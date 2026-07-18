Цистерна пламна на АМ "Тракия" тази сутрин, огънят вече е загасен

Цистерна пламна тази сутрин на автомагистрала "Тракия" на 107-я километър, в участъка между Пловдив и Пазарджик. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".
На място са били изпратени екипи на пожарната и полицията. Огънят е загасен, уточни БНТ.
Движението не е спирано и се осъществявало в изпреварващата лента. Трафикът се е регулирал от екип на "Пътна полиция".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:31 18.07.2026
2 В ШишоМуниленд
11:33 18.07.2026
3 Тъй кат гледам
12:09 18.07.2026
4 Шопите ке останат без гас .
Като пилци из трънаци .
12:34 18.07.2026
5 ЕМИ Радев не може да се справи .
Народа ще го помете .
Мутрата червената .
12:37 18.07.2026
6 Благодарност
13:08 18.07.2026