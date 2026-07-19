Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Стояна Георгиева, Кристиян Шкварек и Кольо Колев - каква е външната политика на България?

Стояна Георгиева, Кристиян Шкварек и Кольо Колев - каква е външната политика на България?

19 Юли, 2026 19:32 747 11

  • стояна георгиева-
  • кристиян шкварек-
  • кольо колев-
  • велислава петрова-
  • българия-
  • външна политика

Нашата позиция винаги е продукт на нещо, което в България е като константа – съществуването на две абсолютно радикални агитки, които живеят за геополитиката

Стояна Георгиева, Кристиян Шкварек и Кольо Колев - каква е външната политика на България? - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скандалът около участието на външния министър Велислава Петрова в срещата в Киев се превърна в една от водещите политически теми през седмицата. В ефира на предаването „На фокус” журналистът от „Медиапул” Стояна Георгиева, политическият анализатор Кристиян Шкварек и социологът Кольо Колев коментираха противоречивите сигнали, които България изпраща по отношение на войната в Украйна и европейската си политика.

Социологът Кольо Колев заяви, че според него критиките за двуличие на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов не са основателни, тъй като външната политика не се определя еднолично от министъра на външните работи. „Това е рефрен на „Възраждане”, който той очевидно пое. Не, няма никакво двуличие, тъй като кой прави външната политика? Идеята, че това прави министърът на външните работи, в разрез с това, което каза Радев, е меко казано несериозна”, заяви Колев.

Според него обаче действията на външния министър са представлявали сериозна политическа грешка. „Изявите на външния министър с Киевската декларация са гаф. Тя влиза в остро противоречие със заявената като цяло позиция на България”, каза той. И добави: „Много пъти съм присъствал на такива места, където домакините се мъчат да осребрят присъствието на останалите, карайки ги да легитимират едно или друго. Същото се случва и в Киев”.

Журналистът Стояна Георгиева определи случилото се като част от последователен модел на поведение. „Това изглежда една обиграна политика на трикове – едно да се прави навън, а друго да се комуникира вътре. Радев и Петрова бяха заедно в Париж. След това външният министър замина за Киев. Аз не бих омаловажавала самата среща. Не мисля, че всички останали държави на масата, включително нашите съседи от Източна Европа и Турция, не знаят какво правят или какво одобряват”, каза Георгиева.

По думите ѝ най-голямото противоречие е дошло от разминаването между позициите, изразени в рамките само на два дни. „Единия ден Румен Радев заяви в Париж, че България излиза от Коалицията на желаещите, а на следващия ден външният министър подкрепи декларация, в която се говори за засилване на ролята на Коалицията на желаещите. Големият гаф започна след като вече се върнаха в България”, посочи тя. Георгиева разкритикува и начина, по който управляващите са обяснили случилото се. „Вместо да кажат коя политика подкрепяме, започнаха да спекулират с това, че декларацията не е подписана. Тя не е подписана от никого. За такива международни документи не е нужен подпис. Това е изключително унизително. Не само българското общество наблюдава как се държат, наблюдават и международните ни партньори”, заяви журналистът.

Кристиян Шкварек постави темата в по-широк политически контекст. Той обясни, че подобни противоречия са резултат от дълбокото разделение в българското общество. „Нашата позиция винаги е продукт на нещо, което в България е като константа – съществуването на две абсолютно радикални агитки, които живеят за геополитиката. Именно тези две агитки обуславят това, че всяко правителство, ако иска да се задържи на власт, започва да играе подобна двойна игра”, коментира той. По думите му кабинетът се опитва едновременно да отговори на очакванията на различните групи избиратели. „Българското правителство е в позицията на двойна игра, защото трябва да задоволи широкия си електорат, който е по-скоро евроскептичен, а от друга страна евролибералната общност. Това създава усещането за непоследователност и противоречиви послания във външната политика”, добави Шкварек.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Политика на "Елхичката пред вентилатора"❗

    19:43 19.07.2026

  • 3 Динг донг

    7 3 Отговор
    Интересна е не само външната, а и вътрешната политика. Лявата ръка не знае какво прави дясната. А някой прибира.

    Коментиран от #4

    19:48 19.07.2026

  • 4 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Динг донг":

    Дългата кремльовска ръка ще завърне отлъчилото се овче стадо...

    19:54 19.07.2026

  • 5 ГНЮ

    8 0 Отговор
    сен маТриал....
    Кольо Колев - комунист милионер

    19:59 19.07.2026

  • 6 пимбян колью

    7 2 Отговор
    говнорит мацква!

    20:00 19.07.2026

  • 7 Шопарек

    4 0 Отговор
    В България никога не е имало и няма да има независима външна политика.
    Няма как да си масон, агент на МИ6, да си ял бургери в Лангли и да се правиш и на русофил едновременно.
    За съжаление думичката "българофил" отново липсва в уравнението.

    20:09 19.07.2026

  • 8 два цитата

    1 0 Отговор
    на Колю Колев точно противоречиви, както тези, които защитава:
    ------Идеята, че това прави министърът на външните работи, В РАЗРЕЗ с това, което каза Радев, е меко казано НЕсериозна”, заяви Колев.------
    ------Изявите на външния министър с Киевската декларация са гаф. Тя влиза в остро ПРОТИВОРЕЧИЕ със заявената като цяло позиция на България”, каза той------

    20:14 19.07.2026

  • 9 Яшар

    1 2 Отговор
    Браво на Лора ,много хубаво предаване прави забива ме неделя кат младо гадже ...и тази дискусия беше топ ! ...ех някой път и често кани неудачници и хора който искат да просят

    20:17 19.07.2026

  • 10 Нищо

    2 0 Отговор
    не зависи от тия тъпанари

    20:35 19.07.2026

  • 11 някой може ли да ми обясни,защо

    0 0 Отговор
    по всики телевизии циркулира и плещи едни същи глупости този Шкварек? Кой е той,какво е постигнал,освен, че е играл баскетбол като младеж? Този и другият небръснат мизантроп Кузманчо чий проект са, за да ни облъчват всекидневно от екрана?

    20:37 19.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове