Онлайн инструмент за оценка на геотермални проекти ще бъде достъпен скоро

24 Март, 2026 19:45 620 13

Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков проведе среща с постоянния представител на Групата на Световната банка за България Джейсън Пелмар. В центъра на разговора бяха приоритетите в енергийния сектор и областите, по които Световната банка може да разшири ангажиментите си - ускоряването на проекта за изграждане на новите мощности на АЕЦ „Козлодуй“, стартиране на процедурата за избор на първи управител на Националния фонд за декарбонизация, паралелно с финализиране на оперативните правила, които следва да очертаят инвестиционната стратегия, както и подготовката на аналитичен доклад на Световната банка за възможните сценарии за декарбонизация на икономиката.

„Предстои пускането на процедурата за реализация на проекта „Яденица“, който е ключов за повишаване на гъвкавостта на системата и за интеграцията на възобновяеми източници“, информира министър Трайков за напредъка по стратегическата трансформация. В този смисъл бяха разгледани възможностите за сътрудничество при оценка на осъществимостта на проекти за нови помпено-акумулиращи мощности.

Като важен резултат от партньорството между Министерството на енергетиката и Световната банка бе откроен разработеният онлайн инструмент за оценка на геотермални проекти. Платформата ще подпомага потенциални инвеститори при сравняването на конкурентоспособността на проектите спрямо други технологии, като позволява изчисляване на усреднените разходи за геотермална топлинна енергия въз основа на географското местоположение и топлинните характеристики.

Акцент беше поставен също върху продължаването на подкрепата - инвестиционна, технологична, социална - за комплекса „Марица-изток“ в контекста на плановете за справедлив преход. Предизвикателствата пред „Топлофикация София“, включително възможностите за идентифициране на устойчиви решения за натрупаните задължения към „Булгаргаз“ бе също на фокус в разговора на енергийния министър и ръководителя на офиса на Групата на Световната банка за България. Сред обсъдените теми бе и съвместната работа по проекта за енергийната бедност, който международната финансова институция изпълнява в момента с ЕК. В този смисъл бяха подчертани усилията на българските институции за намиране на работещо решение на проблема.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 Наааай-ПОСЛЕ

    1 0 Отговор
    Е вече разцъфнахме :)

    19:47 24.03.2026

  • 2 ..просче

    2 0 Отговор
    Как ремонтира ПАВЕЦ Чаира м-р Трайков?

    Коментиран от #4

    19:53 24.03.2026

  • 3 Факт

    5 0 Отговор
    Фотоволтаиците растат. Нивите намаляват. Хлябът поскъпва. Токът и той.

    19:56 24.03.2026

  • 4 Хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "..просче":

    Трайчо е фашист. Той не гради, а руши.

    20:07 24.03.2026

  • 5 ПРИ ТРАЙЧО КРАДЕНЕТО Е В СИГУРНИ РЪЦЕ

    1 0 Отговор
    Има статии в които Игор Острецов обяснява защо. 80 % от световното население няма да си направят труда да ги прочетат, а камо ли да се замислят. Много хора вярват, че това е точно така, а има и такива, които обясняват причините поради които се е случило. Освен това съветските АЕЦ са много добре защитени и там авариите са невъзможни. Интересно е да се потърси и прочете, едно малко книжле от украинския писател Борис Олейкин - "Княза на мрака". Нещата с Фукушима стоят по същия начин.

    20:11 24.03.2026

  • 6 ВМЕСТО ХЛЯБ ЩЕ ЯДЕМ СОЛАРНИ ПАНЕЛИ !

    1 0 Отговор
    ВАЖНО Е ТРАЙЧО ДА ПЛАЖУВА НА ВСИЧКИ ПЛАЖОВЕ !

    20:14 24.03.2026

  • 13 Файърфлай

    0 0 Отговор
    Извинете,да попитам-геотермалните проекти и те Частни ли ще бъдат или ДА.

    20:42 24.03.2026

