Омбудсманът внася жалба в КС срещу промените в МРЗ и трудовия стаж

В приетия бюджет за тази година има два тревожни елементи – премахване на механизма за изчисляване на минималата работна заплата и промяната на трудовия стаж за хора, които работят в рамките на 4 часа. Тази огромна промяна, която ще засегне над 300 000 граждани, е заложена в преходни и заключителни разпоредби. Това е злоупотреба със законодателна техника. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева в ефира на „Събуди се” по Нова тв.
Тя беше категорична, че такива решения трябва да се вземат след широко обществено обсъждане. Също така подчерта, че дори не е направена оценка за въздействието на въпросните текстове.
Делчева беше категорична, че до края на следващата работна седмица ще подаде жалба до Конституционния съд заради разпоредбите, засягащи точно начина, по който се изчислява МРЗ и трудовият стаж. Основните мотиви са "точно злоупотребата със законодателна техника, както и погазване правото на труд и допълнителните социални права".
Делчева коментира дали е справедливо хората на 4-часов работен ден и на 8-часов да получават един и същи трудов стаж и една и съща отпуска. Тя обясни, че намаленото работно време обикновено се прилага при хора, които имат нужда от такъв тип труд, като например майките и хората с увреждания.
Омбудсманът подчерта още, че не става ясно какъв ще бъде оттук-нататък механизмът за изчисляване на МРЗ.
По отношението на сигналите на граждани за скок на цените Делчева посочи, че към момента те са единични, а по-големият брой е бил след приемането на еврото. Тя обаче отправи апел към хората да продължават да реагират при забелязани нередности.
Делчева каза още, че няма жалби за качеството на услугите, които се предлагат в туристическия бранш, но има готовност да реагира.
Омбудсманът беше категорична, че няма намаляване на цените, затова смята, че правителството трябва да положи повече усилия в тази посока.
Велчева коментира и казусът с изграждането на Националната детска болница. Тя каза, че вижда хоризонт за край на този казус.
Във връзка с изравнителните сметки на „Топлофикация” Делчева каза, че има сигнали, но не са като миналата година. Жалбите могат да се обжалват до 31 август, допълни тя.
За новите промени в Изборния кодекс Делчева изрази удовлетворение, че след оправените от нея препоръки към управляващите, незрящите хора вече ще могат да гласуват без придружител, което гарантира тайната на вота.
От началото на годината до 31 юли към омбудсмана са подадени почти 10 хиляди жалби, а за цялата минала година са били 11 хиляди. Основните са свързани с потребителските услуги, на второ място с начина, по който администрацията обслужва гражданите и на трето - правото на собственост.
Припомняме, че от по-рано от ГЕРБ-СДС и "Продължаваме Промяната" също дадоха на Конституционния съд бюджета до края на годината.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Омбудсманът
Коментиран от #3
12:50 01.08.2026
2 ами нека нещо и тя
12:50 01.08.2026
3 Прав си!
До коментар #1 от "Омбудсманът":Тази е пеевско-герберско протеже. Слушах я. Стотици пъти каза "искам още веднъж да повторя" или "както казах вече". Натрапчиво говори, досущ като простата Тиква Борисвов и шприятелчето му Пеевски.
12:54 01.08.2026
4 ИИ на РР
12:55 01.08.2026
5 Пустиня(к)
12:55 01.08.2026
6 Павел Пенев
12:58 01.08.2026
7 Леко не ви ли озадачава обаче че
12:59 01.08.2026
8 глоги
13:03 01.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Става много досадно относно
Коментиран от #23, #25
13:04 01.08.2026
11 Красимир Петров
13:06 01.08.2026
12 Гражданин
13:10 01.08.2026
13 бушприт
13:15 01.08.2026
14 9689
13:17 01.08.2026
15 РАМБО
13:18 01.08.2026
16 Плантаторът
13:18 01.08.2026
17 Почити всички
13:23 01.08.2026
18 Омбудсманът внася жалба в КС
кой те слуша
да не се хаби женицата
тиквите яко стригаха стадата задрямали
сегашните още повече ги доят
барабар с яка инфлация за бонус
13:24 01.08.2026
19 Който работи на 4 часа
13:24 01.08.2026
20 мъкаааа
13:27 01.08.2026
21 Всеки който
Коментиран от #27
13:27 01.08.2026
22 Браво
Депутати от ПБ, които приемат тези закони, работят по няколко часа на
ден, да им се намали стажа и отпуски. А след като не плащат осигуровки пенсия
не им се полага.
13:29 01.08.2026
23 После ще я преригистрират
До коментар #10 от "Става много досадно относно":Като национална детска пансионатна градина с по 3 посещения на година и 6
13:31 01.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Цонка
До коментар #10 от "Става много досадно относно":Така е.От Кардам ще водя детето в София ли?Всяка болница да си има детско отделение.За по-сложни случаи има окръжни болници в големите градове.Има вече и въздушни линейки така,че дистанциите са скъсени във времето за реакция.Огромна централизирана болница която ще стои празна е безумие.Но и откъде ще намерят обучени кадри?И добавям-тя ако беше нужна до сега да е построена.
13:36 01.08.2026
26 Така си е
13:37 01.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Фифи сладката
13:39 01.08.2026
29 оти да се лажеме?
13:39 01.08.2026
30 Хаха
А на кой му пука за народа, освен когато дойде време за избори???
13:40 01.08.2026
31 Тази тъпотия с двата стажа
13:42 01.08.2026
32 Кочо
13:43 01.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хммм
14:03 01.08.2026
36 Йотова
14:06 01.08.2026
37 Прям
14:26 01.08.2026