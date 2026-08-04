Времето днес, прогноза за вторник, 4 август: Слънце, горещини и жълт код за опасни температури

Ще бъде предимно слънчево и горещо, като температурите в низините и равнините ще достигнат опасни стойности между 33° и 38°.
Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) вече обяви официално жълт код за опасни жеги за 16 области в страната. Предупреждението е в сила за регионите: Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Габрово, Велико Търново, Плевен, Русе, Силистра, Добрич, Варна, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали. В столицата София термометрите ще отчетат малко по-поносими стойности – около 33°.
Детайлна прогноза: Какво време ни очаква по региони
Атмосферното налягане ще остане малко по-високо от средното за месеца, но през деня слабо ще се понижи. Вятърът през нощта ще стихне, а в утрешния ден ще духа слаб до умерен североизточен вятър.
- Черноморието: Край бреговете времето ще бъде идеално за плаж – предимно слънчево и без валежи. Максималните температури на въздуха ще варират в приятните граници между 29° и 32°. Морската вода ще бъде с температура около 25°, а вълнението на морето ще е слабо – между 1 и 2 бала.
- Планините: В планинските масиви ще се развива временна купеста облачност след обяд, но вероятността за валежи е минимална. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 28°, докато на 2000 метра ще бъде около 20°.
- Низините и вътрешността на страната: Следобедните часове ще донесат тежки горещини, особено по поречието на Дунав и в Тракийската низина, където въздухът ще се нажежи до 38°.
Мерки за безопасност в горещите часове
Лекарите и експертите от Гражданска защита съветват гражданите да избягват директното излагане на слънце между 11:00 и 17:00 часа. Препоръчва се приемът на повече течности (особено вода), носенето на светли дрехи от естествени материи и ограничаването на физическото натоварване на открито. Поради сухия въздух и високите температури нараства и рискът от възникване на полски и горски пожари в Южна и Североизточна България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горски
Коментиран от #2, #7
03:06 04.08.2026
2 Самите
До коментар #1 от "Горски":тролове са припаднали , още при раждането си, затова са тролове. На всички останали, нормални хора, успешен ден.
04:23 04.08.2026
3 Име
04:26 04.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 оня с коня
До коментар #4 от "Име":човече дал си накъсо бе , ходи да се охладиш
05:09 04.08.2026
7 оня с коня
До коментар #1 от "Горски":Без русия гащите не можете си дигна. Дупка на пътя не можете да поправите, ще четете във историята за Хан Крум Тодор Живков, ще четете и за златния век по времето на симеон и втори златен век по времето на тато
05:10 04.08.2026
8 Време
06:05 04.08.2026
9 Идва
06:07 04.08.2026
10 хаберих
- Тате, защо твоята плувка стърчи, а на дядо лежи?
Бабата от поляната зад тях му казва:
- Ех, внучето ми, на дядо ти, като му стърчеше, какво ли не хващаше!
06:16 04.08.2026