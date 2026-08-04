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Времето днес, прогноза за вторник, 4 август: Слънце, горещини и жълт код за опасни температури

Времето днес, прогноза за вторник, 4 август: Слънце, горещини и жълт код за опасни температури

4 Август, 2026 03:00 701 10

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Синоптичната картина в страната остава лятна и динамична

Времето днес, прогноза за вторник, 4 август: Слънце, горещини и жълт код за опасни температури - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ще бъде предимно слънчево и горещо, като температурите в низините и равнините ще достигнат опасни стойности между 33° и 38°.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) вече обяви официално жълт код за опасни жеги за 16 области в страната. Предупреждението е в сила за регионите: Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Габрово, Велико Търново, Плевен, Русе, Силистра, Добрич, Варна, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали. В столицата София термометрите ще отчетат малко по-поносими стойности – около 33°.

Детайлна прогноза: Какво време ни очаква по региони

Атмосферното налягане ще остане малко по-високо от средното за месеца, но през деня слабо ще се понижи. Вятърът през нощта ще стихне, а в утрешния ден ще духа слаб до умерен североизточен вятър.

  • Черноморието: Край бреговете времето ще бъде идеално за плаж – предимно слънчево и без валежи. Максималните температури на въздуха ще варират в приятните граници между 29° и 32°. Морската вода ще бъде с температура около 25°, а вълнението на морето ще е слабо – между 1 и 2 бала.
  • Планините: В планинските масиви ще се развива временна купеста облачност след обяд, но вероятността за валежи е минимална. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 28°, докато на 2000 метра ще бъде около 20°.
  • Низините и вътрешността на страната: Следобедните часове ще донесат тежки горещини, особено по поречието на Дунав и в Тракийската низина, където въздухът ще се нажежи до 38°.

Мерки за безопасност в горещите часове

Лекарите и експертите от Гражданска защита съветват гражданите да избягват директното излагане на слънце между 11:00 и 17:00 часа. Препоръчва се приемът на повече течности (особено вода), носенето на светли дрехи от естествени материи и ограничаването на физическото натоварване на открито. Поради сухия въздух и високите температури нараства и рискът от възникване на полски и горски пожари в Южна и Североизточна България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    3 0 Отговор
    Троловете, да припадате в жегите, и да няма кой да ви даде чаша с вода! А на останалите хубав и прохладен ден.

    Коментиран от #2, #7

    03:06 04.08.2026

  • 2 Самите

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    тролове са припаднали , още при раждането си, затова са тролове. На всички останали, нормални хора, успешен ден.

    04:23 04.08.2026

  • 3 Име

    2 0 Отговор
    Хубав ден!

    04:26 04.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Име":

    човече дал си накъсо бе , ходи да се охладиш

    05:09 04.08.2026

  • 7 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    Без русия гащите не можете си дигна. Дупка на пътя не можете да поправите, ще четете във историята за Хан Крум Тодор Живков, ще четете и за златния век по времето на симеон и втори златен век по времето на тато

    05:10 04.08.2026

  • 8 Време

    0 0 Отговор
    Е за топлина.

    06:05 04.08.2026

  • 9 Идва

    0 0 Отговор
    Преображение у сред лето - 6 Август ! Нема лабаво !

    06:07 04.08.2026

  • 10 хаберих

    0 0 Отговор
    Цялото семейство е на пикник на язовир:
    - Тате, защо твоята плувка стърчи, а на дядо лежи?
    Бабата от поляната зад тях му казва:
    - Ех, внучето ми, на дядо ти, като му стърчеше, какво ли не хващаше!

    06:16 04.08.2026

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