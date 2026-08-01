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Омбудсманът внася жалба в КС срещу промените в МРЗ и трудовия стаж

Омбудсманът внася жалба в КС срещу промените в МРЗ и трудовия стаж

1 Август, 2026 12:46 894 37

  • омбудсман-
  • мрз-
  • трудов стаж

Тя заяви, че въпросните текстове са "злоупотреба със законодателна техника"

Омбудсманът внася жалба в КС срещу промените в МРЗ и трудовия стаж - 1
Снимка: Омбудсман
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В приетия бюджет за тази година има два тревожни елементи – премахване на механизма за изчисляване на минималата работна заплата и промяната на трудовия стаж за хора, които работят в рамките на 4 часа. Тази огромна промяна, която ще засегне над 300 000 граждани, е заложена в преходни и заключителни разпоредби. Това е злоупотреба със законодателна техника. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева в ефира на „Събуди се” по Нова тв.

Тя беше категорична, че такива решения трябва да се вземат след широко обществено обсъждане. Също така подчерта, че дори не е направена оценка за въздействието на въпросните текстове.

Делчева беше категорична, че до края на следващата работна седмица ще подаде жалба до Конституционния съд заради разпоредбите, засягащи точно начина, по който се изчислява МРЗ и трудовият стаж. Основните мотиви са "точно злоупотребата със законодателна техника, както и погазване правото на труд и допълнителните социални права".

Делчева коментира дали е справедливо хората на 4-часов работен ден и на 8-часов да получават един и същи трудов стаж и една и съща отпуска. Тя обясни, че намаленото работно време обикновено се прилага при хора, които имат нужда от такъв тип труд, като например майките и хората с увреждания.

Омбудсманът подчерта още, че не става ясно какъв ще бъде оттук-нататък механизмът за изчисляване на МРЗ.

По отношението на сигналите на граждани за скок на цените Делчева посочи, че към момента те са единични, а по-големият брой е бил след приемането на еврото. Тя обаче отправи апел към хората да продължават да реагират при забелязани нередности.

Делчева каза още, че няма жалби за качеството на услугите, които се предлагат в туристическия бранш, но има готовност да реагира.

Омбудсманът беше категорична, че няма намаляване на цените, затова смята, че правителството трябва да положи повече усилия в тази посока.

Велчева коментира и казусът с изграждането на Националната детска болница. Тя каза, че вижда хоризонт за край на този казус.

Във връзка с изравнителните сметки на „Топлофикация” Делчева каза, че има сигнали, но не са като миналата година. Жалбите могат да се обжалват до 31 август, допълни тя.

За новите промени в Изборния кодекс Делчева изрази удовлетворение, че след оправените от нея препоръки към управляващите, незрящите хора вече ще могат да гласуват без придружител, което гарантира тайната на вота.

От началото на годината до 31 юли към омбудсмана са подадени почти 10 хиляди жалби, а за цялата минала година са били 11 хиляди. Основните са свързани с потребителските услуги, на второ място с начина, по който администрацията обслужва гражданите и на трето - правото на собственост.

Припомняме, че от по-рано от ГЕРБ-СДС и "Продължаваме Промяната" също дадоха на Конституционния съд бюджета до края на годината.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Омбудсманът

    14 6 Отговор
    Е политическо назначение и дейността и е с минимален ефект върху живота на гражданите. Тази структура действа в синхрон с ГЕРБ и ППДБ, които сезираха КС с абсолютно идиотски забележки към бюджета.

    Коментиран от #3

    12:50 01.08.2026

  • 2 ами нека нещо и тя

    10 2 Отговор
    да направи. Ама надали ще бъде чута. Трябва да се каже нещо значимо, за да бъде чуто. Очевидно някой от "опозицията" й е подсказал. Не можем дори да запомним името й.

    12:50 01.08.2026

  • 3 Прав си!

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Омбудсманът":

    Тази е пеевско-герберско протеже. Слушах я. Стотици пъти каза "искам още веднъж да повторя" или "както казах вече". Натрапчиво говори, досущ като простата Тиква Борисвов и шприятелчето му Пеевски.

    12:54 01.08.2026

  • 4 ИИ на РР

    3 5 Отговор
    Интересно, не сме е упълномощавали за такива действия

    12:55 01.08.2026

  • 5 Пустиня(к)

    6 1 Отговор
    Нема никва надежда за шанс. Тва да не ви е Маямата?!...

    12:55 01.08.2026

  • 6 Павел Пенев

    15 3 Отговор
    Хайде и тази гербаджийка си показа мутрата. Какво си направила за този бюджет, освен разходи за голямата ти заплата от 7000 евро. Минимална работна заплата не трябва да има а ставка за почасово заплащане от- до,така както е в развитите държави. Така всеки ще знае за какво работи и какво ще получи. Ако не му е изгодно- да не работи тази работа и да стане омбудсман.

    12:58 01.08.2026

  • 7 Леко не ви ли озадачава обаче че

    7 3 Отговор
    над 300 000 души се водят че работят на 4 часа ? А? .... а ако имаше възможност да се пишат на 1 час дали и това нямаше да направят? Иначе относно премахването на механизма за изчисляване на минималата работна заплата е просто абсурдно и крайно дясна политика и е загатка защо и синдикатите си налягат парцалите вместо да взривят държавата от протести.

    12:59 01.08.2026

  • 8 глоги

    0 3 Отговор
    ОмбудсманКАТА внася жалба в КС...

    13:03 01.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Става много досадно относно

    8 1 Отговор
    темата за изграждането на Националната детска болница. Не само е неразумно но и вредно. Вместо да се оптимизират и надградят регионалните болници и детски отделения ще хвърлим ресурс да създадем нещо което по принцип ще стои полупразно като някакъв паметник на олигофренията. Самата концепция е сгрешена и дискриминационна според мен

    Коментиран от #23, #25

    13:04 01.08.2026

  • 11 Красимир Петров

    10 1 Отговор
    Тази длъжност е напълно ненужна

    13:06 01.08.2026

  • 12 Гражданин

    8 1 Отговор
    Е как, все пак е протеже на ГЕРБ и ще и теглят ушите ако не го направи.

    13:10 01.08.2026

  • 13 бушприт

    0 0 Отговор
    Велчева коментира и казусА с изграждането на Националната детска болница. ...Делчева изрази удовлетворение, че след оТправените от нея препоръки към управляващите,...

    13:15 01.08.2026

  • 14 9689

    6 0 Отговор
    От мутренска подлога.........

    13:17 01.08.2026

  • 15 РАМБО

    1 0 Отговор
    И СЕГА ПО.КОЙ МЕХАНИЗЪМ ЩЕ ОПРЕДЕЛЯТ ГЕНОЦИТА НАЛАГАН ДЪЛГИ МНОГО ГОДИНИ СПРВМО ПЕНСИОНЕРИ,ИНВАЛИДИ,ДЕТСКИ МАЙКИ И ДР.СОЦИАЛНИ НЕРАВЕНСТВА ПРАГ НА БЕДНОСТ СТРАНЕНН В.БЪЛГАРИЯ И ОПРЕДЕЛВНЕ НА МИНИМАЛНА.ЗАПЛАТА И ПРАГ НА.БЕДНОДНОСТ !??

    13:18 01.08.2026

  • 16 Плантаторът

    1 2 Отговор
    Какъв кодекс, какви права в колонията ми? От утре на тръстиката двойни норми.

    13:18 01.08.2026

  • 17 Почити всички

    8 2 Отговор
    Които се водят че работят на 4 часа въобще не работят! От Ковида на сам се създаде цяла прослойка търтеи които само точат системата.

    13:23 01.08.2026

  • 18 Омбудсманът внася жалба в КС

    2 1 Отговор
    кат ми пееш пенке ле
    кой те слуша

    да не се хаби женицата
    тиквите яко стригаха стадата задрямали
    сегашните още повече ги доят
    барабар с яка инфлация за бонус

    13:24 01.08.2026

  • 19 Който работи на 4 часа

    5 1 Отговор
    Трябва да се пенсионира да 102 години. Така е правилно

    13:24 01.08.2026

  • 20 мъкаааа

    3 3 Отговор
    Какви са тези 4 часа работа?! Работещите охранители в "Лидъл"-а са на смяна по 12 часа.

    13:27 01.08.2026

  • 21 Всеки който

    4 3 Отговор
    работи само по 4 часа е паразит и трябва на принудителен обществено полезен труд да бъде осъден

    Коментиран от #27

    13:27 01.08.2026

  • 22 Браво

    4 2 Отговор
    Много добре.
    Депутати от ПБ, които приемат тези закони, работят по няколко часа на
    ден, да им се намали стажа и отпуски. А след като не плащат осигуровки пенсия
    не им се полага.

    13:29 01.08.2026

  • 23 После ще я преригистрират

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Става много досадно относно":

    Като национална детска пансионатна градина с по 3 посещения на година и 6

    13:31 01.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Цонка

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Става много досадно относно":

    Така е.От Кардам ще водя детето в София ли?Всяка болница да си има детско отделение.За по-сложни случаи има окръжни болници в големите градове.Има вече и въздушни линейки така,че дистанциите са скъсени във времето за реакция.Огромна централизирана болница която ще стои празна е безумие.Но и откъде ще намерят обучени кадри?И добавям-тя ако беше нужна до сега да е построена.

    13:36 01.08.2026

  • 26 Така си е

    4 1 Отговор
    Над 300 000 души се водят че работят на 4 часа а другите 4 часа лежат по плажовете в Гърция. Почити всички псевдокултурници на държавна хранилка и проектни финансирания са така. Но те естествено имат много висока производителност и за 4 часа си свършват работата за 8 и за това пълна заплата в пликчета получават през така наречените "собствени приходи" ...

    13:37 01.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Фифи сладката

    2 0 Отговор
    Кое предприятие,салон за подстригване,прически или търговски магазин работят по 4 часа?Болниците също не работят по 4 часа,да приемат пациенти. Аз съм медицинска сестра и имам много натоварени смени. Работим и по 9 часа,когато се налага.

    13:39 01.08.2026

  • 29 оти да се лажеме?

    0 0 Отговор
    Винаги става така, когато борбата срещу неспаведливостта се води не по отношение на причините, а срещу следствието. Трябва да си с много олекнал мозък за да се мотивираш, че работата по 4 часа на хора в нужда (голяма част по принуда от работодател за да не им плаща осигуровки) не може да се смята за нормален трудов стаж. Всеки знае, че много частни фирми масово водят счетоводство с голяма част от работници на МРЗ или на 4 часа, но вместо нарушителите сега санкционират потърпевшите, които и без друго не им се отчита реално работното време (по 12 и повече часа се приравняват на 4 часа) и възнаграждение (разликата до което им се плаща на ръка) за да се класират за прилична пенсия, че сега ще им орежат и трудовия стаж.

    13:39 01.08.2026

  • 30 Хаха

    0 0 Отговор
    Това е злоупотреба със законодателна техника

    А на кой му пука за народа, освен когато дойде време за избори???

    13:40 01.08.2026

  • 31 Тази тъпотия с двата стажа

    2 1 Отговор
    Трудов и осигурителен трябва да се премахне. Както и болничните, отпуските и т.н да не се броят за никакъв стаж

    13:42 01.08.2026

  • 32 Кочо

    2 0 Отговор
    Омбусман и президент са еднакво безполезни конституции и се припокриват! Едната е предостатъчна! Самият президент да бъде омбусман, ако му тежи, да натовари с тези никакви задължения също така безполезния вицепрезидент! Той е нужен само ако на президента му хрумне внезапно да се явява на местни избори! Малко безпринципро го написах, но принципно е точно, както казах!

    13:43 01.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хммм

    2 0 Отговор
    Тая празна калинка кога ще се разкара?

    14:03 01.08.2026

  • 36 Йотова

    1 0 Отговор
    по колко часа работи? А тая Омбудсманът ?

    14:06 01.08.2026

  • 37 Прям

    0 0 Отговор
    Защо тази фитка не внесе жалба за определяне на максимална работна заплата и годишен доход ?

    14:26 01.08.2026

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