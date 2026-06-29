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"Прогресивна България" иска одит на всички бюджети от 2020 г. до наши дни

"Прогресивна България" иска одит на всички бюджети от 2020 г. до наши дни

29 Юни, 2026 13:36 1 379 55

  • прогресивна българия-
  • одит-
  • нои-
  • държавен бюджет-
  • нзок

Срокът за проверките е 30 септември

"Прогресивна България" иска одит на всички бюджети от 2020 г. до наши дни - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Прогресивна България" иска одит на разходите за пенсии, добавки и администрация, включително и на прилагането на швейцарското правило, в периода от 2020 г. до май 2026 г. Това обявиха на брифинг в Народното събрание от партията.

Внесено е проекторешение за възлагането на проверката на Сметната палата, което се очаква да бъде обсъдено в бюджетната комисия в парламента във вторник. Проверките ще бъдат направени в Министерството на труда и социалната политика и в Националния осигурителен институт. С друго проекторешение ще се възложи одит и на бюджетите от 2020 г. до май 2026 г., изброи БНТ

Сметната палата ще трябва да представи и одит на разходите, направени от Агенция "Пътна инфраструктура".

"Поехме ангажимент към българските граждани да направим пълна фискална проверка. Залагаме на институционален и професионален подход, а не на създаване на комисия, защото тя има често пиар ефект, коментира председателят на бюджетната комисия в НС Константин Проданов.

Целта на одита не е "лов на вещици". Това е една дисекция на публичните финанси, допълни той.

"От 2020 до май 2026 година да се направи проверка на публичните финанси. Цели се проверка на разходи за персонал, решенията за увеличение на администрацията и защо трудовите политики не компенсират разходите", заяви Стефан Белчев, председател на Комисията по икономическа политика.

Срокът за проверките е 30 септември.

Инициативата на "Прогресивна България" има три основни цели:

  • Застраховка срещу дефицита: ПБ подготвя общественото мнение за евентуални непопулярни фискални мерки, прехвърляйки отговорността върху „наследството“ от ковид кризата и последвалите бурни политически години.
  • Атака по социалния популизъм: Насочването на прожектора към НОИ и прилагането на „швейцарското правило“ е смел, но опасен ход. Одитът на пенсионните разходи ще се опита да докаже научно онова, което икономистите шепнат отдавна – че предизборното наддаване с пенсии и добавки е изправило модела пред структурен колапс.
  • Административният абсурд: Поставянето под лупа на раздутата държавна администрация е директен удар по клиентелистките мрежи на предишните управления.

Големият риск пред тази инициатива е времевият капан.

Сметната палата получи краен срок до 30 септември. Да се направи дълбока и качествена дисекция на три огромни мегаструктури за по-малко от три месеца граничи с научна фантастика.

Ако одитът се плъзне по повърхността, „Прогресивна България“ ще получи просто поредния папка с чиновнически констатации, които бързо ще потънат в архивите.

Но ако Сметната палата наистина прояви характер, есента на 2026 г. може да започне с тежки политически и съдебни трусове. Дотогава обаче управляващите успешно си купиха време – най-дефицитната стока в българската политика.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От един

    30 7 Отговор
    дол дренки ! Лъжците и крадците са изключително мнителни !

    Коментиран от #7

    13:39 29.06.2026

  • 2 ДоДо

    25 6 Отговор
    Искам да видя на леля Нуши от ГЕРП бюджета дали отговаря на истинността !

    13:39 29.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    32 8 Отговор
    В бюджета на ПБ има 23 млрд лв повече за олигарсите на Бойко и Шиши а за народа секира.

    Коментиран от #47

    13:39 29.06.2026

  • 4 тъй ли...

    27 1 Отговор
    По-добре проверете кой в монголските махали не си е платил таксите и данъците. Ще съберете за още един бюджет.

    Коментиран от #41

    13:40 29.06.2026

  • 5 Лост

    16 3 Отговор
    ТЕЛК трябва да се извадят от НОИ и идат към Социалното министерство, като помощи.

    Коментиран от #25

    13:41 29.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Цък

    8 18 Отговор

    До коментар #1 от "От един":

    Почна се всички са маскари, да проверяваме но не нашите. реформи, замразяване на доходи и отнемане на права но не нашите. Къде бяхте умни и красиви когато Асен Василев взимаше по 500 милиона нов дълг. Контрол и търсене на отговорност. Контрол от държавните органи , отговорност да се постигне чрез съдебната система.

    Коментиран от #33, #45

    13:46 29.06.2026

  • 8 Мнение

    33 2 Отговор
    По-добре да направят одит на структурите на администрацията, МВР, военните и всички структури, които не плащат осигуровки, с след това получават големи пенсии на фона на мизерстващите пенсионери, които цял живот плащали осигуровки за себе си и за тези лапачи.

    Коментиран от #9

    13:49 29.06.2026

  • 9 Димитър Стоянов

    18 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мнение":

    каза , че МВР и военните няма да се пипат и автоматизмът остава . А ти искаш някакви неща , които няма да се случат !

    13:52 29.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Когато Искаш ОДИТ !

    12 1 Отговор
    Трябва да Знаеш !

    На Какво Искаш !

    Одит !

    36 Години !

    Безпрецедентно Ограбване на Българските Пенсионери !

    По Противоречащи На Закона и Конституцията Регламенти !


    Какво Вашия Президент !

    Ми Се Прави !

    На Китаец !

    13:57 29.06.2026

  • 12 Бойко Българоубиец

    13 5 Отговор
    Мали ще хванат, че съм изнесъл 30 милиарда евро в добай и барцелона за 5 години 😬

    Коментиран от #15, #44

    13:58 29.06.2026

  • 13 Интересен ход

    6 11 Отговор
    Със сигурност нито едно от правителствата от 2020 година насам не е било перфектно. С този ход от ПБ не само ще спечелят време, но и ще всеят страх в опонентите си. Ако одитите бъдат направени съвестно и станат обществено достояние, резултатите от тях могат да послужат за стабилна основа за така исканите от всички реформи и да вгорчат живота на много от вресливите политици от опозицията. Дано от ПБ имат куража да стигнат докрай и да извадят всичките кирливи ризи, а не, както беше досега, да се ограничат само с удобните им пропуски на предшествениците им.

    Коментиран от #18

    13:59 29.06.2026

  • 14 задколисен олигарх

    5 2 Отговор
    Сменям правитествата едно след друго, за да не му хванете края, кой, какви закони ми гласува в моя полза.
    Важното е да си мислите, че всичко е борба между комунисти и европейци.

    14:01 29.06.2026

  • 15 Гербер

    8 3 Отговор

    До коментар #12 от "Бойко Българоубиец":

    И анкара шефе нали премести мис бикини с боко младши там да учи турски в турско училище

    14:03 29.06.2026

  • 16 А не иска ли

    8 2 Отговор
    Копринков.Узунов.Радев

    14:04 29.06.2026

  • 17 Децата на Тато

    7 3 Отговор
    Както ги учеше Т. Живков ,, камъните от пълната кофа в празната. Шум да се вдига.,, А там където си стоят откраднатите пари и хилядите пак ще изтичат за заплати, няма да барнат и с ръжен дори. Отчитат дейност пред слепите баламурници.

    14:04 29.06.2026

  • 18 Анонимен

    5 8 Отговор

    До коментар #13 от "Интересен ход":

    От 2020 до сега е управлявал Радев и шарлатаните други няма Всъщност всичко беше разруха хаос лъжи омраза пълна разруха погроми из цялата държава с цел изхвърляне на Борисов и успя Завладя се сега цялата власт а държавата кой я мисли важното е че целта е изпълнена Еврозоната спасява държавата ни сега еврозоната спасява всичкото тук сега защото вече има истински контрол

    14:07 29.06.2026

  • 19 "Интересен ход"

    7 2 Отговор
    никое правителство от 2020 до сега не било "перфектно". Не е вярно, само служебните радкови бяха перфектни и сегашното също е. То е кандидат за нобелова награда за бюджетни умения!

    14:09 29.06.2026

  • 20 Тошко

    17 2 Отговор
    ПБ се занимават с всичко друго, но не и със сегашните проблеми, само гледат как да ни скубят и да обвиняват предишните.

    14:11 29.06.2026

  • 21 Какво пречи от 1944 г насам

    5 1 Отговор
    Нали са факири, щеде справят.

    14:11 29.06.2026

  • 22 Много интересно

    6 3 Отговор
    пред кого ще се отчитат, след като на 30 септември няма да ги има.

    14:13 29.06.2026

  • 23 Роки

    15 3 Отговор
    Целта на проверките е да се докаже, че най-големите олигарси в държавата са пенсионерите, които няма да умрат чак толкова, ако им се вземат по 30 евро, за да се вдигнат с 15-20 хиляди евро заплатите на депутати, военни и полиция.

    14:13 29.06.2026

  • 24 пери

    10 1 Отговор
    И на мен ми изглежда като поредно тупане на топката и безсмислен прах в очите за имитиране на дейност.
    Вместо да мислят за справяне със сивата икономика, реални реформи, стимулиране на малкия бизнес и намаляване на разходите, измислиха одити да правят. Както казваше баба ми, "Седиш, седиш, на магарето чуш викаш."
    Радев разправя оня ден, че било трудно заради наследството от предните. Ми то в тоя живот лесно няма, ама като им е трудно, да се махат. Сякаш не знаеха какво е дереджето. Пък вяра да им няма човек, всички реват, че нямало пари. Това е дежурната мантра.
    Отстрани изглежда, че не знаят какво правят и само се лутат като плъх в лабиринт.

    14:13 29.06.2026

  • 25 Напротив !

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Лост":

    ТЕЛК си Е ТЕЛК !

    И В НОИ му е мястото !

    Но неможе Тези два вида обезщетения !

    Да се начислават По по един и същи Начин !

    Защото Са пСъвсем Различни !

    И Не Може за едно и също Увреждане !

    Веднъж Да се изплаща 1500 лева !

    А Друг път 600 лева !

    При една и съща степен затруднения на индивида !

    Това си е Чиста Гавра С Равнопоставени Хора !

    От Един и същи Статус !

    14:14 29.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 задколисен олигарх

    3 1 Отговор
    Предишните ми уредиха една далавера с едни самолети и едни пътни камери.
    Тези, ще ми уредят още приходи от винетни такси.
    Следващите имат друга задача.
    За вас, всичко е бой между червени и сини. И да не забравите пак да гласувате!

    14:15 29.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тома

    5 2 Отговор
    Милиардите откраднати пари веднага ще лъснат.И ПБ не да иска ами задължително да ги направи защото парите са по офшорни банкови сметки, имоти в чужбина и хотели по курортите.

    14:20 29.06.2026

  • 33 Е пък

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Цък":

    тия искат 10 милиарда нов дълг!!!

    14:21 29.06.2026

  • 34 За 3 месеца

    1 1 Отговор
    Ще се работи по инициативата, ако я одобрят утре. Сметната палата ще види зор с изпълнението на проекторешенията

    14:22 29.06.2026

  • 35 Ха сега де...

    3 0 Отговор
    И защо само до 2020г.? Така ли ще гоним мутрите вън?

    Коментиран от #43

    14:22 29.06.2026

  • 36 Радките, от напъване

    11 0 Отговор
    да запушите устата на А.В може да омажете дупе или да влошите качеството ва въздуха.Лошата новина е, че не само А.В ви критикува проекто бюджета. Разкостват го икономисти и институции, които нямат нищо общо с А.В. Или пак искате да мрънкате, че той ви накарал такъв бюджет да направите. А радкото ви има съветници, които хитреят. Ще стане "хитрата сврака с двата крака. Ако сте били "грамотни", щяхте да сключите изгоден договор вместо да гепите кой знае каква тлъста комисионна да облажвате чужди интереси. Горките некадърни радки!

    14:22 29.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Роки

    9 1 Отговор
    След одита, който ще приключи минимум след 6 месеца, ще се предложи свикването на Специална междуведомствена комисия, която да анализира резултатите, но затова ще бъде необходимо привличането на външни експерти, които след още 6 месеца работа ще предложат Мерки за изработване на План, въз основа на системния анализ. Този план ще бъде предложен на обществено гласуване, като за целта Информационно обслужване ще изработи нов сайт, за който ще бъде обявена обществена поръчка, която ще е предварително спечелена, за да се ускори резултата. И така нататък прогресивно...

    Коментиран от #42, #48

    14:26 29.06.2026

  • 39 х22

    1 1 Отговор
    А сега се, кой е оригинала и кой копието?
    Че ми омръзна оня да ме дебне кво ям.

    14:26 29.06.2026

  • 40 А кога ще се наложи проверка

    4 0 Отговор
    На нотариусите и зъболекарите?
    Там е нещо нечувано! Не видено!
    Друго не знам какао да кажа!

    14:29 29.06.2026

  • 41 миме

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "тъй ли...":

    "монголските" махали са директно под шефството но българския хелзенски комитет и лично на другарката урсула фон дер лайен и там никой никога не смее да пипа

    14:30 29.06.2026

  • 42 Точни

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Роки":

    сте с хронологията. +

    14:31 29.06.2026

  • 43 Защото има давностен срок

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "Ха сега де...":

    От 5 години за държавни вземания!
    И никой не иска да бръне в тази материя!

    14:32 29.06.2026

  • 44 миме

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Бойко Българоубиец":

    споко бе баце сапунджията денков ше пошушне на чичко сорос да рече на чорапа да те не пипа зер заедно управлявахте -един вид колеги по крадене

    14:35 29.06.2026

  • 45 500 милиона,

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Цък":

    добре ли си,спрямо 3.8 милярда на Зеленият чорап!Ходил ли си на училище?

    14:36 29.06.2026

  • 46 Дориана

    4 4 Отговор
    От лятото на 2021 г. ( 3-ия кабинет на Борисов предаде власта на служебното на Радев юни 2021) до сега за 5 години Борисов, Пеевски с патерици ИТН и БСП са управлявали 3 г.и 6 месеца. Правителството "Желязков" от декември 2024 г.до февруари 2026 г.когато предаде властта на Гюров , 2 правителства на Главчев по 6 месеца които бяха на ГЕРБ и ДПС и от сглобката 9 месеца ГЕРБ - ПП/ДБ. Вчера точно каза социолога Първан Симеонов че ПБ и Радев са затиснали ГЕРБ и ДПС и са ги унищожили и нямат спасение. Борисов влиза в затвора а Пеевски бяга от България.

    Коментиран от #49

    14:36 29.06.2026

  • 47 Хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    В бюджета само няма упоменато "за народа остана постната пица"

    14:41 29.06.2026

  • 48 миме

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "Роки":

    за това да се не губи време фатмака немедлено да изкара България от ес-а ,нато-то и зоната да върне лева и да махне санкцийте срещу Русия пък после ако ще цел живот да нищи кой е най-големите крадец-боко,шиш или кокорестия

    14:42 29.06.2026

  • 49 Стенли

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "Дориана":

    Единствено ПП/ДБ могат да изритат ПБ на Радев. ГЕРБ няма подкрепа ,никой няма да излезе защото гласоподавателите им са тези с купения и корпоративен вот. Тях на площадите ги няма никакви. ДПС ги видяхме с техните контрапротести?! Само няколко докарани с автобуси роми! Единствено ПП/ДБ могат да свалят мунчо и да го прогонят.

    Коментиран от #51

    14:45 29.06.2026

  • 50 Бобо

    0 2 Отговор
    За да попълните бюджета със средства е необходимо да въведете данък на земеделските земи,както е във всички нормални държави.

    14:45 29.06.2026

  • 51 Точен сте

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Стенли":

    Русия пропада не с дни, а с часове. Дори в Москва, където доскоро "не виждаха", че има война, усетиха радостта от Путлеризма. Няма бензин, няма интернет, скоро и храна няма да има. Бивши приближени, генерали на Путлер, падат като круши от прозорците.
    Обречена държава, изгнила империя.
    Само нашите клети пропагандисти и все по-смаляващите се тролски фабрики държат "фронта". Държи го и несретният кабинет на служещия на родината си Русия бивш генерал, президент, и в близко бъдеще и мин-председател и политик Мунчо.
    Как го държат ли?
    Включили са фабриките за лъжи на пълни обороти.
    Досега поне се опитваха да свързват някакви факти с фабрикуваната си пропаганда. Денят беше ден, мястото точно, оттам нататък опорките на руската пропаганда. (винаги идваше с ден закъснение, докато им я преведат, защото всеизвестен факт е че "проруските" идеолози руски не знаят).
    За сволочите, захранвани с копейки пък да не говорим.
    Но напоследък, лъжите са станали толкова несвързани и налудничави, че се чудя дали не са скъсали тотално връзката с главния мозък в ГРУ. Или онези вече са перманентно пияни.

    Това лято ще е забележително. И ние вече много, много им се радваме.

    Коментиран от #55

    14:48 29.06.2026

  • 52 Д-р Марин Белчев

    1 0 Отговор
    Инициативата не е добра идея, тъй като краткият срок от три месеца обрича проверката на трите структури на формалност, като същевременно служи за политическо „тупане на топката“ и печелене на време от управляващите.
    Всички такива одити в миналото страдат от една и съща диагноза: те произвеждат подробни констатации за милиардни кражби, но нулев последващ контрол. Когато сроковете са прекалено кратки (както сегашния до 30 септември), документите се претупват, а политическата класа използва времето на проверката, за да утихне общественото недоволство.

    14:48 29.06.2026

  • 53 Пламен

    1 0 Отговор
    Та нали от 2020-та Фигуранта имаше пет правителсва.
    Какво ще проверяват чантаджиите ?

    14:53 29.06.2026

  • 54 ОБЕКТИВНИЯ

    0 0 Отговор
    А защо не и по-назад ???
    Ще излезнат интересни неща!
    Все ни залъгват ,че ще се оправим а става все по-лошо и дългът на държавата расте всяка година!

    14:54 29.06.2026

  • 55 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Точен сте":

    това сичкото любовника ти ли го нашепване на ушенцето докат те думк@ше?

    14:54 29.06.2026

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