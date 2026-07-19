Пожарникари спасиха ирландска туристка със счупен крак край Смолян

Пожарникари помогнаха на 19-годишна ирландска туристка, пострадала в местността Червената скала край Смолян, съобщава БТА.

Пострадалата получила фрактура на крака по време на преход в района.

Екип на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Смолян е достигнал до мястото, оказал е съдействие и е транспортирал младата жена до място, откъдето е поета за медицинска помощ.

Тя е откарана в Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" в Смолян за преглед и лечение.