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Български ученици спечелиха пет медала от Международната олимпиада по физика в Колумбия

Български ученици спечелиха пет медала от Международната олимпиада по физика в Колумбия

13 Юли, 2026 10:45 324 6

  • олимпиада-
  • физика-
  • колумбия

Младите ни физици от Варна, Бургас, София и Гоце Делчев завоюваха четири сребърни и едно бронзово отличие

Български ученици спечелиха пет медала от Международната олимпиада по физика в Колумбия - 1
Снимка: МОН
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Български ученици спечелиха пет медала от 56-ата Международна олимпиада по физика, която се проведе в Букараманга, Колумбия.

Конкуренцията беше оспорвана – включиха се 370 участници от 87 държави. Олимпиадата се проведе в два кръга, като на първия учениците се състезаваха върху една експериментална задача, а на втория кръг – върху три теоретични.

Сребърни медали спечелиха Светослав Арабов (10. клас, МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна), Йордан Петков (10. клас, Американски колеж в София), Александър Николов (12. клас, ПЧМГ) и Мирослав Драганов (10. клас, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас). Бронзов медал завоюва Петър Попов (12. клас, ПМГ „Яне Сандански“ – Гоце Делчев).

Ръководители на националния отбор са проф. дфн Мирослав Абрашев и доц. д-р Нено Тодоров от Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Международната олимпиада IPhO е най-престижното международно състезание по физика за ученици. Провежда се от 1967 г., а България е сред страните основателки и участва във всички нейни издания досега.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    2 1 Отговор
    Браво.

    10:49 13.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Дали ще има посрещане като на БезДара🤔❗
    Бангаранга се цени, не умовете и знанията❗

    10:50 13.07.2026

  • 3 Мангаранговец

    2 2 Отговор
    Голяма работа, няма що!

    10:55 13.07.2026

  • 4 Жоро

    1 0 Отговор
    Е ,това е новина. Поздравления Момчета. И на техните ръководители. Браво. 🥰👍

    10:56 13.07.2026

  • 5 Сандо

    0 0 Отговор
    Всичко щеше да е прекрасно,ако не беше една малка подробност:всички тия олимпиади,състезания и тем подобни са всъщност пресявка за децата с качества,които от подходящата възраст да бъдат присвоени от богатия и вече изтощен умствено Запад.Интересно ще бъде Министерството на образованието на даде справка колко от тия надарени деца остават в България?И въобще дали някой ще поиска такава справка,а и дали ще му дадат.

    10:58 13.07.2026

  • 6 007 лиценз ту кил

    1 0 Отговор
    Добре, че не е по химия там точно.

    10:58 13.07.2026

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