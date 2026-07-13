Български ученици спечелиха пет медала от Международната олимпиада по физика в Колумбия

Български ученици спечелиха пет медала от 56-ата Международна олимпиада по физика, която се проведе в Букараманга, Колумбия.
Конкуренцията беше оспорвана – включиха се 370 участници от 87 държави. Олимпиадата се проведе в два кръга, като на първия учениците се състезаваха върху една експериментална задача, а на втория кръг – върху три теоретични.
Сребърни медали спечелиха Светослав Арабов (10. клас, МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна), Йордан Петков (10. клас, Американски колеж в София), Александър Николов (12. клас, ПЧМГ) и Мирослав Драганов (10. клас, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас). Бронзов медал завоюва Петър Попов (12. клас, ПМГ „Яне Сандански“ – Гоце Делчев).
Ръководители на националния отбор са проф. дфн Мирослав Абрашев и доц. д-р Нено Тодоров от Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Международната олимпиада IPhO е най-престижното международно състезание по физика за ученици. Провежда се от 1967 г., а България е сред страните основателки и участва във всички нейни издания досега.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Новичок
10:49 13.07.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Бангаранга се цени, не умовете и знанията❗
10:50 13.07.2026
3 Мангаранговец
10:55 13.07.2026
4 Жоро
10:56 13.07.2026
5 Сандо
10:58 13.07.2026
6 007 лиценз ту кил
10:58 13.07.2026