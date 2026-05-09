Натрупване на вода над свлачищния откос е причина за бедствието на пътя Смолян-Пампорово

9 Май, 2026 06:11, обновена 9 Май, 2026 05:19 1 042 12

Това показа анализът на специалисти от СУ, от геопространствения модел на терена

Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

Причината за свлачището, което разруши пътя в Пампорово е натрупване на вода в хлътнала площадка над него.

Това показа анализът от геопространствения модел на терена, който беше направен от специалисти от Софийския университет. От друга страна, в министерството на регионалното развитие и двамата министри все още гадаят за причините. Новият министър Иван Шишков потвърди ангажимента да се подсили обходния път през Стойките.

След 40 минути облитане на целия засегнат район със сканиращото око на лидар-а, учените вече разполагат с много точен триизмерен модел на терена на свлачището. И след като се премахне растителността, релефът лъсва с цялата си категоричност. И причината за свлачището се открива точно над него.

"При внимателен анализ на релефа се вижда, че ето тук се намира една площадка, така да се каже, в която би могло да се натрупа количество и дъжд и сняг, който се е стопил с покачването на температурите", сподели доц. Александър Гиков, геоморфолог, ИКИ, БАН.

"Ето тук е този заравнен участък в горната част, тук се сменя релефът на понижения, в които е възможно да се събира вода", заяви проф. д-р Стелиян Димитров, Център за геопространствени изследвания и технологии, СУ.

Наднормените валежи в района през януари и февруари, топенето на снега и задържането на водата горе със сигурност кореспондира със случилото се сега.

"Проникването на тази влага надолу достига до един глинест хоризонт, по който става хлъзгането. Това е хлъзгателна повърхнина, която тук в района на свлачището е с наклон някъде около 25 градуса. Не е малък наклон това нещо", допълни Гиков.

Абсолютно същата площадка стои и над старото свлачище до новото, което на картата изглежда вече като едно цяло. И сега изглежда нелогично, защо не са укрепили останалите 150 метра от пътя.

"Това също е свлачищен склон, но не е поддал, въпреки че е бил в идентични условия. И там където е било слабото място, където е нямало укрепване, тук се е случило и свличането", отбеляза Димитров.

За службите и експертите на строителното министерство, обаче, причините все още изясняват.

"Преди това нямаше индикации, че ще се случи подобно нещо. случи се изведнъж. Случи се изключително атрактивно и поразяващо", каза Николай Найденов, бивш служебен министър на регионалното развитие.

"Дали някой не си е свършил работата? Всичките които са видели свлачището, смятат, че има нещо, което го е провокирало в тези мащаби", допълни Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройство:

Съвременните технологии позволяват с да се видят ясно проблемните места, позволяват да се вземат и превантивни мерки. Но свлачището на Райковски ливади не е е дори в полезрението на съответната служба по геозащита. А от регионалното министерство очакват до дни да станат готови анализите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е нема що

    9 0 Отговор
    супер специалисти, сега остава да установите, че водата е мокра...

    05:34 09.05.2026

  • 2 Аааа ясно!

    5 0 Отговор
    Аз си мислех, че натрупването на ракия е довело до бедствието, а то какво било!🤥

    06:00 09.05.2026

  • 3 Сериозно ли?

    3 0 Отговор
    ами Отела дето е на снимката, за д му докарат вода и тръбата за "дъждовни води" откъде са минавали, виадукти ли е имало. То направо си сочи какво е сеутило склона.

    06:31 09.05.2026

  • 4 3160 година

    5 0 Отговор
    Още се прави изследване и проучване от къде идва свлачището и кой му разреши да пропада🤣🤣🤣🤣между временно са похарчени 90 милиарда евро за анализ и проучване и експертизи

    06:34 09.05.2026

  • 5 Джери

    2 0 Отговор
    свлачището, което разруши пътя ЗА Пампорово

    06:36 09.05.2026

  • 6 Знаменцата ефбет са ного важни🤣🤣🤣

    3 0 Отговор
    Целата псевдо държава е едно казино рулетка дето само граби

    06:37 09.05.2026

  • 7 Леле ами сега ка мотрите ше грабят

    5 0 Отговор
    Баламурниците дръзнали да идат на планина и ски😅😅😅току виж жалката държавичка се размъдрала бърже че да не остави мотрите без грабежите им

    06:39 09.05.2026

  • 8 Дзак

    0 1 Отговор
    Укрепеният път е стена, която пречи на дренажа на води от седловината. Подземната река търси слабото място и подкопава. Седловината е имала естествен отток. Може да е нарушен.

    06:44 09.05.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    НАД ПЪТЯ ТЕЧЕ КАНАЛИЗАЦИЯТА НА ПОЧИВНА СТАНЦИЯ ЕВН ПАМПОРОВО И ОЩЕ 3 ХОТЕЛА С ОБЩО 500 МЕСТА - ЕДНО СЕЛО
    ......
    ПОД ПЪТЯ ТЕЧЕ КАНАЛИЗАЦИЯТА НА ОЩЕ 4-5 ХОТЕЛА С 2000 МЕСТА - НАПРИМЕР ФОРЕСТ НУК АПАРТ ХОТЕЛ .. И ПОЧИВНА СТАНЦИЯ НА
    .. ЗАБЕЛЕЖЕТЕ ... РИОСВ СМОЛЯН ;)

    06:46 09.05.2026

  • 10 Присмехулник

    2 0 Отговор
    А как е натрупана водата, напречно или надлъжно?

    Коментиран от #11

    07:02 09.05.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Присмехулник":

    ОТ ТОАЛЕТНИТЕ НА ПОЧИВНИТЕ СТАНЦИИ:)

    07:07 09.05.2026

  • 12 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    явно човешка дейност е спомогнала да се натрупа тая вода то беше ясно и на неграмотния че виновна е водата в пръстта то доценти професори експерти нии мое сме бедни ма не малоумни

    07:10 09.05.2026

