от #48
18:31 22.07.2026
3 Васил
18:31 22.07.2026
4 Мунчо Копейкин празнодумеца
18:31 22.07.2026
5 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
18:32 22.07.2026
6 Нищо не търси мафиота
18:33 22.07.2026
7 Русолизатор
18:34 22.07.2026
8 Муньото
18:34 22.07.2026
9 Май излезе
18:34 22.07.2026
10 Гост
Коментиран от #20
18:35 22.07.2026
11 Фуражката е некомпетентен!
Най некомпетентният министър-председател в историята на България!
Коментиран от #21
18:37 22.07.2026
12 Ох , Прогресивно ми е.
18:37 22.07.2026
13 Вторан Лимонов
Само че греши. До кметските избори подкрепата за ПБ ще е под тази на БСП.
18:37 22.07.2026
14 Обратен път няма !
18:38 22.07.2026
15 ИИ на РР
какво точно търся
защото не знам
обаче
всичко вече ще е
прозрачно, дори машините
18:38 22.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Трети път ?
18:41 22.07.2026
19 не щеш с добро има и дърво
18:41 22.07.2026
20 Елементарно
До коментар #10 от "Гост":Защото те са на първа линия и ще спират ракетите идващи към нас. Ако самолетите бяха при тях времето за реагиране е много по-малко.
Коментиран от #31
18:43 22.07.2026
21 При
До коментар #11 от "Фуражката е некомпетентен!":това подлец ! Както към България , българските граждани , така и на международно ниво !
18:43 22.07.2026
22 Хайде де
18:43 22.07.2026
23 1 450 000 полезни идиоти
Коментиран от #26, #28, #38, #49
18:45 22.07.2026
24 Стенли
18:46 22.07.2026
25 Огризката
18:47 22.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Да си избереш Тато от Тему 🤣
Коментиран от #47
18:49 22.07.2026
28 Бъркаш
До коментар #23 от "1 450 000 полезни идиоти":Повечето са безполезни, обрани от маргинални партийки като вgъZpoдени, величави мечове, комуняги ... все безполезни тъpтеи !
Коментиран от #29
18:52 22.07.2026
29 анонимен
До коментар #28 от "Бъркаш":Когато си отговаряш сам, усещаш ли някакъв особен гъдел по гръбнака?
18:54 22.07.2026
30 Ами
Орелът не лети с гаргите.
Гаргите да си грачат.
18:55 22.07.2026
31 сложно е
До коментар #20 от "Елементарно":По-елементарно но невярно обяснение не е възможно да се измисли. :)
Причините защо ние така , а те не е политическа. Сравнявайки по мащаб Турция с България ще получиш и отговора на въпроса защо.
Коментиран от #37
18:58 22.07.2026
32 Хмм
19:01 22.07.2026
33 Боруна Лом
19:02 22.07.2026
34 Хи хи
19:04 22.07.2026
35 ПАНЧУКОВ ПОРАСНАЛИ
19:04 22.07.2026
36 Грийн сок🧦
мой чорап.
19:07 22.07.2026
37 Елементарно
До коментар #31 от "сложно е":Миналия път когато самолетите бяха на летището в София всички видяхме кой спря ракетите. А ти си измисляй колкото си искаш конспиративни теории. Фактите показаха защо самолетите са в България. Ако беше ходил войник, щеше да имаш поне някаква представа от военни действия.
19:09 22.07.2026
38 Русофил
До коментар #23 от "1 450 000 полезни идиоти":Пак ме излъгаха!
19:11 22.07.2026
39 Сатана Z
България отваря въздушното пространство за САЩ
Българският парламент одобри разполагането на самолети на американските военновъздушни сили и американски военен контингент в страната. Според съобщенията това включва разполагане на самолети и приблизително 250 военнослужещи във военновъздушната база Безмер, разположена близо до град Ямбол в югоизточната част на страната. Тази стъпка е част от подкрепата за операциите на САЩ в Близкия изток.
Според съобщенията, американски самолети за зареждане с гориво във въздуха ще бъдат разположени в България от 24 юли 2026 г. до 1 октомври 2026 г. и към момента не се говори за удължаване на присъствието им.
Решението на българските законодатели обаче изглежда по-малко като „еднократна“ помощ и по-скоро като поредна стъпка към засилване на американското военно присъствие в региона. Авиобазата Безмер вече има опит в работата със силите на НАТО, като преди това е била домакин на съвместни учения и временна ротация на въздушни части на Алианса. Разполагането на постоянна въздушна група би могло значително да засили оперативните способности на коалицията на източния фланг – не на последно място чрез намаляване на времето за реакция при разполагане на сили. Политическият контекст също е забележителен: парламентарното решение отразява политиката на настоящото българско ръководство за сближаване с ключови партньори от Алианса.
Техеран, между другото, вече предупреди България да не позволява тер
19:12 22.07.2026
40 Ел Менчо
19:13 22.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Права като пътна маркировка
Те би трябвало да ги знаят пътищата.
19:14 22.07.2026
43 Вижте
19:16 22.07.2026
44 Банда национални предатели !
19:18 22.07.2026
45 Милен
19:24 22.07.2026
46 койдазнай
19:28 22.07.2026
47 Провинциалист от провинция Тракия
До коментар #27 от "Да си избереш Тато от Тему 🤣":"като сключи сделка със САЩ застрашаваща националната сигурност" - не е той обаче.
19:29 22.07.2026
48 Според Богомил Райнов
До коментар #2 от "Нурс":Третият път е Комунизмът?!!
19:29 22.07.2026
49 Според Иво
До коментар #23 от "1 450 000 полезни идиоти":трябваше да сте много повече!
19:33 22.07.2026