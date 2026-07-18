Цистерна пламна на АМ "Тракия" тази сутрин, огънят вече е загасен

Цистерна пламна тази сутрин на автомагистрала "Тракия" на 107-я километър, в участъка между Пловдив и Пазарджик. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

На място са били изпратени екипи на пожарната и полицията. Огънят е загасен, уточни БНТ.

Движението не е спирано и се осъществявало в изпреварващата лента. Трафикът се е регулирал от екип на "Пътна полиция".