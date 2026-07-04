Васил Терзиев: В държавния бюджет липсват ключови направления

В проекта на държавния бюджет липсват четири ключови направления – финансиране на общинската инфраструктура при ясни правила, средства за стабилността на градския транспорт, национална програма за изграждане на училища и финансиране на Национална детска болница и на Югозападната дъга на Околовръстния път. Това заяви кметът на София Васил Терзиев в публикация във фейсбук. По думите му е необходимо да бъдат осигурени средства за инфраструктурните проекти на общините при ясни правила и прозрачност.
Той изразява притеснение от предложението Министерството на регионалното развитие и благоустройството самостоятелно да определя кои проекти да бъдат финансирани, без ясно разписани критерии и срокове.
Според Терзиев трябва да бъде възстановен досегашният модел с утвърден от парламента списък с обекти и средства, който гарантира публичност и проследимост на изпълнението.
Като втори приоритет Васил Терзиев посочва необходимостта от гарантиране на финансовата стабилност на градския транспорт в София. По думите му структурният дефицит възлиза на 25,4 млн. евро.
Той настоява държавата да осигури 13,6 млн. евро допълнително съфинансиране съгласно европейските регламенти и още 11,8 млн. евро за охраната на метрото, която се осъществява от Министерството на вътрешните работи.
Кметът отбелязва, че общината продължава да търси алтернативни източници за финансиране на нов подвижен състав, но предупреждава, че без покриване на недостига транспортната система остава изложена на риск.
Третото искане е за създаване на национална програма на стойност 500 млн. евро за изграждане на нови училищни сгради в София, Пловдив, Варна и Бургас.
Според Терзиев една пета от учениците в страната учат в София, а 46 училища в столицата продължават да работят на две смени, което налага инвестиции за преминаване към едносменен режим на обучение.
Кметът допълва, че в бюджетната рамка за следващите три години липсват средства както за изграждането на Национална детска болница, така и за изграждането на Югозападната дъга на Околовръстния път, която трябва да осигури достъп до лечебното заведение.
По думите на Терзиев това са стратегически проекти както за столицата, така и за страната.
В публикацията си Терзиев заявява, че София трябва да бъде третирана като равноправен партньор, а не като политически опонент.
Кметът отбелязва, че столицата създава над 40% от брутния вътрешен продукт на България и изразява надежда правителството да преразгледа предложения бюджет, така че решенията да бъдат съобразени с нуждите на гражданите и значимите проекти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 васко мишлето
за общ поръчки и чекмеджета
Коментиран от #7, #13
15:57 04.07.2026
2 басинаглеца
15:58 04.07.2026
3 Един от русенско
Коментиран от #8, #27, #37
16:01 04.07.2026
4 Даа
16:01 04.07.2026
5 Софето
Пропуснат мандат, кметът му стига капацитетът да слага мартеници, пейки да боядисва и тук там някой подлез. Жалка картинка…
16:02 04.07.2026
6 идиоти вън
16:03 04.07.2026
7 Липсват също
До коментар #1 от "васко мишлето":за ирейнджърите и хижите..
Нищо, той кмета ще им прати малко от личната сметка, 70-80 хил.
16:03 04.07.2026
8 Николова , София
До коментар #3 от "Един от русенско":То и у Руси си го пропилявате щото нито е Виена вече нито е за живеене а е дълбока провинция с много бетон и злобни хора ,
16:04 04.07.2026
9 Бюджетът
Коментиран от #12
16:05 04.07.2026
10 Детска болница няма нужда да се строи !!
16:05 04.07.2026
11 име
Коментиран от #17
16:07 04.07.2026
12 Добре но защо не си сложиш плюс поне ти
До коментар #9 от "Бюджетът":Трол ли си , на тях знам че им забранено да слагат знаци ?
16:08 04.07.2026
13 виж си глупавия ник
До коментар #1 от "васко мишлето":Тогава пиши каквото и да е мнение.
16:11 04.07.2026
14 Смърфиета
Коментиран от #25
16:14 04.07.2026
15 Пуфи
Коментиран от #18
16:16 04.07.2026
16 Държавата на шараните
16:17 04.07.2026
17 Смърфиета
До коментар #11 от "име":Докато построят Брезничка и компания Истинската децка болница, всички деца които към настоящият момент се нуждаят от болнична грижа ще са пyκнали отдавна. Десебарите за кьорави ли ни имат? Секта безполезници, аз не ги познавам!? И това са около 5% от населението на София. Другите са ПП и ДаБ.
16:18 04.07.2026
18 Фифи
До коментар #15 от "Пуфи":Верно е.
16:20 04.07.2026
19 аааа
16:20 04.07.2026
20 Хихи
16:20 04.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Поли
До коментар #14 от "Смърфиета":Епа да заповеда, канен е, я лично го каним, молим знае каде е адреза. ,Че го почерпиме от Здружение "Сите за Симитлий", па после на вторио еташ ке има "Полунощен бърз влак". Ох, агинко зошто?
Коментиран от #35
16:25 04.07.2026
26 Антицигански патрул
Коментиран от #33
16:27 04.07.2026
27 Някак си все пак е по хубаво
До коментар #3 от "Един от русенско":Като има хора по улиците. В Русе едни големи улици а няма хора това ме впечатли.
Коментиран от #29
16:33 04.07.2026
28 Фен
16:35 04.07.2026
29 Един от русенско
До коментар #27 от "Някак си все пак е по хубаво":За жалост си прав /а..понякога и вече често (15-20г) е много пусто и тегаво тук
Коментиран от #32
16:37 04.07.2026
30 Смислени никове
16:37 04.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 стари столици
До коментар #29 от "Един от русенско":В Търново надойдоха много чужденци. Предполагам че Герб ги доведоха от азиатските страни. Уж са работници , но повечето се мотаят по улиците. Най много ме притесняват пакистанците те да напаст божия.
16:41 04.07.2026
33 Поли
До коментар #26 от "Антицигански патрул":Епа долу гаштите и му садите чам у зaднио двор, а после му съставяте пoлoв акт до скъсване пръстеновидният мускол!!
16:41 04.07.2026
34 Софиянец
16:44 04.07.2026
35 Драгинко
До коментар #25 от "Поли":Искаш да кажеш. Драгинко е по малкия брат на мъжа на невестата. Предполагам че тя е влюбена в него
Коментиран от #39
16:45 04.07.2026
36 Драгинко
16:46 04.07.2026
37 Смърфиета
До коментар #3 от "Един от русенско":На Терзиев може да му влезне тир през обратния обход, и той ще го усети точно толкова, колкото като вденеш конец в иглата. Там е порено, шито, порено, шито, че не знам защо не обиколи всички дупки по улиците в качеството си на самосвал да ги напълни с дзиφт. Може би, защото не обича да яде баластра, защото трябва да има и баластра за да се направи подходяща смес, иначе лятото че се разтапя.
16:48 04.07.2026
38 Държавен бюджет и Радев бюджет
Защо се чуди?
16:51 04.07.2026
39 Поли
До коментар #35 от "Драгинко":Искам да кажем, "ох агичко зощо ми го разпрахте газът" и ништо повеке.
16:51 04.07.2026