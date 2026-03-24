Онлайн инструмент за оценка на геотермални проекти ще бъде достъпен скоро

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков проведе среща с постоянния представител на Групата на Световната банка за България Джейсън Пелмар. В центъра на разговора бяха приоритетите в енергийния сектор и областите, по които Световната банка може да разшири ангажиментите си - ускоряването на проекта за изграждане на новите мощности на АЕЦ „Козлодуй“, стартиране на процедурата за избор на първи управител на Националния фонд за декарбонизация, паралелно с финализиране на оперативните правила, които следва да очертаят инвестиционната стратегия, както и подготовката на аналитичен доклад на Световната банка за възможните сценарии за декарбонизация на икономиката.

„Предстои пускането на процедурата за реализация на проекта „Яденица“, който е ключов за повишаване на гъвкавостта на системата и за интеграцията на възобновяеми източници“, информира министър Трайков за напредъка по стратегическата трансформация. В този смисъл бяха разгледани възможностите за сътрудничество при оценка на осъществимостта на проекти за нови помпено-акумулиращи мощности.

Като важен резултат от партньорството между Министерството на енергетиката и Световната банка бе откроен разработеният онлайн инструмент за оценка на геотермални проекти. Платформата ще подпомага потенциални инвеститори при сравняването на конкурентоспособността на проектите спрямо други технологии, като позволява изчисляване на усреднените разходи за геотермална топлинна енергия въз основа на географското местоположение и топлинните характеристики.

Акцент беше поставен също върху продължаването на подкрепата - инвестиционна, технологична, социална - за комплекса „Марица-изток“ в контекста на плановете за справедлив преход. Предизвикателствата пред „Топлофикация София“, включително възможностите за идентифициране на устойчиви решения за натрупаните задължения към „Булгаргаз“ бе също на фокус в разговора на енергийния министър и ръководителя на офиса на Групата на Световната банка за България. Сред обсъдените теми бе и съвместната работа по проекта за енергийната бедност, който международната финансова институция изпълнява в момента с ЕК. В този смисъл бяха подчертани усилията на българските институции за намиране на работещо решение на проблема.