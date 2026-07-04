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Васил Терзиев: В държавния бюджет липсват ключови направления

Васил Терзиев: В държавния бюджет липсват ключови направления

4 Юли, 2026 15:55 738 39

  • васил терзиев-
  • държавен бюджет-
  • детска болница

Кметът алармира, че в проекта за държавен бюджет липсват пари за Детската болница, градския транспорт и училища

Васил Терзиев: В държавния бюджет липсват ключови направления - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В проекта на държавния бюджет липсват четири ключови направления – финансиране на общинската инфраструктура при ясни правила, средства за стабилността на градския транспорт, национална програма за изграждане на училища и финансиране на Национална детска болница и на Югозападната дъга на Околовръстния път. Това заяви кметът на София Васил Терзиев в публикация във фейсбук. По думите му е необходимо да бъдат осигурени средства за инфраструктурните проекти на общините при ясни правила и прозрачност.

Той изразява притеснение от предложението Министерството на регионалното развитие и благоустройството самостоятелно да определя кои проекти да бъдат финансирани, без ясно разписани критерии и срокове.

Според Терзиев трябва да бъде възстановен досегашният модел с утвърден от парламента списък с обекти и средства, който гарантира публичност и проследимост на изпълнението.

Като втори приоритет Васил Терзиев посочва необходимостта от гарантиране на финансовата стабилност на градския транспорт в София. По думите му структурният дефицит възлиза на 25,4 млн. евро.

Той настоява държавата да осигури 13,6 млн. евро допълнително съфинансиране съгласно европейските регламенти и още 11,8 млн. евро за охраната на метрото, която се осъществява от Министерството на вътрешните работи.

Кметът отбелязва, че общината продължава да търси алтернативни източници за финансиране на нов подвижен състав, но предупреждава, че без покриване на недостига транспортната система остава изложена на риск.

Третото искане е за създаване на национална програма на стойност 500 млн. евро за изграждане на нови училищни сгради в София, Пловдив, Варна и Бургас.

Според Терзиев една пета от учениците в страната учат в София, а 46 училища в столицата продължават да работят на две смени, което налага инвестиции за преминаване към едносменен режим на обучение.

Кметът допълва, че в бюджетната рамка за следващите три години липсват средства както за изграждането на Национална детска болница, така и за изграждането на Югозападната дъга на Околовръстния път, която трябва да осигури достъп до лечебното заведение.

По думите на Терзиев това са стратегически проекти както за столицата, така и за страната.

В публикацията си Терзиев заявява, че София трябва да бъде третирана като равноправен партньор, а не като политически опонент.

Кметът отбелязва, че столицата създава над 40% от брутния вътрешен продукт на България и изразява надежда правителството да преразгледа предложения бюджет, така че решенията да бъдат съобразени с нуждите на гражданите и значимите проекти.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 васко мишлето

    12 4 Отговор
    В държавния бюджет липсват ключови нови направления
    за общ поръчки и чекмеджета

    Коментиран от #7, #13

    15:57 04.07.2026

  • 2 басинаглеца

    15 2 Отговор
    либерален боклук

    15:58 04.07.2026

  • 3 Един от русенско

    10 1 Отговор
    Стига с тази к.чина София . Там 90% от живущите просто си пропиляват живота

    Коментиран от #8, #27, #37

    16:01 04.07.2026

  • 4 Даа

    8 2 Отговор
    Сглобкаджии сър! Едното крило на сглобката ПП, ДБ площ по избора на Десислава Атанасова за конст. съдия!, въпреки че те гласуваха за нея ! Другото крило на сглобката ГЕРБ- ДПС площ по кмета на София, въпреки че на балотажа за кмет на София, точно ГЕРБ- ДПС гласуваха за Терзиев, иначе кмет ставаше Ваня Григорова.... Сглобкаджии ли са или шизофренията ги тресе яко !!!

    16:01 04.07.2026

  • 5 Софето

    11 1 Отговор
    То и в София липсват паркинги, но общината чака проблемът сам да се реши…
    Пропуснат мандат, кметът му стига капацитетът да слага мартеници, пейки да боядисва и тук там някой подлез. Жалка картинка…

    16:02 04.07.2026

  • 6 идиоти вън

    12 2 Отговор
    Е, това е малко прекалено, ти кметството не можеш да оправиш, тръгнал си акъл за държавата да даваш!!! Е такъв им е акъла на ПП ДБ ДСБ!!!

    16:03 04.07.2026

  • 7 Липсват също

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "васко мишлето":

    за ирейнджърите и хижите..
    Нищо, той кмета ще им прати малко от личната сметка, 70-80 хил.

    16:03 04.07.2026

  • 8 Николова , София

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Един от русенско":

    То и у Руси си го пропилявате щото нито е Виена вече нито е за живеене а е дълбока провинция с много бетон и злобни хора ,

    16:04 04.07.2026

  • 9 Бюджетът

    7 5 Отговор
    е катастрофален и чиста измама ! В угода на тези , които им финансираха предизборната кампания ! Сега ще има да връщат , разбира се в ущърб на българските граждани и България !

    Коментиран от #12

    16:05 04.07.2026

  • 10 Детска болница няма нужда да се строи !!

    5 1 Отговор
    Трябват ни здрави а не болни деца !!!

    16:05 04.07.2026

  • 11 име

    5 2 Отговор
    Колко пъти ще правите детска болница, нови училища, транспорт на село Дофия. Що не пита сглобката, като направи бюджета за 2024, къде са тези пари? Що не ги пита миналата година, когато вместо да приемат бюджет, само папаха в НС и гледаха да крепят правителството на водопада за да влезем с фалшиви данни за инфлация и дефицит в Еврозоната?Може ли едно правителство да оправи бакии, затлачвани с десетилетия ч, за 2-3 месеца. И до кога ще се налива в това село, пълно с най-отбраните бoклyци?!

    Коментиран от #17

    16:07 04.07.2026

  • 12 Добре но защо не си сложиш плюс поне ти

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Бюджетът":

    Трол ли си , на тях знам че им забранено да слагат знаци ?

    16:08 04.07.2026

  • 13 виж си глупавия ник

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "васко мишлето":

    Тогава пиши каквото и да е мнение.

    16:11 04.07.2026

  • 14 Смърфиета

    4 2 Отговор
    В проектохюджета, на Терзо му липсва a.лния с.κc с бившия му замесник и хомосексуална дружка, настоящият министър на намсикво дето ще, синеокият с големи хубави честни очи Иван Василев. Е тва му липсва на Кмето на София. София трябва да бъде третирана като равнопоставен партньор, а не Кмето на София да бъде приравняван на Кмето на Симитли (Ул. "Асвалтирана" №1, Хотел-меана "При Кмето")

    Коментиран от #25

    16:14 04.07.2026

  • 15 Пуфи

    6 2 Отговор
    Милиционерската издънка пак повърна публично

    Коментиран от #18

    16:16 04.07.2026

  • 16 Държавата на шараните

    1 1 Отговор
    Добре е че не липсват комунистически направления с които сме закърмени Нещо като с боклука

    16:17 04.07.2026

  • 17 Смърфиета

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Докато построят Брезничка и компания Истинската децка болница, всички деца които към настоящият момент се нуждаят от болнична грижа ще са пyκнали отдавна. Десебарите за кьорави ли ни имат? Секта безполезници, аз не ги познавам!? И това са около 5% от населението на София. Другите са ПП и ДаБ.

    16:18 04.07.2026

  • 18 Фифи

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Пуфи":

    Верно е.

    16:20 04.07.2026

  • 19 аааа

    3 1 Отговор
    Като отвори дума за бюджет да те питам, къде са стотиците милиони пари спестени от боклука? 400 000 000 по твои думи?

    16:20 04.07.2026

  • 20 Хихи

    1 1 Отговор
    Василка кметункова да си оправи дупките за юровизия, стига се е оправдавала. Големи обещания беха, догодина аре чал

    16:20 04.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Поли

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Смърфиета":

    Епа да заповеда, канен е, я лично го каним, молим знае каде е адреза. ,Че го почерпиме от Здружение "Сите за Симитлий", па после на вторио еташ ке има "Полунощен бърз влак". Ох, агинко зошто?

    Коментиран от #35

    16:25 04.07.2026

  • 26 Антицигански патрул

    1 3 Отговор
    ⛔ Терзиев прилича на циганин! ❗

    Коментиран от #33

    16:27 04.07.2026

  • 27 Някак си все пак е по хубаво

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Един от русенско":

    Като има хора по улиците. В Русе едни големи улици а няма хора това ме впечатли.

    Коментиран от #29

    16:33 04.07.2026

  • 28 Фен

    1 1 Отговор
    Тоя па сектант неможач от каде се изока?

    16:35 04.07.2026

  • 29 Един от русенско

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Някак си все пак е по хубаво":

    За жалост си прав /а..понякога и вече често (15-20г) е много пусто и тегаво тук

    Коментиран от #32

    16:37 04.07.2026

  • 30 Смислени никове

    1 1 Отговор
    Хора слагайте си смислени никове. По високата култура се възпитава от по високо интелигентни хора и по културни разбира се.

    16:37 04.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 стари столици

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Един от русенско":

    В Търново надойдоха много чужденци. Предполагам че Герб ги доведоха от азиатските страни. Уж са работници , но повечето се мотаят по улиците. Най много ме притесняват пакистанците те да напаст божия.

    16:41 04.07.2026

  • 33 Поли

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Антицигански патрул":

    Епа долу гаштите и му садите чам у зaднио двор, а после му съставяте пoлoв акт до скъсване пръстеновидният мускол!!

    16:41 04.07.2026

  • 34 Софиянец

    1 1 Отговор
    И главният петроханец се обади от хижата 😂

    16:44 04.07.2026

  • 35 Драгинко

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Поли":

    Искаш да кажеш. Драгинко е по малкия брат на мъжа на невестата. Предполагам че тя е влюбена в него

    Коментиран от #39

    16:45 04.07.2026

  • 36 Драгинко

    1 2 Отговор
    Искаш да кажеш. Драгинко е по малкия брат на мъжа на невестата. Предполагам че тя е влюбена в него

    16:46 04.07.2026

  • 37 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Един от русенско":

    На Терзиев може да му влезне тир през обратния обход, и той ще го усети точно толкова, колкото като вденеш конец в иглата. Там е порено, шито, порено, шито, че не знам защо не обиколи всички дупки по улиците в качеството си на самосвал да ги напълни с дзиφт. Може би, защото не обича да яде баластра, защото трябва да има и баластра за да се направи подходяща смес, иначе лятото че се разтапя.

    16:48 04.07.2026

  • 38 Държавен бюджет и Радев бюджет

    1 0 Отговор
    са много различни неща.
    Защо се чуди?

    16:51 04.07.2026

  • 39 Поли

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Драгинко":

    Искам да кажем, "ох агичко зощо ми го разпрахте газът" и ништо повеке.

    16:51 04.07.2026

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