Пожарникари спасиха ирландска туристка със счупен крак край Смолян

Пожарникари помогнаха на 19-годишна ирландска туристка, пострадала в местността Червената скала край Смолян, съобщава БТА.
Пострадалата получила фрактура на крака по време на преход в района.
Екип на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Смолян е достигнал до мястото, оказал е съдействие и е транспортирал младата жена до място, откъдето е поета за медицинска помощ.
Тя е откарана в Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" в Смолян за преглед и лечение.
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1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
19:17 19.07.2026
2 123
19:17 19.07.2026
3 На Токчета ?
19:22 19.07.2026