Натрупване на вода над свлачищния откос е причина за бедствието на пътя Смолян-Пампорово

Причината за свлачището, което разруши пътя в Пампорово е натрупване на вода в хлътнала площадка над него.

Това показа анализът от геопространствения модел на терена, който беше направен от специалисти от Софийския университет. От друга страна, в министерството на регионалното развитие и двамата министри все още гадаят за причините. Новият министър Иван Шишков потвърди ангажимента да се подсили обходния път през Стойките.

След 40 минути облитане на целия засегнат район със сканиращото око на лидар-а, учените вече разполагат с много точен триизмерен модел на терена на свлачището. И след като се премахне растителността, релефът лъсва с цялата си категоричност. И причината за свлачището се открива точно над него.

"При внимателен анализ на релефа се вижда, че ето тук се намира една площадка, така да се каже, в която би могло да се натрупа количество и дъжд и сняг, който се е стопил с покачването на температурите", сподели доц. Александър Гиков, геоморфолог, ИКИ, БАН.

"Ето тук е този заравнен участък в горната част, тук се сменя релефът на понижения, в които е възможно да се събира вода", заяви проф. д-р Стелиян Димитров, Център за геопространствени изследвания и технологии, СУ.

Наднормените валежи в района през януари и февруари, топенето на снега и задържането на водата горе със сигурност кореспондира със случилото се сега.

"Проникването на тази влага надолу достига до един глинест хоризонт, по който става хлъзгането. Това е хлъзгателна повърхнина, която тук в района на свлачището е с наклон някъде около 25 градуса. Не е малък наклон това нещо", допълни Гиков.

Абсолютно същата площадка стои и над старото свлачище до новото, което на картата изглежда вече като едно цяло. И сега изглежда нелогично, защо не са укрепили останалите 150 метра от пътя.

"Това също е свлачищен склон, но не е поддал, въпреки че е бил в идентични условия. И там където е било слабото място, където е нямало укрепване, тук се е случило и свличането", отбеляза Димитров.

За службите и експертите на строителното министерство, обаче, причините все още изясняват.

"Преди това нямаше индикации, че ще се случи подобно нещо. случи се изведнъж. Случи се изключително атрактивно и поразяващо", каза Николай Найденов, бивш служебен министър на регионалното развитие.

"Дали някой не си е свършил работата? Всичките които са видели свлачището, смятат, че има нещо, което го е провокирало в тези мащаби", допълни Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройство:

Съвременните технологии позволяват с да се видят ясно проблемните места, позволяват да се вземат и превантивни мерки. Но свлачището на Райковски ливади не е е дори в полезрението на съответната служба по геозащита. А от регионалното министерство очакват до дни да станат готови анализите.