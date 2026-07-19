Илияна Йотова в Карлово: Левски е наш национален идеал

Родният град на Апостола на свободата, Карлово, се превърна в център на националните чествания по повод 189-ата годишнина от рождението на Васил Левски. Кулминацията на тържествените събития бе традиционната проверка-заря, на която официален гост бе президентът на Република България Илияна Йотова.
В своето силно и емоционално слово пред събралото се множество на площад „Васил Левски“, Йотова подчерта, че Дяконът е превърнал стремежа към свобода в неподвластен на времето национален идеал. По думите на президента, цитирани от БНТ, в днешната епоха на свръхинформация и бурни технологии българското общество има по-належаща нужда от всякога да се обръща към своите корени, да познава националната си идентичност и да общува с идеалите на големите ни герои.
„За чистата и свята република на Левски се изискват още много дружни усилия и непрестанна борба“, заяви Илияна Йотова, като допълни, че съвременните поколения трябва да останат напълно непримирими към днешните кривици в обществото. Тя отправи ясен призив образът на Апостола да бъде пазен чист от политическа суета и лична корист, за да покълнат неговите благородни добродетели в умовете на бъдещите поколения българи.
Празничната програма в града под Балкана започна още в ранните часове на деня с отслужването на тържествена Света литургия в местния храм „Свети Николай“. Граждани и гости поднесоха венци и цветя на гроба на майката на героя – Гина Кунчева. Сред най-вълнуващите моменти на площада бе посрещането на рекордните 284 участници в традиционния национален туристически поход „По стъпките на Апостола“, изминали девет различни маршрута в Централния Балкан. Кметът на Община Карлово, Емил Кабаиванов, също призова събралите се да градят силна държава и да възпитават истински българи по завета на Дякона, предава Българското национално радио (bnrnews.bg).
Честванията завършиха с официалното изнасяне на знамето на Карловския революционен комитет от Националния музей „Васил Левски“ и приемането на почетния строй на 61-ва Стрямска механизирана бригада от вицепрезидента, последвано от мащабни илюминации в нощното небе.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
03:51 19.07.2026
2 оня с коня
дори гугал знае вие мъчите
03:52 19.07.2026
3 оня с коня
Левски не е убил 14-годишно дете, не се е борил, за да се облагодетелства, а за освобождението на България, това не е тайна, това е описано в десетки публикации, поясни Каракачанов.
за повече инфо питайте гугле!
03:54 19.07.2026
4 оня с коня
това само българите не знаят къде е грона на националните си герои
къде е погребан христо ботев а? кажете де
а левски къде е погребан знаете ли?
жалък народ сме
03:55 19.07.2026
5 голям смях
Коментиран от #12
03:56 19.07.2026
6 оня с коня
03:57 19.07.2026
7 Горски
Жалка работа. Васил Иванов Кунчев,се опитвал по всякакъв начин нещо да направи..за тъпата рая която я е имало и тогава има я и сега.Разликата е че..нямаме втори Левски.Приликата е че раята е същата сега че и по зле.
04:00 19.07.2026
8 Лески е най големия глупак🤣🤣🤣
Коментиран от #11
04:26 19.07.2026
9 Каква умна жена
Браво Йотова! Гениално откритие! Ти си нашият национален иди йот.
04:36 19.07.2026
10 глоги
06:56 19.07.2026
11 Не знам
До коментар #8 от "Лески е най големия глупак🤣🤣🤣":Левски е бил промит мозък- глобалист,който се е борил за България като САЩ-всякакви народности да живеят заедно като един народ с уж равни права.Това не може да е герой-освободител на българите!
07:52 19.07.2026
12 бате Мишо
До коментар #5 от "голям смях":голям смях
е твоето безмислено съществевание
07:53 19.07.2026