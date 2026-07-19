Илияна Йотова в Карлово: Левски е наш национален идеал

Родният град на Апостола на свободата, Карлово, се превърна в център на националните чествания по повод 189-ата годишнина от рождението на Васил Левски. Кулминацията на тържествените събития бе традиционната проверка-заря, на която официален гост бе президентът на Република България Илияна Йотова.

В своето силно и емоционално слово пред събралото се множество на площад „Васил Левски“, Йотова подчерта, че Дяконът е превърнал стремежа към свобода в неподвластен на времето национален идеал. По думите на президента, цитирани от БНТ, в днешната епоха на свръхинформация и бурни технологии българското общество има по-належаща нужда от всякога да се обръща към своите корени, да познава националната си идентичност и да общува с идеалите на големите ни герои.

„За чистата и свята република на Левски се изискват още много дружни усилия и непрестанна борба“, заяви Илияна Йотова, като допълни, че съвременните поколения трябва да останат напълно непримирими към днешните кривици в обществото. Тя отправи ясен призив образът на Апостола да бъде пазен чист от политическа суета и лична корист, за да покълнат неговите благородни добродетели в умовете на бъдещите поколения българи.

Празничната програма в града под Балкана започна още в ранните часове на деня с отслужването на тържествена Света литургия в местния храм „Свети Николай“. Граждани и гости поднесоха венци и цветя на гроба на майката на героя – Гина Кунчева. Сред най-вълнуващите моменти на площада бе посрещането на рекордните 284 участници в традиционния национален туристически поход „По стъпките на Апостола“, изминали девет различни маршрута в Централния Балкан. Кметът на Община Карлово, Емил Кабаиванов, също призова събралите се да градят силна държава и да възпитават истински българи по завета на Дякона, предава Българското национално радио (bnrnews.bg).

Честванията завършиха с официалното изнасяне на знамето на Карловския революционен комитет от Националния музей „Васил Левски“ и приемането на почетния строй на 61-ва Стрямска механизирана бригада от вицепрезидента, последвано от мащабни илюминации в нощното небе.