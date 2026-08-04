Времето днес, прогноза за вторник, 4 август: Слънце, горещини и жълт код за опасни температури

Ще бъде предимно слънчево и горещо, като температурите в низините и равнините ще достигнат опасни стойности между 33° и 38°.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) вече обяви официално жълт код за опасни жеги за 16 области в страната. Предупреждението е в сила за регионите: Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Габрово, Велико Търново, Плевен, Русе, Силистра, Добрич, Варна, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали. В столицата София термометрите ще отчетат малко по-поносими стойности – около 33°.

Детайлна прогноза: Какво време ни очаква по региони

Атмосферното налягане ще остане малко по-високо от средното за месеца, но през деня слабо ще се понижи. Вятърът през нощта ще стихне, а в утрешния ден ще духа слаб до умерен североизточен вятър.

Черноморието : Край бреговете времето ще бъде идеално за плаж – предимно слънчево и без валежи. Максималните температури на въздуха ще варират в приятните граници между 29° и 32°. Морската вода ще бъде с температура около 25°, а вълнението на морето ще е слабо – между 1 и 2 бала.

: Край бреговете времето ще бъде идеално за плаж – предимно слънчево и без валежи. Максималните температури на въздуха ще варират в приятните граници между 29° и 32°. Морската вода ще бъде с температура около 25°, а вълнението на морето ще е слабо – между 1 и 2 бала. Планините : В планинските масиви ще се развива временна купеста облачност след обяд, но вероятността за валежи е минимална. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 28°, докато на 2000 метра ще бъде около 20°.

: В планинските масиви ще се развива временна купеста облачност след обяд, но вероятността за валежи е минимална. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 28°, докато на 2000 метра ще бъде около 20°. Низините и вътрешността на страната: Следобедните часове ще донесат тежки горещини, особено по поречието на Дунав и в Тракийската низина, където въздухът ще се нажежи до 38°.

Мерки за безопасност в горещите часове

Лекарите и експертите от Гражданска защита съветват гражданите да избягват директното излагане на слънце между 11:00 и 17:00 часа. Препоръчва се приемът на повече течности (особено вода), носенето на светли дрехи от естествени материи и ограничаването на физическото натоварване на открито. Поради сухия въздух и високите температури нараства и рискът от възникване на полски и горски пожари в Южна и Североизточна България.