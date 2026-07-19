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Илияна Йотова в Карлово: Левски е наш национален идеал

Илияна Йотова в Карлово: Левски е наш национален идеал

19 Юли, 2026 03:45, обновена 19 Юли, 2026 03:49 717 12

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  • васил левски-
  • чесствания-
  • йотова

Карлово отбеляза 189 години от рождението на Васил Левски с грандиозен митинг-заря и силни послания от вицепрезидента

Илияна Йотова в Карлово: Левски е наш национален идеал - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Родният град на Апостола на свободата, Карлово, се превърна в център на националните чествания по повод 189-ата годишнина от рождението на Васил Левски. Кулминацията на тържествените събития бе традиционната проверка-заря, на която официален гост бе президентът на Република България Илияна Йотова.

В своето силно и емоционално слово пред събралото се множество на площад „Васил Левски“, Йотова подчерта, че Дяконът е превърнал стремежа към свобода в неподвластен на времето национален идеал. По думите на президента, цитирани от БНТ, в днешната епоха на свръхинформация и бурни технологии българското общество има по-належаща нужда от всякога да се обръща към своите корени, да познава националната си идентичност и да общува с идеалите на големите ни герои.

„За чистата и свята република на Левски се изискват още много дружни усилия и непрестанна борба“, заяви Илияна Йотова, като допълни, че съвременните поколения трябва да останат напълно непримирими към днешните кривици в обществото. Тя отправи ясен призив образът на Апостола да бъде пазен чист от политическа суета и лична корист, за да покълнат неговите благородни добродетели в умовете на бъдещите поколения българи.

Празничната програма в града под Балкана започна още в ранните часове на деня с отслужването на тържествена Света литургия в местния храм „Свети Николай“. Граждани и гости поднесоха венци и цветя на гроба на майката на героя – Гина Кунчева. Сред най-вълнуващите моменти на площада бе посрещането на рекордните 284 участници в традиционния национален туристически поход „По стъпките на Апостола“, изминали девет различни маршрута в Централния Балкан. Кметът на Община Карлово, Емил Кабаиванов, също призова събралите се да градят силна държава и да възпитават истински българи по завета на Дякона, предава Българското национално радио (bnrnews.bg).

Честванията завършиха с официалното изнасяне на знамето на Карловския революционен комитет от Националния музей „Васил Левски“ и приемането на почетния строй на 61-ва Стрямска механизирана бригада от вицепрезидента, последвано от мащабни илюминации в нощното небе.


Карлово / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    12 2 Отговор
    Тази само ходи по панаири да си прави реклама за президентските избори, ама този път ще покажем червен картон на Радев лъжеца, няма да му даваме цялата власт на този неможач.

    03:51 19.07.2026

  • 2 оня с коня

    2 7 Отговор
    кажете нещо за българчето където го е убил левски бе?

    дори гугал знае вие мъчите

    03:52 19.07.2026

  • 3 оня с коня

    4 2 Отговор
    Хр. Стоянов: Левски е осъден за детеубийство
    Левски не е убил 14-годишно дете, не се е борил, за да се облагодетелства, а за освобождението на България, това не е тайна, това е описано в десетки публикации, поясни Каракачанов.

    за повече инфо питайте гугле!

    03:54 19.07.2026

  • 4 оня с коня

    6 3 Отговор
    национален герой пък не му знаете къде му е гроба

    това само българите не знаят къде е грона на националните си герои

    къде е погребан христо ботев а? кажете де

    а левски къде е погребан знаете ли?

    жалък народ сме

    03:55 19.07.2026

  • 5 голям смях

    8 3 Отговор
    1350 години безмислено съществевание

    Коментиран от #12

    03:56 19.07.2026

  • 6 оня с коня

    6 3 Отговор
    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен евроатлантическиБългapcкиГeн

    03:57 19.07.2026

  • 7 Горски

    10 3 Отговор
    Семплата журналистка Йотова временно изпълняващ длъжността на Президента се напъва да си прави предизборна кампания с името на Апостола на свободата, Васил Левски.
    Жалка работа. Васил Иванов Кунчев,се опитвал по всякакъв начин нещо да направи..за тъпата рая която я е имало и тогава има я и сега.Разликата е че..нямаме втори Левски.Приликата е че раята е същата сега че и по зле.

    04:00 19.07.2026

  • 8 Лески е най големия глупак🤣🤣🤣

    5 5 Отговор
    Дето се е пръкнал на тая територия а политиците му се кланят и паметници му дигнали щото им требват такива измислени герой

    Коментиран от #11

    04:26 19.07.2026

  • 9 Каква умна жена

    11 3 Отговор
    Левски бил наш национален идеал!
    Браво Йотова! Гениално откритие! Ти си нашият национален иди йот.

    04:36 19.07.2026

  • 10 глоги

    0 0 Отговор
    официалНА гостЕНКА бе президентКАТА на Република България - Илияна Йотова.

    06:56 19.07.2026

  • 11 Не знам

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Лески е най големия глупак🤣🤣🤣":

    Левски е бил промит мозък- глобалист,който се е борил за България като САЩ-всякакви народности да живеят заедно като един народ с уж равни права.Това не може да е герой-освободител на българите!

    07:52 19.07.2026

  • 12 бате Мишо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "голям смях":

    голям смях

    е твоето безмислено съществевание

    07:53 19.07.2026

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