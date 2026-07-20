Новини
България »
Всички ученици от българския отбор се върнаха с медали от Международната олимпиада по икономика в Китай

Всички ученици от българския отбор се върнаха с медали от Международната олимпиада по икономика в Китай

20 Юли, 2026 14:51 354 6

  • български отбор-
  • олимпиада-
  • шенжен-
  • китай

В оспорваната тазгодишна надпревара участваха ученици и студенти от 56 държави. България зае престижното 13-о място в отборното класиране

Всички ученици от българския отбор се върнаха с медали от Международната олимпиада по икономика в Китай - 1
Снимка: МОН
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пет медала спечелиха българските ученици на Международната олимпиада по икономика (IEO 2026). Тя се проведе от 12 до 20 юли 2026 г. в Шенжен, Китай. Всеки от състезателите в националния отбор завоюва индивидуално отличие.

В оспорваната тазгодишна надпревара участваха ученици и студенти от 56 държави. България зае престижното 13-о място в отборното класиране, като сред европейските отбори единствено Швейцария се класира пред българския състав. Челните позиции бяха заети от отбори от Азия.

В индивидуалните състезания сребърен медал спечели Сара Илиева, ученичка в XII клас в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“. Сребърно отличие завоюва и Давид Лившиц – единадесетокласник в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“. С бронзови медали от Китай се върнаха дванадесетокласниците Христо Коев от Природо-математическата гимназия „Атанас Радев“ в Ямбол и Ивелин Неев и Алекс Георгиев от СМГ „Паисий Хилендарски“.

Заслуженият успех на българските представители се дължи и на упоритата работа на ръководителите на националния отбор за подготовката и участието в Международната олимпиада по икономика. Главен ръководител на отбора е Йордан Цанев, а негови помощници са Наталия Борисова – основен преподавател по макроикономика, и Веселин Маринов - основен преподавател по микроикономика и финанси, участник в Международната олимпиада през 2025 г. и носител на бронзов медал.

Министерството на образованието и науката оказа финансова и организационна подкрепа за подготовката и участието на българския отбор в Международната олимпиада.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не разбирам защо са се върнали

    1 2 Отговор
    Всички умно говорящи глави разправят че в Китай било много хубаво. Да бяха останали там. При това положение.

    14:56 20.07.2026

  • 2 хаберих

    1 0 Отговор
    - Представи си, че си сама вкъщи и дойдат извънземните. Какво ще направиш?
    - Мусака. На всички им харесва.

    15:08 20.07.2026

  • 3 розодендрон

    1 1 Отговор
    А кога тука ще дойдат китайки?

    15:09 20.07.2026

  • 4 един БЪЛГАРИН

    3 0 Отговор
    🤬🤬 Български ученици печелят международни олимпиади по математика и т.н., но хора като Пеевски и Борисов нямат никаква идея какво да правят с тези талантливи деца! На Борисов и Пеевски им трябват мутри, сутеньори, пласьори на наркотици и т.н.

    15:13 20.07.2026

  • 5 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    1 0 Отговор
    Път на младите патриоти, прославили България !

    15:15 20.07.2026

  • 6 Абе са, некаква

    1 0 Отговор
    сцена с концертни изяви нема ли кметът на София да издигне? Или само за безДара и сатанинските й джендър-дружки от мангаранга? Тия деца поне заслужават!

    15:22 20.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове