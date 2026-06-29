"Прогресивна България" иска одит на всички бюджети от 2020 г. до наши дни

"Прогресивна България" иска одит на разходите за пенсии, добавки и администрация, включително и на прилагането на швейцарското правило, в периода от 2020 г. до май 2026 г. Това обявиха на брифинг в Народното събрание от партията.
Внесено е проекторешение за възлагането на проверката на Сметната палата, което се очаква да бъде обсъдено в бюджетната комисия в парламента във вторник. Проверките ще бъдат направени в Министерството на труда и социалната политика и в Националния осигурителен институт. С друго проекторешение ще се възложи одит и на бюджетите от 2020 г. до май 2026 г., изброи БНТ
Сметната палата ще трябва да представи и одит на разходите, направени от Агенция "Пътна инфраструктура".
"Поехме ангажимент към българските граждани да направим пълна фискална проверка. Залагаме на институционален и професионален подход, а не на създаване на комисия, защото тя има често пиар ефект, коментира председателят на бюджетната комисия в НС Константин Проданов.
Целта на одита не е "лов на вещици". Това е една дисекция на публичните финанси, допълни той.
"От 2020 до май 2026 година да се направи проверка на публичните финанси. Цели се проверка на разходи за персонал, решенията за увеличение на администрацията и защо трудовите политики не компенсират разходите", заяви Стефан Белчев, председател на Комисията по икономическа политика.
Срокът за проверките е 30 септември.
Инициативата на "Прогресивна България" има три основни цели:
- Застраховка срещу дефицита: ПБ подготвя общественото мнение за евентуални непопулярни фискални мерки, прехвърляйки отговорността върху „наследството“ от ковид кризата и последвалите бурни политически години.
- Атака по социалния популизъм: Насочването на прожектора към НОИ и прилагането на „швейцарското правило“ е смел, но опасен ход. Одитът на пенсионните разходи ще се опита да докаже научно онова, което икономистите шепнат отдавна – че предизборното наддаване с пенсии и добавки е изправило модела пред структурен колапс.
- Административният абсурд: Поставянето под лупа на раздутата държавна администрация е директен удар по клиентелистките мрежи на предишните управления.
Големият риск пред тази инициатива е времевият капан.
Сметната палата получи краен срок до 30 септември. Да се направи дълбока и качествена дисекция на три огромни мегаструктури за по-малко от три месеца граничи с научна фантастика.
Ако одитът се плъзне по повърхността, „Прогресивна България“ ще получи просто поредния папка с чиновнически констатации, които бързо ще потънат в архивите.
Но ако Сметната палата наистина прояви характер, есента на 2026 г. може да започне с тежки политически и съдебни трусове. Дотогава обаче управляващите успешно си купиха време – най-дефицитната стока в българската политика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От един
Коментиран от #7
13:39 29.06.2026
2 ДоДо
13:39 29.06.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #47
13:39 29.06.2026
4 тъй ли...
Коментиран от #41
13:40 29.06.2026
5 Лост
Коментиран от #25
13:41 29.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Цък
До коментар #1 от "От един":Почна се всички са маскари, да проверяваме но не нашите. реформи, замразяване на доходи и отнемане на права но не нашите. Къде бяхте умни и красиви когато Асен Василев взимаше по 500 милиона нов дълг. Контрол и търсене на отговорност. Контрол от държавните органи , отговорност да се постигне чрез съдебната система.
Коментиран от #33, #45
13:46 29.06.2026
8 Мнение
Коментиран от #9
13:49 29.06.2026
9 Димитър Стоянов
До коментар #8 от "Мнение":каза , че МВР и военните няма да се пипат и автоматизмът остава . А ти искаш някакви неща , които няма да се случат !
13:52 29.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Когато Искаш ОДИТ !
На Какво Искаш !
Одит !
36 Години !
Безпрецедентно Ограбване на Българските Пенсионери !
По Противоречащи На Закона и Конституцията Регламенти !
Какво Вашия Президент !
Ми Се Прави !
На Китаец !
13:57 29.06.2026
12 Бойко Българоубиец
Коментиран от #15, #44
13:58 29.06.2026
13 Интересен ход
Коментиран от #18
13:59 29.06.2026
14 задколисен олигарх
Важното е да си мислите, че всичко е борба между комунисти и европейци.
14:01 29.06.2026
15 Гербер
До коментар #12 от "Бойко Българоубиец":И анкара шефе нали премести мис бикини с боко младши там да учи турски в турско училище
14:03 29.06.2026
16 А не иска ли
14:04 29.06.2026
17 Децата на Тато
14:04 29.06.2026
18 Анонимен
До коментар #13 от "Интересен ход":От 2020 до сега е управлявал Радев и шарлатаните други няма Всъщност всичко беше разруха хаос лъжи омраза пълна разруха погроми из цялата държава с цел изхвърляне на Борисов и успя Завладя се сега цялата власт а държавата кой я мисли важното е че целта е изпълнена Еврозоната спасява държавата ни сега еврозоната спасява всичкото тук сега защото вече има истински контрол
14:07 29.06.2026
19 "Интересен ход"
14:09 29.06.2026
20 Тошко
14:11 29.06.2026
21 Какво пречи от 1944 г насам
14:11 29.06.2026
22 Много интересно
14:13 29.06.2026
23 Роки
14:13 29.06.2026
24 пери
Вместо да мислят за справяне със сивата икономика, реални реформи, стимулиране на малкия бизнес и намаляване на разходите, измислиха одити да правят. Както казваше баба ми, "Седиш, седиш, на магарето чуш викаш."
Радев разправя оня ден, че било трудно заради наследството от предните. Ми то в тоя живот лесно няма, ама като им е трудно, да се махат. Сякаш не знаеха какво е дереджето. Пък вяра да им няма човек, всички реват, че нямало пари. Това е дежурната мантра.
Отстрани изглежда, че не знаят какво правят и само се лутат като плъх в лабиринт.
14:13 29.06.2026
25 Напротив !
До коментар #5 от "Лост":ТЕЛК си Е ТЕЛК !
И В НОИ му е мястото !
Но неможе Тези два вида обезщетения !
Да се начислават По по един и същи Начин !
Защото Са пСъвсем Различни !
И Не Може за едно и също Увреждане !
Веднъж Да се изплаща 1500 лева !
А Друг път 600 лева !
При една и съща степен затруднения на индивида !
Това си е Чиста Гавра С Равнопоставени Хора !
От Един и същи Статус !
14:14 29.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 задколисен олигарх
Тези, ще ми уредят още приходи от винетни такси.
Следващите имат друга задача.
За вас, всичко е бой между червени и сини. И да не забравите пак да гласувате!
14:15 29.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Тома
14:20 29.06.2026
33 Е пък
До коментар #7 от "Цък":тия искат 10 милиарда нов дълг!!!
14:21 29.06.2026
34 За 3 месеца
14:22 29.06.2026
35 Ха сега де...
Коментиран от #43
14:22 29.06.2026
36 Радките, от напъване
14:22 29.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Роки
Коментиран от #42, #48
14:26 29.06.2026
39 х22
Че ми омръзна оня да ме дебне кво ям.
14:26 29.06.2026
40 А кога ще се наложи проверка
Там е нещо нечувано! Не видено!
Друго не знам какао да кажа!
14:29 29.06.2026
41 миме
До коментар #4 от "тъй ли...":"монголските" махали са директно под шефството но българския хелзенски комитет и лично на другарката урсула фон дер лайен и там никой никога не смее да пипа
14:30 29.06.2026
42 Точни
До коментар #38 от "Роки":сте с хронологията. +
14:31 29.06.2026
43 Защото има давностен срок
До коментар #35 от "Ха сега де...":От 5 години за държавни вземания!
И никой не иска да бръне в тази материя!
14:32 29.06.2026
44 миме
До коментар #12 от "Бойко Българоубиец":споко бе баце сапунджията денков ше пошушне на чичко сорос да рече на чорапа да те не пипа зер заедно управлявахте -един вид колеги по крадене
14:35 29.06.2026
45 500 милиона,
До коментар #7 от "Цък":добре ли си,спрямо 3.8 милярда на Зеленият чорап!Ходил ли си на училище?
14:36 29.06.2026
46 Дориана
Коментиран от #49
14:36 29.06.2026
47 Хаха
До коментар #3 от "Последния Софиянец":В бюджета само няма упоменато "за народа остана постната пица"
14:41 29.06.2026
48 миме
До коментар #38 от "Роки":за това да се не губи време фатмака немедлено да изкара България от ес-а ,нато-то и зоната да върне лева и да махне санкцийте срещу Русия пък после ако ще цел живот да нищи кой е най-големите крадец-боко,шиш или кокорестия
14:42 29.06.2026
49 Стенли
До коментар #46 от "Дориана":Единствено ПП/ДБ могат да изритат ПБ на Радев. ГЕРБ няма подкрепа ,никой няма да излезе защото гласоподавателите им са тези с купения и корпоративен вот. Тях на площадите ги няма никакви. ДПС ги видяхме с техните контрапротести?! Само няколко докарани с автобуси роми! Единствено ПП/ДБ могат да свалят мунчо и да го прогонят.
Коментиран от #51
14:45 29.06.2026
50 Бобо
14:45 29.06.2026
51 Точен сте
До коментар #49 от "Стенли":Русия пропада не с дни, а с часове. Дори в Москва, където доскоро "не виждаха", че има война, усетиха радостта от Путлеризма. Няма бензин, няма интернет, скоро и храна няма да има. Бивши приближени, генерали на Путлер, падат като круши от прозорците.
Обречена държава, изгнила империя.
Само нашите клети пропагандисти и все по-смаляващите се тролски фабрики държат "фронта". Държи го и несретният кабинет на служещия на родината си Русия бивш генерал, президент, и в близко бъдеще и мин-председател и политик Мунчо.
Как го държат ли?
Включили са фабриките за лъжи на пълни обороти.
Досега поне се опитваха да свързват някакви факти с фабрикуваната си пропаганда. Денят беше ден, мястото точно, оттам нататък опорките на руската пропаганда. (винаги идваше с ден закъснение, докато им я преведат, защото всеизвестен факт е че "проруските" идеолози руски не знаят).
За сволочите, захранвани с копейки пък да не говорим.
Но напоследък, лъжите са станали толкова несвързани и налудничави, че се чудя дали не са скъсали тотално връзката с главния мозък в ГРУ. Или онези вече са перманентно пияни.
Това лято ще е забележително. И ние вече много, много им се радваме.
Коментиран от #55
14:48 29.06.2026
52 Д-р Марин Белчев
Всички такива одити в миналото страдат от една и съща диагноза: те произвеждат подробни констатации за милиардни кражби, но нулев последващ контрол. Когато сроковете са прекалено кратки (както сегашния до 30 септември), документите се претупват, а политическата класа използва времето на проверката, за да утихне общественото недоволство.
14:48 29.06.2026
53 Пламен
Какво ще проверяват чантаджиите ?
14:53 29.06.2026
54 ОБЕКТИВНИЯ
Ще излезнат интересни неща!
Все ни залъгват ,че ще се оправим а става все по-лошо и дългът на държавата расте всяка година!
14:54 29.06.2026
55 миме
До коментар #51 от "Точен сте":това сичкото любовника ти ли го нашепване на ушенцето докат те думк@ше?
14:54 29.06.2026